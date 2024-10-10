Ендрю Таннер ділиться власним поглядом на геополітичну ситуацію у світі. Таннер переконаний, що Нетаньягу, який переслідує власні корисні політичні цілі, запалює Близький Схід, щоб втягнути США у війну з Іраном. Тому він, як і путін, сподівається на перемогу Трампа, якого легко можна переконати, що треба бомбити Тегеран. Це роздмухування війни Ізраїлем відволікає ресурси і увагу США від війни росії з Україною і матиме для нас невтішні наслідки. Як би не закінчилися вибори у США, Таннер вважає, що запрошення України до НАТО зараз є найкращим рішенням для України та Європи.

Україна та Захід. Мир через силу, але все залежить від Європи

На геостратегічному фронті Україна плаває у дуже неспокійному морі. Цього тижня відбудеться чергова зустріч НАТО в Рамштайні (вчора стало відомо, що ця зустріч буде перенесена – iPress), і на ній Україні вкрай необхідно отримати деякі жорсткі матеріальні зобов'язання.

Повні деталі Плану перемоги Зеленського ще не розкриті, але контури здаються чіткими: мир через силу. Минулого тижня йому довелося приїхати до США, щоб дати американським лідерам відчути свою важливість перед поїздкою туди, де будуть ухвалюватися реальні рішення. Оскільки американські джерела надсилають сигнал, що вони не повністю згодні з планом України, але не стануть на заваді його реалізації, то, ймовірно, саме Європа має зробити так, щоб це сталося.

Ігнорування Ізраїлем будь-яких обмежень, які адміністрація Байдена-Гарріс навіть наважується погрожувати запровадити, є принизливим для так званого союзника-наддержави. Рівень публічного висвітлення того, що насправді відбувається на Близькому Сході зараз, повністю конкурує з тим, що відбувалося напередодні війни в Іраку 2003 року. Американські ЗМІ та політики помітно знудилися від України, а ефектне застосування Ізраїлем американської зброї набагато більше сприяє рекламі гігантських оборонних компаній, ніж похмура історія про українську наполегливість і поразку.

Близькосхідна криза. Як Нетаньягу бачить США

Люди повинні усвідомлювати, що Ізраїль Нетаньягу втягує Америку в гарячу війну з Іраном. Жоден політичний діяч з таким довголіттям, як у Нетаньягу, не може не бачити, наскільки легко буде змусити Трампа воювати з Тегераном. У ЗМІ підозріло вчасно з'являються чутки про підтримувані Іраном плани вбивств, і багато хто з республіканців, які підтримували Україну, вже виступають за бомбардування Тегерана.

Американські журналісти дозволяють цьому відбуватися, категорично відмовляючись визнати, що вони висвітлюють історію конфлікту з точки зору ізраїльського уряду, навіть коли це ставить під загрозу життя ізраїльтян. Уряд Ізраїлю неправдиво подається як лояльний, відданий союзник США, що є абсолютно смішним, враховуючи кількість американських громадян, яких він убив за ці роки. Агенти ізраїльського уряду активно намагаються формувати те, що вважається свободою слова у США, проштовхуючи антибойкотні закони, і це є ще одним показником того, як ізраїльський уряд бачить Америку: великий корисний ідіот.

Тим часом, подібно до адміністрації Буша, яка пересувалася від Афганістану до Іраку, Нетаньягу проголошує, що Ізраїль воює щонайменше на семи фронтах, і всі вони організовані Тегераном! Ви показуєте, чого боїтеся, обираючи цілі, і це багато говорить про те, чому Ізраїль вбив десятки тисяч мирних жителів Гази і щонайменше дві тисячі ліванців. Поведінка – це те, що розкриває майбутні наміри, а Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що прагне знищити всіх і кожного ворога Ізраїлю, як він їх визначає.

Війна з Іраном. Чому мулли готуються до бою

Ось чому Іран нарешті зважився на потужний ракетний удар по кількох ізраїльських військових і розвідувальних базах минулого тижня. Якби він цього не зробив, його заява про те, що очолює вісь опору Ізраїлю, виявилася б порожнім звуком і критично важливим елементом його здатності завдати шкоди Ізраїлю у війні, яку він програє. Багато хто в регіоні задавався питанням, чи не пошив Іран своїх союзників у дурні. Тому Тегеран розпочав відповідь, розраховану так, аби вона була достатньо сильною, щоб довести, що ізраїльський ракетний щит пробито, але водночас достатньо слабкою, щоб не вбити занадто багато людей і не спровокувати повномасштабну ізраїльську відповідь, до якої, можливо, будуть змушені приєднатися США.

