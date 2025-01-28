Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла з оглядом основних подій на фронтах російсько-української війни. У своєму вступі Том Купер наголошує на некомпетентності українських та західних політиків, яка заважає виграти війну. Він вважає, що Україні пощастило, що російські генерали та путін ще більше некомпетентні, і це дозволяє Україні все ще триматися. Але скільки це ще триватиме?

Вступ Тома Купера. Що змінилося за останні три роки

Останній тиждень я був зайнятий не лише приватними справами, але й підготовкою до друку ще двох книг про цю війну. Тим часом вийшов 7-й том "Війна в Україні". Як випливає з підзаголовку, вона висвітлює повітряну війну між росією та Україною у березні-червні 2022 року: "передостанній"період у цьому конфлікті, коли ще була можлива якась "маневрена війна". Наступна книга про цей конфлікт, "Війна в Україні", том 8, готується до друку, і в ній буде надзвичайно детальна реконструкція битви за Київ у лютому-квітні 2022 року...

Звісно, знайдуться люди, які нарікатимуть, що ми "весь час висвітлюємо одну й ту саму тему" (тобто початок тотального вторгнення Пуддінга). Тому дозвольте мені запевнити, що "ми" (команда, що включає залучених авторів і людей, які працюють у видавництві "Геліон", в якому я працюю) готуємо набагато більше – особливо про (відносно) маловисвітлені періоди і битви цього конфлікту, що відбувалися наприкінці 2022 і впродовж 2023 року.

Але, і в цьому вся суть: під час роботи над цими двома книжками справді "вразило" розуміння, наскільки деякі "речі" змінилися за останні три роки, а які не змінилися зовсім.

Для прикладу: що змінилося, так це "успішне" виснаження Пуддінгом колись гордих Збройних сил Радянського Союзу до озброєного натовпу, що нагадує корпус "Басіджі" сучасної Ісламської Республіки Іран: банди озброєних людей, які майже не мають військової підготовки, здебільшого не мають жодного уявлення про те, що вони повинні робити на полі бою і не здатні захопити собачу будку на сусідському подвір'ї, не втративши при цьому 30 одиниць бронетехніки (якщо вони ще залишилися) і 2000 військовослужбовців убитими..., але озброєних, на мотоциклах і спеціально навчених тероризувати цивільне населення, щоб змусити його підкоритися своєму режиму... або, як щодо "реформування" Пуддінгом російської системи безпеки на таку, що контролює як організовану злочинність, так і вищі галузі економіки, в кращих традиціях Корпусу вартових ісламської революції (Ірану), включно зі створенням власної структури, що підпорядковується КВІРу: власного "Пасдарану" – Росгвардії...?

Це підводить мене до тієї частини переліку, яка, на жаль, зовсім не змінилася і яка набагато, набагато... набагато більша, ніж список речей, що змінилися. Причина, чому саме Пуддінг привів мене до цієї теми, полягає в тому, що все людство тим часом перебуває під контролем того, що можна підсумувати лише одним словом: некомпетентність.

Так, настільки ж розумний, наскільки він маневрував, щоб зайняти свою нинішню посаду, Пуддінг також є безнадійно некомпетентним: він міг би досягти набагато більшого, ніж досягнув (поки що).

Однак те, що він взагалі чогось досяг, є лише підтвердженням того, що наш світ перебуває під міцним контролем інституціоналізованої, систематичної та професійної некомпетентності. Ця некомпетентність скрізь і контролює майже все, що відбувається навколо нас: вона такою мірою масивна і всепоглинаюча, що домінує навіть над сучасною жадібністю (яка сама по собі є досягненням, гідним як Нобелівської премії з економіки, так і миру) – не лише над кожним аспектом суспільного і приватного життя.

