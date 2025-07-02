Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер

Ізраїльсько-американські обміни ударами з Іраном створюють благодатне тло для подальших агресивних дій росії проти України. У геополітичному огляді Ендрю Таннер пише, що Трамп і Нетаньягу тепер мають чудовий привід подбати про те, щоб якомога менше військових поставок потрапляло до України, виконуючи свій негласний альянс з путіним. І нинішнє оголошення Пентагоном про припинення поставок систем ППО та ракет до них Україні красномовно підтверджує цю думку Таннера.

Загальна ситуація в світі. Ставки страшенно високі для всіх, і більшість політиків неправильно оцінюють ситуацію. Як наслідок, на нас чекає справжня нова світова війна. Вона не буде схожою на попередню, але не помиліться: зараз відбуваються ті ж самі потрясіння. Епохи розпаду зумовлені нічим іншим, як незвичною кількістю людей, які намагаються перевірити, що їм може зійти з рук.

Зрештою, саме так путіну вдалося зробити мільйон своїх людей жертвами війни в Україні: життя в імперії настільки жалюгідне, що 10 % шанс вижити під час штурму виглядає як виграшний лотерейний квиток. Звісно, реальний рівень виживання з часом набагато ближчий до 1 %, враховуючи, що штурмові війська використовуються допоки не отримають каліцтва або не помруть. Тож відчайдушних ідіотів з часом поменшає, і повстання проти путінського божевілля почне виглядати не більшим самогубством, ніж відправка на м'ясні хвилі.

Але шлях до цього щасливого часу довгий. Зростаючий хаос по всьому світу створює нові виклики. Україна все ще має з'ясувати, як розпочати тривалий контрнаступ, щоб прискорити падіння путіна. Ризик інших конфліктів, що потребують життєво важливої військової підтримки, залишатиметься серйозним.

Ізраїльсько-американська атака на Іран, яку я прогнозував відтоді, як Трамп повернувся до влади, є частиною великого глобального буму нашого часу. Проте вона на порядок менш важлива для майбутнього, ніж результат бойових дій в Україні в наступному році. З усього, що відбувається в світі останнім часом, вічна війна Ізраїлю з усіма, кого його параноїдальне суспільство вирішило боятися, особливо з мусульманами, є повним лайном.

Основним наслідком тимчасово призупиненої війни з Іраном стала подальша ілюстрація фатальних недоліків західної підтримки, які переслідували Україну всі ці роки.

Здається, ніхто не розуміє, що кричуще лицемірство, яке панує щоразу, коли Ізраїль чи Америка вступають у війну, зводить нанівець усі високі слова про те, що Україна захищає так звані "західні ідеали", а не власне право на виживання.

Фундаментальна відмінність війни в Україні від практично всіх інших, що ведуться зараз, полягає в тому, що це справжня визвольна війна, боротьба за незалежність від голої тиранії. Жоден конфлікт сам по собі не є благородним, а насильство заради самого насильства ніколи не є джерелом слави, але іноді воювати необхідно. Скидання імперських кайданів – це загальнолюдська боротьба, що відбувається на всіх рівнях життя, від індивідуального до глобального. Якщо опір примусовій владі повністю зазнає поразки, буде спотворена сама ідея свободи.

Важливо розуміти, що Ізраїль і Америка бомбардували Іран не тому, що ядерний Іран становить реальну загрозу їхньому існуванню, а оскільки багато впливових людей вирішили повірити, що ядерна зброя – це магія, тож не можна допустити, щоб нею володіли певні погані люди. Кількість і тип ядерних боєголовок у їхньому арсеналі відповідає жорсткій владі – принаймні, так вони вважають.

Це безглузде припущення майже напевно призведе до широкого застосування цієї жахливої зброї протягом кількох коротких років. Проте світ не закінчиться у спалахах білого світла, і навіть не закінчиться взагалі – він лише пройде через цикл змін, коли лідери використовуватимуть ядерні вибухи, щоб послати сигнали про те, наскільки вони жорсткі і рішучі, розкривши чим насправді є ядерна зброя. Якщо сигнал не досягне вирішального результату, все повернеться до бруду і крові наземних боїв, тому що лідери ніколи не ризикують власною шкурою, відправивши іншу сторону в небуття, гарантуючи відповідь у вигляді ядерного удару.

