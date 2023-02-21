Світ після війни в Україні. Ще одна безглузда війна, розпочата наддержавою, руйнує світ – Al Jazeera

Переклад статті про війну росії в Україні, що вийшла на вихідних у арабській газеті "Аль-Джазіра", варто прочитати принаймні тому, що автор пояснює, чому більшість арабських країн демонструє своє індиферентне ставлення до цього військового конфлікту. В цілому адекватна оцінка дій рф базується на спотвореній російською пропагандою позиції, що війну спричинили США, прагнучи розширити НАТО до її кордонів. Україна, яка захищає свою незалежність та демократичний вибір не хвилює автора – Марвана Бішара, який вважається провідним експертом з питань зовнішньої політики США, Близького Сходу та міжнародних стратегічних питань (раніше був професором міжнародних відносин в Американському університеті в Парижі). Ця "дурна" війна викликає його роздратування не стільки тому, що росія створила прецедент та небезпеку у світі, спаплюживши чи зруйнувавши всі працюючи досі безпекові механізми. А тому, що інші країни підтримують Україну зброєю, нарощуючи власні арсенали та збільшуючи свої воєнні витрати.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну стало катастрофою. Воно призвело до втрати десятків тисяч безцінних життів, переміщення мільйонів людей і руйнування незліченної кількості будинків, цивільних будівель та інфраструктури. Воно також підірвало моральне і стратегічне становище росії у світі, оскільки стало зрозуміло, наскільки погано підготовлена російська армія і наскільки перебільшена російська економічна могутність. Про це пише старший політичний аналітик видання "Аль-Джазіра" Марван Бішара.

Він констатує, що війна мала катастрофічні наслідки і для решти світу. Вона не лише дестабілізувала енергетичні ринки, розпалила інфляцію та порушила постачання продуктів харчування і товарів, але й оголила та погіршила стан світових справ, прискоривши розповсюдження ядерної зброї, розпаливши гонку озброєнь, підірвавши Організацію Об'єднаних Націй та міжнародне право, багатостороннє співробітництво та гуманітарну допомогу.

"Це справді дурна війна", – наголошує автор, пояснюючи: "Рішення росії вторгнутися і бомбити Україну, після того, як вона довго вихвалялася спільними історією та культурою, не є романтичним – воно є некрофільським".

На думку журналіста, росія також змусила весь світ відчути себе набагато небезпечнішим. І, як і інші війни, що відбувалися до цієї, вона викрила межі і відверту неспроможність міжнародної системи.

"Біполярний, однополярний, а тепер і багатополярний світові порядки продемонстрували, що коли йдеться про світові держави, під час геополітичних конфліктів не варто покладатися на міжнародне право чи міжнародні угоди. Слабкі дотримуються їх під дулом пістолета, а сильні порушують за власним бажанням", – пише "Аль-Джазіра".

Видання констатує: "Це сфальсифікована глобальна система, яка надає перевагу сильним проти безсилих – система, яка, цілком ймовірно, призведе до того, що все більше країн прагнутимуть до ядерного стримування, щоб захистити себе. Не дивно, що багато хто вважає, що Україна була наївною, відмовившись від ядерної зброї радянських часів у 1994 році в обмін на міжнародні гарантії, в тому числі російські та американські, згідно з Будапештським меморандумом".

"Аль-Джазіра" попереджає, що інші країни, як-от Іран, Японія і Південна Корея, можуть піти слідами Пакистану, Індії, Північної Кореї та Ізраїлю, ставши ядерними державами, знівелювавши зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї. Міжнародна безпека ще більше погіршилася через погрози росії розв'язати ядерну війну, втрату чинності ядерних договорів і таємну модернізацію США ядерної зброї, розгорнутої в п'яти країнах НАТО.

Захід також поринув у гонку озброєнь. "У січні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив досить орвеллівську заяву, сказавши, що "зброя – це насправді шлях до миру", – зауважує Марван Бішара.

Європейські країни, великі й малі, збільшують свої військові витрати, включаючи колись велику державу Німеччину, яка після поразки у Другій світовій війні залишалася осторонь гонки озброєнь. Минулого року Берлін оголосив про створення військового фонду розміром 113 мільярдів доларів.

