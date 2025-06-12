Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House

Експерти британського аналітичного центру Chatham House коментують нещодавно оприлюднений Стратегічний оборонний огляд Великої Британії. Вони вважають, що Огляд надто покладається на підтримку США, а також порушують проблемні питання імплементації цілей огляду, сформованих на основі досвіду України у війні з росією. Пропозиції щодо покращення інтеграції збройних сил, використання нових технологій і підвищення стійкості суспільства – це правильні уроки, які можна винести з досвіду України. Але багато що залежить від витрат, реалізації та надійного партнерства з боку США, зазначають експерти.

Стратегічний оборонний огляд (СОО) уряду Великої Британії, опублікований цього тижня, чітко визначає пріоритети внеску Великої Британії в НАТО і європейську безпеку, викладаючи плани з орієнтації збройних сил на стримування повномасштабної війни в Європі і захист цивільної інфраструктури всередині країни.

Огляд пронизаний уроками, винесеними з повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це правильно і неминуче – війна кардинально змінила європейську безпеку і дала важкі уроки на полі бою: про використання технологій у війні; про промислове виробництво, необхідне для підтримки боротьби з рівним собі супротивником; і про зусилля всього суспільства, необхідні для захисту від нетрадиційних методів ведення війни, включаючи кібератаки і атаки на інфраструктуру.

Огляд також відображає більш широкий і довготривалий відхід від припущень "війни з тероризмом" на чолі із США до тих, які необхідні в епоху, визначену загрозами з боку ворожих держав, зокрема росії, і авторитарних конкурентів, в тому числі Китаю. В Огляді містяться нові зобов'язання на підтримку цих цілей, у тому числі використання автономних і безекіпажних систем, нарощування виробництва підводних човнів і боєприпасів, а також ширше використання цифрового наведення на ціль.

Водночас СОО також перегукується з деякими висновками попередніх оглядів. Його безпосередні попередники, Інтегрований огляд 2021 року і його оновлення 2023 року, а також документ "Захист Британії" 2024 року, також наголошували на переході до стримування ворожих держав, використання передових технологій і надання пріоритету стійкості над ефективністю.

Питання цього Огляду полягає в тому, чи можуть його рекомендації бути повністю виконані. Проведення Огляду під керівництвом зовнішніх експертів має свої переваги. Але Міністерство оборони і збройні сили Великої Британії повинні відповідати за реалізацію і зробити деякі складні інвестиційні рішення. Це особливо актуально, оскільки уряд Великої Британії поставив собі за мету витрачати 3 % ВВП на оборону лише в наступному парламенті. Виконання всіх зобов'язань в СОО в цьому бюджеті буде складним завданням.

Над документом тяжіє усвідомлення того, що Огляд не дав того, на що дехто сподівався: тобто, натяків на те, що оборона Великої Британії, можливо, планує майбутнє, в якому вона буде менше залежати від партнерства зі США.

У СОО роблено багатообіцяючий акцент на інноваціях, промислових відносинах та реформі закупівель. Вона також визнає, що Велика Британія все частіше не обирає конфлікти, в яких вона бере участь, і тому повинна підтримувати рівень бойової готовності.

Центральним зобов'язанням є розвиток потенціалу "постійної готовності" боєприпасів – створення галузі, здатної швидко нарощувати виробництво у випадку конфлікту високої інтенсивності. Це ключовий урок України, яка продемонструвала нездатність європейських союзників виробляти боєприпаси достатніми темпами, щоб підтримувати тривалу війну з таким сильним супротивником, як росія.

У СОО також рекомендується залучати ширше коло постачальників оборонної продукції та інтегрувати комерційні і новітні технології в плани і закупівлі. Знову ж таки, це відображає корисний урок України, яка під тиском війни швидко розробила нові оборонні технології і таким чином уникла пасток, пов'язаних з покладанням на неперевірені заяви промисловості.

СОО наголошує на використанні спільних цифрових систем для забезпечення справді інтегрованої роботи і підвищення ефективності збройних сил... Це масштабний захід і великий крок уперед у порівнянні з попередньою практикою.

Тут є багато деталей, в тому числі плани обмежити фінансування нових технологій і підходити до закупівель з акцентом на експортний потенціал і міжнародне співробітництво. Закупівлі у Великій Британії страждають від прагнення отримати надто специфіковані або замовлені можливості. Часові рамки також стають жорсткішими: п'ять років на впровадження основних платформ і ще коротші цикли для цифрових безекіпажних систем.

Але багато з цих проблем, пов'язаних із закупівлями, інноваціями та зв'язками з промисловістю, були добре описані раніше. Потрібно зосередитись на імплементації. Нещодавнє призначення нового директора Національного агентства з питань озброєнь є хорошим кроком у цьому напрямку.

В Огляді також наголошується на використанні спільних цифрових систем для забезпечення справді інтегрованої роботи і підвищення ефективності збройних сил. Це дасть змогу збройним силам Великої Британії краще співпрацювати і запобігатиме розвитку погано інтегрованих паралельних цифрових архітектур у родах військ. Це масштабний захід і великий крок уперед від попередньої практики. Деякі застарілі проєкти продовжуватимуть розвиватись ізольовано, якщо не буде готовності їх припинити або інтегрувати.

Наприклад, СОО рекомендує "Секретну хмару" в масштабах усієї оборони – як це буде працювати з проєктом Королівських ВМС Stormcloud? Чи може проєкт Stormcloud стати "Секретною хмарою", чи вимоги цих двох проєктів несумісні? Це ті складні питання, які необхідно буде вирішити на етапі впровадження.

Джерело: Chatham House