Ситуація погіршиться перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер

У другій частині свого тижневого огляду Ендрю Таннер робить сміливі припущення про те, як Україна може прискорити свій шлях до перемоги, не відвойовуючи кожен метр окупованої землі силою. Він також прогнозує, як розвиватиметься геополітична ситуація у світі під час другого терміну Трампа. Таннер переконаний: не все те, що говорить чи обіцяє Трамп він буде виконувати. І, звісно, експерт вважає, що розпад росії відкриває багато цікавих проєктів для світових олігархів.

Природний шлях України до перемоги. путінська система – це система, в якій панують опортунізм і страх. Ніщо не тримає її разом, окрім здатності правлячої еліти нав'язувати інакомислячим наслідки.

Крим став першою мішенню агресії путіна проти України, оскільки він є ключем до економічної незалежності України. Ракети і безпілотники в Криму можуть перекрити більшу частину Чорного моря, а складність нападу на нього робить півострів призом, за який поколіннями боролися імперії.

Після того, як влада москви більше не діє в певному місці, люди не борються за режим. Немає повстанського руху чи опору. Повстання "Вагнера" це теж довело. Пересічні росіяни були щасливі сидіти і спостерігати, тому що режим може змінитися, але москва ніколи не змінюється. Перекриття військової логістики до Криму та Донбасу фактично виграє війну для України.

Навантаження, пов'язане з постачанням понад мільйона військовослужбовців – третьої армії – в окупованій Україні та навколо неї, автоматично розбиває російську логістичну мережу на секції, кожна з яких живить певний театр бойових дій. Критичні вузли цієї мережі, зокрема залізничні вузли, дозволяють москві переміщувати ресурси. Паралізуйте цю систему, і війна москви виродиться в серію конкуруючих кампаній ще більшою мірою, ніж це відбувається зараз.

Окрім сполучення через Керченську протоку, є дві важливі точки, які мають бути зруйновані: Валуйки і Волноваха. москва сповнена рішучості відтіснити українські сили від цих вузлів, оскільки їхня втрата відкриє шлях до звільнення величезних територій, утримуваних росіянами.

Високорівневий план того, як повернути Донбас без міських боїв.

Я не кажу, що взяття Волновахи та Валуйок негайно виграє війну, але подальші операції з ізоляції окупованих територій стануть значно простішими. Волноваха на півдні, ймовірно, є більш важкодоступною, хоча Україна утримує позиції між Гуляйполем і Великою Новосілкою, що означає, що вона все ще в зоні досяжності. Валуйки ближче до фронту, але захоплення їх означає лише те, що російським силам навколо Сватового доведеться боротися за пропускну здатність залізниці з рештою Донбасу – тоді Україні доведеться йти до Старобільська, що було б занадто далеко.

Однак, якщо Україна серйозно прорветься через окупований Луганськ, вона зможе дійти до міжнародного кордону і навіть трохи далі, захопивши Міллерово. Досягнення цього, і вся військова операція москви в окупованій Україні, залежить від залізничних ліній, які проходять через Волгоград і Ростов-на-Дону.

Саме тут Волноваха є ключовим моментом. Будь-який український контрнаступ, який може вийти на Приазовську височину, поставить усіх орків на заході та в Криму в залежність від сполучення через Керченську протоку, яке вже ослаблене і не здатне задовольнити весь попит. Якщо Україні вдасться досягти значного успіху під Маріуполем, Ростов-на-Дону стане вразливим. Між ним і Міллерово пролягає вся логістична мережа, що забезпечує постачання на окупований Донбас.

Опинившись перед важким вибором: ядерна ескалація для порятунку ситуації чи чесні переговори, путін, швидше за все, не витримає. Справжні, чесні переговори можуть розпочатися з наступником або наступниками. Україна зможе вимагати мирної демілітаризації та повернення окупованих територій.

Україні потрібно, щоб війна закінчилася якнайшвидше, але тільки якщо результат буде переконливим. Це означає використання метаболічної кризи, до якої наближається московська система. Приблизно через шість місяців Україна повинна мати кілька десятків повністю укомплектованих, навчених і оснащених бригад, готових до тривалого наступу. Це означає приблизно шістсот танків, вдвічі більше БМП, стільки ж БТРів і броньованих вантажівок, а також покращену логістику і командну структуру.

