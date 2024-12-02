Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. Кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер

Том Купер на вихідних опублікував оновлення стосовно нинішньої операції сирійських повстанців проти режиму Асада та його союзників також участь інших гравців, наприклад афілійованих з Туреччиною повстанських загонів та загонів Робочої партії Курдистану. Також він кілька разів згадує Україну в контексті сирійської боротьби за свободу від режиму Асада та його союзників з Ірану та росії. Він також схильний виріти, що "сумна коняка" може оголосити, що це операція українського ГУР з Аль-Каїдою в Сирії. Тим часом, путін буде шкребти сили, щоб посилити контингент, щоби не втратити Сирію, яка є основою для його авантюр в Африці.

Перш ніж я "повернуся" до війни в Україні, і "на численні прохання", "кілька слів" про драматичні події на північному заході Сирії за останні кілька днів. Сподіваюся, так вам буде легше стежити за цією драмою.

Для початку, зацікавленим сторонам (а тим, хто цікавиться цим конфліктом, я не можу не порекомендувати зануритися в мою "писанину" про сирійську ["громадянську"] війну, яку можна прочитати тут: Сирія, пригоди розумників і розумниць).

Що потрібно розуміти про "ситуацію" в Алеппо? Чому саме повстанці та що про них думати

Зазвичай їх називають "повстанцями", "джихадистами" тощо. Я називаю їх "повстанцями", тому що це саме так. Озброєні повстанці, які повстали проти режиму Башара Асада.

Їхнім наступом керує оперативний штаб ФАТХ Мобін, який контролює сили коаліції між:

ХТШ (Хаят Тахрір аш-Шам): підтримуваний Катаром суністський ісламістський рух, союзник Уряду порятунку Сирії (на противагу Сирійській національній коаліції, підтримуваній Туреччиною); широко звинувачується в тому, що є "філією Аль-Каїди», хоча офіційно кілька разів розривав усі зв'язки з 2013 року і (безжально) ліквідував усі підпільні мережі Аль-Каїди та Ісламської держави в (західному) Ідлібі протягом останніх п'яти років;

Легіон Шам (альянс 19 сунітських ісламістських повстанських груп);

Північна штурмова бригада (світські повстанці, колишня Вільна сирійська армія);

Рух Нур ад-Дін аз-Зенгі (сунітські ісламістські повстанці; раніше ворогували майже з усіма, включно з ХТШ).

Я б охарактеризував їх як "логічний результат того, що всі кинули сирійців на поталу атакам і підривній діяльності асадизму, Аль-Каїди, ІДІЛ, КВІР, росіян, сіонізму, Туреччини, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів". При цьому стверджувати, що вони є "Аль-Каїдою" чи навіть "Ісламською державою", так само неправильно, як і обмежувати їх "контрольованими Туреччиною" чи ще чимось: так, лідер ХТШ Мухаммед аль-Джаулані може прагнути створити щось на кшталт "Ісламського емірату", але пам'ятайте, що він і маса інших лідерів цієї організації були екстремістськи налаштовані в асадівських в'язницях, і Асад випустив їх звідти (щоб заплямувати репутацію сирійського повстання, яке було спрямоване проти нього) в далекому 2011-му році. І що він зіткнувся з шаленим опором сирійського населення, яке перебуває під його (номінальним) контролем, щоразу, коли намагався нав'язати свою волю. Найголовніше: обмежувати "Сирію" "джихадизмом" просто нерозумно. Якщо це взагалі можливо, то країна є "надзвичайно плюралістичною". Настільки, що "Ісламська держава" вважала її населення, навіть сирійських палафітів, "нездатними до навчання покидьками", оскільки вони відмовлялися піддаватися її індоктринації.

Справа в тому, що немає способу з'ясувати, що можуть зробити повстанці ХТШ і їхні союзники, якщо вони візьмуть під свій контроль значну частину країни, без того, щоб вони спочатку цього не зробили (в той час як, для порівняння, наслідки терору Асада, КВІР/Хезболли, РПК тощо вже повинні бути добре відомі).

