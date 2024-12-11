Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус

Відомий колумніст Washington Post Девід Ігнатіус у своїй колонці стверджує, що українське ГУР допомагало сирійським повстанцям боротися з росіянами та режимом Асада, направивши групу безпілотників в Сирію. Хоч ця допомога не була вирішальною, все ж вона допомогла в певній мірі повалити московський клієнтський режим Асада.

Прагнучи втерти путіну носа, Київ надав безпілотники для наступу повстанців, який повалив Асада, пише Девід Ігнатіус у Washington Post. За його словами, сирійські повстанці, які прийшли до влади в Дамаску, отримували безпілотники та іншу підтримку від українських розвідників, які прагнули підірвати росію та її сирійських союзників. При цьому Девід Ігнатіус послався на джерела, обізнані з українською військовою діяльністю за кордоном.

Автор стверджує, що українська розвідка відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 FPV-дронів в штаб-квартиру повстанців в Ідлібі чотири-п'ять тижнів тому, щоб допомогти Хаят Тахрір аш-Шам (HTS), провідному повстанському угрупованню, що базується там.

На думку західних розвідувальних джерел, допомога з Києва відіграла лише скромну роль у поваленні сирійського президента Башара Асада. Але вона була помітною в рамках ширших зусиль України, спрямованих на те, щоб таємно завдати удару по російських операціях на Близькому Сході, в Африці й всередині самої росії, пише Девід Ігнатіус.

За його словами, програма таємної допомоги України в Сирії була відкритою таємницею, хоча високопосадовці адміністрації Байдена неодноразово заявляли у відповідь на запитання автора, що вони не знали про неї. Мотивація України очевидна: зіткнувшись з російським наступом всередині країни, українська розвідка шукає інші фронти, де вона може втерти носа росії та дати сигнал її клієнтам.

Як зазначає Ігнатіус, українці оголосили про свої наміри. У статті від 3 червня газета Kyiv Post процитувала джерело в ГУР, яке повідомило газеті, що "з початку року [сирійські] повстанці, підтримувані українськими оперативниками, завдали численних ударів по російських військових об'єктах, представлених в регіоні".

Ця стаття, розміщена в Інтернеті, містила посилання на відеоматеріали, які демонстрували атаки на бункер, білий фургон та інші цілі, які, як стверджувалося, були вражені підтримуваними Україною повстанцями в Сирії. У статті зазначалося, що операція в Сирії проводилася спеціальним підрозділом у складі ГУР, відомим як "Хімік", "у співпраці з сирійською опозицією".

російські чиновники, зауважує Ігнатіус, вже кілька місяців скаржаться на українські воєнізовані формування в Сирії. Спеціальний представник росії по Сирії Олександр Лаврентьєв, заявив у листопадовому інтерв'ю ТАРС: "У нас дійсно є інформація про те, що на території Ідлібу перебувають українські фахівці з Головного управління розвідки України".

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров у вересні зробив подібну заяву про "емісарів української розвідки" в Ідлібі. Він стверджував, що вони проводять "брудні операції", за даними сирійської газети "Аль-Ватан", яка зазначала, що генерал-лейтенант Кирило Буданов, керівник ГУР, особисто контактував з ХТШ.

Девід Ігнатіус підкреслює, що до того, як наступ ХТШ призвів до повалення Асада, російські офіційні особи заявляли, що зв'язок України з повстанською групою був спробою вербувати сирійських бойовиків для війни проти Кремля. У вересневому повідомленні на інтернет-сайті під назвою Cradle зазначалося, що Україна запропонувала 75 безпілотних літальних апаратів в рамках угоди " безпілотники в обмін на бойовиків " з ХТШ. Але, як наголошує автор, немає жодних незалежних доказів, які б підтверджували цю російську заяву.

росія явно була здивована швидким просуванням ХТШ на Дамаск, але цікаво, що російські джерела намагаються мінімізувати роль України. У статті, опублікованій 2 грудня у виданні Middle East Eye, цитується російський Telegram-акаунт, який, як стверджується, відображає погляди російських військових, і применшує допомогу Києва: "По-перше, члени ГУР відвідали Ідліб, але вони пробули там лише короткий час" – недостатньо, щоб навчити сирійців керувати безпілотними літальними апаратами (БПЛА) з нуля. " По-друге, – йдеться в повідомленні, – у ХТШ вже давно є своя власна програма БПЛА".

Операція в Сирії, за словами Девіда Ігнатіуса, – не єдиний випадок, коли українська військова розвідка працює за кордоном для переслідування російських агентів. У серпні ВВС повідомила, що Україна допомогла повстанцям на півночі Малі влаштувати засідку на російських найманців з групи Вагнера. За даними ВВС, в результаті нападу 27 липня загинули 84 оперативники "Вагнера" і 47 малійців.

Прес-секретар ГУР Андрій Юсов прорекламував операцію в Малі через кілька днів, заявивши, що малійські повстанці "отримали необхідну інформацію, і не тільки інформацію, яка дозволила провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців", – повідомляло ВВС. Після атаки Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною.

У квітні 2023 року Буданов пообіцяв, що Україна переслідуватиме росіян, винних у воєнних злочинах, "у будь-якій частині світу". Агресивні розвідувальні операції Буданова іноді турбували адміністрацію Байдена, пише автор із посиланням на американських чиновників.

Девід Ігнатіус стверджує, що в квітні минулого року він запитав Буданова в інтерв'ю про операції ГУР проти Вагнера в Африці. "Ми проводимо такі операції, спрямовані на зменшення російського військового потенціалу, скрізь, де це можливо, – відповів він. – Чому Африка має бути винятком?"

Подібно до африканських вилазок України та її нападу на Курську область всередині росії, – зауважує автор, – таємна операція в Сирії відображає спробу розширити поле бою і завдати шкоди росіянам у тих сферах, де вони не готові. Допомога України не була, так би мовити, "тим безпілотником, що зламав спину верблюду". Але вона допомогла, принаймні в невеликій мірі, знищити найважливішого клієнта росії на Близькому Сході.

Як і Ізраїль, який не зміг передбачити прорив Хамасу через паркан Гази 7 жовтня 2023 року, росія бачила наближення підтримуваних Україною повстанців, але не змогла мобілізуватися, щоб зупинити напад і запобігти руйнівним наслідкам, – завершує колонку Девід Ігнатіус.

Джерело: Washington Post