Війна ніколи не змінюється, тому що не змінюється влада. Насильницькі обміни ракетами, як, наприклад, між Індією та Пакистаном або Ізраїлем/США та Іраном, є катарсисом, але ніколи не є вирішальними. Це спосіб для лідерів грати у війну з мінімальним ризиком для себе. Поки що.

Як зазначають українські аналітики, ефективна вартість життя російського солдата значно нижча за $1000. Саме стільки коштує вогнева міць, щоб гарантувати жертви. $1000 помножена на вісім мільярдів людей дорівнює приблизно восьми рокам роздування Пентагону. За десять років на планеті може з'явитися достатньо безпілотників, щоб вбити всіх швидше, ніж будь-яка ядерна війна – подія, яка, хоч і буде катастрофічною, але залишить великі території фактично недоторканими.

У будь-якому випадку, наразі найкраще дотримуватися правила: коли сумніваєшся, припускай найгірше. Також добре залишатися в цілому критичним. Робиться багато заяв, які, як виявляється, не підтверджуються фактами. Політики та журналісти є постійними порушниками.

Поки англомовна медіа-екосистема була заклопотана перестрілкою Ізраїлю та Америки з Іраном, бойові дії в Україні залишалися інтенсивними. Тенденції продовжують не віщувати нічого доброго для майбутнього військової машини путіна, хоча орки схиляються до кількох технологій, з якими українцям, схоже, особливо важко боротися. Однією з них є БПЛА з оптоволоконним управлінням, і викликає занепокоєння те, наскільки повільно українське командування приймає їх на озброєння і протидіє їм. На щастя, вони менш маневрені завдяки тому, що їм доводиться нести котушку з оптоволокном, що робить їх більш вразливими для дробовиків. Той, хто першим встановить на кожну броньовану машину надійне кріплення з підтримкою прицілювання, стане справді дуже багатим. Окуляри доповненої реальності також можуть дати солдатам шанс на перемогу.

Ізраїль та США проти Ірану. Іран великий і міцний, а Ізраїль, як відомо, бреше про ефективність військових операцій. Америка теж, і ЦРУ набагато більше, ніж розвідка. Це не означає, що Ірану було легко в останні пару тижнів, але сприймати як належне дикі заяви американських політичних і медіа-підприємців – це ігнорувати десятиліття невиправданої бравади.

Коротко кажучи, ядерна програма Ірану втратила значну частину глибини, але майже напевно все ще знаходиться в декількох місяцях від того, щоб запустити півдюжини ядерних бомб на ракетах, які не були знищені. Це означає, що незабаром Нетаньягу повернеться до нового раунду покосу трави, адже це дуже добре спрацювало в Газі. І всі його нинішні заяви про те, що він відкинув ядерну програму Ірану на роки назад, будуть забуті. На той час Трамп, ймовірно, буде радий ще одному іноземному переключенню уваги.

Цілком зрозуміло, що українці та союзники святкували б те, що відбувається з режимом у Тегерані останнім часом. Здавалося б, що відсторонення мулл було б чистим виграшем для всіх учасників, а Іран мало не оголосив війну Україні, допомагаючи Москві навчитися використовувати і виробляти шахеди. Я, безумовно, не маю жодного бажання бачити, як виживає тегеранський режим.

Звісно, Іран допоміг Москві у виробництві недорогих ударних безпілотників, але зрештою Москва впоралася б із цим самостійно. Китай дозволяє великій кількості технологій подвійного призначення потрапляти до Москви і все більше обмежує доступ України, але це лише бізнес. Пекіну також подобається, як війна в Україні продовжує викривати голий блеф в основі американської влади; допоки регіони України залишаються під окупацією орків Сі Цзіньпін почувається все більш впевненим у кволості Америки за нинішнього покоління малосилих лідерів.

Іранські лідери, схоже, були настільки ошукані, що повірили в те, що Москва запропонує Су-35 і С-400 для захисту Тегерана до того, як Ізраїль отримає шанс випередити їхнє прибуття. Вони не винесли правильного уроку з Сирії: Москва завжди експлуатувала клієнтські режими на Близькому Сході, не маючи жодного наміру їх захищати. Москва і Вашингтон – дзеркальні відображення, коли йдеться про політику в регіоні; нічого не змінилося з часів холодної війни.