Не дивно, що некомпетентним виявився не лише Пуддінг (настільки, що і Україна, і "Захід" можуть вважати себе щасливчиками і дякувати йому за те, що вижили... принаймні до цього моменту: немає жодних гарантій, що так буде й надалі, і "наш світ" виживе), але й більшість нашої олігархії, а отже, політиків і ЗМІ, яких вони підкуповують, щоб ті керували в їхніх інтересах, щонайменше так само некомпетентні. Це також найкраще резюме, яке спадає мені на думку, з тих причин, що навіть через 11 років після першого вторгнення путіна в Україну і через 3 роки після його "тотального вторгнення" не видно жодних ознак завершення цього конфлікту.

Про що я говорю?

Ну, не лише політичне і військове керівництво в Києві не має ідей, рішень, навіть бачення того, як завершити цю війну (тим більше, успішно), але точно така ж некомпетентність домінує і "далі на Захід". Неважливо, чи це Варшава, чи Берлін, чи Париж, Лондон, Мадрид... (список дуже довгий...) ... аж до Вашингтона і Гонолулу. Скрізь одне й те саме: жадібність, нісенітниця, дурість, бажання відволікатися на "навколишні звуки", дрібні чвари... і все це гарно узагальнено "систематичною некомпетентністю".

І це "лише верхівка" політики. З такою некомпетентністю, що домінує в політиці та економіці, не може бути нічого кращого на рівнях нижче: як і будь-яка олігархія в історії людства, наша сучасна олігархія настільки засліплена жадібністю, що часто навіть не бачить, наскільки контр продуктивними, насамперед для її власних інтересів, є її власні дії. Просто, на відміну від попередніх часів, сьогодні олігархію підтримують цілі армії висококваліфікованих радників: чи то в різних аналітичних центрах, чи то в інших сферах. І, незалежно від того, які вони мають дипломи з яких відомих (і надзвичайно дорогих) університетів, в масі своїй вони так само некомпетентні.

Не дивно, що ще одна річ, яка не змінилася за всі ці роки, – це "наша" здатність оцінювати те, що відбувається – зазвичай через визначення того, яка інформація є достовірною і важливою, а яка ні, а потім її аналіз і отримання корисних висновків. У цьому плані абсолютно нічого не змінилося, наприклад, з кінця лютого 2022 року. Тоді всі пророкували швидку перемогу росії і ще швидший крах України. Яке ж було здивування, що навіть такий ізольований і позбавлений ілюзій персонаж, як Пуддінг, прийшов до думки, що "недільний похід в Україну" забезпечить йому ще одну швидку і легку перемогу, порівнянну з "кращими часами Сталіна" у травні 1945 року...

...і все ж таки, "наша" система некомпетентності не зробила з цього жодного висновку. Натомість, сьогодні цілі армії експертів тут, на Заході, все ще проповідують фантазії на кшталт "російські військово-повітряні сили не беруть участі у цій війні"... вони все ще не навчають українські війська, відправлені на навчання на "Захід", а також "наші" власні війська – як діяти, а також як протидіяти БПЛА... і водночас вони очікують, що всрф самі "вдеруться" в Центральну і Західну Європу в ході широких маневрів величезними, повністю механізованими з'єднаннями... десь в 2028-2030 роках...

Що ж тоді дивуватися, що некомпетентні люди в Києві все ще очікують, що ЗСУ "переможуть так само легко, як вони виграли (кілька битв) у 2022 році... якщо лише Захід допоможе"...?

Я міг би продовжувати наводити приклади до нескінченності. Не сумніваюся, що вони заповнили б з десяток частин цього "тижневика Дональда Гілла" і це протягом наступних 20-30 хвилин. Можливо, я зроблю це найближчими днями... за умови, що нарешті знайду на це час.

Але зараз суть ось у чому: враховуючи всю некомпетентність, що панує в нашому світі, й особливо некомпетентність уряду і керівництва ЗСУ в Києві, це насправді не що інше, як диво, безумовно, дивовижне досягнення, що Україна "все ще стоїть", що вона все ще чинить опір путінській навалі – і це, власне, з принаймні "розумною мірою успіху".

Це можна пояснити лише одним фактором: російська некомпетентність залишається більшою, незважаючи на шалені зусилля "лідерів" у Києві перевершити її.