Досі Тегеран уникав гри Нетаньягу в ескалацію. Лише останнім часом мулли зрозуміли, що він може мати на увазі те, що говорить про зміну режиму в Ірані, і тепер вони готуються до бою. Протягом майже двадцяти років, відколи ядерна програма Ірану стала глобальною проблемою, Нетаньягу мріє стати тим, хто знищить її так само, як його попередник розгромив іракську в Осіраку в 1980-х роках. Тільки він не здатний зробити це без США: Ізраїль, звичайно, може бомбити Іран, але йому бракує потужності, необхідної для повного знищення іранських ядерних об'єктів і наступального військового потенціалу – якщо тільки він не застосує ядерну зброю.

Якщо він це зробить, ви побачите, як швидко зникне так зване ядерне табу. Якщо керуватися поведінкою американських мудреців щодо Ізраїлю в минулому, то дії Ізраїлю були б оголошені цілком виправданими. Зрештою, всі знають, що США довелося знищити цілі міста, щоб перемогти у Другій світовій війні, тому що їхній професор історії, історичний канал і політики, які говорять про історію, наполягають на тому, що це правда. Не кажучи вже про власну оцінку американських військових після конфлікту, про серйозні етичні проблеми американських воєначальників у той час, або про той простий факт, що Ізраїль, зрівнявши із землею Газу, все ще не переміг Хамас. Фактично, організація все ще здатна періодично запускати ракети по Ізраїлю і зробила це буквально сьогодні.

Бойові дії в Лівані. Ізраїльська кампанія загрожує посиленням радикальних елементів

Операції Ізраїлю в Лівані мають на меті усунути загрозу, яку "Хезболла" становить для людей, що живуть на півночі Ізраїлю, але, незважаючи на інтенсивні бомбардування цілей по всій країні, "Хезболла" також змогла випустити шквал ракет, які легко прорвали ізраїльську оборону навколо Хайфи, незважаючи на те, що вона була досить невеликою. Хоча це північне місто, ізраїльтяни вважали, що воно буде краще захищене від чогось трохи меншого, ніж великий удар.

Після тижнів, коли американські ЗМІ викачували тріумфальний контент, завжди дбаючи про те, щоб показати круте американське спорядження, яке Ізраїль імпортував, "Хезболла" ще далеко не переможена. Ізраїль стверджує, що знищив половину або навіть більше її ракетного арсеналу, але він багато чого стверджує. І навіть залишкові 40% арсеналу, який, як повідомляється, у двадцять разів більший за той, яким угруповання могло користуватися до останнього дня війни 2006 року, залишаються серйозною загрозою.

Чому його досі не використовують більш інтенсивно – дуже цікаве питання: прихильники Ізраїлю скажуть, що Ізраїль обезголовив керівництво "Хезболли", але який би вплив це не мало на організацію в цілому, не схоже, що бійці на передовій це відчувають. Триває довгоочікуване наземне вторгнення Ізраїлю до Лівану, яке, за повідомленнями, зустрічає запеклий опір.

Ніколи не є добрим знаком, коли перше велике відео із зони бойових дій – це пара гелікоптерів, що прилітають для евакуації поранених солдатів. Ізраїль визнав близько десяти загиблих і десятки поранених. З точки зору війни в Україні це не великі втрати, але Ізраїль – 10-мільйонна країна з армією, яка залежить від мобілізації активних членів економіки для участі в бойових діях. Пропорційно, це все одно, що США втратити сотні людей за пару днів. Не дивно, що просування Ізраїлю через кордон відбувається повільно і методично.

Ізраїльська кампанія обезголовлення також несе в собі небезпеку посилення радикальних елементів – вразливість "Хезболли" довела, що більша частина організації перетворилася на класичний уряд, а не на бойове угрупування. Це зміниться, якщо тільки слабка армія Лівану не зможе якось встановити контроль, незважаючи на ізраїльські атаки. На щастя для Ізраїлю, схоже, що використання ракет більш тісно пов'язане з вищим керівництвом. Це пояснює, чому потрібен час для повнішого використання арсеналу – частково через плутанину, але здебільшого через бажання Ірану зберегти якомога більшу частину арсеналу "Хезболли", щоб утримати Ізраїль від надто сильного удару по Ірану.

