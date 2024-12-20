Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер

Том Купер опублікував оновлення щодо розвитку ситуації в Сирії, і, схоже, збирається припинити висвітлювати цей конфлікт. Попри падіння режиму Асада новими винуватцями бойових зіткнень в Сирії можуть стати Ізраїль та Туреччина. Водночас новий лідер Сирії Джоулані зустрічається з делегаціями західних країн та міжнародних організацій, уряд створює нову поліцію, а населення відчуває брак палива та інших речей першої необхідності.

Минув приблизно тиждень з часу мого останнього оновлення про цей конфлікт, а отже, час перевірити, що нового. Або що залишилося незмінним... що особливо стосується поведінки Ізраїлю.

Коли він не зайнятий підбурюванням до чергової різанини в секторі Газа; коли він не заклопотаний порушенням "перемир'я" з Хезболою (фактично: з усім Ліваном), в'їжджаючи в села, до яких вони не могли дістатися "до перемир'я" через опір Хезболли, і підриваючи безліч будинків (як у Бані Хаян); або не бомбардуючи порти і останні кілька електростанцій, що залишилися на контрольованій "хуситами" півночі Ємену, мирна, демократична, гуманістична і світська Армія оборони Ізраїлю продовжувала розширювати своє вторгнення в Сирію.

Ще 13-14 грудня, незважаючи на протести навіть з Берліна і Парижа (де політики зазвичай не можуть підкреслити, наскільки велике "право на самооборону" має Ізраїль), вони вперше спробували захопити Байт Джинн. На жаль, місцеві жителі відмовилися віддати вогнепальну зброю: сюрприз, сюрприз, ізраїльтяни відійшли з міста (навіть зберігши позиції з видом на нього). Тоді Нетаньягу оголосив про все, що тільки можна: ізраїльтянам він сказав, що Ізраїль збирається продовжувати утримувати Джебель-Шейх / гору Гермон допоки не отримає (не розкриті) гарантії безпеки; західним країнам він оголосив, що Ізраїль збирається зберегти контроль над горою до кінця 2025 року.

Як файно: тепер у кожного є кілька варіантів...

Окрім геноциду палестинців, новим улюбленим хобі Нетаньягу є позування перед камерами на вершині гори Джебель-Шейх у Сирії. На його величезне полегшення, міністр оборони вже оголосив, що ЦАХАЛ збирається побудувати великі укріплення на горі Хермон, "на випадок, якщо йому доведеться залишитися там надовго"...

...що особливо важливо для США, де Державний департамент оперативно захистив захоплення земель Нетаньягу "міркуваннями безпеки" і "необхідністю стабілізації регіону". Вочевидь, американці – завжди найбільш поінформована сторона на Близькому Сході (наскільки вони можуть знайти його на будь-якій карті) – дійшли висновку, що ніхто інший на Близькому Сході не має проблем з безпекою, а всі інші дестабілізують регіон...

Тож, будь ласка, поставте себе на місце Нетаньягу. Що йому, бідоласі, робити за таких обставин? Він просто змушений продовжувати відбирати у Сирії все нові й нові території. Щоправда, цього разу на півдні: станом на 17 грудня ЦАХАЛ захопив села Джамла, Маараба, Абедін, Койя, аль-Макріз, Сайда, аль-Малака і дамбу аль-Вехда – всі вони знаходяться або на східній стороні зони UNDOF, або вздовж кордону з Йорданією.

Ізраїльський основний бойовий танк "Меркава" проїжджає вулицями Саїди, 17 грудня.

Оскільки ізраїльтяни також продовжували виганяти місцеве населення – очевидно, в інтересах стабілізації регіону – СООННР (Зона Сил ООН із нагляду за роз'єднанням) направили в цей район колону машин і оголосили, що ізраїльтяни підуть з цього району.

Незабаром...

Розлючена сирійська жінка махає черевиком посланцю ООН Гейру Педерсену під час його візиту до в'язниці "Седная" за межами Дамаску – на знак протесту проти повної бездіяльності ООН у боротьбі зі стражданнями сирійського населення від рук асадівського режиму.

Незмінною залишилася і позиція рос...ер...ер: позиція Пуддінга щодо Сирії.

Ви маєте на увазі, що росіяни евакуюють свої війська? О, так, звичайно, евакуюють. Станом на вчора, наприклад, вони вивезли всі системи ППО, що залишилися, з авіабази Хмеймім. І якби зараз вони могли знайти достатню кількість торгових суден, які могли б дістатися до Тартуса, вони б забрали всі війська і техніку, що скупчилися біля причалів цього порту, також. Але, відповідаючи на запитання про це під час своєї 4-годинної прес-конференції вчора, Пуддінг запевнив: ні, ні, ні, крах режиму Асада не був поразкою для росії. Це просто неправда (навпаки:) росія досягла своїх цілей в Сирії, і до влади там не прийшли терористи...