Ніде це не стало більш очевидним за останні кілька днів, ніж у районі Великої Новосілки, де п'ять, можливо, шість виснажених батальйонів ЗСУ (ні, не "бригад") протистоять близько десятка повністю укомплектованих російських бригад (оскільки останні не виснажені втратами, що зазвичай спричинені систематичною некомпетентністю їхніх командирів). Можливо, некомпетентність українських генералів такою мірою велика, що батальйони ЗСУ, про які йде мова, "теж" втратять це місто: неможливо виграти жодної битви, коли генерали є професійно некомпетентними (і прагнуть демонструвати це за кожної нагоди). Якщо є сумніви: подивіться на французьку армію у травні 1940 року.

...а це, в свою чергу, означає, що так само, як втрата Вугледара призвела до втрати величезної території на південному заході Дінця, так само втрата Великої Новосілки призведе до втрати величезного шматка південно-східного Запорожжя...

Але все ж, сам факт того, що батальйони ЗСУ, про які йде мова, все ще тримаються там... я знімаю капелюха. Дійсно: глибоко вклоняюся з повагою. Залишається лише сподіватися, що вони вийдуть з цієї колотнечі вчасно, та ще й з мінімальними втратами.

Втім, їм доведеться зробити це самостійно: чекати, що якийсь супернекомпетентний генерал у Києві віддасть відповідний наказ... це все одно, що "чекати на Годо".

Тижневик Дона Гілла. І знов про некомпетентність: чому здали Велику Новосілку

Курська область. росіяни атакували з Новоіванівки в напрямку Свердліково і втратили 15 одиниць техніки. Вони також атакували з Новоіванівки в напрямку сіл перед Малою Локнею і втратили 21 машину. Артилерія, міни, безпілотники та ПТРК – все це зіграло свою роль. Вціліла піхота з бронетанкових колон зібралася в лісі за Свердліковом. 225-й штурмовий батальйон спостерігав, як вони скупчуються в обмеженому місці, і вдарив по них касетними боєприпасами, перш ніж очистити ліс від тих, хто вижив.

47-а бригада задокументувала багато ліквідацій. 82-а повітряно-десантна бригада зробила свій внесок.

Погребки зазнали чергового обстрілу з "Градів". росіяни повідомляють, що українські захисники будують більше інженерних загороджень і мінних полів біля своїх позицій.

Українські солдати повідомляють, що північнокорейці воюють інакше, ніж росіяни. Вони атакують групами по 40 осіб без бронетехніки для підтримки. Коли вони зазнають великих втрат, вони не перегруповуються і не відступають, а просуваються під шквальним вогнем через відкриті поля, які містять міни. Якщо вони захоплюють позицію, то готуються до наступного штурму, а російські війська, що стоять позаду, захищають позицію. На відміну від росіян, вони також вивозять своїх вбитих і поранених, або витягуючи їх за руки, або вантажачи на сани.

За наявності безпілотників вони висилають одного солдата як приманку, а інші намагаються його збити – тактика, яка мала певний успіх і була записана в щоденнику: "Одночасно той, хто приманює безпілотник, тримається на відстані 7 метрів, а ті, хто стріляє, – на відстані 10-12 метрів. Якщо приманка завмирає, дрон також припиняє рух. У цей момент той, хто стріляє, знищує безпілотник".

Раніше Україна розміщувала протипіхотні міни на відстані 15 метрів одна від одної, але через більш щільні обстріли з боку Північної Кореї вони розміщують їх на відстані 5 метрів одна від одної. Зв'язок між північнокорейцями і росіянами все ще ускладнений, тому північнокорейські офіцери на російських командних пунктах спілкуються зі своїми військами і працюють з росіянами для надання артилерійської підтримки. Північна Корея надала близько 120 170-мм гармат і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню і, ймовірно, надішле стільки ж у майбутньому.