Ескалація зіткнення з Іраном. Наступний удар влучить у плече або ногу

Ізраїль досить довго зволікав з обіцяною відплатою Ірану за обстріл минулого тижня, який нібито можна було легко зупинити, але який був настільки огидним, що вимагав жорстокої відповіді. Прихильники Ізраїлю розповідають небилиці про те, що американські та ізраїльські системи ППО нейтралізували атаку, але легкодоступні докази з відкритих джерел доводять протилежне.

Не двадцять, як показують відеозаписи, а до сорока боєголовок впали на Неватім, пошкодивши ангари і залишивши кратери по всій території бази. Тепер, коли Іран гарантовано стане ядерною державою за кілька місяців, це означає, що буде застосована логіка взаємного гарантованого знищення – те, чого Ізраїль не хоче терпіти. Ви безсилі, коли стверджуєте, що вам протистоять радикали, які прагнуть знищити вас ціною власного життя.

Іран використав близько 180 ракет, деякі з яких, можливо, мали незалежні боєголовки, і більшість із них були збиті. Але цього було недостатньо, щоб припустити, що Тегеран хотів завдати лише поверхневої шкоди. У квітні, після того, як Іран телеграфував свої плани, запустивши хвилі безпілотників, потім крилаті ракети, а тоді кілька застарілих балістичних ракет, цього разу він лише попередив росію і США перед тим, як випустити залп. Квітневий удар був схожий на постріл над головою Ізраїлю; цей останній удар повинен був відрізати мочку вуха. Наступний – влучить у плече або ногу, але змусить Ізраїль вдарити у відповідь ще сильніше.

Тегеран завершив удар, оголосивши, що якщо Ізраїль відповість тим же, то ескалація перейде на наступний рівень. Загроза реальна, адже якщо з 180 ракет, націлених на дві частини Ізраїлю, буде пропущено до 25%, країна опиниться в біді. Іран може повторити цей шквал двадцять разів, або десять разів з подвійною інтенсивністю. Коли поріг протиракетної оборони відомий, а її можливості насичені, додаткові удари легко нанести.

Гірше того, Іран може супроводжувати майбутні хвилі атак безпілотниками і крилатими ракетами, які, якщо будуть перехоплені різними системами, різко ускладнять операцію. Ізраїльські військово-повітряні сили покладаються на здатність здійснювати велику кількість вильотів – вони, мабуть, найефективніші на всій планеті. Але літаки вразливі під час зльоту і посадки, і якщо нальоти відбуваються з непередбачуваними інтервалами, ви вже не можете випустити всі готові до польоту літаки і убезпечити решту в укріплених ангарах.

Щоб відповісти на іранський шквал, потрібно провести складну операцію з виведення з ладу систем ППО в Сирії і дати США більше часу для захисту тисяч військовослужбовців, які вони безглуздо розкидали по всьому регіону. Це, ймовірно, пояснює зволікання Ізраїлю з діями, хоча все ще залишається сподіватися, що він дотримуватиметься таємних операцій, оскільки Моссад вважається таким чарівним у них.

Ізраїль не може сподіватися знищити навіть частину іранського ракетного арсеналу, оскільки Іран – велика країна за тисячу кілометрів від нього, і для цього потрібно багато вильотів. А неминучий контрудар завдасть десятки мільярдів економічних збитків. Але Нетаньягу, схоже, це не хвилює, тож феєрверк може розпочатися будь-якої миті.

Принаймні Іран повинен старанно уникати нанесення ударів по американських силах. Звичайно, утримувати дві авіаносні групи в регіоні – це велике навантаження, оскільки одна з них має прибути з Тихоокеанського флоту завдяки цій безглуздій балаканині про "Індо-Тихоокеанський регіон". "Лінкольн" знаходиться біля берегів Ірану, в той час як "Рейган", ймовірно, потребує вільного часу після тривалого перебування в західній частині Тихого океану. Якщо Китай вирішить зробити жовтневий сюрприз у вигляді блокади Тайваню, США доведеться поспішати на старому "Німітці" і трохи новішому "Вінсоні" з відремонтованим "Вашингтоном", поки "Рузвельт" відновлюватиметься після чергового тривалого розгортання. Удачі вам у виконанні запланованого вами графіка розгортання до 2035 фінансового року, ВМС, якщо Пекін гратиме з вами в ту ж гру, що і з Тайванем.