Сили "режиму". РПК (РКК) з російською символікою

КВІР (Корпус вартових ісламської революції [Ірану]): одним з найбільш іронічних (навіть "смішних") аспектів цієї війни є те, що особливо США "не можуть знайти" жодної іранської (тобто КВІР) присутності в Сирії. Навіть тоді, коли її бомбардують ізраїльтяни вже 12 років. Відповідно, і офіційні американські, і більшість західних ЗМІ повідомляють про "пов'язані з режимом Асада сили" навіть тоді, коли від них нічого не залишилося, окрім жовтих прапорів де-факто "сирійської Хезболли" (яка, згідно з власними публікаціями КВІР, була більшою за "ліванський оригінал" ще приблизно в 2017 році). КВІР – тобто його сурогати, такі як "Ліва аль-Кодс" (де-факто підрозділ, укомплектований палестинцями, який виріс в районі Алеппо) – раніше контролювали більшу частину західної провінції Алеппо і місто, а також більшу частину південної провінції Алеппо.

Республіканська гвардія (сили/дивізії): підрозділи, безпосередньо підпорядковані Башару Асаду (наприклад, 30-та дивізія) або його брату Махеру Асаду (наприклад, 4-та бронетанкова дивізія). За іронією долі, про них зазвичай повідомляють як про "частини сирійських збройних сил", хоча вони не контролюються Міністерством оборони в Дамаску. Навпаки: навіть російська реформа асадівських збройних формувань не змогла повністю "від'єднати" їх від КВІР.

Сирійська арабська армія: була реформована росіянами протягом останніх восьми років (передусім шляхом реорганізації різних ополченських формувань в офіційні армійські формування), але поки що я не бачив багато доказів того, що її формування беруть участь у цій битві (або якщо і беруть, то зайняті втечею). Що не дивно: КВІР претендує на Алеппо як на свою територію щонайменше з 2014 року (і на Сирію як на 28-му провінцію Ірану).

Збройні сили рф (всрф, за підтримки Повітряно-космічних сил – ВКС): присутні в цій частині Сирії переважно у вигляді численних аванпостів, укомплектованих або спецназом всрф, або підконтрольною ГРУ ПВК "Редут" (яка, де-факто, вигнала з Сирії ПВК "Вагнера" кілька років тому).

РПК (РКК) – це найсмішніший чинник з усіх. РПК – це терористична організація курдських екстремістів з Туреччини (і оголошена терористичною організацією більшістю країн НАТО, включаючи США). Звісно, вона має свою філію в Сирії, скорочено YPG, і нав'язала її місцевим курдам і місцевому арабському населенню за допомогою асадівців і шляхом буквального винищення місцевих курдських і арабських лідерів у 2012-2013 роках. У 2014-2015 роках Пентагон перейменував частину YPG на "Сирійські демократичні сили" (СДС, SDF), хоча її члени є членами РПК і відкрито заявляють: "Так, ми з РПК". Відтоді конгломерат PKK/YPG/SDF контролює майже третину Сирії (по суті, майже всю країну між турецьким кордоном на півночі, іракським кордоном на сході і річкою Євфрат на півдні). Плюс анклав Афрін на північному заході Сирії, який, однак, Пентагон ніколи не вважав "частиною СДС".

Традиційно РПК є союзником як режиму Асада, так і Москви, її керівництво відкрито підтримує російське вторгнення в Україну, а її терористи, здійснюючи теракти в Туреччині, носять при собі спорядження з російським знаком "Z".

Але зараз конгломерат PKK/YPG/SDF стверджує, що він є "сирійським" (хоча всі його бригади були створені в турецькому місті Чизре) і "бореться з джихадистами і тероризмом, пов'язаним з Аль-Каїдою, за звільнення Сирії". І, звісно ж, конгломерат PKK/YPG/SDF є союзником і підтримується США, які зберігають потужну військову присутність в "контрольованих СДС" частинах Сирії.

27 листопада ФАТХ Мобін розпочав наступ на позиції КВІР на заході Алеппо (операція "Стримування агресії"). Схоже, що наступ було розпочато з проникнення на позиції КВІР з метою нанесення удару по регіональній штаб-квартирі в Новому Алеппо, де було вбито генерала КВІР Пурхашемі, низку офіцерів асадівської армії і, можливо, кількох росіян.