Гра полягає в залежності – це одна з багатьох причин, чому напад на Іран був таким дурним кроком з боку Трампа, ще одним доказом того, що він є слабким інструментом когнітивного занепаду, який безжально використовують його самозакохані радники. Іран занадто великий і різноманітний, щоб його можна було завоювати, і режим не збирається падати через зовнішню атаку – вони ніколи не падають, якщо тільки вони вже не загрузли в громадянській війні. Замість цього Іран збирається зібрати високозбагачений уран, розкиданий по всій країні до того, як ядерні об'єкти були уражені, і поспішити зробити бомбу. Північна Корея буде рада допомогти. У кращому випадку Іран просто стане постійним резервом вуглеводнів для Пекіна, корисним проксі, який завжди може втягнути США, погрожуючи Ізраїлю.

Зміна режиму насправді є кінцевою метою війни в Ірані, але якщо не відбудеться організованого внутрішнього збройного повстання в масштабах того, що повалило Асада після років жахливих боїв, все, що може зробити режим мулли, – це фрагментувати країну. Це засмокче всіх, а наслідки незабаром перекинуться на нестабільний і озброєний ядерними боєголовками Пакистан.

Здається, нікого не цікавить питання, чому нібито ірраціональний Іран не став ядерною державою за останні два десятиліття, відколи Нетаньягу вперше заявив світові, що Іран може створити ядерну зброю в короткі терміни. Але забудьте про логічну послідовність: у випадку з Ізраїлем вона просто не діє.

Подібна патологія спостерігається і при висвітленні військових операцій кожної зі сторін. Якщо звернути увагу лише на ЗМІ, то може скластися враження, що Іран зазнав бомбардувань, які відкинули його назад у кам'яний вік, не завдавши при цьому жодного значущого удару у відповідь. Якби це було так, Ізраїль не погодився б на припинення вогню до того, як відкинути іранську армію набагато далі, а також не зміщував би своє виправдання війни кожен день з ядерної програми Ірану на його ракетний арсенал і, нарешті, на природу самого режиму.

Перше, що роблять балакучі голови на кожній війні, – це встановлюють довільні стандарти, наприклад, що Іран випускає тисячу ракет одночасно або що Москва досягає тривалої переваги в повітрі над усією Україною протягом декількох днів. Коли цього не відбувається, вони оголошують про поразку. Це неправильне розуміння стратегічної ситуації Ірану (і України). Якщо ви використовуєте половину свого арсеналу в одному ударі, ви можете досягти вражаючого ефекту один раз, але без регулярних подальших дій він завжди згасає.

Трамп настільки відчайдушно намагається заявити про успіх, що велика ймовірність того, що Фордо лише тимчасово відрізаний від зовнішнього світу, рішуче ігнорується. Така ж картина спостерігається і в ширшому конфлікті: Ізраїль опублікував напрочуд мало відеозаписів знищеної іранської техніки, враховуючи кількість заявлених атак. А іранські ракети пролітали крізь ізраїльську і американську оборону майже кожного разу, коли був зроблений залп. Коротко кажучи, насправді нічого не змінилося.

Інша проблема, пов'язана з підтримкою Ізраїлю, полягає в тому, що вона затуляє собою належний аналіз справжньої небезпеки, яку становлять іранські напади. Від 10 до 20 % балістичної зброї проходять навіть через найсуворішу ПРО, і всупереч тому, як Ізраїль зображує ситуацію, завдана шкода була реальною і зосереджена на військових об'єктах. Не те, щоб Ірану було байдуже, чи постраждає цивільне населення, просто немає сенсу витрачати на нього дорогі ракети. З іранського арсеналу, що налічує кілька тисяч балістичних ракет, лише від чверті до третини можуть досягти Ізраїлю.

Трамп і Нетаньягу активно намагалися спровокувати іранську атаку, в результаті якої загинули б американці, щоб виправдати спробу зміни режиму в Ірані. Іран утримувався від відповіді на одну американську провокацію за іншою, аж до удару по Фордо, щоб уникнути цієї смертельної пастки.

Єдине, що Ізраїль зробив однозначно добре, – це використав БПЛА, щоб знищити групу вищих іранських військових керівників на початку війни. Хоча це, ймовірно, покращить якість іранського керівництва в цілому, а також створить жагу до помсти через асиметричну тактику, яку не можна буде безпосередньо пов'язати з Тегераном. Припинення вогню в цьому контексті означає лише те, що ніхто не запускатиме ракети протягом певного часу. Таємні операції посиляться, і якщо Ізраїль може вбивати генералів і вчених разом з їхніми сім'ями, то що завадить підтримуваним Іраном ополченцям спробувати зробити те ж саме?

