Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post

Консерватори прагнуть звільнення Віткоффа: прихильне до Трампа видання New York Post фактично закликає звільнити Стіва Віткоффа з посади спецпредставника по росії та Близькому Сходу. Один із членів попередньої команди Трампа назвав Віткоффа "хорошим хлопцем, але незграбним й…ним ідіотом".

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф викликав занепокоєння інсайдерів Білого дому своїм підходом до переговорів з двома найбільшими супротивниками Америки, пише New York Post.

Віткофф, який став де-факто особистим послом Трампа до путіна, окрім того, що взяв на себе відповідальність за Близький Схід, бере участь у зустрічах на високому рівні одноосібно і, як кажуть, навіть іноді покладається на кремлівських перекладачів – всупереч давнім дипломатичним процедурам.

Видання нагадує, що напередодні останньої зустрічі Віткоффа з путіним минулої п'ятниці уродженець Нью-Йорка зустрів кремлівського тирана як старого друга – без жодних ознак звичайної компанії радників, експертів і військових, які зазвичай супроводжують американських чиновників, що ведуть переговори. Натомість путіна, як наголошує NY Post, супроводжували помічник Юрій Ушаков і голова Фонду національного добробуту Кирило Дмітрієв.

"Будь-хто, хто веде подібні переговори з путіним, виграє від того, що в його або її команді є досвідчені російські фахівці, які беруть участь у зустрічах з Кремлем", – зазначив з цього приводу директор російської програми Фонду захисту демократії Джон Харді.

Член першої адміністрації Трампа був більш лаконічним. "Хороший хлопець, але незграбний й…ний ідіот, – сказав він про Віткофа. – Він не повинен робити це самотужки".

"Можливо, мене просто обдурили"

Віткофф, якого союзники називають запеклим переговірником, здавалося б, мав багато справ, й без того, щоб бути втягнутим у найгірший європейський конфлікт з часів Другої світової війни.

На посаді спеціального представника з питань Близького Сходу Віткофф намагався домовитися про припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем та Хамасом, а також про перегляд угоди з Іраном щодо його програми створення ядерної зброї. Віткофф розпочав свою роботу на посаді після того, як домігся двомісячної паузи в бойових діях між Ізраїлем і Хамасом, котра набрала чинності за день до приведення Трампа до присяги. Але спроба посланця продовжити режим припинення вогню провалилася.

12 березня Віткофф залишив зустрічі з представниками Хамас у Катарі, вважаючи, що він досяг принципової домовленості. Перемир'я буде продовжено ще на місяць, а терористичне угрупування звільнить п'ятьох живих заручників в обмін на більшу кількість палестинських в'язнів. За два дні Хамас зробив крок у відповідь: він звільнить одного живого американського заручника, захопленого під час нападу 7 жовтня 2023 року, разом з тілами чотирьох інших. Віткофф категорично відхилив цю пропозицію, і через чотири дні перемир'я було зірвано.

"Я думав, що ми уклали прийнятну угоду, – сказав розгублений Віткофф в інтерв'ю Fox News Sunday 23 березня. – Я навіть думав, що ми отримали згоду від Хамасу. Можливо, мене просто обдурили".

Хоча багато ізраїльтян цінують зусилля Віткоффа, на думку NY Post, відсутність у нього дипломатичного досвіду затьмарює його судження.

"Його припущення, що такі актори як Хамас або Іран першою чергою мотивовані бажанням жити, і тому з ними можна домовитися шляхом прямої взаємодії, відображає небезпечне нерозуміння їхніх довгострокових ідеологічних цілей, – пояснила колишня керівниця відділу регіональних справ Ради національної безпеки Ізраїлю Ширі Файн-Гроссман. – Ми повинні розуміти наших ворогів через їхню призму, а не через нашу. Хамас та Іран – це автократичні режими, які керуються глибоко вкоріненими ідеологіями, а не короткостроковими інтересами".

Інші побоюються, що Віткоффа просять взяти на себе занадто велику роль, зазначає NY Post. "Як Віткофф розподіляє свій час між двома дуже складними переговорами?" – запитує ізраїльський експерт з питань безпеки й співробітник Інституту досліджень національної безпеки Денні Цитринович. "Я думаю, що він хороший хлопець, але іранське питання настільки складне, що я сподіваюся, що він залучить до команди більше людей", – додав він, пояснивши, що іранці можуть мати перевагу, враховуючи їхній величезний переговорний досвід.

Хто за все відповідає?

Коли Трамп вступив на посаду 20 січня, у нього вже був спецпосланник з питань російсько-української війни: генерал-лейтенант армії у відставці Кіт Келлогг. Але в середині березня посаду Келлога було змінено на "спеціального посланника з питань України" зі "спеціального посланника з питань України та росії".

Як нагадує NY Post, Віткофф був призначений послом з особливих доручень і отримав повноваження вести переговори про припинення війни в Україні з Москвою, але не з Києвом, який залишився в компетенції Келлога. Робота Келлога була плідною: він змусив Київ підписати запропоноване перемир'я і домовився про угоду з адміністрацією Трампа про права на видобуток корисних копалин.

Але виявляється складно збалансувати переговори, якщо мати окремих переговірників для кожної сторони.

24 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що він, Келлог і європейська делегація досягли прийнятної мирної пропозиції під час переговорів у Лондоні, перш ніж Трамп оголосив про нову домовленість, яка визнає Крим російським.