Кілька важливих моментів, про які слід пам'ятати у зв'язку з цією операцією.

1. ХТШ підтримується Катаром, але не контролюється Туреччиною. Тим не менш, наступ сил Оперативного штабу ФАТХ Мобін на захід Алеппо мав бути здійснений принаймні за погодженням з Туреччиною, тобто з урядом Ердогана (тому що для того, щоб підтримувані Катаром вантажі потрапили на підконтрольні ХТШ території Сирії, необхідна згода Туреччини).

2. Наступ було розпочато тому, що і Туреччині, і Катару, і ХТШ та їхнім союзникам набридли постійні терористичні удари Асада, КВІР та росії по мільйонах сирійців, зігнаних у північно-західну Сирію (і особливо в контрольовану ХТШ західну провінцію Ідліб), в результаті яких щотижня гинули десятки людей.

3. Проте всі контакти в сирійському повстанському русі, про які я розпитував, казали, що "це лише обмежена операція", "можливо, до шосе М-5". Тобто Анкара/Ердоган, схоже, надали дозвіл "лише" на операцію, спрямовану на повернення територій на заході Алеппо і північному заході Ідлібу, втрачених у 2019-2020 роках.

Однак зараз це вже операція зі стратегічними наслідками.

Схоже, що початковий удар цієї операції застав КВІР і асадівців абсолютно непідготовленими. Ймовірно, повстанці втратили щонайменше 50 вбитими в перші години, але вони прорвали лінію оборони противника, а потім почали все швидше просуватися вперед. Спочатку вони вийшли на трасу М-5, а потім захопили Кфар Біссін, Анадан, Башнатра і Кфар Даель, Кфар Наха і Хан Ассал. Станом на вчорашній день, після взяття під контроль міст Саракеб і Хадер (обидва піддалися етнічній чистці і були "розграбовані до нитки" асадівцями і КВІР), вони увійшли в Алеппо. І не просто увійшли: коли КВІР і асадівці втекли, вони захопили всі західні райони міста (в тому числі головне управління поліції, палац губернатора, штаб-квартири різних розвідувальних служб, штаб-квартиру КВІР тощо), а потім і знамениту середньовічну цитадель в центрі міста.

Хоча наступ "також" зачепив позиції асадівських формувань (і знищив кілька незначних підрозділів Республіканської гвардії), він передусім захопив позиції КВІР, як видно з відео, з якого це все ще зроблено (принаймні, я сумніваюся, що зображений прапор – це прапор Сирійської Арабської Республіки; але, звичайно, не соромтеся звинувачувати мене в тому, що я "бачу КВІР скрізь", і повчіть мене краще).

Бойовик підконтрольних "Фатх Мобін ОР" формувань із захопленим ...кхм… "сирійським" прапором і джипом іранського виробництва з реактивною системою залпового вогню.

Вчора КВІР виводив свою артилерію – гармати М-46 – через Алеппо.

Коли КВІР і прибічники Асада втекли з Алеппо (і районів на північ від нього), відбулися дві події:

станом на ранок повстанці утримували більшу частину міста, але

конгломерат PKK/YPG/SDF кинув свої формування в район на північний захід, північ і навіть південь від Алеппо, щоб взяти його під свій контроль. Зокрема, конгломерат PKK/YPG/SDF захопив Нубол і Захру (два опорні пункти КВІР на північний захід від Алеппо), потім промислову зону Шейх Наджар на північний схід від міста, а потім об'їхав місто і взяв під контроль міжнародний аеропорт Алеппо (включно з авіабазою Найраб), який ще кілька днів тому використовувався КВІР для перевезення зброї для Хезболли в Сирії і Лівані, і тому неодноразово піддавався бомбардуванням з боку Ізраїлю.