Очікується, що північнокорейське підкріплення прибуде протягом наступних двох місяців. Близько 4 000 з 11-12 000 північнокорейських військовослужбовців, які вже були відправлені, були вбиті або поранені з жовтня. Кілька з них скоїли самогубство замість того, щоб здатися в полон, і якщо російський оператор безпілотника побачить північнокорейця, який намагається здатися, він намагатиметься його вбити. Один з двох, хто здався, намагався накласти на себе руки, вдарившись головою об бетонний стовп, але згодом заспокоївся. Частина допиту одного з полонених була опублікована.

...а коли цього "недостатньо", росіяни знищують північнокорейські системи протиповітряної оборони, і святкують це як великий успіх...

Харківщина. У Вовчанську російський авіаудар припав на середину пустиря.

Куп'янськ. росіяни розширили свій плацдарм над річкою Оскіл біля Дворічної. Вони досягли невеликих успіхів в інших місцях.

14-та бригада знищує МТЛБ на передовій.

Кілька команд безпілотників знищують сім російських автомобілів у Піщаному, перш ніж вони зможуть штурмувати лінію фронту за 3 км від нього.

На східній околиці Кругляківки атаковано російську піхоту та БМП.

Навколо Макіївки було багато боїв, у тому числі цей російський ракетний обстріл.

Терни. Україна спробувала контратакувати за 2500 метрів на захід від Іванівки, і росія стверджує, що це коштувало їм шести бронемашин і 40 солдатів. Минулого тижня росія не змогла просунутися вперед, можливо, через контратаки.

Часів Яр. російські війська використовують ділянки каналу для пересування та накопичення невеликих груп для штурмів. Незважаючи на всі обстріли та бої, російські здобутки минулого тижня були мінімальними.

російські війська зосереджуються на вогнетривкому заводі, щоб відправити штурмові групи, тому Україна завдала по ньому авіаудару. За 500 метрів на південь російська група з двох осіб потрапила під бомбардування з безпілотника. Відео: за 100 метрів на захід від заводу на російську піхоту полюють безпілотники. Якщо безпілотник потрапляє в укриття, то укриття не захищає, а лише посилює вибух.

На південь від Часового Яру селище Шевченко двічі потрапило під обстріл з РСЗВ.

Торецьк. Як і в інших секторах, важкі бої стабілізували лінію фронту щонайменше на тиждень. Бригада "Азов" зачищає від російських військ Леонідівку. На північ від Леонідівки український танк обстрілює росіян, а мінометна група веде вогонь із прихованої позиції.

Підрозділ безпілотників 28-ї бригади "Курт і компанія" працює по російських цілях на сході Торецька. Безпілотники і піхота з батальйону Президентської бригади також діють на сході. У Президентській бригаді кажуть, що кількість 120-мм мінометних мін збільшилася, але якість мін вітчизняного виробництва настільки низька, що вони їх більше не приймають.

Кілька тижнів тому український оператор безпілотника побачив пораненого росіянина, який благав про життя, і вирішив скинути йому воду, їжу і медикаменти, перш ніж наземні візьмуть його в полон. Але росіяни вбили його до того, як це сталося. Було кілька випадків, коли росіяни намагалися вбити солдатів, які здалися або намагалися здатися.

Протипіхотна міна ОЗМ-72 – це міна вагою 5 кг, яка спрацьовує за допомогою розтяжки і піднімається в повітря перед вибухом. На першому відео показано, як росіянин спричинює вибух ОЗМ-72 на півдні Торецька, а на другому – як на росіянина скидає артилерія.

Покровськ. росія продовжує повільно просуватися на флангах сектора. Погане керівництво на рівні бригади, але особливо на вищому рівні, і недосвідченість військ залишаються основними факторами нездатності України зупинити просування. Як добре, що Сирський особисто командує цим сектором...

Командир "Вовків Да Вінчі" Філімонов повідомляє, що керівництво 155-ї бригади було стурбоване тим, що автобус, який вони мали, не був обладнаний радіоелектронними перешкодами. На випадок, якщо це не було зрозуміло, вони планували перевозити своїх бійців на передову в автобусі. Коли їх запитали, чи утримують вони свої позиції, 155-та відповіла, що так, але з деякими з них не було зв'язку. Це фактично означало, що вони не знали, чи утримують їхні позиції, чи ні. Вони також не знали, яка ситуація на фронті та чи не прорвалися росіяни. Філімонов сказав, що вони абсолютно не готові до бою, і він не звинувачує їх у тому, що вони дезертирували, щоб залишитися в живих.