Також потрібно мати кілька ескадрилій сучасних винищувачів, щоб відбивати "Сухих" і прикривати літаки радянських часів, які чудово зарекомендували себе як керовані бомбардувальники. Здатність України надавати ближню повітряну підтримку поступово покращується, що дозволяє їй знищувати складніші цілі поблизу лінії фронту, ніж ті, з якими можуть впоратися безпілотники. Але планерні російські бомбардувальники треба зупинити.

Противник вміє залягати на землю і триматися доти, доки можна знайти або доставити безпілотником їжу і воду. Для проведення ефективних операцій із зачистки потрібен час. Щоб створити необхідний простір, українські сили повинні атакувати логістику противника на двох рівнях: на відстані близько 20 км від нульової лінії та на відстані 100-300 км. Першого рівня можна досягти за допомогою безпілотників і літаків, що скидають керовані авіаційні бомби; для другого потрібні безпілотники, літаки і ракети дальнього радіусу дії, такі як ATACMS, Storm Shadow і Taurus.

Склади, штаби, ремонтні майстерні, мости і все, що має цінність, що намагаються побудувати поблизу фронту, повинно бути під загрозою. Також корисно наносити удари по виробничих центрах – все, що може сповільнити проходження припасів, які надходять до орків на лінії фронту. Якщо вони не зможуть вчасно зібрати бойову силу, вони не зможуть перешкодити Україні ізолювати групи і виморювати їх голодом.

Кампанії України не будуть включати в себе різання стокілометрових ривків, але постійне застосування такого інтенсивного тиску на кілька обраних секторів, що ворог виявляється не в змозі протистояти. У певному сенсі, це тактика самих орків, повернута проти них, і це правильно. Замість хвиль людських тіл, їх будуть виснажувати безпілотники.

Звісно, Україна має отримати техніку, необхідну для виконання цього завдання. Хоча виробництво сучасного обладнання в Україні розпочалося, знадобляться роки, щоб вийти на необхідний рівень. Запаси НАТО повинні рухатись, доки вони ще можуть.

Геополітика під час другого президентського терміну Трампа. Найважливіше, що слід пам'ятати про американську політику, – це те, що наші політики брешуть так само, як і всі інші. Буквально ніщо з того, що сказав Трамп під час передвиборчої кампанії, не буде його зобов'язувати, особливо тому, що це його останній термін на посаді президента.

Трамп не ізоляціоніст, він просто не любить війни, які йому не вигідні. Антивоєнні настрої, які він експлуатує, пов'язані з гнівом, який відчували сільські жителі, спостерігаючи, як їхніх дітей відправляють проливати кров в Ірак, в той час як жителі передмість, які краще складали стандартизовані тести, вступали до Гарварду та Єлю.

Ось чому я змушений прогнозувати гарячий конфлікт з Іраном у 2025 році, якщо Тегеран не поквапиться з ядерною зброєю. Значна частина заможних донорів Трампа – людей, яким він насправді догоджає, бо вони можуть щось для нього зробити, і йому подобається змушувати їх ставати на коліно – залишається переконаною, що США непереможні, лише їхні лідери продовжують обирати неправильні війни. Правильні в їхніх очах – це ті, що веде Ізраїль, і звичайно, великий страшний Китай, Білий кит янкі та американців з Іржавого поясу в обох партійних командах.

Незалежно від того, що Трамп насправді намагатиметься зробити, він матиме серйозні проблеми з проштовхуванням свого законодавчого порядку денного через уряд. Те, з чим зіткнувся Байден під час свого короткого перебування в ролі Рузвельта, незабаром відчує на собі Трамп. Американські інститути не можна виправити вольовим рішенням.

Природна стратегія виживання демократів залежатиме від використання права блокування, стратегічного зв'язку з республіканцями, обраними в округах, що коливаються, для блокування законодавства про культурну війну, а також максимального використання прав штатів, щоб зупинити все, що намагається зробити Трамп. Коли настане 2026 рік, майбутні проміжні вибори заморозять більшість законів у Палаті представників.

На жаль, Київ просто не може розраховувати на нове фінансування з боку США. З іншого боку, це не матиме значення, якщо до кінця січня він отримає заморожені російські активи та кілька тисяч американських бронемашин. Сотні мільярдів доларів, які Україна може отримати від активів орків, набагато перевищують частку річних витрат Пентагону, які Вашингтон виділив на цей момент.