"Результати" можна добре простежити за допомогою Syria Live Map (на якій райони, контрольовані PKK/YPG/SDF, позначені жовтим кольором; райони, контрольовані ХТШ і союзниками – темно-зеленим; райони, контрольовані підтримуваними Туреччиною сирійськими повстанцями – світло-зеленим; а райони, контрольовані КВІР, прихильниками Асада і росіянами – червоним кольором):

Ситуація ще більше ускладнилася, коли, за чутками, Пентагон наказав завдати авіаударів по підтримуваних Туреччиною сирійських повстанських формуваннях, які почали наступ з Аль-Баба в напрямку північного Алеппо. Начебто "тому що вони з Аль-Каїди" (це звичайне пояснення Пентагону майже всього, що він робить у Сирії, починаючи приблизно з 2012 року). Дійсно, схоже, що Пентагон тим часом активно підтримує великий наступ PKK/YPG/SDF на більшу частину північної і східної провінції Алеппо, в результаті чого близько полудня за місцевим часом ситуація виглядала приблизно так:

Тим часом, на південь від Алеппо повстанці утримують (зруйновану) авіабазу Абу ад-Духор.

...плюс (що дуже важливо), Маарат ан-Науман (основний оплот повстанців у 2011-2019 роках), захопивши величезну кількість важкого озброєння і боєприпасів, в той час як вцілілі асадівці і КВІР тікають все далі на південь.

Як завжди, ВКС в Сирії (базуються на 555-й авіабазі в Хмеймімі, на південь від Латтакії) відреагували інтенсивними авіаударами по західному Ідлібу та Ідлібу (місту), але особливо по району Джішр Аш-Шугур. Як завжди, росіяни в основному бомбардують цивільне населення по заздалегідь обраних географічних координатах, вільно падаючими бомбами з великої висоти: як і в 2015-2017 роках, їхні ВПС залишаються нездатними наносити удари по мобільних цілях (принаймні, без відправки штурмовиків Су-25 для нанесення ударів некерованими ракетами з малої висоти).

... і, враховуючи, що повстанці захопили кілька позицій всрф (або "Спецназу", або підконтрольного ГРУ "Редут") і вбили кількох російських військовослужбовців (або найманців, які систематично обстрілювали цивільне населення дронами, як росіяни роблять це, наприклад, у Херсоні), я з нетерпінням чекаю, коли "Сумна Коняка" (міністр закордонних справ росії Сергій Лавров) оголосить цю операцію "організованою/спровокованою українською розвідкою у співпраці з Аль-Каїдою в Сирії"...

Тепер залишається сподіватися, що цей наступ не закінчиться так, як наступ на північний захід Хами у 2017 році або на східний Ідліб у 2019-2020 роках: тоді повстанці дуже добре йшли вперед, потім засіли на захоплених позиціях, але потім їх систематично знищували тижневими авіаударами та артилерійськими обстрілами... А потім Ердоган випив забагато горілки під час "переговорів" з Пуддінгом і просрав явну перемогу...

Справа в тому, що в умовах, коли КВІР і Хезболла все ще зайняті в Лівані і на південному заході Сирії, а режим Асада не має ресурсів (читай: грошей), щоб зробити щось самостійно, а росіяни зайняті в Україні, результат цієї операції буде сильно залежати від того, що скажуть Туреччина і США (читай: Ізраїль, який впливає на Вашингтон і на конгломерат PKK/YPG/SDF) зможуть домовитися між собою.

Все стає доволі "драматичним". Повний розвал асадівських формувань

Ситуація стає "драматичною": по суті, відбувається повний розвал асадівських формувань і формувань КВІР в сирійських провінціях Ідліб і Алеппо (що, в свою чергу, означає: по всій північно-західній Сирії). Схоже, вони тікають навіть з північної Хами, що за 100+ кілометрів на південь/південний захід від Алеппо.

Загалом. На питання про те, "хто головний", повстанці підкреслюють, що це "всі разом", "під єдиним керівництвом". Вони підкреслюють, що не важливо, яке угруповання звільнило яке місце, а важливо, що всі вони працюють разом.

Метою операції тепер є "звільнення Сирії і початок нової ери". Тобто насправді для них на місцях "домінування" "Хаят Тахрір аш-Шам", яке накладається різними прихильниками асадизму, конгломерату PKK/YPG/SDF чи навіть КВІР тощо в соціальних мережах, не існує.

Щодо причин свого успіху, то повстанці наголошують на багатомісячній підготовці всіх залучених підрозділів і дотриманні ідеалів сирійської революції (не стріляйте в мене якщо вам це не подобається: я просто цитую контакти).