Андріївка. На східній околиці Дачного головна машина української контратаки підривається на міні, а піхоту атакують безпілотник і піхота.

Запали на гранатах – 3-5 секунд. Поки український солдат 46-ї аеромобільної бригади готує власну гранату, з укриття кидають російську гранату. Солдат закидує свою гранату перед тим, як підібрати і кинути російську гранату назад всередину, використавши весь п'ятисекундний запас.

Після того, як 79-а десантно-штурмова бригада знерухомлює свій бронетранспортер на захід від Зеленівки посеред поля, у російської піхоти залишається мало прикриття.

Українців у Костянтинополі атакують безпілотники.

Велика Новосілка. росія піднімає прапор у центральній та північній частинах Великої Новосілки. Чинниками, що сприяли падінню села, є повне ігнорування цього сектору Генштабом ЗСУ (прагнучи служити своєму політичному господареві й виконувати його накази до останньої крапки і коми, генерали ЗСУ не можуть піклуватися про "якесь містечко на півдні Запоріжжя"), неправдиві звіти місцевих командирів підрозділів ЗСУ до вищих штабів, а також нестача живої сили. Наприклад, 110-та бригада отримала лише 20 замін з моменту початку російського наступу на це селище.

російський авіаудар у Новосілці.

Запоріжжя. Минулого тижня відбулося кілька потужних обстрілів по всьому Запоріжжю. Село Щербаки зазнало ракетного обстрілу за 3 км від лінії фронту. За 25 км на схід під ракетний обстріл потрапила ще одна українська позиція.

росія. Ракета ППО відстежує низьку ціль у Смоленську.

Завод мікроелектроніки, який виробляє деталі для системи протиповітряної оборони "Панцир" і ракетного комплексу "Іскандер", вчетверте зазнав нападу, цього разу за допомогою шести безпілотників. Було уражено склад з готовими деталями та частини виробничої лінії, що призвело до зупинки виробництва. Невідомо, як довго виробництво буде зупинено і чи вплине це на швидкість виробництва, коли воно відновиться, але це призведе до зменшення кількості виробленої зброї.

За 475 км від України постраждала Ново-Рязанська теплова електростанція потужністю 425 МВт. Приблизно за кілометр від неї був уражений нафтопереробний завод. За 15 км від неї була атакована авіабаза Дягілєво, але про масштаби пошкоджень не повідомлялося.

Дипломатія. Усіх у Пентагоні, хто працював над підтримкою України, було звільнено, відсторонено або переведено на інші посади. За логікою, яка має сенс лише для Трампа, він заявив, що путін не повинен був вторгатися, а Зеленський поділяє провину за вторгнення, оскільки вирішив боротися з російським нападом замість того, щоб укласти угоду. Він також сказав, що якщо росія не погодиться на переговори, він запровадить величезні тарифи, великі податки і великі санкції, але він не хоче цього робити, тому що любить росію.

Обіцянка Трампа завершити триденну спецоперацію за один день була продовжена до 100 днів. Поки що росія не зацікавлена у переговорах з Келлоггом, спеціальним представником Трампа в Україні. Однією з частин стратегії Келлога є співпраця з ОПЕК для зниження цін на нафту до 45 доларів за барель. Поточні ціни на нафту становлять 78 доларів за барель, а санкції обмежують російські продажі до 60 доларів за барель. "Один із способів швидко зупинити це, щоб ОПЕК перестала заробляти так багато грошей, – сказав Трамп журналістам. – Отже, ОПЕК повинна взятися за справу і знизити ціну на нафту. І ця війна відразу ж припиниться". Лише минулого місяця ОПЕК вирішила не збільшувати видобуток, оскільки пропозиція перевищує попит, і вони не хотіли пригнічувати ціни. Наразі вони планують збільшити видобуток у квітні. Саудівській Аравії потрібні гроші на будівництво футуристичного міста в пустелі вартістю 500 мільярдів доларів. З точки зору трансакційної дипломатії, телефонна розмова між Трампом і саудівським кронпринцом завершилася оголошенням про інвестиції Саудівської Аравії в США в розмірі 600 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років. Трамп хоче, щоб вони збільшили інвестиції до 1 трильйона доларів.