Вісь Ізраїль-росія. Збіг інтересів, а не теорія змови

Ситуація на Близькому Сході має всілякі приховані наслідки для України. путіну не обов'язково надсилати квітчасті листи Нетаньягу, щоб обидва побачили взаємну вигоду від війни Ізраїлю, яка постійно розширюється. Ізраїль вже давно співпрацює з росією, щоб уникнути інцидентів під час ізраїльських рейдів проти "Хезболли" в Сирії – один із них, до речі, стався минулого тижня. І путін дуже не хоче, щоб вісім списаних ізраїльських Patriot опинилися в Україні. Чим більше конфліктів на Близькому Сході, тим менше шансів у України отримати доступ до скарбниці військового спорядження, накопиченого всіма режимами Перської затоки.

Збіг інтересів – це реальний факт, а не теорія змови: чим більше Іран занурюється у війну з Ізраїлем, тим більше він потребує росії. Це дозволило москві імпортувати іранське обладнання в обмін на незначне поліпшення іранської протиповітряної оборони – так само, як і сирійської. путін дуже хотів би втягнути США у війну з Іраном, оскільки це серйозно вплинуло б на ціни на нафту, а росія отримала б можливість грати роль посередника на Близькому Сході. Ось чому путін, Трамп і Нетаньягу – мовчазні партнери, які закружляли у хворобливому танці, сміючись над Байденом і Гарріс.

Наразі виглядає більш імовірним, що уряд Нетаньягу проігнорує реальний ризик серйозної шкоди для внутрішньої інфраструктури та численних жертв серед цивільного населення, щоб здійснити публічну і болючу відплату Ірану. Наступним кроком на сходах ескалації може стати щонайменше інтенсивний удар по іранських ракетних базах, але Ізраїль наразі поводиться так, ніби він завжди повинен бути здатним вийти з-під удару, тому атаки на нафтову інфраструктуру Ірану виглядають вірогідними. Ядерні об'єкти, ймовірно, будуть залишені в спокої або лише злегка атаковані, оскільки Ізраїль потребує допомоги США, а перемога Трампа ще не гарантована.

Вибори у США. Як і раніше, питань більше, ніж відповідей

Хоча, якщо говорити про американські вибори, то все це виглядає до болю знайомим. Як завжди, експерти відстають від даних опитувань на пару тижнів, лише зараз усвідомлюючи, що розігрується стандартна схема: демократ втрачає позиції, коли вересень перетікає в жовтень.

Гарріс залишається нездатною вийти за рамки того, на що перетворилася її партія: комітет зацікавлених сторін, який не має жодного зв'язуючого клею, окрім підтримання відчуття, що він кращий за іншу сторону. Все, що говорить Гарріс, розраховане на те, щоб нікого не образити – окрім виборців, яких партія вже списала з рахунків. Навіть доброзичливі репортери відзначають, як мало вона провела заходів без сценарію, а ті, що були, в кращому випадку стали посередніми виступами. Демократи відчайдушно намагаються апелювати до кожної підгрупи у своїй коаліції так, ніби їхні інтереси завжди сумісні, уникаючи політики. Це, м'яко кажучи, новий підхід, і, схоже, він не досягає потрібних виборців.

Середні показники опитувань у штатах, що вагаються, показують, що в кращому разі перегони йдуть на рівні, в гіршому – Трамп трохи випереджає. Опитування не є досконалими, але залишаються дуже інформативними, коли ви дивитеся на середні показники і порівнюєте їх між собою, наприклад, де знаходиться гонка порівняно з тими, що були в недавньому минулому в конкретному місці. Дані продовжують попереджати про серйозну ерозію серед ключових демографічних груп, які мали б підтримувати Гарріс, а також частину виборців, які, ймовірно, підтримають Трампа, але вважають за краще говорити, що не визначилися через презирство громадськості.

