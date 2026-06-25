Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл

Дональд Гілл аналізує логістичну війну на півдні України, зосереджуючись на систематичному знищенні та пошкодженні мостів, переправ і транспортної інфраструктури, яку росія використовує для постачання окупованих територій, зокрема Криму. Він доводить, що навіть не повне блокування, а затримка вантажопотоків у "зоні ураження" дронів поступово виснажує ресурси противника: сповільнює темп поповнення боєприпасів, пального та продовольства, збільшує витрати пального на об'їзди та підвищує ризики для кожної колони. Отже, на думку Дональда Гілла, Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами, і якщо збереже її, росія неминуче програватиме логістичну війну.

Відтоді, як росія зазнала поразки під час Слобожанського наступу України у вересні-жовтні 2022 року, однією з головних цілей на полі бою – як для України, так і для росії – стало позбавлення ворожих підрозділів поповнення особового складу або постачання: боєприпасів, пального, води й продовольства. Знищення запасів є найкращим варіантом, оскільки вони вже ніколи не становитимуть загрози. Блокування постачання – наступний за ефективністю варіант: воно не дає підрозділу отримати необхідне, але самі запаси залишаються й можуть бути доставлені іншим маршрутом чи способом або використані деінде. Втім, навіть затримка доставки є корисною: якщо підрозділ отримує боєприпаси швидко, він і витрачає їх швидко; якщо повільно – змушений уповільнити темп витрат або взагалі залишиться без них.

Затримка постачання дронів відразу впливає на бойові можливості. Затримка пального означає, що техніку й генератори доводиться використовувати рідше. Нестача харчів і води може не позначитися суттєво протягом одного дня, але якщо солдати тиждень отримують лише половину необхідного – їхня боєздатність різко знижується.

Поблизу лінії фронту Україна зводить загородження, щоб затримувати, блокувати та знищувати російську піхоту й техніку. Такі фронтові загородження потрібно будувати, але в логістичній війні в російських тилах Україна використовує природні водні перешкоди й завдає ударів по мостах, руйнуючи та пошкоджуючи їх.

Якщо визначати маршрути узагальнено – як дороги, що проходять через Армянськ, Чонгар, Генічеськ і Керч, – наразі Україна не заблокувала жодного з них повністю. Блокування – це стійкий стан, що вимагає або бездіяльності з боку росії, або постійного реагування з боку України. Якби автомобільну й залізничну частини Керченського мосту теоретично знищили і росія виявилася нездатною їх відновити, цей маршрут був би заблокований.

Натомість Україна домоглася значних затримок. Вони сповільнюють темп російського постачання й водночас довше тримають російські вантажівки в "зоні ураження". Зона ураження – це район, де патрулюють українські ударні дрони середньої дальності, зосереджені насамперед на автомагістралях і вузьких місцях, як-от переправи, хоча певну увагу приділяють і другорядним дорогам. Що довше вантажівки перебувають у зоні ураження, то більша ймовірність їх виявлення та знищення. Інколи кілька вантажівок затримуються біля переправи, поки ремонтують понтонний міст або пором перевозить по кілька машин за раз. Іноді вантажівки стоять, очікуючи, доки односмугова ділянка звільниться від зустрічного транспорту. Якщо поблизу є українські дрони, вони можуть знищити відразу кілька машин.

Логістика та удари по ній – це безперервні операції й іще одна форма війни на виснаження.

Стан переправ

Міст через протоку Промоїна в Генічеську не зруйновано, але в ньому пробито три отвори. Легкові автомобілі досі користуються ним в однорядному режимі, вантажівки – ні.

росія спорудила з'їзди до понтонного мосту. Понтонний міст атакували й ремонтували щонайменше один раз. Це затримує вантажівки, але не блокує їх. Понтонні мости односмугові, тому вантажівки з обох боків чергуються під час переправи, тримаючись на відстані одна від одної. Станом на 19 червня надходили повідомлення, що вантажівки покинули понтонний міст, імовірно через нові удари. Пізніші знімки засвідчили, що вантажівки знову ним користуються.

Переправу, безперечно, не залишили. росія зводить насипи через протоку, щоб прокласти міст, міцніший за понтонний, але дешевший і простіший у ремонті, ніж бетонний. Азовське море – наймілкіше у світі, тому припливів у ньому немає, а вода постійно витікає в Чорне море. Рух води між затокою Сиваш і Азовським морем залежить від напрямку вітру. Оскільки насип зводять росіяни, він може виявитися суцільним – без проходу для вітрових течій. Для його руйнування знадобляться потужніші вибухові засоби, а будь-яке пошкодження поверхні можна буде засипати землею й дорожнім матеріалом – можливо, щебенем.