Південь. Мобінська група ФАТХ повідомляє, що весь Ідліб, включно з Маарат ан-Науманом та Аль-Джахманом, звільнено. Більше того, є повідомлення про те, що повстанці звільнили Латаміну (старий оплот повстанців і поле бою в період 2015-2017 років) і досягли Халфаї (на південний захід від Латаміни) і Таб'ят-аль-Імам на півночі провінції Хама (і Халфая, і Таб'ят знаходяться приблизно в 10-15 км від Хами). Таким чином, вони де-факто відновлюють старі лінії фронту, що існували влітку 2015 року (на початку російської інтервенції).

Схід. В районі Алеппо також відбуваються драматичні події: загони підтримуваної Туреччиною організації "Фаджр аль-Хуррія" прорвали оборону урядових військ на південь від Аль-Баба, а потім почали стрімке просування в східну частину провінції Алеппо. Вони вийшли на трасу Алеппо-Ракка. Вони вибили слабкий осередок конгломерату PKK/YPG/SDF і звільнили аеропорт і авіабазу Кверес (захопивши при цьому багато важкої техніки і боєприпасів), а також вибили сили PKK/YPG/SDF з міжнародного аеропорту Алеппо/Найраб АБ на південь від міста.

Відповіді на деякі із ваших запитань. Миттєвої реакції з боку Москви, скоріше за все, не буде

Що це означає для України?

Хоча немає сумнівів, що між повстанцями та Україною існують "спільні симпатії", на жаль, дуже мало, за винятком "моральної підтримки". Перш за все, слід зазначити, що ця операція проводиться в протилежних напрямках від "російського трикутника" (Хмеймім АБ – Масяф – Тартус). Таким чином, російські бази в країні не перебувають під безпосередньою загрозою, і я сумніваюся, що буде щось на кшталт "миттєвої реакції" з боку Москви. Тим не менш, ВКС мають в країні близько 20 бойових літаків і близько десятка гелікоптерів, і вони вже беруть участь у бомбардуваннях не лише опорних пунктів повстанців на заході Ідлібу, але й спровокували ще одну бійню під час бомбардування Алеппо, яке відбулося сьогодні.

Тим не менш, не можна заперечувати, що дев'ять років російських спроб реформувати асадівські збройні сили провалилися – причому з тріском провалилися. Вчора і сьогодні "реорганізована, перепідготовлена, переозброєна і розширена" Республіканська гвардія Башара Асада і його брата Махера відзначилася насамперед тим, що найшвидше втекла з поля бою. У поєднанні з його фінансовою залежністю від Тегерана, це, ймовірно, підштовхне Башара назад до рук КВІР (Махер завжди був ключовим стрижнем "осі" Бейрут-Дамаск-Тегеран, в той час як росіяни завжди робили все можливе, щоб відокремити Башара від КВІР).

Звісно, враховуючи її участь в Україні, Москва, ймовірно, відчує серйозні проблеми, думаючи про відправку будь-яких підкріплень до Сирії. І навіть якщо це станеться, вона навряд чи відправить туди "війська" або навіть додаткові бойові літаки.

Скільки повстанців задіяно в цій операції?

Ми не маємо чіткого уявлення. Номінально, разом узяті налічують до 150 000 бійців. Однак, останні кілька років багато з них служили "неповний робочий день", оскільки були зайняті турботою про свої сім'ї.

А як щодо Катайб Хезболла?

Так, КВІР, швидше за все, кине на місце події своїх іракських сурогатів, намагаючись "врятувати рядового Башара" (або те, що залишилося від його впливу в Сирії після катастрофи такого масштабу).

Який статус мають Сирійські арабські військово-повітряні сили?

Це "літаюче ополчення". Номінально служба зберегла свою структуру з 2018-2019 років. Однак, з точки зору авіації, вони сьогодні значною мірою залежать від легких штурмовиків Aero L-39 (близько 30 одиниць все ще перебували на озброєнні на початку цього року). Кількість діючих МіГ-23МФ/МЛ/МЛД, Су-22 і Су-24 скоротилася до 5-7 одиниць. З втратою АБ Найраб і "The Works" (єдиного підприємства з капітального ремонту цих типів літаків в Сирії) ситуація, ймовірно, погіршиться за лічені дні (максимум тижні). Нарешті, рік ізраїльських повітряних ударів по наземних засобах ППО в районі Дамаска також майже вдвічі зменшив решту можливостей ППО режиму Асада.

