Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер традиційно опублікував тижневий огляд війни. Зокрема, він вважає, що мета курської кампанії України – не захоплення якомога більшої території, а завдання оркам якомога більших втрат. Втрата Вугледару, на його думку, була зумовлена тим, що він втратив статус фортеці, оскільки був зруйнований планерними бомбами.

Бойові дії в Україні навряд чи вщухнуть, незважаючи на наближення негоди. З війною на Близькому Сході, що йде повним ходом, світова система наближається до Раґнарока нашого часу.

Важко не відчувати, що весь світ зараз занурюється у щось дуже темне. Міжнародні відносини перебувають у видимому хаосі, тому що люди, які формують політику, здебільшого керуються поганою наукою.

Подібно до того, як кількість смертей від пандемії Covid-19 виявила величезний розрив між країнами, якими керують уряди, що насправді піклуються про своїх громадян (більша частина Європи, Східної Азії та Австралії-Нової Зеландії, тоді як Канада принаймні намагалася), і тими, хто ставиться до них як до ресурсів (Китай, росія, США), так само і матеріальна реакція на спалах великих воєн в Європі та на Близькому Сході. Корінь проблеми полягає в тому, що екосистема виробництва знань забруднена високопоставленою псевдонаукою, яка підживлює безглузді теорії змови, що вражають світ сьогодні.

Коротко кажучи, сліпий веде глухого. Ситуація все більше нагадує повторення того, що сталося в 1914 році. Очманілі дурні, наділені великою владою, метушаться навколо, руйнуючи залишки світового порядку, яким так багато пожертвували їхні батьки, щоб подарувати його майбутнім поколінням.

Як не дивно, однією з небагатьох світлих плям на тлі руїни залишається Україна. І це незважаючи на те, що майже всі засоби масової інформації в США зображують війну в Україні як приречену на безвихідь, а експерти хапаються за кожен український тактичний відступ, щоб применшити досягнення України.

На жаль для багатьох англомовних експертів, які явно хочуть перейти до інших, більш цікавих воєн, Україна не дає своїм союзникам піти. Мабуть, немає кращого підтвердження стратегії України щодо наступу на Курську область, ніж постійні зусилля самопроголошених прихильників, особливо американських, представити цю операцію як стратегічну помилку. Те, що вони не розуміють, наскільки радикально Україна змінила правила гри, є ознакою того, чому вони не готові до лідерства в нову епоху.

Огляд фронтів. У тому числі американського поля бою

Курська область – гарне місце, щоб почати огляд фронтів за минулий тиждень, незважаючи на відсутність руху на місцях. Було цікаво спостерігати, як коментатори продовжують стверджувати, що Курська кампанія є стратегічним провалом, оскільки, схоже, вона не змінила стратегію путіна.

Те, що робить путін, є поганим стандартом для оцінки будь-якої операції. Це дозволяє зображати її як стратегічну невдачу, роблячи саме те, що він робить: залучає значні сили, не згортаючи найбільші операції, що проводяться в Україні, незважаючи на їхню вартість і стратегічну безперспективність. Проте, сили, які були перекинуті до цього часу, виявилися недостатніми для відбиття українського вторгнення, і кожен день, що минає, дає українським військам більше часу для того, щоб вкопатися в землю.

Тим часом, Москва була змушена зменшити інтенсивність атак на менших фронтах на східному і південному театрах бойових дій. Ключовим аспектом стратегії Москви є утримання українських сил зв’язаними повсюди. Інтенсивність російських атак на Дніпровському, Оріхівському та Великоновосілківському фронтах помітно знизилася, Часів Яр все ще стоїть, як і Сіверська дуга, а просування орків на Жеребецькому та Оскілському плацдармах ближче до Куп'янська все ще залишається повільним.

На карті нижче показано, чого Москва, схоже, сподівається досягти в наступному році, і це далеко не завоювання Донбасу. Натомість, йдеться про атаки, покликані зіпсувати ситуацію, щоб не дати Україні простору для проведення власних наступальних дій.

