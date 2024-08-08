Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер як завжди цікаво викладає свій погляд на ситуацію у світі та США. Він переконаний, що лідери Сполучених Штатів повально боягузи, а американська зовнішня політика завжди зазнає поразки, тому що її керманичі вперто відмовляються дивитися правді в очі. А ще акцентує увагу на лицемірному ставленні лідерів США до України у порівнянні з Ізраїлем, якому дозволяється робити все, що він захоче.

Варто зазначити, що путін не відреагував на постачання F-16 нападом на НАТО або ядерною атакою. Ще раз доведено, що рашистські погрози не мають під собою підґрунтя. Смішно, але не дивно, що США нібито тиснули на Україну, щоб вона відкликала атаку на парад до Дня ВМФ путіна, бо москва погрожувала неконтрольованою ескалацією.

Чи не єдиною довготривалою перемогою путіна у цій безглуздій війні стало руйнування претензій Сполучених Штатів на роль лідера вільного світу. Всі політики цієї країни – боягузи, які готові продати всіх нас за першої ж нагоди. Їм начхати на Конституцію.

Якщо ви можете ігнорувати наївний націоналізм, до якого вдаються надто багато американців, коли ставлять під сумнів одну з їхніх дорогоцінних культових ілюзій, то відверта правда про крах американського статусу наддержави є надто кричущою, щоб добросовісно її заперечувати. Останні три роки переконливо продемонстрували, що американська зовнішня політика ґрунтується на чистій фантазії. Буш, Байден, Трамп, Обама, не має значення – всі вони успадкували від своїх батьків систему, яку не розуміють і не можуть сподіватися керувати нею.

Політичні лідери в усьому світі вдають, що американська сила незамінна лише тому, що це зручніше, ніж визнати, наскільки США неймовірно слабкі. Якби це було не так, Україна вже виграла б цю війну. Озброєння, яке їй потрібне, існує; Байден не дозволить Україні його отримати. Ось так просто.

На відміну від моїх початкових очікувань, близькосхідний конфлікт виявився стратегічною катастрофою для України. Я недооцінив, наскільки американська зовнішня політика визначається емоційною одержимістю спрощеною національною міфологією, яка є чистою образою для ветеранів усіх минулих зовнішніх воєн.

Професори, журналісти, експерти, політики – майже всі, хто пише або говорить про зовнішню політику США, відверто брешуть своїй аудиторії так само, як NORAD бреше про "відстеження Санта-Клауса" напередодні Різдва. Хоча на перший погляд це може здатися чистою брехнею, те, як американців вчать думати про зовнішню політику, ставить країну на всі ті пастки, в які потрапляють її лідери з покоління в покоління.

Американська політика щодо Ізраїлю, без сумніву, є найяскравішим свідченням того, наскільки зламаною стала зовнішня політика Сполучених Штатів. Незалежно від того, що робить Ізраїль, уряд США зобов'язаний і сповнений рішучості виправдовувати та підтримувати його. На кожному кроці адміністрація Байдена-Гарріс безжально грає в доброго поліцейського, який прикриває поганого Бібі.

У той час як Ізраїль повільно самознищується, перетворюючись на теократію, яка мало чим відрізняється від тієї, що править Тегераном, вона сповнена рішучості розширити війну, розпочату Хамасом у жовтні минулого року, до екзистенціальної боротьби, щоб знищити всіх ворогів одночасно. Ізраїль якимось чином зображує себе демократією і другом США, в той час як екстремісти вриваються на військові бази, щоб запобігти судовому переслідуванню солдатів, звинувачених у злочинному жорстокому поводженні з ув'язненими. Тим часом Ізраїль буквально розпочинає війну з Іраном, яка загрожує втягненням у неї США.

Незважаючи на те, що Ізраїль має надзвичайно потужну мережу протиповітряної оборони, про яку Україна може лише мріяти, американські військові ресурси спрямовуються на захист Ізраїлю, але не України. Ізраїлю дозволено вбивати кого завгодно і де завгодно, він субсидується на кожному кроці американськими платниками податків і захищається американською кров'ю. Україна, з іншого боку, змушена жебракувати, шкрябати і погоджуватися на дурні обмеження, щоб отримати зброю, необхідну для утримання лінії фронту.

