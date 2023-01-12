Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN

СNN розказує про гру-симуляцію конфлікту Китаю та США за Тайвань, яку відпрацювали аналітики у Вашингтонському незалежному центрі CSIS. Цікаво, що експерти впевнено заявили: "українська модель" допомоги (коли все спочатку довго обговорюється, а потім повільно постачається) не підходить Тайваню. Що саме напрацювали експерти та які наслідки матиме цей конфлікт для всіх можливих сторін – читайте в перекладі iPress. Зазначимо лише, що якщо Сполучені Штати почнуть виконувати рекомендації аналітиків, це може вплинути на обсяг допомоги Україні у наступні роки.

Китайське вторгнення на Тайвань у 2026 році призведе до тисяч жертв серед китайських, американських, тайванських і японських військ, і навряд чи переможе Пекін. До таких висновків дійшли у відомому незалежному вашингтонському аналітичному центрі, провівши моделювання військової гри гіпотетичного конфлікту, яким стурбовані військові й політичні лідери в Азії та Вашингтоні.

Війна за Тайвань може добряче пошматувати американську доблесну армію. У такому ж жалюгідному стані будуть і китайські переможені війська.

А наприкінці конфлікту щонайменше два американські авіаносці лежатимуть на дні Тихого океану, а сучасний флот Китаю, найбільший у світі, перевориться на "руїни".

Такими є висновки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), зроблені після проведення, як там стверджують, однієї з наймасштабніших військових симуляцій гіпотетичного конфлікту з Тайванем – демократичним островом з 24-мільйонним населенням, на який Комуністична партія Китаю претендує як на частину своєї суверенної території (хоча насправді ніколи не контролювала його).

Китайський лідер Сі Цзіньпінь не відмовився від застосування військової сили для повернення острова під контроль Пекіна.

CNN ознайомився з попередньою копією доповіді під назвою "Перша битва наступної війни" про два десятки військових сценаріїв, розроблених CSIS, в якій зазначається, що цей проєкт був необхідний, оскільки попередні урядові й приватні військові симуляції були занадто вузькими або занадто непрозорими, щоб дати громадськості та політикам правдиву картину того, як може розгортатися конфлікт через Тайванську протоку.

"Засекречених військових ігор, які розглядали американо-китайський конфлікт, немає", – повідомив Марк Кансіан, один із трьох керівників проєкту і старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень. "А відкриті ігри зазвичай проводяться лише один або два рази", – додав він.

CSIS провів цю військову гру 24 рази, щоб відповісти на два фундаментальних питання: чи буде вторгнення успішним, і яка ціна?

Згідно звіту CSIS, ймовірні відповіді на ці два питання наступні: "ні", і вона "величезна".

"Сполучені Штати та Японія втратять десятки кораблів, сотні літаків і тисячі військовослужбовців. Такі втрати нашкодять позиції США у світі на багато років", – йдеться у звіті. У більшості сценаріїв ВМС США втратять два авіаносці та від 10 до 20 великих надводних бойових кораблів. Приблизно 3200 американських військовослужбовців загинуть за три тижні боїв, а це майже половина від тих, що Сполучені Штати втратили у битвах за два десятиліття в Іраку та Афганістані.

"Китай також сильно постраждає. Його військово-морський флот перетвориться на руїни, ядро амфібійних сил буде розбите, а десятки тисяч солдатів потраплять у полон", – йдеться в документі. За оцінками звіту, КНР втратить близько 10 000 військовослужбовців убитими, а також 155 бойових літаків і 138 великих кораблів.

Тайвань буде спустошений, армія не зламається, але деградує. Проте не факт, що війна станеться

Навіть якщо китайське вторгнення не буде увінчане успіхом, сценарії майбутнього для Тайваню вимальовуються похмурі.

"Хоча армія Тайваню не зламається, але вона деградує і буде змушена захищати пошкоджену економіку на острові без електрики і базових послуг", – йдеться у звіті. Згідно висновків, армія острова втратить 3500 людей, а 26 есмінців і фрегатів – всі, що входять до складу його військово-морського флоту, – опиняться на дні.

У документі сказано, що Японія, ймовірно, втратить більше 100 бойових літаків і 26 військових кораблів, у той час як американські військові бази на її території атакують китайці.

Але CSIS рішуче відкидає те, що його звіт свідчить, що війна за Тайвань "неминуча або навіть ймовірна".

"Китайське керівництво може прийняти стратегію дипломатичної ізоляції, тиску в сірій зоні або економічного примусу проти Тайваню", – зауважується в звіті.

Ден Грейзер, старший науковий співробітник з питань оборонної політики Проєкту з нагляду за урядом (POGO), вважає відкрите вторгнення Китаю в Тайвань вкрай малоймовірним. Така військова операція негайно порушила б імпорт і експорт, від яких залежить саме виживання китайської економіки, і крах цієї торгівлі загрожує китайській економіці колапсом у найкоротші терміни. За словами Грейзера, КНР задля підтримки свого бюджету тримається на імпорті продовольства і палива, і у них мало простору для маневру.