Він просто не зміг пояснити, наскільки росії потрібні її бази в цій країні...

Що... поклавши руку на серце... означає, що все розвивається точно за планом.

Можливо, для такого спостерігача у військовій формі, як я, це викликає питання на кшталт: а навіщо він взагалі відправив російські війська до Сирії? Але це Пуддінг, і йому видніше, а це означає, що немає жодного сенсу думати, чому він робить те, що робить...

Чекають своєї черги: російська військова техніка та військовослужбовці на причалі в порту Тартус в очікуванні евакуації.

Центральна Сирія (точніше, північна частина центральної Сирії): підтримуваний США конгломерат PKK/PYD/YPG/SDF евакуював свої війська з Мадана, Зур Шамар і ас-Сабха на півдні провінції Ракка, і, разом з росіянами, схоже, перебуває в процесі відходу з району авіабази Табка. Інакше кажучи, вони, схоже, перебувають у процесі відходу зі своїх останніх позицій на захід від річки Євфрат.

Це не дивно, зважаючи на те, що насувається на північ: судячи з заяв Анкари, конгломерат PKK/PYD/YPG/SDF незабаром потребуватиме там своїх військ.

Північна Сирія... вчора Анкара відхилила запропоноване США продовження режиму припинення вогню (який, тим не менш, має тривати до понеділка), а її збройні сили розпочали демонтаж прикордонної стіни біля Айн аль-Араб/Кобане. Інакше кажучи: Туреччина зараз готова атакувати конгломерат курдів, принаймні вздовж міжнародного кордону. Щоб підкреслити це, мабуть, турецькі БПЛА здійснили ще одну серію повітряних ударів по позиціях PKK/PYD/YPG/SDF в районі Айн аль-Араб/Кобане, і, як всі на Заході знають, це погано. Тому що Туреччина – переважно мусульманська країна, а отже, і особливо в світлі останніх терористичних атак РПК на її території, не має права дбати про безпеку і діяти у власних інтересах...

Турецькі ЗМІ вже зайняті поясненням того, що сили Сирійської національної армії (СНА), підконтрольної Туреччині, збираються робити в районі Айн аль-Араб/Кобане.

Після вбивства турецькою розвідувальною службою MIT регіонального командира РПК Яйли Казікая (він же Несрін Амед), "генерал" РПК Мазлум Абаді (він же Ферхат Абді Сахін), який, звісно, також очолює конгломерат PKK/PYD/YPG/SDF – поспішив запропонувати "виведення несирійських бойовиків, в тому числі пов'язаних з РПК" з Сирії.

Чому це цікаво?

Тому що Абаді вже 13 років заперечує присутність РПК в Сирії. Так само, як це заперечували США... Пентагон і CENTKOM. Тепер він "раптово виявив" принаймні частину цього...

...де це нагадує мені, що приблизно день тому Пентагон виявив, що в країні перебуває (щонайменше) 2 000 американських військових, а не 900, як зазвичай стверджує CENTKOM. Можливо, вони розмножилися самі по собі, як польові кролики.... або це якесь різдвяне диво?

Інша річ, яка залишилася незмінною, – це урочисті заяви різних західних урядів щодо Сирії. Вони всі налаштовані на пошук політичного рішення, на співпрацю з міжнародними партнерами, на готовність підтримати, визнати і підтримати новий уряд і взяти на себе відповідальність...

... тому що вони не могли зробити нічого з цього протягом останніх 13-61 років, але спочатку повинні були дозволити асадизму масово вбивати людей у промислових масштабах, чи що?

До речі, після того, як всі можливі європейські уряди відправили своїх представників до Дамаска – головним чином з метою перевірити, чи можуть вони почати де-факто депортацію сирійських біженців – Державний департамент оголосив, що теж відправляє своїх дипломатів (на чолі з Барбарою Ліф) до Сирії. Для переговорів з ХТШ... ймовірно, тому, що США "ніколи не ведуть переговорів з терористами", окрім як за першої-ліпшої нагоди...

Що не залишилося незмінним, так це деякі дрібниці, пов'язані з тим, що роблять сирійці у своїй звільненій країні. Наприклад: звільнивши десятки тисяч в'язнів асадівських в'язниць і, коли це можливо, подбавши про їх возз'єднання з сім'ями; відсвяткувавши падіння режиму минулої п'ятниці (і не лише минулої п'ятниці: насправді Хомс і Хама святкували цілий тиждень), багато сирійців тим часом зайняті знаходженням нових масових поховань вбитих колишнім режимом. Одне лише поховання, виявлене в районі Кутайфа, за повідомленнями, містить понад 100 000 тіл жертв тортур і страт... продовження поховання, виявленого в Військовій академії Алеппо, або поховання, виявленого біля Багдадського мосту на Північній кільцевій дорозі за межами Дамаска, поки що невідоме. Інші зайняті пошуком дітей затриманих, чиї імена були змінені колишнім режимом...