Чому? Чесно кажучи, як людина, яка вивчала політику і Близький Схід, це чиста банальність зла в стилі Ганни Арендт. Простіше пересидіти і почекати, поки вщухне остання криза на Близькому Сході. Це краще, ніж бути затаврованим антисемітом. Тут немає ніякої змови, лише боягузтво.

Чистим наслідком жорстоко лицемірної різниці у ставленні до України стало те, що вона виглядає підпорядкованою США – саме так, як цього хоче путін. Незважаючи на те, що Україна втягнута в класичну визвольну війну проти колоніального гнобителя – це головна причина, чому США намагаються тримати її на такому короткому повідку, боячись, що дух України пошириться, – такі країни, як Індія, що мали досвід повалення колоніального загарбника, обирають дружбу з москвою в обмін на дешеву нафту. Чому б і ні, коли всі американські розмови про міжнародний порядок, заснований на правилах, об'єктивно є нісенітницею?

Американська зовнішня політика завжди зазнає поразки, тому що її лідери вперто відмовляються дивитися правді в очі. Вони не мають для цього жодних стимулів, а механізми підзвітності, передбачені Конституцією, здебільшого обходять через партійні інтереси. Тепер легіон мудреців і заангажованих журналістів підніметься на захист усього, що робить їхній культовий герой, створюючи повністю нереалізовану соціальну систему.

У певний момент внутрішні протиріччя врешті-решт призводять до краху. Це цілком може статися на світових ринках прямо зараз, коли хайп навколо штучного інтелекту і високі відсоткові ставки разом викликають запізнілу корекцію.

Поки я набираю ці рядки, світ чекає на новини про те, як Іран відповість на вбивство Ізраїлем цивільного лідера Хамасу в центрі Тегерана під час офіційного візиту. Я ставлю на серію ударів безпілотників і ракет протягом декількох днів, достатньо сильних, щоб пробитися крізь ізраїльську оборону, вразити цілі та вбити військовослужбовців. Я очікую, що першочерговою ціллю будуть авіабази. "Хезболла" і хусити обов'язково приєднаються.

Лідер Хамасу був поміркованим і, ймовірно, відігравав важливу роль у забезпеченні припинення вогню та обміну заручниками в Газі. Ізраїльський уряд явно вирішив пожертвувати власними громадянами, щоб продовжити війну заради політичної вигоди. Вбивство воєначальників ворога – це одне, а вбивство глави мирної делегації дає зрозуміти, що ви зневажаєте саму ідею переговорів. Навіть колишні лідери Цахалу були шоковані тим, що зробив Нетаньягу.

Я лише сподіваюся, що ніхто не стане мішенню для американців – США мають авіаносну групу в Оманській затоці у жахливо підозрілий час. Так, ніби Пентагон знав, що Нетаньягу щось втне після свого візиту до Сполучених Штатів.

Але божевілля в ці дні проявляється повною мірою, особливо у США, коли сезон президентських виборів набирає обертів. Як виявляється, зміна титульного лідера партії не змінює суті зламаної інституції. Гарріс вже налаштована зробити найгірші помилки Клінтон на виборах, які не повинні бути настільки близькими, як показують опитування. Гарріс все ще значно відстає від Байдена і Клінтон на цьому етапі їхніх попередніх кампаній, а динаміка перегонів просто повертається до того рівня, на якому вони перебували, як Байден зазнав поразки на дебатах.

Використання "дивного" як лінії атаки є ще одним прикладом того, що американська політика – це не більше, ніж шкільний двір або змагання з професійної боротьби. Все це вписується в консервативну параноїдальну лихоманку, яка гарантовано заграє в сільській іржі та сонячних поясах, як це зробили жалюгідні люди, колись відфільтрувавши все через правильну таргетовану рекламу.