Яка мета США щодо конгломерату PKK/YPG/SDF?

Без поняття, і я сумніваюся, що навіть Байден та/або Трамп мають чітке уявлення про це. Але так: "крило" Пентагону/ДВР зайняте спробами створити курдську державу з домінуванням PKK на північному сході Сирії, але конгломерат PKK/YPG/SDF тим часом досить перенапружений (про що свідчить відновлення місцевих повстанських рухів проти нього, а також відродження Ісламської держави на сході Сирії).

Так, і...

Що ви маєте на увазі під "укомплектованою палестинцями Ліва аль-Кодс" КВІР?

Після Накби 1947-1949 років, коли сіоністи провели етнічну чистку Палестини і сотні тисяч палестинців були змушені тікати, наступні сирійські уряди вважали цих людей "своїми" – тому що протягом тисячоліть Палестина завжди була частиною Аш-Шаму/Сирії (так само і за часів Османської імперії). Тому їх не тримали в таборах біженців, а будували для них цілі міста з усією необхідною інфраструктурою. Особливо в районі Алеппо: по суті, весь Новий Алеппо був побудований з цією метою.

КВІР розуміє себе як "головного прихильника палестинців". Відповідно, коли він захопив Алеппо (2013-2018), він почав активно вербувати місцевих палестинців (по суті, дітей та онуків біженців 1947-1949 років). Так з'явилася "Ліва аль-Кодс" – формування розміром з дивізію, підконтрольне КВІР, яке "воює на боці режиму Асада", хоча насправді – від імені КВІР.

Ось фото деяких її бійців з 2016 року:

Ситуація станом на 1 грудня 2024 року. путін не може собі дозволити втратити Сирію

Підбиваю підсумки останніх п'яти днів, а потім відповідаю на деякі ваші запитання...

Станом на вечір 26 листопада ситуація в сирійських провінціях Ідліб та Алеппо була приблизно такою:

По суті, лінія фронту була "заморожена" з моменту укладення "угод про припинення вогню" у 2019-2020 роках. На заході Ідлібу сили ФАТХ Мобін вийшли на вихідні позиції. На заході Алеппо КВІР не очікував жодних проблем, і його основне формування – "Ліва аль-Кодс" – все ще було розгорнуто навпроти окупованих Ізраїлем Голанських висот (південно-західна Сирія). У асадівців залишилися лише другорядні підрозділи в цьому районі: підрозділи Республіканської гвардії (Башар аль-Асад) і 4-та бронетанкова дивізія (Махер аль-Асад) були розгорнуті в районі Дамаска або навпроти Голанських висот. росіяни мали кілька "спостережних пунктів" на заході Алеппо, а також дві більші позиції на півночі Хами ("захист" християнських міст Ас-Сукайлабія і Мухрада). Їхній штаб був і залишається на АБ Хмеймім, на південь від Латакії.

Рано вранці 27 листопада сили ФАТХ Мобін розпочали свої атаки. Спочатку вони підірвали штаб-квартиру КВІР в Алеппо і вбили FPV-дроном командувача КВІР у цьому регіоні, а також директора служби військової безпеки (генерала Ахмада аль-Алі). Невдовзі після цього вони атакували позиції КВІР на захід від Алеппо.

Фронт КВІР розпався, і сили ФАТХ Мобін почали наступ у напрямку Алеппо. Шоковані асадівці та представники КВІР у місті почали тікати (разом з тисячами утриманців): більшість з них по дорозі через Ас-Сафіру до Ханасіра, а потім до Хами або Хомса.