Якщо Україна вирішить атакувати ґрунтову дорогу, вона може затримати ремонтні роботи, знищуючи самоскиди та іншу техніку. Цю техніку можуть ховати в Генічеську, тому найкращий шанс пошкодити або знищити її – під час будівництва чи ремонту дороги.

Шосейний міст через Тонку протоку також зазнав ударів: у ньому пробито два отвори.

У Генічеську є два мости через Тонку протоку. Обидва ведуть до єдиного мосту завдовжки 1500 метрів на південь – через протоку Промоїна. У центрі. Первісний бетонний міст уражено тричі, тому ним користуються лише легкові автомобілі. Ліворуч. Збудовано понтонний міст, який певний час не використовувався. Праворуч. Зводяться земляні насипи для нового мосту.

Через кілька днів будівництво ґрунтового мосту просунулося вперед. Ширина переправи в цьому місці протоки – 135 метрів. Оскільки росію це не турбує, знищені понтонні секції залишаються в протоці.

У Чонгарі пошкоджено обидва шосейні мости – старий і новий. Новий шосейний міст відновлюють, і поки що ним користуються лише легкові автомобілі. Понтонним мостом посередині їздять і вантажівки, і легковики. Зводяться насипи для ґрунтового мосту.

В Армянську пошкоджено старий і новий шосейні мости, а також залізничний міст. Через висохлий канал збудовано новий ґрунтовий міст.

Вантажівки вишиковуються в чергу перед односмуговим ґрунтовим мостом. Єдиний функціональний міст – ґрунтовий. У новішому бетонному шосейному мості – чотири пробоїни.

Вантажівки, що очікують переправи, вже кілька разів зазнавали ударів.

У Ставках, за 12 км від Армянська, через висохлий канал замість пошкодженого бетонного мосту збудовано ґрунтовий міст. Міст на південь від Мирного атакували до повного руйнування. У каналі в цьому місці є невеликий водотік, але ґрунтовий міст уже споруджено.

Ліворуч. Міст у Мирному. Праворуч. Міст у Ставках.

За 37 км на південний схід від Армянська, у Воїнці, пошкоджено ще один міст через Північно-Кримський канал. Якби переправа в Армянську стала непридатною, вантажівки могли б проїхати далі на південь і перетнути канал тут.

За 200 км від лінії фронту, у Роздольному, атаковано залізничний міст, автомобільний шляхопровід над залізничною колією та локомотив. Ступінь пошкодження шляхопроводу наразі невідомий.

За 235 км від лінії фронту атаковано залізничний міст і залізничну станцію у Владиславівці. Через серйозні пошкодження цього мосту потяги з Керчі не можуть проїхати далі Владиславівки. Оскільки залізничний міст у Чонгарі також зруйновано, до більшої частини Криму поїздом не дістатися. А оскільки залізничні мости важко відремонтувати або відбудувати, залізничне сполучення з Кримом фактично заблоковано.

Ця кампанія зі знищення мостів не обмежується ізоляцією Криму. Пошкоджено міст на трасі E58 у Новоазовську. За кілометр від нього є ще один міст, який залишається неушкодженим. Тепер вантажівки змушені об'їжджати місто, щоб перетнути річку. Світлофорів у Новоазовську немає, а місцевий міст односмуговий, тому переправа потребує координації.

Уповільнення руху й навігація через об'їзд можуть додавати лише 10 хвилин, але траса E58 – це головний маршрут вторгнення з півдня росії в Україну, а звідти вантажівки рухаються до Гуляйполя, Мелітополя, Нової Каховки, Криму та інших напрямків. Пункт призначення не має значення. Усі вантажівки, що рухаються маршрутом E58 з боку росії, затримуватимуться на 10 хвилин. Затримка однієї вантажівки на 10 хвилин – дрібниця, але коли затримуються тисячі рейсів і ця затримка накладається на інші, ефект накопичується.

Один із таких чинників – те, що кожна затримка й кожен об'їзд спалюють більше пального. Це означає, що вантажівкам доводиться частіше зупинятися для заправки, а це теж забирає час. А оскільки українські дрони великої дальності поступово підривають здатність росії виробляти пальне, у певний момент його може просто не вистачити для перевезення всіх необхідних вантажів.

