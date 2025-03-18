Ситуація в Курській області. Відхід українських військ спричинила критична ситуація з логістикою – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував детальний огляд подій на фронтах російсько-української війни від Дональда Гілла. Зокрема, висвітлюється перебіг операції українських військ у Курській області з аналізом причин її згортання, а також актуальна інформація про бойові дії на ключових напрямках – від Куп'янська до Великої Новосілки.

Курська область. У зв'язку з тим, що адміністрація Трампа підриває відносини з Україною, багато хто задається питанням, чи було короткочасне призупинення обміну розвідданими чинником на шляху України, або, що ще гірше, чи США якимось чином передали росіянам розвіддані. Інші запитували, чи дійсно все так, як стверджував Трамп, що "тисячі українських солдатів" були "оточені" в росії, і путін повинен "пощадити їхні життя".

Нічого з цього не відповідає дійсності.

Крах Курської дуги мав багато військових причин, як й інші військові поразки України. Ми не знаємо точно, якими були цілі операції, якою інформацією володіла Україна, деталі всіх труднощів, з якими вона зіткнулася, але ми можемо зробити деякі загальні спостереження. Нарешті, немає жодних доказів того, що росіяни оточили якусь "більшу" групу українських військ, або що вони захопили більше, ніж, можливо, 20 осіб.

Вид на річку Сейм з Каризького мосту, коли він стояв.

Фундаментальним питанням щодо української операції в Курській області залишається питання про її мету. Нечисленні спроби офіційних осіб у Києві пояснити її не можна назвати "задовільними": принаймні, всі вони не мають жодного сенсу.

Тому наразі ми можемо лише продовжувати здогадуватися про мету цієї операції.

Якщо її метою було утримання позицій, то її завданням мало бути захоплення позицій, які легко утримувати. Річку Сейм було б важко форсувати під час військової наступальної операції. Будь-яку переправу було б важко утримувати, оскільки підкріплення і припаси повинні були б перетинати "захищену річкову перешкоду", а ворог (Україна) постійно обстрілював би будь-які мости, човни або десантні засоби. Маючи легко захищену територію від Тьоткіно до Глушково, Україна могла б зосередитися на боротьбі за Корєнєво, Суджу та території на північ і схід, знаючи, що її західний фланг у безпеці.

Річка Сейм, виділена червоним кольором, є серйозною перешкодою для військових операцій.

Україна ніколи раніше не вторгалася в росію, і військовим довелося зіткнутися з багатьма невідомими. Єдине, що вони знали – це те, що це має бути несподіванкою. Чим довше вони планували й готувалися, тим більша ймовірність того, що росія дізнається про підготовку. Командири бригад, які брали участь в операції, мали лише три дні, щоб перейти від боїв на одному місці до перетину російського кордону. Це залишало мало часу для планування.

Ступінь планування на вищому рівні командування невідомий, але українські солдати були здивовані тим, що їхні системи зв'язку Starlink не працювали в Курській області. Переміщення військ і логістичне забезпечення доводилося здійснювати самостійно на місцевих радіостанціях або за допомогою месенджерів, поки обхідні шляхи не відновлювали мережевий зв'язок. Це вплинуло на швидкість просування.

Попри все до 13 серпня, через тиждень після перетину кордону, вони зайняли значну територію. Вони продовжували рейди ще кілька тижнів, але до 19 серпня вони розширили свою територію до найбільшої контрольованої території. Причина: вони не змогли утримати Корєнєво і достатню кількість доріг для розширення своїх логістичних можливостей. Як наслідок, багато підрозділів були змушені зупинитися і чекати на паливо і припаси, замість того, щоб продовжувати дестабілізувати російські позиції, здійснюючи рейди за їхніми спинами. Як наслідок, росіяни отримали достатньо часу, щоб створити, а потім розширити тверду лінію фронту, залучаючи все більше підкріплень.

На карті Ендрю Перпетуа український контроль позначено синім кольором, а нещодавні здобутки – блакитним. російський контроль позначено коричневим кольором, а нещодавні здобутки – світлішим. Спірний або невизначений контроль позначено жовтим кольором.

Вид на річку Крепна на південь від Корєнєво з залізничного мосту. За 500 метрів ширина річки для автомобільного переходу менша, але це все ще річка, і там все ще є міст. Якщо його належним чином захистити, перетнути річку буде складно.

Більше того, 10 вересня росіяни розпочали велику атаку на південь від Корєнєвого і прорвали позиції підрозділу територіальної оборони. російські війська зазнали значних втрат, але масштаби їхнього наступу перевищували можливості України зупинити його, і вони відійшли на 13 км за лінію фронту, перш ніж лінія фронту була стабілізована. Наступного дня Україна здійснила другий перетин кордону в Новому Путі, щоб відтягнути російські війська. Місяць потому пункт пропуску "Новий Путь" не працював протягом трьох тижнів, поки росіяни повільно просувалися на південь і схід. Вони також досягли успіхів на сході вздовж міжнародного кордону.

Протягом наступних шести тижнів Ново-Путьський виступ був зменшений, і росіяни ціною великих втрат просунулися на західний бік Суджанського виступу. Вони також продовжували просуватися на східному боці вздовж міжнародного кордону. росія отримала підтримку від введення в бій північнокорейських військ на початку листопада.

Протягом наступних двох місяців росіяни продовжували стискати виступ.

На початку лютого Україна провела успішну локальну контратаку, яка повернула частину території біля східної основи виступу. Однак через два тижні росія взяла Свердліково, що поставило під загрозу основний маршрут постачання України. Це був вирішальний крок.

