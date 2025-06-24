Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI

Дослідниця з Королівського інституту об'єднаних сил Емілі Ферріс проаналізувала суперечливу реакцію росії на публікацію британського стратегічного оборонного огляду. З її слів, російське керівництво применшує міжнародну роль Британії, називаючи її "маріонеткою США", але водночас звинувачує Лондон у спробах втягнути Америку у відкриту війну з росією. Аналіз реакції кремля розкриває глибокі протиріччя у російському сприйнятті Великої Британії та її місця на міжнародній арені. Ці суперечливі наративи свідчать не лише про плутанину в розумінні москвою британської політики, а й про те, що зміни керівництва навряд чи кардинально змінять російсько-британські відносини.

Миттєва реакція

Спочатку публікацію Стратегічного оборонного огляду Великої Британії (SDR), в якому росія названа "безпосередньою і нагальною загрозою" для британської національної безпеки, москва зустріла із сумішшю насмішок і обережності. Декілька депутатів ради федерації зневажливо стверджували, що Велика Британія не здатна бути частиною "геополітичної трійки", маючи на увазі США, росію та Китай. Коментатори висловлювали різні припущення, що росію зробили великим ворогом, щоб виправдати військові витрати Сполученого Королівства або відволікти увагу від внутрішніх проблем, і що без підтримки США військовий вплив Британії є невеликим.

Інші коментатори в афілійованих з кремлем ЗМІ пішли далі, стверджуючи, що Велика Британія має експансіоністські плани на Чорному морі, прагнучи розширити власну сферу впливу – те, що робить сама росія. Деякі незгодні у рф запропонували москві серйозно поставитися до заяви Британії, оскільки вона займає ту саму позицію, що Франція та Німеччина.

Більш показовими, ніж слова, були дії росії щодо Великої Британії після публікації огляду. По-перше, росія швидко визначила Британську Раду як "небажану організацію", припинивши всю її освітню діяльність у рф. Хоча діяльність Британської Ради була фактично заборонена з початку війни, ця символічна заява дала підстави стверджувати, що Рада була прикриттям для британської розвідки в росії. Крім того, було надано значний ефірний час темі про широку розвідувальну діяльність Британської Ради, включаючи звинувачення у спробах розпалювання заворушень серед балтійських країн проти росії.

По-друге, через кілька днів, 5 червня, Служба зовнішньої розвідки опублікувала на своєму сайті розлогий трактат про політику Великої Британії щодо Грузії, переважно про взаємодію Британії з опозицією, неурядовими організаціями та активістами, і про її нібито підривну діяльність. Медіасторінка СВР не відрізняється особливою інформаційною насиченістю та зазвичай передруковує промови, випадкові новини про війну або критику відомих західних посадовців. Тому те, що СВР вирішила опублікувати свою критику на адресу Великої Британії саме зараз, не є випадковістю.

Але всі ці різноманітні реакції на оборонний огляд підкреслюють парадоксальний і вкрай суперечливий характер відносин москви з Лондоном.

Якими вони бачать Британію?

росія має довгу і різноманітну історію відносин з Великою Британією, найбільш очевидно затьмарену в останні роки різними війнами та розвідувальними операціями рф на британській землі. До повернення Трампа на посаду президента російські наративи щодо Великої Британії можна розділити на три широкі й часом суперечливі напрямки.

Перший – це досить зневажливе таврування "підступного Альбіону" як застарілої маріонетки США і країни з обмеженою міжнародною вагою. Розуміння того, як росія бачить світ, найбільш чітко виражене в її Концепції зовнішньої політики, опублікованій 2023 року в розпал війни. У ній вона називає Велику Британію частиною "англосаксонського" світу – цілеспрямоване посилання на вимерлу цивілізацію, що відповідає російським уявленням про занепад Заходу (і супутнє сходження власної зірки росії).

Велика Британія згадується в дещо недбалому абзаці під назвою "США та інші англосаксонські держави", що підкреслює розмежування влади між Вашингтоном і тими, хто, як вважається, перебуває в його кишені. Цілий розділ присвячений роздумам росії про її відносини зі США, незважаючи на так звану "антиросійську політику", а про інші "англосаксонські" країни згадується лише в одному реченні. Це визначення є нечітким, здається, воно досить вільно використовується і для позначення деяких європейських країн, але сенс його однозначний.

Якщо росія бачить світ з точки зору того, хто має владу, а хто ні, то очевидно, що росія не вважає Велику Британію рівною собі, Китаю чи США.

Цей наратив йде паралельно, але не обов'язково всупереч другому російському наративу – про Велику Британію як постачальника іноді бажаних активів. Практичні інтереси росії у британському секторі нерухомості, капіталізація незаконних потоків через британську банківську систему, захоплення британською системою освіти та доступ до інститутів "золотого стандарту", таких як британське контрактне право, є загальновідомими. Сприйняття міжнародної значущості Великої Британії не заперечує протекціонізму росії щодо певних інституцій, які можуть просувати деякі російські інтереси за кордоном.

Існує також третя і так само суперечлива стратегія, яка полягає в тому, що, зберігаючи абсолютну неактуальність Великої Британії, росія, схоже, інвестує певні ресурси в розвідувальне проникнення до Сполученого Королівства, а також відносно часто демонструє свої військово-повітряні і військово-морські можливості поблизу британських вод і повітряного простору.