Повна карта України, щоб показати масштаб конфлікту.

Там, де атаки Москви послаблюються, українські війська отримують більше шансів відпочити. У системі рухи в одній сфері завжди впливають на інші. Власні рухи України в Курську були відповідним чином повільними і виваженими після першого удару, функція українських військ у Курській області полягала в тому, щоб нав'язати оркам якомога вищий обмінний курс.

Саме за це бореться Україна на всіх фронтах з липня 2023 року. Ефектні, швидкі прориви ви отримаєте лише тоді, коли бойові сили ворога на певній ділянці будуть достатньо проріджені. Щоб це сталося якомога швидше, Україна має максимізувати шкоду, яку вона завдає ворогу скрізь і в будь-який час.

Як найпівнічніший активний фронт, Курський має першим відчути настання осені та зими. Коли з дерев опадає листя, укриватися стає набагато важче. Це буде перша зима, коли Україна воюватиме за парадигмою "безпілотники в першу чергу". Враховуючи нещодавнє прийняття на озброєння дронів, що викидають терміти, призначені для спалювання рослинності, і зростаючу залежність орків від піхоти, цілком можливо, що українські війська розраховують отримати помітну перевагу в зимових боях.

Оскільки Курська кампанія започаткувала повернення України до широкомасштабних контрнаступальних операцій, я припускав, що Україна може розпочати до трьох послідовних хвиль атак на різних фронтах до того, як зміниться погода. Зараз виглядає так, що просування Москви до Покровська і Торецька підштовхнуло Україну до другого ешелону оборонних операцій, хоча, сподіваюсь, з потенціалом для локальних контрнаступів у потрібний момент.

Надзвичайно високі втрати, яких ворог зазнавав протягом усього року, передбачали, на мою думку, уповільнення літнього наступу путіна до осені. Однак політична ситуація, що розгортається в США, можливо, змінила його розрахунки. Довгострокова стратегія путіна щодо перемоги в Україні тепер залежить від переобрання Трампа і втрати Україною доступу до військової підтримки США на початку наступного року, і на деякий час здавалося, що Гарріс переламує ситуацію.

путіну потрібно просувати свою тезу про те, що Україна не може перемогти; для цього потрібно підтримувати видимий тиск на Україну, покладаючись на західні ЗМІ та політиків, щоб поширювати повідомлення про безперспективність тупикової ситуації. путіну також потрібно мінімізувати шанси Гарріс на те, що Україна стане головним питанням її передвиборчої кампанії, тому, щоб уникнути поразки в Україні, необхідно посилити безглузде твердження про те, що росія добре воює, але також може застосувати ядерну зброю в будь-який момент.

Трамп, і ймовірний актив путіна Венс, радісно взяли зобов’язання інтенсивно політизувати війну в Україні на потребу Москви. Вони вирішили покластися на явку нечастих виборців, багатьох з яких приваблюють теорії змови, на яких спеціалізується російська пропаганда – наприклад, витік Covid-19 з лабораторії. Так, за цим божевіллям стоїть росія – я вперше почув цю нісенітницю від свого зятя-рашиста ще до того, як було оголошено про пандемію. Маск зараз теж бере участь у великій афері – ці типи працюють разом, об'єднані думкою, що вони достатньо розумні, щоб грати на всі боки, і ніхто цього не помітить.

У відповідь на це союзні Гарріс ЗМІ намагаються повністю заглушити тему України, за винятком тих випадків, коли, на думку експерта, можна заробити очки на певній демографічній групі, як, наприклад, республіканці Чейні (не ті союзники, яких ви хотіли б мати). Через неможливе балансування демократів, які намагаються задовольнити всі фракції щодо Ізраїлю, вони вважають за краще зараз повністю уникати зовнішньої політики – хіба що для того, щоб заробити дешеві бали проти Китаю перед будь-якою аудиторією "іржавого поясу".