Найімовірніший сценарій – перемога Трампа з різницею в кілька десятків тисяч голосів або навіть менше в п'яти з семи штатів, які можуть стати вирішальними: Аризоні, Джорджії, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині. Гарріс може легко вирвати перемогу в Пенсильванії, але все одно програти колегію виборщиків, незважаючи на те, що вона випереджає його на кілька мільйонів голосів по всій країні. Вісконсін був штатом із найбільшою похибкою опитування на користь демократа на минулих президентських виборах, тому, хоча необроблені цифри виглядають краще для Гарріс, це має йти під великим знаком питання.

Наступний найбільш вірогідний сценарій полягає в тому, що Гарріс виграє з невеликою перевагою лише для того, щоб нова кампанія "Стоп крадіжкам" перекреслила її результат в одному або декількох штатах, що вагаються. Інституційні бар'єри, як їх часто називають, утрималися 2020 року. Але після того, як Республіканська партія в цілому покарала членів виборчих комісій, які протистояли афері Трампа тоді, ніхто не знає, що станеться цього разу.

Боротьба навколо підрахунку голосів або виборчих процедур, які нібито позбавляють виборців в інших штатах права голосу, має лише забезпечити втручання Верховного Суду, як це було 2000 року. Він, ймовірно, зробить ставку, інтерпретуючи Конституцію так, що буде застосована процедура умовних виборів, і Конгрес вирішить, замість того, щоб посилатися на Буша проти Гора, визначити переможця в конкретному штаті. У Палаті представників, завдяки тому, що більшість штатів майже напевно надішлють до Вашингтона список представників на чолі з республіканцями, Трамп може перемогти, якщо тільки не станеться чогось дуже дивного.

А якщо Трамп якимось чином не отримає свій другий термін, ніхто не знає, що можуть зробити його прихильники. У 2020 році я не очікував, що хтось влаштує насильницький бунт у Капітолії, оскільки конституційний процес зміни результатів виборів після того, як штати ратифікували їхні результати, є нульовим. Все, чого могли досягти учасники заворушень, теоретично, можливо, при найсуворішому буквальному тлумаченні Конституції, – це перешкодити Байдену вступити на посаду. Тимчасовий президент Майк Пенс, Камала Гарріс або Ненсі Пелосі були єдиними можливими результатами в цьому сценарії.

Навіть якщо Гарріс вступить на посаду в 2025 році, вона майже гарантовано зіткнеться із Сенатом, контрольованим республіканцями. Щодо Палати представників – питання відкрите, але Верховний суд точно нікуди не дінеться і не буде розширений. Жодна серйозна ліберальна політика не пройде щонайменше два роки, і є цілком реальний шанс, що розлючені республіканці роками повністю блокуватимуть роботу уряду.

А що, якщо Трамп вступить на посаду після того, як у справу втрутиться Верховний суд? Демократи наполягають на тому, що цьогоріч на кону стоятиме демократія. Що люди повинні робити, коли демократія впаде? Що вони будуть робити?

Я впевнений, що керівництво Демократичної партії вчинило б як Віші, навіть якби Трамп захопив владу в результаті насильницького перевороту, але її виборці, ймовірно, вимагатимуть такого ж рівня обструкціонізму, як і республіканці, які дотримуються жорсткої лінії. Удачі в ухваленні будь-якого закону, якщо демократи назавжди припинять спроби підлатати федеральну систему і замість цього дозволять їй розвалитися, прийнявши права штатів так, як це люблять робити республіканці.

Останній шанс України. Необхідне запрошення вступити в НАТО

Це все потрібно викласти, тому що зустріч у Рамштайні може стати останнім шансом для союзників України захистити її від божевілля американської політики. Україна потребує залізних зобов'язань щодо підтримки у 2025 році, достатніх для перемоги у цій війні. Якщо Трамп переможе, адміністрація Байдена матиме менше трьох місяців, аби завалити Україну допомогою або залишитися в пам'яті як трагічна ганьба.

Якщо мрія путіна здійсниться і Америка вийде з гри, Європа і Східна Азія мають більш ніж достатній військовий потенціал, щоб супроводжувати Україну до кінця. Але спочатку люди повинні раз і назавжди визнати, що ера американського лідерства закінчилася. Навіть найкращий сценарій розвитку подій за калічної адміністрації Гарріс не є комфортним.

Офіційне запрошення до вступу в НАТО в Рамштайні може здатися перебільшенням, але це найкращий варіант для Європи та України зараз. Коли ситуація погіршується в геометричній прогресії, лінійна реакція завжди є недостатньою.

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