Україна та Іран vs США та росія. Українці не виграють від Ірану, який потрапляє в залежність від Москви і Пекіна. Справі України не допоможе і те, що Москва зможе сказати світові, що вона повинна робити в Україні те, що Ізраїль і США роблять в Ірані, бо Україна може створити більше ядерних боєголовок і швидше, ніж Іран міг би коли-небудь мріяти.

Так чи інакше, Трамп і Нетаньягу тепер мають чудовий привід подбати про те, щоб якомога менше військових поставок потрапляло до України, виконуючи свій негласний альянс з путіним (сьогоднішнє оголошення Пентагоном про припинення поставок засобів ППО і ракет до них підтверджує цю тезу – iPress).

Це оптимальна ситуація для вбивці в Кремлі. Московити вже можуть створювати свої власні шахеди, тож Іран є дуже одноразовим партнером. Однією рукою путін може вдавати з себе друга Ірану і пропонувати посередництво, а іншою тримати двері відчиненими для ізраїльських ударів, не поставляючи обіцяні роками системи ППО. Більшість сторонніх спостерігачів у всьому світі побачать лише черговий імперіалістичний напад на слабшу країну, що, таким чином, виправдовує власні імперські дії путіна в Україні. Файна упаковка.

Руйнування інституцій і "штучних" утворень як держава. Війна в Ірані виявиться трагічною для усіх, оскільки в найближчі роки ядерна зброя стане грубим засобом для оцінки сили країни або альянсу. Окрім гарантії її можливого широкого застосування, це створить потребу в постійних звичайних конфліктах низького і середнього рівня, які дозволять кожній стороні блефувати щодо того, наскільки екзистенціально важливими є бойові дії в будь-який момент, якщо вони не перейдуть до ядерної війни. Це неминуче призведе до широкомасштабного колапсу інституцій та послуг у постраждалих регіонах.

Найбільш міцні та стійкі інституції будуть локальними і вкоріненими в, якомога ближчих до універсальних, цінностях, які існують у цьому світі, що завжди підтверджується матеріальними діями. Мережі самодопомоги та інші спільноти, що працюють заради спільної справи, стануть основними рушіями змін, заповнюючи прогалини, залишені зажерливими корпораціями та урядами, доки ті й інші не будуть належним чином прикуті до стіни.

Це станеться не завдяки якійсь великій ідеології чи магічній новій технології, а завдяки самій природі людини. Ширші структури, такі як суспільство і держава, є більш штучними, ніж вузькі, такі як громада і управління. Конфлікт коштує дорого, тому структури, що вкорінені в ньому, зрештою гинуть, як інвазивні бур'яни.

Пастка для США. Відтік уваги, ресурсів і морального позиціонування, який представляє собою війна в Ірані, лише посилює необхідність для України завдати удару у відповідь у 2025 році, якщо це взагалі можливо. Хоча економіка путіна нарешті впирається в стіну, а запаси озброєнь критично виснажені, якщо Пекін усвідомлює потенціал моменту, сплеск підтримки воєнних зусиль Москви мав би сенс вже зараз.

Поведінка Трампа свідчить про те, що, хоча він абсолютно точно продасть Тайвань Китаю в обмін на мовчазну згоду щодо довгострокових сфер впливу, Пекін також повинен враховувати можливість того, що ідеологічні божевільні в оточенні Трампа підштовхнуть його до ризику конфлікту в спробі забезпечити собі найкращі умови. Це, по суті, те, що, за словами Трампа, він зробив з Іраном, тому такий крок слід передбачити, незважаючи на очевидні ризики. Це одночасно і серйозний виклик, і величезна можливість заманити США в пастку, яка безповоротно змінить баланс сил у Тихоокеанському регіоні і за його межами.

Жертвоприношення Ірану може бути лише першим етапом у тому, що путін і Сі приготували разом, побачивши, як дмуть вітри цієї весни. Оскільки дві з чотирьох авіаносних груп, призначених для Тихого океану, застрягли біля берегів Ірану в осяжному майбутньому, а одна з Атлантики готується до розгортання, Пекін не знайде кращого моменту для нанесення удару, ніж цього літа. Не схоже, що загроза відновлення війни в Ірані зникне найближчим часом. Не тоді, коли всі сторони заявляють про перемогу.