Втрати особового складу російських військ в Україні все ще сягають рекордних рівнів, Москва проводить серію безрозсудних наступальних операцій, використовуючи свої виснажені ресурси, сподіваючись, що Україна буде надто виснажена, щоб здійснити серйозний контрнаступ до того, як американська допомога знову перерветься. Однак жодна з операцій Москви на даний момент не становить реального ризику проникнення вглиб української території, і, незважаючи на повільну втрату позицій, Україна значною мірою поступається тим, що вона може дозволити собі тимчасово втратити.

Курська битва. росія – принижена ядерна держава

Основна логіка України, яка продовжує боротьбу на Курській дузі, полягає в тому, що вона змушує орків бомбити власну територію і втрачати тут війська з більшою швидкістю, ніж на іншому фронті. Наявність більшої кількості бригад, що воюють під Покровськом, можливо, не надто сповільнила б просування ворога, адже поки загроза планерних бомб не зменшиться, Москва завжди зможе повільно перетворити українську лінію на руїни, змусивши навіть найкращу бригаду відступити.

У Курській області Москва продовжує намагатися підірвати основу українського вторгнення. Україна, утримуючи лінію, закріплену на височині в дузі навколо Суджі, все ще тримає війська на південь від Глушково, погрожуючи відрізати сотні або, можливо, кілька тисяч орків на заході. На схід від нового вторгнення російські війська, які намагаються просунутися до Суджі з боку Глушково, опинилися в котлі, який б'ється з трьох боків.

Немає жодних сумнівів, що Москва продовжуватиме масштабні атаки на Вільний Курськ, і я не здивуюся, якщо Україна зрештою буде відкинута до смуги шириною 10-20 км вздовж кордону. Але мета Курської кампанії ніколи не полягала в тому, щоб захопити такий самий відсоток російської території, який Москва захопила в Україні, щоб зробити обмін. Її мета – продемонструвати крихкість ілюзорної влади путіна і розкрити порожній характер його ядерних погроз.

Навіть якщо путін зовні вдає, що втрата шматка Курської області не має значення, доки Україна утримує один квадратний кілометр путінської імперії, це слугує потужним нагадуванням про імпотенцію путіна. Це принижена ядерна наддержава, і Курська область – не єдиний прикордонний регіон, в який Україна може вдертися. Якщо в Курській області стане надто гаряче, завжди є Брянськ чи Бєлгород. І так буде доти, доки Москва або її наступники не зрозуміють, що силове пересування кордонів ні для кого не закінчиться добре, і не припинять свої спроби.

Що стосується самих бойових дій, то варто відзначити кілька аспектів Курської кампанії. По-перше, Україна якимось чином спроможна наносити повітряні удари, незважаючи на те, що Москва нібито суттєво посилила протиповітряну оборону Курської області. Планерні бомби, деякі з яких оснащені ракетними двигунами для збільшення дальності польоту, скидаються українськими літаками кожні кілька днів. Хоча вони менші за російські аналоги, вони набагато точніші.

Україна також має достатню кількість безпілотників з достатньою потужністю, щоб дотягнутися до моделей Zala, Supercam та Orlan, які орки використовують для спостереження за місцевістю. Не кожен безпілотний батальйон має їх на озброєнні, але ті, що мають, часто публікують кадри успішних перехоплень. Якщо щільність безпілотників-перехоплювачів збільшиться настільки, що московські офіцери втрачатимуть поле бою з поля зору годинами, артилерійська підтримка стане точковою, що дозволить українським сухопутним військам проводити операції з меншим ризиком.