Згідно з повідомленнями, рух легкового транспорту на шосейному мості обмежено однією смугою, а вантажівки перенаправлено на місцевий міст, який, схоже, витримує навантаження. Якщо конкретна вантажівка з вантажем виявиться надто важкою для мосту або міст у якийсь момент пошкодять, наступний міст розташований за 3 км на північ і, можливо, витримає вагу, але дорожня мережа забезпечить об'їзд у 14 км, що може додати 20 хвилин.

З двох мостів у Новоазовську пошкоджено той, що пролягає через автомагістраль E58. Новоазовськ розташований на схід від Маріуполя та за 13 км від російського кордону.

Новоазовський міст на E58 лише пошкоджено, а не зруйновано. У ньому утворилося кілька отворів завширшки менше метра. При обережній їзді їх можна було б об'їхати, але один з отворів поглинув автомобіль. Крім того, важковантажні автомобілі й за звичайних умов створюють додаткове навантаження на міст. Збільшення навантаження на вже пошкоджений міст несе додатковий ризик.

Пошкоджені мости можна відремонтувати, але це потребує часу. Відремонтовані мости можна атакувати знову.

Удар по мосту в Новоазовську – це добре, але атака трьох мостів між Таганрогом і Новоазовськом була б іще ефективнішою. Це російська інфраструктура, вона порушить рух маршрутом E58 на ще більшому відрізку і розосередить ресурси російських військових на ширшому просторі. Мости розташовані лише за 160-170 км від лінії фронту, тобто цілком у межах досяжності ударних дронів середньої дальності.

Якщо подивитися на вигляд моста 1 у Google Maps, навіть один дрон завдасть йому значних пошкоджень. Найближчі об'їзди – значно менші мости за 3 км на південь і 4 км на північ, і для перенаправлення руху потрібно буде встановити покажчики. Південний об'їзд додасть 7 км, а один дрон, що знищить цей міст, ліквідує й об'їзд. Північний об'їзд пролягатиме ґрунтовими дорогами з поверненням на шосе. Якщо вантажівки не заблукають, це додасть 10-20 хвилин. Інтенсивний вантажний трафік швидко знищить ґрунтові дороги – особливо в дощ, тому росії доведеться їх зміцнювати.

Міст 2над затокою – очевидна ціль. Єдиний об'їзд звідти – другорядна дорога вздовж північного берега затоки, але один дрон на мосту 3 ліквідує і цей маршрут. Єдиним об'їздом навколо моста 3 стало б 50-кілометрове блукання другорядними дорогами або спорудження росією 1400-метрової дороги прямо на північ, що з'єднає цей маршрут із другорядними дорогами й дасть 5-кілометровий об'їзд.

Якщо міст 4 пошкодять або зруйнують, наступний об'їзд додасть 15 км другорядними дорогами на північ. П'ятий об'їзний міст є частиною вузької дороги, де подекуди, але не скрізь, можливий двосторонній рух. Шостий об'їзний міст додасть іще 5 км, може не витримати великого навантаження і не підтримує двосторонній рух. Наступний міст після нього додасть ще 5 км і знову поверне на ті самі вузькі дороги.

Якщо лише ці чотири мости буде виведено з ладу, до маршруту додасться 30 км другорядних і третьорядних доріг, що забере ще одну годину. Збільшення тривалості рейсу кожної вантажівки на годину сповільнює темп постачання і збільшує витрати пального.

Якщо ці чотири мости буде виведено з ладу, росія буде змушена терпіти цей додатковий час на об'їздах або перенаправляти логістичні вантажопотоки ближче до Донецька – трасою E50 або через Авіло-Успенку. Район Донецька насичений патрулюванням українських ударних дронів середньої дальності й FPV-дронів. Трафік можна спрямувати через Старобешеве, щоб уникнути дронів, але це сільське поселення розташоване лише за 100 км від фронту, а вже був зафіксований випадок, коли FPV-дрон пролетів 103 км і знищив вантажівку.

Україна має багато можливостей посилити тиск на автомобільну логістику росії. Затримка або блокування руху між Таганрогом і Маріуполем позначиться на бойових можливостях росії в Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму.

Можливі операції проти залізничних мостів

Постачання залізницею значно ефективніше. Ці вісім залізничних мостів і Керченський міст перетинають річки. Якщо їх зруйнувати, росія втратить залізничний доступ до тимчасово окупованих територій.