На тлі зростаючого хаосу 28 листопада курдські загони PKK/YPG в анклаві на північ від Алеппо (вони не входять до складу "Демократичних сил Сирії", а отже, не підтримуються США) скористалися цим хаосом, щоб увійти в район Шейх Маскуд (переважно населений курдами). Звідти вони продовжили рух до (повністю зруйнованої боями в 2013-2015 роках) промислової зони на північний схід від Алеппо. Там вони розділили свої колони: одна попрямувала на авіабазу Кверес, потім через Дайр-Хафір на Аль-Хафасу, намагаючись з'єднатися з (підтримуваними США) PKK/YPG/SDF в районі Аль-Хафаси; інша попрямувала до Міжнародного аеропорту Алеппо (МАП)/АБ Найраб, на південному сході Алеппо.

Рано вранці 29 листопада сили ФАТХ Мобін увійшли в західні околиці Алеппо. Зустрівши лише поодинокий опір, вони кинулися до центру міста.

На північний захід від Алеппо сили ФАТХ Мобін почали наступ на Анадан, Тель-Ріфаат і Грайтан. На північний схід від Алеппо до боїв долучилися сили (підконтрольної Туреччині) "Хавар Кілліс", які почали наступ з Аль-Баба на Алеппо і АБ Кверес. У процесі наступу вони захопили щонайменше дві позиції російського спецназу або ПВК ГРУ "Редут", вбивши і захопивши в полон кількох бойовиків.

Коли хаос в лавах КВІР поширився на їхніх союзників, інші сили повстанців повернули на південь і дійшли до Абу ад-Духор (там вони знайшли, зокрема, розбитий МіГ-23МС ВПС Сирії):

Нарешті, повстанці прорвалися на схід від Маарат ан-Наумана і почали обходити позиції асадівців у цьому місті з флангу.

До 30 листопада опір асадівців і КВІР на сході Ідлібу і в Алеппо практично розпався. На північному заході сили ФАТХ Мобін захопили опорні пункти КВІР в Нуболі і Захрі. Оскільки КВІР втік, їх утримували слабкі курдські підрозділи PKK/YPG. Своєю чергою, останні були атаковані з північного заходу повстанцями (підтримуваного Туреччиною) Ахрар аш-Шам, розпочавши битву за Тель-Ріфаат. Станом на полудень сьогоднішнього дня повстанці перебували в західній частині Тель-Ріфаату і демонстрували відео з великою кількістю захоплених в полон бійців PKK/YPG (ось один із прикладів).

Захопивши більшу частину Алеппо, повстанці кинулися з міста на схід: вони швидко просунулися до Ас-Сафіри – особливо важливого місця, де розташовано кілька заводів з виробництва боєприпасів і зброї (всі вони перебувають під контролем КВІР з 2013 року). Звідти вони попрямували до Ханасера – ще одного важливого місця (якщо не з інших причин, то тому, що воно контролює основний маршрут постачання КВІР до Алеппо). Відтоді між Абу ад-Духором і Ханасером точиться битва, оскільки сили Асада і КВІР, що знаходяться на флангах цих доріг, намагаються вирватися звідти.

Погано контрольований курдськими PKK/YPG коридор до Аль-Хафси зруйнувався, коли сили Хавар Кілліс прорвалися з півночі і звільнили АБ Кверес і Дейр Хафір. Станом на сьогодні, за деякими даними, повстанці навіть досягли Манбіджа – особливо важливого міста на правому/західному березі річки Євфрат, на північ від Аль-Хафси (правий верхній кут моєї мапи вище).

Тим часом, в районі Кверес... на авіабазі Кверес, повстанці (не впевнений, що це за підрозділ; повинен спочатку ознайомитися з усіма їхніми новими прапорами і знаками розрізнення) захопили до 7 легких штурмовиків Aero L-39ZA/ZO Delphin Сирійських Арабських ВПС (серійні номери 2052, 2085, 2172 і 2126 вже чітко ідентифіковані; приналежність інших трьох залишається нез'ясованою).

Нарешті, на тлі розвалу асадівських ліній і розгрому їхніх підрозділів (вони залишили близько 30 різних Т-55 і Т-62, на додаток до колосальної кількості боєприпасів усіх можливих калібрів та іншого спорядження), повстанці ФАТХ Мобін спочатку використали дрон, щоб убити командувача асадівської "військової безпеки" в районі Хами (генерала Ахмада Госсу), а потім...

Кадр з відео, на якому видно, що по машині Госсі було завдано удару FPV-дроном.