Парадоксально, але статус "кульгавої качки" Байдена та значна частина його власної спадщини в руїнах можуть виявитися надзвичайно корисними для України. Стратегія групи Саллівана-Блінкена-Бернса в руїнах, тому зараз саме час виправити курс, поки Байден ще може це зробити.

Зняття обмежень на розгортання підрядників в Україні було хорошим першим кроком. Тепер надайте Україні кілька сотень танків M1A1 Abrams і майже тисячу M2 Bradleys разом із такою ж кількістю M113 і Strykers! Послухайте, якщо вони не мають системи активного захисту і засобів радіоелектронної боротьби, то це застаріла смертельна пастка, в якій жодного американського солдата не можна відправляти на війну в будь-якому випадку.

Для українців у польових умовах навіть старе американське спорядження краще за радянське, і вже точно краще за будь-яке інше. Більше спорядження на складах також означає більшу кількість солдатів, яких можна одягнути в уніформу. Ще дві сотні Stryker були включені у нещодавній пакет допомоги, що є гарним початком, але все ж таки достатньо лише для часткового оснащення двох бригад.

Якщо Трамп зрозуміє, що, відмовившись від України, він виглядатиме смішно слабким, він уникатиме відходу, що б він не писав у соціальних мережах. Україна насправді має справжній козир у цій ситуації: чим більше Україна робитиме для того, щоб ускладнити путіну переговори, тим більше Трамп буде втягнутий у програшну битву, намагаючись домогтися хоча б короткого припинення вогню. Будь-хто, хто хоч трохи стежив за подіями з 2015 по 2021 рік, знає, як швидко ескалація інциденту десь на лінії зіткнення може відбутися.

Нещодавні публічні лестощі Зеленського на адресу Трампа є тактично правильними, хоча, гадаю, він незабаром поплатиться за це в американських ЗМІ. Але американські аналітики вже помітно віддалилися від України, тож їхня незацікавленість може бути не такою вже й великою втратою, особливо з огляду на те, що європейська підтримка відтепер матиме набагато більше значення.

Обрання Трампа – це насправді найкращий результат, який тільки можна собі уявити для Європи. Це удар по зубах, який, схоже, нарешті змусить лідерів континенту зібратися з думками. Європейським лідерам більше не вдасться уникнути відповідальності за припущення, що Америка завжди поспішає їм на допомогу.

Правляча коаліція Німеччини на чолі з невдалим клоном Байдена Олафом Шольцем щойно розвалилася. Якщо пощастить, наступної весни в Берліні буде сформовано справді проукраїнський уряд. Німеччина є багатопартійною демократією, де коаліції є правилом, і традиційні правоцентристські консерватори можуть і будуть працювати з лівими партіями, щоб блокувати ультраправу AfD. Оскільки центристська партія в його коаліції відкрито відкидає позицію Шольца щодо відмови від крилатих ракет Taurus, а правоцентристська опозиція ХДС повністю згодна з необхідністю їх відправки в Україну, цілком можливо, що нова німецька правляча коаліція може відіграти вирішальну роль у боротьбі проти путіна.

Європа має проблеми, але є аспекти федерації ЄС, які виявляються кращими за федерацію США, або принаймні більш гнучкими. В рамках НАТО має бути можливість створити оборонне угруповання, яке матиме повноваження безпосередньо співпрацювати з демократичними країнами Тихоокеанського регіону, оминаючи проблемних членів, які прихильно ставляться до путіна. Обмін технологіями, промислова співпраця і навіть деякі спільні розгортання цілком можливі.

Разом сильні демократії в НАТО і Тихоокеанському регіоні мають більшу економіку, ніж США. Японія мала б отримати значну вигоду від того, що їй не доведеться нарощувати певні аспекти своєї обороноздатності, якби вона відраховувала, скажімо, 1% свого річного ВВП на потреби міжнародної оборонної коаліції. З огляду на те, що північнокорейські війська перебувають у Курській області, Південна Корея також зацікавлена у перемозі України, і її арсенал є досить широким.

Сувора правда, яку американським лідерам доведеться засвоїти, полягає в тому, що світ може чудово обійтися без Америки. Процес пристосування буде важким, але після пандемії та воєн, що спалахують по всьому світу, старий спосіб ведення справ у будь-якому випадку явно провалився. Державний борг Америки досяг небезпечного рівня. Високі відсоткові ставки в США зробили долар настільки привабливим активом, що американська економіка фактично канібалізувала решту світу. Інфляцію вдавалося стримувати значною мірою завдяки імміграції.