Енергетична інфраструктура

Окрім ударів по мостах, атаковано й сильно пошкоджено або знищено єдине газосховище Криму та чотири газокомпресорні станції. На окупованих територіях Херсонщини і в Криму вже відбувалися масштабні знеструмлення, а тепер атаковано й електростанцію поблизу Сімферополя – вона горіла кілька днів. Ця станція живить енергосистему, що обслуговує Джанкой – ключовий залізничний і логістичний вузол, – а також усі радарні установки на Тарханкутському півострові. Частина Криму залишилася без електропостачання, насосні станції водопостачання там зупинилися.

Електропостачання в Криму й раніше було ненадійним, а удар по електростанції створює додаткове навантаження на енергосистему. Резервне живлення для залізничної сигналізації та військових підрозділів забезпечують газові генератори, але газосховища й розподільні мережі атаковані. Це ускладнить рух потягів, що застрягли в Криму, та роботу військових підрозділів.

Морський і повітряний транспорт

росія не має жодного придатного до роботи судна, яке могло б перевозити важкі вантажі або вагони: останнє було виведено з ладу в квітні. Спроби використовувати менші пороми для перевезення вантажівок зазнали невдачі: після одночасного пошкодження трьох поромів операції з перевезення призупинено.

росія має 368 транспортних літаків "Антонов". 143 з них не можуть злетіти через проблеми з технічним обслуговуванням. Оскільки ці літаки розроблено в Україні, запасні частини для них недоступні. За оцінками росії, десь між груднем 2026 року і травнем 2027 року весь парк "Антонов" остаточно вийде з ладу.

росія має близько 110 Іл-76 і виробляє приблизно сім на рік. Вона не має ані достатньої кількості літаків для забезпечення необхідного обсягу постачань, ані логістичної інфраструктури для організації та підтримки повітряного мосту. Будь-який літак, що приземлиться в аеропорту, стане мішенню під час розвантаження та заправки. За умов безперервної експлуатації більша частина флоту вийде з ладу за короткий час.

Підсумок

росія може й надалі використовувати потяги, які "застрягли" в Криму, доки вистачає пального, є електрика для сигналізації, а локомотиви не знищено. Потяги з росії можуть перетинати Керченський міст і доїжджати до Феодосії. Об'їзних шляхів для залізничних мостів не існує, а їх відновлення вимагає повернення конструкції до початкової міцності. Україна може повністю заблокувати залізничне сполучення з окупованими територіями, змусивши росію покладатися виключно на автомобільний транспорт.

Шосейний міст у Новоазовську не можна використовувати до завершення ремонту. Це має стати першим із серії ударів по мостах уздовж траси E58. Ці удари позначаться на бойових можливостях росії на всьому південному театрі воєнних дій.

росія демонструє готовність боротися за збереження переправ до Криму. Понтонні мости стали її першою реакцією, але після безперервних українських ударів вона перейшла до будівництва ґрунтових насипів через висохлі канали й водні лагуни. Час покаже, чи знайде Україна відповідь на цей виклик. Навіть якщо Україна нічого не зробить, транспортні артерії росії будуть надовго сповільнені. Накопичена затримка в зоні ураження призведе до знищення дедалі більшої кількості вантажівок.

Локомотиви на зелених коліях можуть рухатися лише в межах цієї обмеженої залізничної мережі. Локомотиви на червоних залізничних лініях можуть курсувати між росією та Феодосією.

Колони, що супроводжуються мобільними вогневими групами, мають певний рівень захисту, але на їх формування потрібен час, і вони менш ефективні, ніж вантажівки, що рухаються самостійно до різних пунктів призначення. Україна вже застосовувала ракети, запущені з дронів. Цікаво, чи вдасться розробити спосіб точного ураження мобільних груп супроводу на відстані перед атакою на колону. Якщо знищити ескорт протиповітряної оборони, вантажівки в колоні стануть вразливішими, ніж якби вони їхали поодинці.

На окупованих територіях Донеччини вже повідомляють про нестачу пального – як для цивільного населення, так і для військових. Військовослужбовці намагалися придбати пальне в Ростові, але працівники заправок повідомляли, що не мають права відпускати пальне в бочки, хоча можуть заправляти каністри місткістю до 50 літрів. Місцеві жителі описують поточну доступність пального.

росія – це армія масованого особового складу й масованої вогневої потужності. Темп постачання має відповідати темпу витрат на лінії фронту, інакше темп витрат доведеться знижувати. Затримки та знищення знижують темп постачання.

Це війна на виснаження, і росія програє логістичну війну, бо Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами. Якщо Україна збереже цю перевагу, росія й надалі програватиме логістичну війну.

Джерело: частина 1 та частина 2