Сцена типового екстремістського ісламістського терору в Сирії в ці дні: в даному випадку, в центрі Хомса, пізно ввечері 18 грудня. Правозахисники стурбовані тим, що страти через примусове прослуховування різдвяних пісень гурту Wham і Мерайї Кері будуть наступними...

Погані часи насуваються і на шиїтів Сирії. Мечеть Хаменеї в дамаському районі Саїда Зайнаб перейменували на мечеть Саїда Айша. Чистий тероризм на ґрунті сектантства...

Після кількох безсонних днів, оскільки окрім кількох інших, зовсім неважливих справ, які не дають йому спокою (таких як організація розмінування десятків колишніх полів битв або відновлення громадських служб, таких як лікарні, вивезення сміття тощо) – йому довелося зустрітися і поговорити з лідером турецької MIT, потім з катарською делегацією, спеціальним посланцем ООН по Сирії, представниками британського МЗС, а також міністерств закордонних справ Франції і Німеччини...

...Ахмед аш-Шараа (він же Джоулані) зробив низку заяв протягом цього тижня. По суті, він оголосив, що:

Сирія нікому не буде загрозою;

сирійська територія не буде використовуватися для нападів на Ізраїль (дійсно, цей спритний джихадист сказав: "Ми віддані угоді з Ізраїлем 1974 року, і міжнародне співтовариство також повинно забезпечити відданість Ізраїлю цій угоді");

Сирія прагне досягти такого ж рівня розвитку, як і (арабські) країни Перської затоки; та/або,

Сирія залишиться єдиною країною, без будь-якого федералізму, і

Сирія матиме інклюзивний уряд...

Вочевидь, це не може не викликати огиди: як цей джихадист міг прийти до думки, що Сирія зруйнована, її народ втомлений війною, і всі хочуть і потребують миру? Я лише здивований, що Ізраїль не завдав додаткових авіаударів у відповідь і, звичайно, щоб підкреслити своє право на самооборону...

Ще одним цікавим моментом стало розгортання військ і поліції КВО у провінції Дераа. Це щось на кшталт "офіційного підтвердження"того, що тамтешні повстанці погодилися підкоритися контролю нової центральної влади. І що вони збираються інтегрувати свої збройні ополчення в нову армію і поліцію.

Переговори щодо аналогічного процесу в провінції Сувейда (переважно населеній друзами) ведуться з 18 грудня. До речі, Міністерство внутрішніх справ нового уряду зайняте набором і підготовкою додаткових поліцейських в Алеппо, Хомсі, Хамі й Латакії: це вкрай необхідно, просто тому, що власних військ КВО і поліцейської служби, яка спочатку керувала західним Ідлібом, а потім Алеппо, просто не вистачає на всю Сирію.

Щоб переконатися в цьому, сирійські революціонери також ретельно стежать за кожним кроком свого нового/тимчасового уряду. Наприклад, коли один з його членів наважився недооцінити роль жінок у революції та майбутньому країни, він одразу ж зіткнувся з протестами громадськості.

Але не хвилюйтеся: надзвичайно добре поінформовані західні ЗМІ здебільшого проігнорували все це. Натомість вони були зайняті переважно повідомленнями про мародерство і крадіжки по всій Сирії – особливо серед вимушених переселенців і біженців, що повертаються, при цьому вміло примудряючись пропустити кожен випадок, коли війська КВО і нова поліція заарештовували причетні до цього банди. Вони також ігнорують повідомлення про зростаючий дефіцит палива в країні. Протягом останніх 13 років асадівський режим постійно забезпечувався нафтою, що постачалася за підтримки КВІР. Звісно, близько 10 днів тому ці поставки були припинені. Не дивно, що нафтопереробний завод у Баньясі (найбільший у Сирії) був змушений зупинити роботу.

Тим не менш, аеропорт Дамаска був знову відкритий 18 грудня з рейсом Сирійських авіаліній до Алеппо. А це, в свою чергу, означає, що аеропорт Алеппо тепер відкритий для польотів. Турецькі авіалінії вже зайняті підготовкою рейсів до Алеппо і Дамаска.

Приземлення першого авіалайнера "Сирійських авіаліній" (Airbus) в аеропорту Алеппо після вильоту з Дамаска, 18 грудня.

На цьому, мабуть, я дійсно "припиню" висвітлювати цей конфлікт – принаймні доти, доки хтось не дасть підставу це змінити. На жаль, список ймовірних винуватців довгий... і включає не лише Ізраїль і Туреччину, але особливо Об'єднані Арабські Емірати, де один з радників режиму вже заявив, що "ми" (ОАЕ) дуже незадоволені розвитком подій в Дамаску...

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