... серед хаосу, що виник вчора ввечері (30 листопада), звільнили Маарат ан-Науман, а потім прорвалися до Хами. Їхні легкоозброєні загони фактично увійшли в місто по п'ятах втікачів-асадівців, але потім відступили, коли їхня розвідка з БПЛА виявила наближення першого великого підкріплення з півдня: 25-ої "(супер) дивізії сил спеціального призначення (парашутно-десантних) Республіканської гвардії" (сподіваюся, я не пропустив жодної ознаки того, що колись було "Силами тигра", але тим часом було перепідготовлено і реорганізовано росіянами).

Тим часом, відомо, що 25-та дивізія була розгорнута для захисту Ас-Сукайлабія, Мухрада, і відновила стару лінію фронту в 10-15 км на північ від Хами (так звана "лінія Мухради", з 2015 року). 1 грудня з'явилося відео, на якому видно, як танк 19-ї ракетної бригади, що підтримує Асада, запускає балістичну ракету ОТР-21 "Точка". Деякі іранські джерела стверджують, що ракета влучила в штаб-квартиру аль-Джаулані в Ідлібі, в результаті чого він загинув.

Звісно, ВКС також здійснюють по 30-40 вильотів на день, бомбардуючи, зокрема, Ідліб, Алеппо та Джишр-аш-Шугур (саме тому я вважаю захоплення цього Панциря та СА-13 "важливим").

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Ввечері 30 листопада багато говорили про якусь "спробу державного перевороту в Дамаску". Я перевірив ситуацію в Дамаску. Звісно, мої контакти там вже не ті, що були 6-7 років тому (більшість людей, про яких йде мова, зараз живуть за кордоном), але жодних доказів чогось подібного я не знайшов. Скоріше якась суперечка між кількома (п'яними?) членами Республіканської гвардії і 4-ї бронетанкової дивізії, очевидно, перед готелем "Чотири сезони" (одним з найрозкішніших у Дамаску, добре відомим мені хоча б тому, що він розташований поруч з колишнім Військовим музеєм Дамаска). Цілком ймовірно, що Пуддінг збирається нашкребти достатню кількість додаткових "Сухопутних військ" ВКС для посилення контингенту на авіабазі Хмеймім : він не може дозволити собі "втратити Сирію", адже це плацдарм для різних його африканських авантюр...

Так само було багато здогадок про місцезнаходження Башара Асада. Так, звісно, він був у Москві зі своїми звичними благаннями про допомогу, але це було ще 28-29 листопада. Позавчора він повернувся до Дамаска і розмовляв по телефону з Мухаммедом бін Заїдом аль-Нахайяном, диктатором Об'єднаних Арабських Еміратів, який пообіцяв йому фінансову і політичну підтримку. Як повідомляється, диктатори Саудівської Аравії (яка по вуха загрузла в укладанні чергової важливої угоди з Іраном, про яку піариться Китай) і Єгипту пішли за модою. Деякі з них, можливо, підтримували початкові повстанські рухи, але це було в 2012-2014 роках або близько того. Сьогодні більшість з них в союзі з росією. Найголовніше: як і в Судані, жоден з цих симпатичних персонажів не допустить падіння Асада і його заміни чимось на кшталт плюралізму.

Звісно, Іран, тобто КВІР, не перевершить жодного з них: мало того, що міністр закордонних справ Ірану сьогодні перебуває з візитом у Дамаску, так ще й іракські соціальні мережі переповнені відео, на яких видно, як підрозділи Народних сил мобілізації (спонсорованих КВІР, хоча й не "повністю контрольованих") і "Катайб Хезболла ан-Нуджба" ("Хезболла Ірак") мобілізуються, а потім довгими колонами прямують у напрямку Сирії. Нагадаємо, що ідеологи КВІР вважають Сирію "провінцією Ірану".

Інакше кажучи: "далі буде". У кращому випадку, це був лише "Епізод 1736" у сирійській ("громадянській") війні, що триває з 2011 року. Лише лінії фронту в Ідлібі, Хамі та Алеппо, швидше за все, повернуться приблизно туди, де вони були на початку російської військової інтервенції в серпні 2015 року.

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