Падіння Вугледару. Фортецю зруйновано

На протилежному боці України, на жаль, останнім часом атаки орків мають більший успіх. Вугледар нарешті впав – я кажу "нарешті", тому що, хоча багато ЗМІ поводяться так, ніби наступальні дії Москви тут нові, насправді вони тривають вже більше двох років. Після того, як навесні 2022 року 72-га механізована бригада допомогла відбити атаку орків на Київ, вона передислокувалася в район Вугледара і відтоді веде запеклі бої.

Вугледар: останні етапи і рубіж, коли тільки почалися бої, коли Вугледар охороняв правий фланг лінії на десять кілометрів далі на схід в 2022. Трохи перемогли орки.

Вугледар функціонував як фортеця, оскільки мав багато бетонних висоток радянського зразка на невисокому пагорбі над річкою Кашлагач. Місцевість здебільшого являє собою відкритий степ, тому навіть підвищення на десять-двадцять метрів може дати суттєву перевагу силам, що обороняються. Це дозволило 72-й мехбригаді завдати воістину легендарних втрат під час численних масованих атак орків.

На півночі 79-а десантно-штурмова приблизно стільки ж часу стримувала орків вздовж дороги на Курахове, вела запеклі бої за Мар'їнку, а потім була змушена відступити і переорієнтувати зусилля на оборону Новомихайлівки та Костянтинівки південніше. Приєднавшись до 33-ї механізованої бригади наприкінці 2023 року, яка раніше була однією з бригад, що очолювала прорив "лінії Суровікіна" на південь від Оріхового, група виконала чудову роботу з обмеженими ресурсами.

Вони знаходяться на найвіддаленішому краю логістичної мережі України. Близькість до Донецька полегшує оркам непомітно збирати сили для великих операцій. Українські бригади, про які західні ЗМІ здебільшого ігнорують, виклалися на повну попри брак сил.

Втрата Вугледара, як і півдюжини інших зруйнованих міст за останні два з половиною роки на цьому фронті, є прикрою. Але як бойова позиція він більш ніж відслужив своє і, ймовірно, мав бути залишений ще раніше. Планерні бомби змінили рівняння фортеці, дозволивши оркам розбивати будь-яку нерухому ціль, доки вона не стане непридатною для використання. Навіть якщо уламки зазвичай можуть довго утримуватися від наземних атак, ударні хвилі від великих бомб поширюються через порожнечу – ці літаки просто необхідно збивати, перш ніж Україна зможе грати у фортецю.

Хоча 72-га бригада може бути повністю виведена зараз або буде виведена найближчим часом, я змушений задатися питанням, чи не відбувається її активне розширення за лаштунками. Як би там не було, на цьому фронті позиція України, схоже, зводиться до оборони, що дозволяє оркам просуватися повільно і з великими втратами. Чим далі вони відійдуть від Донецька, тим важче їм буде просуватися, а лінія Велика Новосілка – Курахове знаходиться приблизно на такій же відстані від Вугледара, на якій лінії бойовиків були до міста влітку 2022 року. Такі темпи просування не дозволяють говорити про загальний колапс українських ліній.

Покровський напрямок. Він прийняв основні зусилля Москви

Основні зусилля Москви минулого тижня були спрямовані на Покровськ. Багато атак було спрямовано на північний фланг, але південь – єдине місце, де орки досягли значного прогресу; тут під інтенсивним тиском перебувають позиції Селидове та Гірськ-Курахівка. Саме Селидове все ще в руках українців, бригада "Кара-Даг" тримає міцну оборону. Однак орки зміцнюють контроль над хребтом на південь і намагаються захопити хребет на північ від міста. З такими темпами, я очікую, що Україна буде змушена відступити на наступну лінію оборони через тиждень-два.

Покровський фронт, 6 жовтня 2024 року. Україна має ще багато можливостей для відступу, перш ніж ситуація під Покровськом стане хоча б віддалено критичною. Будь-яка спроба вклинитися в Покровськ до того, як убезпечити фланги від Удачного до Костянтинополя, ризикує наштовхнутися на контратаку з обох боків.

