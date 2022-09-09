Світ сумує за Єлізаветою ІІ. 10 фактів, які слід пам'ятати з історії найунікальнішої жінки планети

Вчора, 8 вересня 2022 року, в оточенні родини, у віці 96 років закінчила свій земний шлях королева Єлизавета ІІ. Корона Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії важить майже кілограм. Цю вагу, разом із тягарем відповідальності за країну, що не визначать жодні ваги світу, королева з честю несла усе своє довге сімдесятирічне правління. До Єлизавети ІІ у Великій Британії довше за всіх знаходилася на троні її прапрабабуся королева Вікторія майже 64 роки.

Престол за правом, водіння без прав, право на кохання

Елізабет Олександра Мері Віндзор народилася 21 квітня 1926 року у родині герцогів Йоркських та не мала б жодних шансів на престол, якби старший брат її батька Едуард VIII не зрікся престолу у 1936 році. Причиною зречення стало бажання короля одружитися з американкою Волліс Сімпсон. Британська громадськість не схвалювала стосунки короля з розведеною жінкою, але король обрав любов та зрікся престолу і прожив у щасливому шлюбі 35 років.

Батько майбутньої королеви Георг VI правив Великою Британією до своєї смерті у 1952 році, на роки його правління прийшлася найбільш кровопролитна війна усіх часів – Друга Світова. Майбутня королева брала посильну участь у боротьбі британців з нацизмом, під час війни вона – ще дівчинка-підліток – виступала по радіо з патріотичними зверненнями до своїх однолітків. У віці 18 років Лілібет (пестливе ім’я, яким називали майбутню королеву у родині) наполягла на своїй участі у Жіночому допоміжному територіальному корпусі та оволоділа фахами автомеханіка та водія. Фотографії принцеси Єлизавети у військовій формі заохочували британців воювати за свою країну та демонстрували єдність нації, від аристократів до простолюдинів.

Потім, вже королевою, Єлизавета ІІ сама управляла автівкою та погодилася скористатися послугами штатного шофера лише тоді, коли їй виповнилося 93 роки. Цікаво, що королева – єдина мешканка Сполученого королівства, яка мала право управляти автомобілем без водійського посвідчення. Також королева не мала закордонного паспорта, оскільки вважала неетичним виписувати його сама собі. Це не завадило Єлизаветі ІІ стати першою з британських монархів, яка здійснила навколосвітню подорож у 1954 році, королева подорожувала протягом півроку.

Єлизавета ІІ не тільки вправно керувала автівкою, але й упевнено трималася в сідлі, одним з її хобі була їзда верхи та.. гра на скачках. Хобі королеви виявилося не тільки необтяжливим для монаршого бюджету, але й сприяло його поповненню – Єлизавета ІІ чудово розбиралася, на яких коней ставити та вигравала чималі гроші, загалом за її життя сума виграшів склала декілька мільйонів фунтів стерлінгів.

Королева Єлизавета II і Рональд Рейган / Фото: Getty Images

Наступниця престолу, Єлизавета могла розраховувати на шлюб з представниками найвідоміших аристократичних родів, але юна майбутня королева закохалася у стрункого флотського лейтенанта – грецького принца-вигнанця Філіпа, який залишився без палаців і королівських статків. Попри певний супротив аристократичного оточення, Єлизавета одружилася з Філіпом Маунтбеттеном та прожила у щасливому шлюбі 73 роки, не перестаючи дивитися на свого обранця закоханими очима і зустрічаючи такий самий закоханий та обожнюючий погляд чоловіка. У шлюбі народилося четверо дітей, старший, принц Чарльз, вчора перебрав монаршу владу від матері та став королем під тронним ім’ям Карл (Чарльз) ІІІ.

Фото: royal.uk

Єлизавета ІІ. Епоха бездоганного стилю, щирості та відданості країні

Королі Велико Британії у сучасності не є повновладними правителями, їхні функції здебільшого зводяться до представницьких, королівська родина та королівська влада є, скоріше, даниною традиціям, відданістю яким так славляться британці. Проте Єлизавета ІІ декілька разів, починаючи від свого сходження на престол Сполученого королівства 6 лютого 1952 року, ухвалювала рішення, які мали великий вплив на свою країну та увесь світ.

Фото: royal.uk

У 1974 році, коли внаслідок парламентських виборів жодна з партій не мала більшості, королева призначила прем’єр-міністром Великої Британії лейбориста Гарольда Вільсона. Цікаво, що за часи правління Єлизавети ІІ на посаді прем’єр-міністра змінилося 15 голів урядів, останню – Ліз Трасс, королева призначила за день до свого відбуття у засвіти. А з сером Вінстоном Черчілем у королеви були майже дружні стосунки, подейкували, що вона полюбляла обговорювати з ним якості скакових коней.

Королева Єлизавета ІІ з принцом Чарльзом і принцесою Анною та сер Вінстон Черчілль, 1 січня 1953 року, фото: Getty Images

Її величність Єлизавета II, Божою милістю Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії та інших своїх царств та територій королева, глава Співдружності, захисниця віри – так звучав повний титул королеви, яка отримала й чимало закордонних нагород, титулів та почесних знань. Серед них біли й доволі курйозні, як "Адмірал Великого флоту штату Небраска" - території США, яка не має виходу до жодного моря або океану. Втім, сам факт надання почесного американського титулу монарху колишньої метрополії, від володарювання якої США звільнялися шляхом збройного протистояння, свідчить про повагу до особи королеви.

Фото: royal.uk

Вчора, закривши назавжди свої очі – такі живі, красиві і виразні протягом усього життя – королева Єлизавета ІІ закінчила велику епоху свого правління та свого впливу на світ та людей. Десятки мільйонів щирих співчуттів у соцмережах, листах, виступах різних людей з усього світу свідчать про те, що від нас пішла непересічна особа, яка назавжди увійде у історію. Українці не залишаються осторонь, ми також сумуємо за королевою Єлизаветою ІІ та висловлюємо їй щиру вдячність за підтримку України, яку вона виказувала і на словах, і у невербальний спосіб, використовуючи кольори нашого прапора у завжди бездоганному одязі. Прощавайте, Ваша Величносте!