Замість того, аби спробувати об'єднавчий, позапартійний підхід, демократи настільки налаштовані на задовольняючий донорів поєдинок у клітці, що готові припуститися тих самих помилок, які прирекли їх 2016 року і ледь не потопили Байдена 2020-го. Неминучий вибір Гарріс на посаду віцепрезидента багато скаже про те, що чекає на неї в майбутньому. Якщо вона обирає фаворита виборчих перегонів, такого як Шапіро з Пенсильванії, це погана новина: продовження Байдена в усіх відношеннях і ймовірна поразка в листопаді.

З-поміж претендентів, які увійшли до короткого списку, найкраще для України підходить сенатор Келлі з Арізони, а також, ймовірно, Гарріс, але непохитна сила пуританського егоїзму північно-східних янкі, найімовірніше, означає, що вона обере Шапіро або, можливо, Волза, губернатора Міннесоти. Втім, це може і не мати значення. Більшість американців вже вирішили, якій антиутопії вони віддають перевагу – тій, де фондовий ринок вирує, інфляція теж, але люди розважаються, чи набридлому технократичному баченню, де всі роблять те, що їм каже експерт по телевізору, щоб бути хорошими громадянами.

Перевага буде лише в тисячі голосів, менше 1%, у півдюжині штатів, що вагаються. Можна очікувати, що той, хто програє, оскаржить результат, що призведе до ще більшого розбрату і розколу. Сторона-переможець, якщо така буде, не зможе реалізувати свій порядок денний більше, ніж Байден, а його "історичні" перемоги будуть набагато меншими, якщо зробити поправку на інфляцію.

Війна в Україні, на відміну від американської партійної громадянської війни, може бути виграна і в будь-якому разі є першим кроком до кращого майбутнього. Вона спалахнула з тієї ж причини, з якої ефективні кліматичні дії ніколи не відбудуться за нинішніх умов: неадекватне управління. Занадто багато важливих глобальних інституцій, як-от США, працюють на автопілоті.

В Україні все, що має статися, – це коли достатньо демократичних країн зберуться разом і вирішать, що перемога – це єдиний варіант. Рано чи пізно демократичний світ має замінити Америку.

Висновок. Я не витрачав часу на оцінку обміну полоненими, укладеного між Вашингтоном і москвою, тому що тут немає що коментувати. Такі речі не повинні так складно організуватися, навіть з військовополоненими.

Однак, як зазначають багато українців, тут, як і у випадку з Ізраїлем, різниця у ставленні Америки до країн-союзників є разючою. Ті, хто задається питанням, чи не укладуть американські лідери сепаратну угоду з путіним, не враховуючи інтереси України, на жаль, мають підстави для занепокоєння.

Американські лідери брешуть. Що ще важливіше, вони брешуть, почуваючись цілком виправдано, доки провідні експерти погоджуються, що це в національних інтересах.

Ось чому завжди так важливо сприймати кожну обіцянку американського лідера з великою дозою солі і, можливо, трохи оцту. Якщо вони кажуть, що щось обов'язково станеться в майбутньому, будьте обережні. Якщо вони наполягають на тому, що щось неможливе, зазвичай це не так. F-16 – яскравий тому приклад.

Для американців договори – навіть стаття 5 НАТО – це лише слова на папері, значення яких, зрештою, можна обговорити, бо хіба не все можна обговорити? Хороша новина полягає в тому, що решта світу не потребує американського лідерства вже щонайменше двадцять років.

В Європі НАТО поступово стає оборонною силою ЄС. З часом Європа розробить власні сили і засоби, які замінять те, що використовували США. Група тихоокеанських демократій, які співпрацюють з Північноатлантичним альянсом, повинна бути готова зробити те ж саме.

Той факт, що минуло два з половиною роки з моменту початку тотального вторгнення, перш ніж Україна отримала F-16, незважаючи на відкриту агресію путіна, що почалася ще 2014-го, є попередженням для решти світу. Якщо у вас є ядерна зброя, а Іран майже напевно матиме її до кінця цього року – ви недоторканні.

Щоб зупинити війну в Тихому океані або завоювання Тайваню, демократичний світ потребує нового рішення. Альтернативою може стати війна з Китаєм, яку ми, ймовірно, програємо.

Якщо ти не знаєш ані себе, ані свого ворога, ти приречений. І чи може хтось справді сказати, що американські лідери розуміють це?

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