"росія також запланувала оборонний бюджет на 2023 рік у розмірі близько $84 млрд, що на 40% більше, ніж прогнозований бюджет на 2021 рік. Звісно, це лише 10 відсотків від того, що США витратять на свою армію у 2023 році", – констатується у публікації.

Автор нагадує, що і стурбований подіями в Європі і ворожою риторикою Заходу, Китай також долучився до гонки озброєнь, збільшивши військові витрати – найбільші за всю історію в абсолютному вираженні, що спонукає до збільшення військових витрат його сусідів.

"Нова гонка озброєнь – чудова новина для військової промисловості, яка процвітає, як ніколи раніше. З 2014 року світові військові витрати зростали з кожним роком, досягнувши в 2021-му історичного максимуму в 2,1 трильйона доларів. Не дивно, що п'ятьма країнами з найбільшими витратами є США, Китай, Індія, Велика Британія і росія, на які припадає 62 відсотки світових оборонних витрат. Зрозуміло, що таке збільшення військових витрат вимагає скорочення інших державних витрат – переважно на соціальне забезпечення, освіту та охорону здоров'я, що не обіцяє нічого доброго для загального блага", – зазначається у матеріалі.

Масштаби глобального потепління стали очевидними на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки, яка щойно завершилася. Хоча Столтенберг застеріг Захід від повторення помилки з Китаєм, яку він зробив з росією, західні лідери підкреслили свою прихильність до війни, перетворивши конференц-залу на військову кімнату – до біса дипломатію.

"Аль-Джазіра" вважає це поганою новиною для вже хаотичної і нестабільної міжнародної системи, а також для крихкої континентальної безпеки в Європі та Азії. Війна породжує ще більшу війну і в процесі руйнує мову, культуру і міжнародні відносини, посилюючи цикл божевілля. "Ми будемо боротися до кінця", "стільки, скільки буде потрібно" і "всі варіанти на столі" стали мантрами західного безпекового істеблішменту, який, здається, ігнорує їхні наслідки.

При цьому у пошуку винних видання раптом зміщує акцент із росії на США. "Все це божевілля демонструє, наскільки згубним для світу було лідерство Америки на власному прикладі – прикладі своєї могутності. Її наполягання з 2008 року на розширенні альянсу НАТО до кордонів росії та "просування демократії" в регіоні були головними приводами для російського вторгнення", – вважає східне агентство.

І додає: "Так само їхня військова експансія, особливо вторгнення в Ірак під фальшивим приводом, стала дестабілізуючим фактором у всьому світі. США, разом з росією, є провідним експортером зброї, у тому числі до найбідніших країн світу та найгірших режимів, укладаючи фаустівські угоди про безпеку з найбільшими порушниками прав людини на Близькому Сході, водночас лицемірно відстоюючи глобальну боротьбу за демократію та права людини".

Тож, "Аль-Джазіра" не вважає дивним те, що "після власного вторгнення до Іраку США засуджують вторгнення росії в Україну, а для більшої частини світу це звучить порожнім звуком. Так само визнання незаконної анексії Ізраїлем окупованих палестинських і сирійських територій підірвало засудження російської анексії української землі".

"Цинізм заразний на міжнародній арені, і цинізм наддержав поширився, як чума, охопивши всі куточки світу. Лицемірство світових держав підірвало багатосторонність і співпрацю під час глобальних надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я та гуманітарної допомоги й відштовхнуло значну частину світу від них", – пише видання.

Не дивно, зазначає автор, що країни Глобального Півдня дбають про власні інтереси, незважаючи ні на що, і залишаються переважно нейтральними щодо російської війни в Україні, навіть попри тиск з боку США. Хоча деякі з них приєдналися до західних країн, засудивши російське вторгнення в ООН, більшість не простягнула руку підтримки Києву і зберегла або навіть зміцнила свої відносини з москвою.

Лідери поза західною орбітою, пише "Аль-Джазіра", як правило, займають гібридну позицію, відмовляючись пристати до одного табору і прагнучи зберегти свої інтереси, використовуючи відносини з Вашингтоном, москвою і Пекіном. Авторитарні режими, натхненні і підбадьорені неправомірною поведінкою світових держав, також діють задля збереження власних вузьких інтересів, незважаючи на загальне благо чи будь-які моральні, суспільні чи глобальні міркування. І на цю точку зору теж треба зважати.