Принаймні, коли Пекін зробить крок, це не буде тотальне масоване бомбардування американських сил у західній частині Тихого океану, щось на кшталт нового Перл-Харбору. Пекін розумніший за це. Ви користуєтеся відсутністю у команди Трампа серйозних зовнішньополітичних рішень і очевидною ненадійністю, щоб втягнути США в протистояння один на один на схід від Тайваню, яке закінчиться тим, що Трамп тихо підтвердить, що США не будуть вести війну проти когось, хто хоча б віддалено нагадує рівного їм за силою. Хіба що на них відкрито нападуть першими.

Пекіну варто було б припустити, що війна неминуча, і спробувати змусити Вашингтон вступити в бій на підставах, які віддалили б його від найважливішого союзника – Японії. Ймовірно, це буде якась форма тривалого морського карантину, спрямованого на запобігання потраплянню "військових вантажів" на Тайвань шляхом випадкових зупинок і перевірок суден у тайванських водах.

Використання Трампом переговорів щодо іранської ядерної програми для прикриття свого плану співпраці з Нетаньягу щодо нападу на Тегеран стало життєво важливим сигналом. Немає жодної причини довіряти його слову, але є багато причин взяти відносини під свій контроль, змушуючи його діяти, де це можливо. Трамп належить до тих людей, які проявляють жорсткість лише тоді, коли вважають, що їхній опонент слабкий. Після сутички, що виникла, коли Зеленський протистояв йому в Білому домі, Трамп виголосив чимало образ, але не припинив військову допомогу Україні.

Загальний вектор тут здається зрозумілим: Трамп гучний, але його трюк набрид і стає все більш порожнім. У цьому він дійсно є душею сьогоднішньої Америки. Що стосується мене, то якщо хоч один американець або союзник загине від банальної шаради Трампа, я щиро сподіваюся, що він, Венс, Джонсон і будь-які інші лідери, до яких може дістатися Іран, будуть знищені з особливою упередженістю.

Заключні коментарі. Якою ж іронією долі виявиться, якщо корінний тайванський опір, підтриманий контрабандною підтримкою союзників, які не є США, зможе перешкодити Китаю зберегти блокаду, не кажучи вже про висадку десанту. Україна доводить, що такий результат є дуже ймовірним, тому що впливові люди в усьому світі сильно прогадали з моментом.

Хапатися за все, за що можна вхопитися, коли наближається довга зима, не є оптимальною стратегією. Важливим є контроль над певними видами ресурсів, а зачатки цифрових технологій можна отримати майже будь-де. Якщо колись нафта була шарніром, на якому гойдався світ, то тепер здатність підтримувати автономну технологічну екосистему має першорядне значення. І я маю на увазі не рівень країни, а щось набагато більш природне.

Більшість країн на нашій планеті є штучними конструкціями. Вони набувають справжньої легітимності, лише довівши, що поважають волю свого народу і підзвітні йому. Жоден формальний юридичний документ не може скасувати цей універсальний науковий факт. Кордони також не є назавжди безповоротними – вони лише не можуть бути змінені без згоди.

Те, що президенти США можуть вести війну без схвалення Конгресу, а також – принаймні, за словами деяких призначених Трампом суддів – топтати права штатів, перебираючи на себе управління Національною гвардією штату без їхньої згоди, знаменує собою кінець будь-якої легітимності існуючої федеральної системи, яка колись існувала відповідно до Конституції. Зараз округ Колумбія становить пряму і страшну загрозу фундаментальним цінностям, які дійсно визначають США.

І це не юдео-християнські, греко-римські чи будь-які інші примхливі псевдо-історичні категорії, популярні серед деяких заможних верств населення. Вони є лише вираженням притаманного людині прагнення до життя, свободи та щастя.

Це та ланка, яка назавжди пов'язує нинішню боротьбу України з визвольними змаганнями в усьому світі. Україна продовжує боротьбу не тому, що цього хоче Зеленський чи Сирський, а тому, що український народ не має вибору. путін продовжує наполягати на тому, що це просто заблудлі росіяни, і стверджує, що насильство необхідне, щоб навчити їх помилковості їхніх шляхів. Це геноцид. Якщо ви не будете з цим боротися, вам не варто охороняти мир, щоб запобігти появі нових ядерних держав.

Джерело: блог Ендрю Таннера