Зрештою, поєднання внутрішньополітичної дисфункції, хижацької американської корпоративної практики та геополітичної невизначеності вплине на долар. Якщо відбудеться масштабний відтік капіталу, подібний до притоку в роки високих відсоткових ставок, стережись, США. Навіть якщо відсоткові ставки не впадуть далеко, солодкий ажіотаж на фондовому ринку, викликаний обранням Трампа, пройде, і незабаром все стане цікавіше.

Трамп знову пошкодує, що вступив на посаду посеред глобального хаосу. Він переміг не тому, що він, Венс чи Маск запропонували ефективні політичні рішення чи мобілізували мільйони нових виборців, а тому, що демократи настільки обурливо відмовилися співпереживати пересічному американцеві, що десять мільйонів виборців Байдена з 2020 року залишилися вдома – навіть більше, ніж я прогнозував.

Удачі вам у досягненні чогось, люди Трампа, якщо ви випотрошите федеральну бюрократію і заповните її некваліфікованими лоялістами. До того часу, як ваші нові призначенці зрозуміють, де їхні задні кінці, шквал судових позовів зв'яже їм руки. І якщо Трамп дійсно спробує продати Україну, він знайде безліч європейських лідерів, готових прийти на зміну і заповнити порожнечу так само, як губернатори таких штатів, як Каліфорнія, зараз, коли національна Демократична партія перебуває в заслуженій руїні.

Це просто закони політичного ринку в дії. Природа ненавидить вакуум влади.

Завдяки прийдешньому перезавантаженню Америка втратить свій головний важіль впливу на Європу та інших союзників. Тепер, коли іноземні бюрократи більше не можуть прикидатися, що Трамп – це випадковість, чари дикого месії Pax Americana назавжди зняті. І якщо Трамп справді поводитиметься як диктатор, він легко може призвести до фізичного розколу країни.

У короткостроковій перспективі такий результат є малоймовірним завдяки досить переконливим результатам виборів. Але дивним чином Трамп є дзеркалом бідолашного старого Горбачова. Замість гласності та перебудови американці отримають тарифи та ідіотські закони, спрямовані проти трансгендерів, адже американські "традиційні цінності" обожнюють ніщо інше, як жертвувати маленькою групою, яка не має жодної серйозної влади.

Саме той факт, що влада США настільки залежить від міжнародних зв'язків, робить політику, яку обіцяв Трамп, фактично самогубною для Сполучених Штатів. Всі ці зусилля, швидше за все, зазнають краху, що призведе до необхідності знайти зовнішню загрозу, яку можна буде вбити. Найкраще остерігатися спалаху насильства, спрямованого проти зручного ворога на кшталт Ірану чи навіть Венесуели. Остання з набагато меншою ймовірністю розгорне ядерну зброю до весни.

Тим не менш, Трамп нічого не виграє від поразки України і багато втрачає, оскільки США не мають жодного реального матеріального інтересу в тому, щоб росія ставала сильнішою. Падіння путіна не посилить Китай, як дехто вважає. Натомість крах України дав би Пекіну потужний стимул швидко врегулювати справи на тихоокеанському фронті, перш ніж переходити до боротьби з небезпекою відродження Москви, яка домінуватиме в Європі.

Переможена росія, навпаки, майже напевно вибухне. І цей щасливий результат не призведе до вивільнення ядерної зброї чи тривалої громадянської війни: натомість регіони, зосереджені у великих містах, стануть автономними від Москви, працюючи безпосередньо з іноземними партнерами для підтримання стабільності. У цьому світі є можливості для багатьох олігархів.

Китай і Європа будуть змушені розпочати тривалу і надзвичайно дорогу реконструкцію своїх внутрішніх територій, яка, безсумнівно, буде вигідна американським компаніям. Це допоможе США та їхнім тихоокеанським союзникам утримати Тайвань у безпеці, оскільки Пекін не зможе ризикувати дорогою і невизначеною війною на одному кордоні, поки на іншому панує нестабільність.

Звичайно, я не очікую, що Трамп або його команда побачать розум – мій прогноз ґрунтується на простому припущенні, що він є саме такою людиною, на чому наполягають його критики. Його власні інтереси прикують його до курсу дій, який або забезпечить перемогу України, або зруйнує американську владу до такої міри, що Європа буде змушена йти своїм шляхом.