На південь від Селидового Москва чинить безперервний тиск на північний фланг 59-ї мотопіхотної бригади та кількох батальйонів територіальної гвардії, що воюють з нею. Цукурине впало, і це село я та інші аналітики використовували як приблизний орієнтир для визначення того, коли Україні, ймовірно, доведеться відступити з Гірника, якщо тільки не буде суттєвої контратаки, яка, ймовірно, не буде того варта. Москва вже кілька тижнів невпинно намагається оточити українські війська в цьому районі, відмовляючись від більш прямого маршу на Покровськ, щоб усунути будь-яку загрозу контратаки проти південного флангу орків.

До південно-західної частини Покровська ще далеко. А з наближенням зими я б хотів, щоб орки були змушені їхати якомога далі, щоб наблизитися до позицій. Якщо загрозу планерних бомб вдасться зменшити, підвали стануть затишними сховищами, поки орки боротимуться з дронами та холодом, щоб підібратися достатньо близько для атаки зі стрілецької зброї.

Однією з небагатьох тем, що об'єднує московські операції, є видимий страх бути заскоченими великою фланговою атакою. Можливо, тому що московити так само, як і американці, одержимі чистою легендою про те, як насправді була виграна Друга світова війна, страх оточення глибоко структурує кампанії орків. Відносна відсутність спроб України спробувати це масштабно за останні два роки, ймовірно, пояснюється тим, що Москва завжди очікувала цього – ще одна причина для удару по Курській області: завжди атакуй там, де ворог не дивиться, якщо можеш.

Донбас загалом. росія прагне запобігти контрнаступу

Інша тема, яка почала з'являтися, – це відверті зусилля, спрямовані на те, щоб завадити Україні здійснити кілька конкретних контрнаступів, які, як я раніше припускав, Київ може спробувати здійснити. За останні два роки путін доклав вражаючу кількість зусиль для захоплення Вугледара, головним чином через його близькість до Волновахи, важливого залізничного вузла, а отже, соковитої оперативної цілі.

Так само орки продовжують намагатися відкинути українські сили назад між Куп'янськом і Лиманом, незважаючи на обмежений успіх, якого вони досягли за два роки бойових дій. Щоб погіршити ситуацію для себе, орки розмістили в цьому районі деякі зі своїх найлегендарніших з'єднань, включаючи Першу гвардійську танкову армію. Але навіть незважаючи на те, що власні сили України були відносно обмеженими, а багато бригад на цій ділянці фронту були новими, Москва змогла проповзти лише на кілька кілометрів на захід.

Основна мета Москви тут, відколи Харківський наступ було зупинено під Вовчанськом, – не дати Україні відновити контрнаступ, який досяг цієї ділянки у 2022 році. Очевидною метою є повільне відтіснення України за річки Оскіл і Жеребець для захисту Кремінної і Сватового. Це дозволило б Москві передислокувати солдатів в інше місце – те, чого вона зараз відчайдушно потребує.

Говорячи про Вовчанськ, на вихідних деякі орки повернулися на агрегатний завод, який Україна нещодавно зачистила. Були розмови про те, що Москва намагається наростити тут ударні сили, тож не виключено, що готується більш масштабний штурм. Навіть якщо це так, незважаючи на те, що Україна, схоже, перекинула бригади з Харківщини до Курської області, це все одно виглядає як ще одна атака, спрямована на те, щоб не дати Україні звільнити шматок території, який утримує Москва, або просунутися до Бєлгорода.

Перемістимося на Донбас, Часів Яр все ще міцно тримається, відбиваючи нові атаки орків. Кілька досвідчених українських бригад прикривають Часів Яр, і всі спроби орків забезпечити життєздатний плацдарм над каналом на захід від міста поки що розбиті.