Ціна в 45 доларів за барель також вплине на американські операції. США вже видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна, і ця адміністрація хоче збільшити видобуток навіть, коли вона просить Саудівську Аравію збільшити видобуток. Відкриття нового нафтового родовища коштує дорожче, ніж експлуатація існуючих нафтових родовищ, а ціна беззбитковості нових нафтових родовищ у США коливається в межах 59-70 доларів за барель. Ціна беззбитковості експлуатації існуючих нафтових родовищ коливається в межах 31-45 доларів за барель. Переконати як ОПЕК, так і американських виробників знизити ціни на нафту до 45 доларів за барель – це просто недосяжна мета, яку ставлять перед собою необізнані люди.

Трамп планує провести переговори з путіним, які покладуть край трирічній ізоляції. путін заявив, що вітає прямий контакт, навіть попри те, що Трамп піддав путіна найжорсткішій критиці, заявивши, що путін руйнує росію.

Допомога США всім країнам, включно з Україною, була призупинена на 90 днів в очікуванні перегляду. Ізраїль та Єгипет були єдиними країнами, яким було надано виняток з цього призупинення.

Сирія розірвала 49-річний контракт з росією на модернізацію порту Тартус. Всі доходи від порту тепер буде отримувати Сирія. російському вантажному судну дозволили пришвартуватися, щоб вивезти обладнання.

Озброєння. Щоб вирішити проблему нестачі систем протиповітряної оборони, Україна та її союзники створили системи FrankenSAM, змішавши різні ракети, пускові компоненти та програмне забезпечення. Ця спроба виявилася настільки успішною, що США створюють системи FrankenSAM для власної оборони. Ця зміна політики призведе до створення дешевшої і більш гнучкої системи протиповітряної оборони. У зв'язку з цим Україна потребує більше ракет ППО великої дальності та пускових систем, здатних перехоплювати балістичні ракети. Вони покладаються на системи і ракети Patriot, які є дефіцитними і дуже дорогими. Україна працює над власною вітчизняною системою, яка, як вони сподіваються, задовольнить їхні потреби за менші кошти.

США мали достатньо артилерійських боєприпасів для Афганістану, і їхня оборонна промисловість не мала проблем із задоволенням попиту. Але, в залежності від конкретного періоду часу, артилерія в Україні вистрілює за один день таку кількість, яку місяць або більше вистрілювала артилерія в Афганістані. З розпадом Радянського Союзу оборонне виробництво США скоротилося, щоб задовольнити менші потреби. Вторгнення росії в Україну чітко показало, що США не мають ані запасів, ані виробництва, щоб адекватно забезпечити довготривалий конфлікт з сусідньою країною. Це має наслідки не лише для України та росії, але й для Китаю.

США і ЄС, особливо Німеччина, нарощують виробництво артилерійських снарядів, але зношеність стволів є проблемою як для росії, так і для союзників України. Стволи союзників прослужили набагато довше, ніж вони очікували, але збільшення виробництва стволів не встигає за попитом. Нові виробничі потужності можуть бути побудовані за 12-18 місяців, але вони все ще розглядають це рішення, замість того, щоб прийняти його два роки тому. Зношені стволи знижують точність і дальність стрільби, що робить кожен постріл дещо менш ефективним і ставить під загрозу життя українців.

У 1979-1993 роках США виробляли 75 танків M1 на місяць, але зараз ця потужність обмежена до 12 танків на місяць. На складах зберігається до 3700 танків M1, але оскільки виробництво одного танка займає два роки, США хочуть зберегти ці резерви для майбутніх конфліктів, тим більше, що зараз це не найефективніша зброя для України.

Джерело, джерело та ще джерело