Наслідком цього є те, що росія витрачає значну кількість медіаресурсів на критику "русофобської" позиції Британії та формування образу цієї країни як такої, що зосереджена на підриві росії та її розвитку. Згідно з цим наративом, Велика Британія займає місце у міжнародній системі, покликаній утримувати росію від того, що москва вважає своєю законною сферою впливу в міжнародних справах. Таке сприйняття, ймовірно, підвищує привабливість Великої Британії як мішені для розвідки, а також погіршує її відносини зі США.

Тестування російських наративів

Але якщо вищезазначені наративні лінії були основою російського розуміння Великої Британії, то з початком війни і приходом Трампа і Стармера, росії стало важче їх підтримувати, тож вони помітно змінилися.

По-перше, відчутний відхід президента Трампа від НАТО, застереження європейським державам щодо їхніх витрат і очевидне відлуння деяких російських занепокоєнь з приводу безпеки, а також його готовність враховувати російську позицію – все це змусило москву провести набагато більшу різницю між зовнішньою політикою США і Великої Британії.

У цьому ключі значна частина реакції ЗМІ на оборонний огляд була зосереджена на сприйнятті москвою Великої Британії як такої, що втягує США у відкриту війну з росією. Це стосується не лише ЗМІ. Політичні важковаговики, такі як колишній голова ради безпеки Ніколай Патрушев, а нині помічник президента і голова Морської колегії, яка займається питаннями морської безпеки і розвитку Арктики, в останні місяці публічно розмежовували США і те, що вони називають "європейським крилом НАТО", очолюваним Лондоном. Натомість дедалі більше поширюється наратив про те, що Лондон намагається зірвати діалог між москвою і Вашингтоном, який зароджується, і що саме Трамп відступає від відкритої війни з росією.

Голова СВР у березні 2025 року виступив із надзвичайно цілеспрямованою і різкою заявою щодо Великої Британії, звинувативши Лондон у підриві переговорної позиції Трампа з росією, підкресливши слабкість Британії без США і навіть назвавши її головним підбурювачем глобального конфлікту.

По-друге, лідерство Великої Британії в Коаліції охочих, схоже, дещо не влаштовує росіян. Послідовні уряди консерваторів та їхня позиція щодо росії були відомими для Москви, але продовження військової допомоги Україні з боку Стармера, збільшення оборонних витрат та обережна риторика щодо Трампа (яка не доходить до критики переговорів США з росіянами) – все це є несподіваними елементами для російського розуміння того, як працює лейбористський уряд.

Роль Стармера в об'єднанні європейських країн проти росії спонукала деяких російських чиновників назвати Велику Британію "локомотивом, який тягне за собою решту країн". Заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко стверджує, що Велика Британія, Франція і Німеччина несуть відповідальність за уповільнення мирних переговорів щодо війни. Все це є різким відходом від уявлення про міжнародну неактуальність Великої Британії і прямо суперечить російській думці про те, що вона не має незалежної від США зовнішньої політики.

По-третє, змінилася внутрішня безпекова ситуація в росії, а разом з нею і російське сприйняття того, хто є "ворогом". Протягом 2024 року в росії сталася низка терористичних атак або через брак превентивних ресурсів, або через те, що служби безпеки надали пріоритет боротьбі з російською політичною опозицією, а не протидії терористичній загрозі. Найбільш незвичним елементом є не провали внутрішньої розвідки, а таврування росією ворогів, таких як Велика Британія, як таких, що стоять за деякими з її найсерйозніших атак.

Після теракту в Крокус Сіті Холі в березні 2024 року, коли майже 150 людей було вбито бойовиками, які сповідували лояльність до ісламських держав, голова ФСБ Олександр Бортніков публічно заявив, що, хоча виконавці могли бути пов'язані з ісламом, справжніми натхненниками нападу були Велика Британія, США та Україна. Насправді це не мало жодного суттєвого впливу на розслідування ФСБ щодо справжніх виконавців, але наратив про величезну загрозу для росії з боку, здавалося б, неважливої і безсилої держави, яка, тим не менш, мала ресурси і зацікавленість у дестабілізації країни, важко узгоджується з офіційними уявленнями про місце Великої Британії в російському державному рейтингу.

СВР має журнал під назвою "Развєдчік", і хоча його читацька аудиторія може бути невеликою, статті, які вони обирають для публікації, є показовими. В одній зі своїх останніх публікацій опубліковані "розсекречені" розвідувальні документи, в яких стверджується, що британська дипломатична служба намагалася у 2024 році спільно з США атакувати російські бази в Сирії з метою дестабілізації регіону в цілому. Хоча це навряд чи заслуговує на довіру, це ще одне свідчення суперечливого сприйняття Великої Британії як міжнародної іррелевантності, а також як рушійної сили дестабілізації країн, в яких росія має інтереси.

Всі ці взаємовиключні наративи вказують на брак розуміння з боку Москви і, можливо, брак ясності з боку Великої Британії щодо намірів стосовно країн, яким росія приділяє особливу увагу.

Джерело: RUSI