До речі, днями був помічений російський літак, який збив безпілотник, що, очевидно, належав оркам, далеко за українськими лініями в цьому районі. Чому орківський літак не був збитий зенітно-ракетним комплексом, і чому орки ризикнули знищити безпілотник лише для того, щоб він впав на українській території, – невідомо. Я б остерігався пастки, призначеної для поширення неправдивої інформації або з якоюсь іншою неприємною прихованою метою.

У Торецьку мало що змінилося. Орки, як і раніше, намагаються прорватися в центр міста по головній дорозі, але зустрічають сильний опір. Обидві сторони ведуть бої за групу бетонних висоток, втрата яких, ймовірно, змусить українські війська відступити. Однак кілька териконів можуть закріпити оборону на північний захід від міста, і впорядкований відхід українських військ не призведе до серйозної кризи, оскільки ближче до Костянтинівки є життєздатні запасні позиції. Вони повинні протриматися так само довго, як і Часів Яр, хоча є багато повідомлень про неякісне будівництво укріплень підрядниками.

Падіння Торецька, однак, суттєво зменшило б шанси України на проведення масштабного контрнаступу на північному фланзі Покровського фронту. У мене таке відчуття, що Україна стоїть перед важливим моментом прийняття рішення до того, як на цій ділянці почнеться осіння багнюка і опаде листя з дерев. Або контрнаступ на Авдіївку почнеться в найближчі пару тижнів, або момент буде втрачено, якщо орки будуть занадто готові, вони знайдуть спосіб загальмувати його і застосувати вогневу міць.

Плани Москви ­– нові наступи. Зима – нова можливість для України

Те, що я вважаю вагомим підтвердженням моїх підозр про те, що Москва цієї осені планує низку наступальних операцій, які можуть зірвати плани України, стало те, що цими вихідними російські війська розпочали наступ на Кам'янське, поруч з колишнім рубежем величезного Дніпровського водосховища. Ми побачимо, наскільки успішним буде цей наступ найближчими днями, але мені здається цікавим, що нещодавно я позначив цей район як потенційне місце для української контратаки, залежно від того, як насправді виглядає місцевість.

За останні кілька тижнів у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що російські війська на південному театрі бойових дій готуються до наступу в напрямку Оріхова і Великої Новосілки. Я розглядаю це як попереднє використання оперативних резервів, які залишилися у Москви в надії відвернути потужний український удар, коли погода ускладнить проведення операцій в інших частинах України.

Погода зараз є головною змінною, на яку слід звертати увагу в Україні – кожна сторона намагатиметься оцінити, наскільки добре працюють її нові технології, коли опадає листя і йде сніг. В цілому, я схильний розглядати зиму як можливість для України на військовому фронті. На відміну від минулого року, Україна може зробити три постріли на кожен постріл орків, що означає приблизний паритет за якістю. Ситуація покращилася влітку і має продовжитися в наступному році.

Одна з найбільших проблем, з якою стикаються українські війська при захопленні позицій орків, полягає в тому, що ворог вміє окопуватися. Невеликі групи можуть відсиджуватися тижнями, якщо зв'язок з командуванням втрачено. Але їх не можна ігнорувати, бо якщо вони відновлять зв'язок з командуванням, то будуть змушені розпочати атаку. Якщо на одній ділянці зосередиться достатня кількість бійців, вони підуть далі, повторюючи цикл.

Україна навчилася ізолювати і морити голодом орків, що потрапили в пастку. Тому Москва намагається відправити безпілотники, щоб поповнити їх запаси, і буде здійснювати локальні атаки, щоб здивувати українців, які тримають облогу. Як тільки опаде листя з дерев, відстежувати і атакувати ці зусилля стане набагато легше. Українські роти та їхні материнські батальйони зможуть пограти в «шукай і знищуй» у своїй зоні відповідальності протягом одного-двох днів, поки ворожі безпілотники будуть виведені з ладу засобами радіоелектронної боротьби, а потоки перехоплювачів знищуватимуть російські безпілотники-розвідники.