"Проблема, – зазначає Харді, – полягає в тому, що Віткофф, який є ближчим до Трампа, доносить до нього точку зору Кремля, але має набагато менше можливостей ознайомитися з позицією Києва".

"Якби Трамп нарешті серйозно поставився до посередництва у припиненні війни в Україні, він призначив би одну людину для переговорів з обома сторонами й бажано, щоб вона мала певний досвід у дипломатії, – написав у суботу колишній посол США в росії Майкл Макфол у X. – Віткофф діє як листоноша для путіна. Він ні про що не домовляється".

За словами NY Post, російські ЗМІ підхопили шаблон, за яким Віткофф повторює слова путіна, а диктори державного телебачення нещодавно прокоментували, що американець легко сприймає наративи Москви.

Найбільш кричущим прикладом стало інтерв'ю Такеру Карлсону від 21 березня, коли Віткофф повторив тези Кремля про те, що найбільше питання на переговорах є політичним і пов'язане з анексією Москвою "цих так званих чотирьох регіонів", забувши при цьому назви східних областей, про які йдеться – Донецька, Херсонська, Луганська і Запорізька.

"Вони російськомовні. Були референдуми, на яких переважна більшість людей вказала, що вони хочуть бути під російським правлінням", – заявив Віткофф, повторивши поширену відмовку, яку путін використовує для виправдання свого нападу на Україну.

Але посол не визнав, що Москва або вбивала, або виганяла україномовних, або наказувала їм спілкуватися тільки російською мовою, що NY Post підтвердили на місцях, зазначивши, що референдуми проводилися під пильним наглядом озброєних кремлівських військ.

"росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи будуть вони такими, чи визнає світ, що це російські території? Чи виживе Зеленський політично, якщо визнає це? Це центральне питання конфлікту. Безумовно", – сказав тоді Віткофф.

Українські посадовці спростували ці твердження, причому один із них сказав NY Post: "Це питання суверенітету та гідності, а не політики".

"Я вважаю, що пан Віткофф перейняв стратегію російської сторони. Свідомо чи ні, він поширює російські наративи. У будь-якому випадку, це не допомагає", – заявив Зеленський журналістам 17 квітня.

Інші критикували звичку Віткоффа працювати з перекладачами протилежної сторони. На відео з його п'ятничної зустрічі чути, як Віткофф запитує, чи єдина людина, що сидить на його боці столу, "з посольства".

"Неможливо вести переговори, коли ви не довіряєте перекладачу. Віткофф не говорить російською, і він не може перевірити, що саме перекладається. Надзвичайно важливо, щоб кожен нюанс був перекладений правильно і в контексті, – написала в X українсько-естонська перекладачка та радниця уряду Яаніка Меріло. – Жоден політик не йде на переговори у вороже середовище, яким має бути росія, без власного перекладача. Ви робите це, якщо дійсно довіряєте іншій стороні. Або якщо ви некомпетентні. Або якщо вам байдуже. Не розумію, але щось тут не так".

Іранська плутанина

Переговори про ядерну угоду з Іраном теоретично мають бути найлегшим завданням для Віткоффа. Давні спостерігачі на Близькому Сході кажуть, що тегеранська теократія зараз перебуває в найслабшому стані після більш ніж двох років війни з Ізраїлем і широкої внутрішньої опозиції.

Держдеп наполягає на тому, що позиція США полягає в тому, щоб Тегеран повністю ліквідував свої ядерні програми, у тому числі зі збагачення урану. Але поки що Іран вперто чинить опір, відкинувши вимоги США припинити збагачення урану й закрити свої ядерні об'єкти.

NY Post нагадує, що на початку квітня, щойно після непрямих переговорів в Омані, Віткофф запропонував дозволити Ірану зберегти свої об'єкти, якщо він пообіцяє утримувати рівень збагачення урану нижче, ніж потрібно для виробництва зброї, за планом, який повторює ядерну угоду колишнього президента Обами, яку Трамп скасував під час свого першого терміну на посаді президента.

"Вам не потрібно запускати, як вони стверджують, "цивільну ядерну програму", де ви збагачуєте понад 3,67%", – сказав Віткофф Fox News 14 квітня. Через день Віткофф відмовився від своїх коментарів, заявивши, що будь-яка остаточна домовленість повинна створити основу для миру, стабільності й процвітання на Близькому Сході – це означає, що Іран повинен зупинити й ліквідувати свою програму ядерного збагачення і створення ядерної зброї.

"Їх дійсно потрібно поставити в таке становище, щоб вони сприймали ядерну програму як загрозу своєму виживанню, а не як щось, що захищає їхнє виживання", – зазначила науковий співробітник FDD Андреа Стрікер

Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон був більш відвертим, написавши в неділю, що "дискусії Віткоффа з Іраном – це марна трата кисню". "Іранці намагаються виграти час і звільнитися від економічних санкцій, щоб відновити свою армію. Ми не можемо просто "підігравати" іранцям", – сказав він, маючи на увазі нещодавнє занепокоєння президента, що Москва "заводить в пастку" затягуванням переговорів. "Трамп робить ті ж помилки, що й Обама у 2015 році", - додав Болтон.

На думку старшого наукового співробітника FDD Бехнама Бен Талеблу, Тегеран має всі підстави затягувати ядерні переговори, адже Віткофф і Трамп вважають, що "поки Вашингтон говорить, Єрусалим не стріляє і через цю призму проходить все інше".

Джерело: New York Post