Висновок. Найкраще у вільних і чесних демократичних виборах – це те, що вирішальний результат надсилає недвозначний сигнал. Неодноразова здатність Трампа кидати виклик загальноприйнятій мудрості в такий передбачуваний спосіб свідчить про те, що загальноприйняті академічні теорії про силову політику є хибними в усіх відношеннях.

Всупереч твердженням своїх первосвящеників, західний світ набагато менш раціональний, ніж визнає більшість політиків, аналітиків і професорів. Фатальна упередженість закралася в саме серце проєкту, який зараз мало чим відрізняється від релігійного ордену, що вдає із себе продовження міфічного бачення стародавніх Греції та Риму.

Лідери, відповідальні за управління складною, хаотичною світовою системою, збилися зі шляху. Дурні на кшталт путіна шаленіють, бо знають і можуть використовувати недоліки західного мислення. Краща наука переможе їх; українські оператори безпілотників доводять це щодня.

Насправді ця історія дуже давня, добре висвітлена у відомій книзі Томаса Куна про наукові революції, а також у джерелах, давніших за скандинавські Едди. Хоча процес розпаду та реорганізації є болючим, він також є джерелом адаптації.

На початку ХХ століття, значною мірою завдяки пожежам світових воєн, які поглинули європейський імперський порядок, розпочалася наукова революція, в основі якої лежало цілісне бачення науки як інструменту, а не слуги чиєїсь догми. На жаль, у західному світі та його мутантному радянському дітищі ця системна революція значною мірою перетворилася на складну машину соціального контролю, подібну до тієї, що її пронизливо описав Джордж Орвелл у "1984".

Ми переживаємо останні стадії остаточного розпаду двох останніх світових імперій – саме це завжди означало наддержаву. Основна хитрість західного суспільства – перейменовувати все, що набуває негативної конотації, і вдавати, що це робить його за своєю суттю іншим. У довгостроковій перспективі це працює так само добре, як стверджувати, що ви дбаєте про права людини, в той час як Ізраїль веде свої війни, але медійні цикли змінюються за лічені тижні.

Тепер, коли майже всі голоси підраховані після виборів 2024 року, очевидно, що, незважаючи на численні кращі рішення, які могли б зробити демократи, "блакитна стіна" могла б встояти і дати Гарріс 270 голосів колегії виборців, якби не виборці, розлючені ситуацією в Газі. Це питання стало для значної частини електорату Демократичної партії таким же потужним символом бездушного лицемірства керівництва, як і нездатність повністю підтримати Україну.

В основі проблеми в обох випадках лежить простий шовінізм: Ізраїль посідає вище місце в американській соціальній ієрархії завдяки десятиліттям інтенсивного маркетингу. Україна, з іншого боку, є більш новим предметом занепокоєння, а також тим, що путін зробив усе можливе, щоб асоціюватися з ризиком ядерного апокаліпсису.

Адміністрація Байдена ставилася до України з невблаганною жорстокістю, незважаючи на те, що вона і багато експертів протягом останніх двох років наполягали на тому, що доброзичливість США – це єдине, що рятує Україну від забуття. В результаті війна, яка мала б закінчитися ще задовго до цього, втягнула в себе Північну Корею, перетворивши цей конфлікт на справді глобальний.

Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться: Трамп, незважаючи на свою риторику, не має ефективного плану і налаштований швидко виявити межі американської влади. У 2017 році йому могло зійти з рук через вдавання з себе божевільного, коли ЗМІ наполягали на тому, що це правда і що дорослі повернуться в 2021 році, щоб все виправити. Але Трамп зробив занадто багато обдуманих, раціональних кроків на шляху до повернення в Білий дім, щоб хтось знову повівся на це. Реакція за замовчуванням, коли Трамп починає хвалитися і погрожувати, буде такою: "Доведи це, крутий хлопець" і, можливо, навіть не дуже ввічливою.

Знову і знову люди, які виступали за якнайшвидше надання допомоги Україні, доводили свою правоту, а експерти, які побоювалися ескалації, помилялися. Ідентична картина спостерігається в одній галузі прикладної науки за іншою, від пандемії до інфляції та початку глобальної війни: занадто мало заходів, вжитих занадто пізно.

Але є й позитивний момент: перший крок до кращої стратегії – це однозначний доказ того, що стара стратегія провалилася. Це відкриває двері для достатньої кількості людей, які усвідомлюють помилку і створюють інституції для її виправлення.

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