Щоб відрізати групи орків, Україні доведеться проводити невеликі тактичні атаки, використовуючи гусеничну техніку, яка може впоратися з багнюкою. Розраховувати на тривалий сильний мороз вже не доводиться, а холод має тенденцію негативно впливати на роботу безпілотників, тому, ймовірно, це будуть високоінтенсивні бої на коротких дистанціях, які залишать орків у пастці в сірій зоні, що розширюється.

Для України може бути вигідніше притримати всю вогневу міць, яку вона збирала для жовтневої хвилі контрнаступу. Якщо диференційований вплив бойових дій взимку завдасть більшої шкоди оркам, то бойову силу краще витратити саме тоді. Територіальна оборона може слугувати для того, щоб виснажити якомога більше сил ворога і залишити формування орків розпорошеними.

Повільне, але впевнене вдосконалення української протиповітряної оборони також має відігравати все більш важливу роль у найближчі місяці. Україна щойно прийняла чергову партію винищувачів F-16, яка прибула з Нідерландів. Хоча про це не було оголошено публічно, деталі програми підготовки F-16, оприлюднені на початку цього року, свідчать про те, що станом на жовтень Україна може похвалитися десь двадцятьма боєздатними пілотами.

Лише один пілот "Вайпера" був втрачений, тож цілком логічно, що Україна зараз має на озброєнні невелику ескадрилью з 10-12 літаків. Цього має бути достатньо, щоб тримати в повітрі принаймні пару літаків 24 години на добу 7 днів на тиждень, а ще одна-дві пари можуть піднятися в повітря за п'ять хвилин у разі надзвичайної ситуації, поки інші сидять у захищених укриттях.

Станом на сьогодні є деякі ознаки того, що Москва готує ще один масовану ракетну атаку по Україні з використанням кораблів та літаків. Останнім часом з'явилося багато безпілотників, які літають для виявлення позицій української ППО, а на вихідних Москва спробувала завдати чергового удару по Києву "Кинджалами", тож я мушу припустити, що орки полюють на "Вайперів". Вони вже намагалися заявити про знищення кількох без жодних доказів.

На жаль, немає жодних доказів того, що українські F-16 будуть оснащені ракетами класу "повітря-повітря" великої дальності. І для їх ефективного використання Україні все одно доведеться запускати патрулі AWACS, але коли це станеться, поки що невідомо. Звичайно, НАТО може виділити літак E-3 Sentry для цілодобового спостереження над центральною Україною, але цього не станеться через бюрократичну політику. Принаймні, регулярні розвідувальні польоти НАТО над Чорним морем зазвичай закінчуються передачею корисних даних українцям.

Кампанія глибоких ударів України продовжується, ще один аеродром і кілька нафтових об'єктів в росії і Криму були вражені. Нездатність російської протиповітряної оборони впоратися навіть з простими атаками партією крилатих або балістичних ракет не обіцяє Москві нічого доброго в її здатності протистояти більш складним штурмам із застосуванням ракет у тісній координації з безпілотниками.

Варто зазначити, що українським ударним кампаніям вдається досягати важливих результатів, не вбиваючи при цьому тисячі цивільних, на відміну від ізраїльських. Вже не викликає ані найменшої іронії спостерігати, як Ізраїль отримує стільки підтримки і захисту, коли він без потреби ескалує війну, в той час як Україні докоряють за все, що може засмутити путіна.

Але це найкраще слово, щоб описати міжнародні відносини зараз. Саме так, як пророкує теорія адаптивних циклів і Волуспа в скандинавських Еддах, кінець світу настає тому, що у можновладців закінчуються ідеї і вони вирішують боротися з ним. Вони руйнують все, тому що цього вимагають стимулюючі структури, які ними керують.

Сліпі й безглузді, вони вовтузяться над прірвою. Потім світ змінюється, і їхня історія стає ще однією повчальною історією. До наступного разу за поворотом.

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