"На мою думку, китайці зроблять все можливе, щоб уникнути військового конфлікту будь з ким", – сказав Грейзер. Щоб змагатися зі Сполученим Штатам за домінування у світі, вони будуть використовувати промислову та економічну міць замість військової сили.

Але лідери Пентагону назвали Китайську Народну Республіку "зростаючою загрозою для Америки", а у минулорічній доповіді про військову міць Китаю, підготовленій за дорученням Конгресу, говориться, що "НВАК посилила провокаційні і дестабілізуючі дії в Тайванській протоці та навколо неї: почастішали польоти у заявлену Тайванем ідентифікаційну зону протиповітряної оборони, проводяться навчання з потенційного захоплення одного з віддалених островів Тайваню".

В серпні минулого року візит на острів тодішнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі став приводом для широкомасштабної демонстрації військової потужності НВАК – пуски ракет над островом та в акваторію виключної економічної зони Японії.

Китай посилює військовий тиск. Адміністрація Байдена непохитна у підтримці Тайваню

З того часу Пекін посилив тактику агресивного військового тиску на острів, відправивши винищувачі через серединну лінію Тайванської протоки, що розділяє Тайвань і Китай, в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони острова – буфер повітряного простору, що зазвичай називається ADIZ.

І говорячи про Тайвань на 20-му з'їзді Комуністичної партії КНР у жовтні, китайський лідер Сі Цзіньпін зірвав бурхливі оплески, коли сказав, що Китай буде "прагнути до мирного возз'єднання" – але потім зробив погрозливе попередження: "Ми ніколи не будемо обіцяти відмовитися від застосування сили, і залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів".

Адміністрація Байдена непохитна у своїй підтримці острова, як це передбачено Законом про відносини з Тайванем, в якому сказано, що Вашингтон надасть йому засоби для самозахисту, не залучаючи американські війська до цієї оборони.

Нещодавно підписаний Закон про асигнування на національну оборону зобов'язує США до програми модернізації збройних сил Тайваню і передбачає виділення 10 мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки протягом п'яти років, що є сильною ознакою довгострокової двопартійної підтримки острова.

Байден, однак, неодноразово заявляв, що американські військовослужбовці будуть захищати Тайвань, якщо китайські військові почнуть вторгнення, навіть незважаючи на те, що Пентагон наполягає на відсутності змін у політиці "одного Китаю" Вашингтона.

Згідно з політикою "одного Китаю", США визнають позицію КНР про те, що Тайвань є його частиною, але ніколи офіційно не визнавали претензії Пекіна на цей самоврядний острів.

"Війни відбуваються і тоді, коли об'єктивний аналіз вказує, що нападник може не досягти успіху", – сказав Кансіан.

У звіті CSIS зазначається: для того, щоб американські війська не дозволили Китаю остаточно взяти під свій контроль Тайвань, існують чотири константи, які з'явилися в результаті 24 ітерацій військової гри-симуляції:

- сухопутні війська Тайваню мають бути здатними стримувати китайські плацдарми;

- США повинні мати можливість використовувати свої бази в Японії для ведення бойових дій;

- США мусять мати протикорабельні ракети великої дальності, щоб вражати ВМС НВАК здалеку і "масово";

- і США зобов’язуються повністю озброїти Тайвань до початку стрільби і негайно вступати у будь-який конфлікт зі своїми власними силами.

"Українська модель" – не для Тайваню. CSIS рекомендує Вашингтону діяти якнайшвидше

"Українська модель" – не для Тайваню", – йдеться у звіті, зазначаючи, що допомога Сполучених Штатів та Заходу повільно надходила в Україну – тобто вже після початку вторгнення росії, а війська США чи НАТО не беруть активної участі у бойових діях проти росії.

"Коли розпочнеться війна, доставити будь-які війська або постачання в Тайвань буде неможливо, тому це дуже відрізняється від ситуації в Україні, де Сполучені Штати та їхні союзники змогли безперервно надсилати постачання до країни, – сказав пан Канчіан. – Чим би тайванці не збиралися вести війну, вони повинні мати це вже на її початок".

В аналітичному центрі впевнені, Вашингтону необхідно діяти якнайшвидше, якщо він хоче виконати деякі з рекомендацій CSIS для досягнення успіху в тайванському конфлікті.

Серед них: зміцнення американських баз в Японії і на Гуамі проти китайських ракетних атак; переведення своїх військово-морських сил на менші і більш маневрені кораблі; пріоритет підводних човнів; пріоритет бомбардувальних сил над винищувачами; виробництво дешевших винищувачів; стимулювання Тайваню до аналогічної стратегії оснащення простішими платформами озброєння, а не дорогими кораблями, які навряд чи витримають китайську атаку.

У звіті CSIS йдеться, що така стратегія зробить перемогу для американських військових менш затратною, але ціна все одно буде високою.

"Сполучені Штати можуть здобути лише початкову, першу перемогу, а в довгостроковій перспективі постраждають більше, ніж "переможені китайці".

"Не все – перемога", – йдеться у доповіді.

Джерело: CNN