На початку березня росія задіяла одну з найкращих команд безпілотників, щоб відстежувати будь-які українські транспортні засоби, що рухаються головною дорогою до Суджі. Тиждень потому північнокорейські сили глибоко проникли вглиб українських позицій між Суджею і Гуєво, поставивши під загрозу альтернативну дорогу постачання. російські війська не лише проникли в Суджу (частково за допомогою синіх розпізнавальних знаків!), але й перетнули кордон України на західному боці виступу.

російський диверсійний загін під час однієї зі спроб проникнення в Суджу. Звертає на себе увагу те, що вони носять сині розпізнавальні знаки на рукавах. Очевидно, що це створило велику дозу плутанини в українських лавах, тим більше, що їхній зв'язок в Курській області завжди був поганим, а на початку березня деградував нижче всіх допустимих рівнів.

Протягом двох днів українські війська відійшли на південь від Суджі. Основній масі військ, які воювали на північ і схід від міста, довелося долати понад 25 км пішки до безпечного місця. Десятки автомобілів були знищені під час спроб евакуації.

Незважаючи на це, фронт залишається стабільним протягом останніх кількох днів.

росіяни просуваються в районі Суджі.

російський авіаудар по Черкаському Поперечному.

путін заявив, що з усіма українцями, захопленими в полон у Курську, слід поводитися як з терористами. Ось відео з тілами чотирьох українців, показаних нижче, а також ще одного солдата, які були застрелені в Казачій Локні.

Полонені українські військовослужбовці.

Куп'янськ. Українські війська звільнили селище Фиголівка та закріпилися в районі Синьківки. Територія навколо селищ Західне та Дворічне залишилася без змін.

Терни. росія просунулася на кілометр від Невського. Інших повідомлень про активність у цьому секторі не надходило.

Сіверськ. За допомогою безпілотників та артилерії ліквідовано російську атаку в 9 км на схід від Сіверська.

Часів Яр. Було багато боїв, таких як ця атака російського безпілотника, але немає жодних ознак того, що територія перейшла з рук в руки. За шість кілометрів від лінії фронту безпілотник також знищив український MRAP.

Торецьк. У центрі міста все ще точаться бої, про що свідчить атака українського безпілотника. Кілька джерел повідомляють, що прибуло російське підкріплення, і бої все ще тривають у центрі міста. На північно-східній стороні міста М113 з бригади "Лють" був обстріляний кількома артилерійськими снарядами, але залишився на ходу. Українські позиції також зазнали потужних обстрілів.

Кілька російських безпілотників були перехоплені сітками.

Покровськ. У цьому секторі йшли запеклі бої, але без суттєвих територіальних змін.

Зупинено наступ російських військ на Надіївку.

3-я бригада оперативного призначення Нацгвардії "Спартан" контратакувала російські позиції в лісі на схід від Удачного.

Батальйон "Скала" за допомогою мінометів, безпілотників та піхоти знищив трьох росіян у Шевченковому. Неподалік був знищений український автомобіль.

росіяни обстріляли ракетами село Новопавлівка за 2 км від лінії фронту.

Підрозділи з обох сторін зазвичай публікують лише відео про свої успіхи. Підрозділ безпілотників Peakey Blinders вміло веде свою ціль під час скидання бомби. На відео також видно, як розлітаються осколки на землі.

"Гострі картузи" були цивільними особами, які захищали свої домівки з рушницями. Вони назвали себе на честь серіалу і стали смертоносним загоном безпілотників. На фото вони в кепках, які їм подарував творець серіалу. Вони були переведені з Вовчанська до Покровська в жовтні минулого року, а в лютому втратили свого лідера.

Андріївка та Велика Новосілка. В обох секторах ситуація стабільна. У кількох місцях відбулося мінімальне просування російських військ на 500 метрів або менше.

Боєць 79-ї десантно-штурмової бригади вступив у близьке зіткнення з російською штурмовою групою.

росія. Завод, який позиціонував себе як "бетонний", насправді збирав безпілотники. По ньому вдарила Україна.

Безпілотник під час фінального пікірування на саратовській газокомпресорній станції. За повідомленнями, були атаковані газокомпресорна станція в Тамбовській області та склад ракет С-300/400 в Бєлгороді. Було влучено в резервуар для зберігання бензину на Туапсинському нафтопереробному заводі, який ще горів наступного ранку. Є багато відеозаписів цієї пожежі.

росіяни стверджують, що 91 безпілотник було збито в Московській області, ще 126 – на заході Курської області, і ще 126 безпілотників було збито в інших місцях в росії – загалом 343 безпілотники за один рейд. Угорщина заявила, що під Орлом була вражена замірна станція на нафтопроводі "Дружба" до Європи, і постачання нафти було призупинено. Більша частина імпорту нафти в Угорщину йде цим трубопроводом. Україна заявила, що обстріл також торкнувся Московського нафтопереробного заводу.

росія закрила 160 державних лікарень у 2024 році. Фінансування війни є пріоритетним, а недофінансована медична система відчуває нестачу персоналу та обладнання, навіть якщо велика кількість російських поранених створює додатковий тягар для охорони здоров'я. Медичні послуги у 2025 році, ймовірно, продовжать скорочуватися.

Україна. Генерал-майор Андрій Гнатов закінчив Харківський танковий інститут у 2001 році й відіграв ключову роль у реформуванні української морської піхоти, відійшовши від радянської форми, символіки та доктрини. У 2018-2021 роках командував 36-ю бригадою морської піхоти. У 2023 році відповідав за військові операції в Бахмуті під керівництвом Сирського. Замінив Драпатого на посаді командувача Східного фронту 27 січня 2025 року після того, як наприкінці листопада Драпатий став командувачем Сухопутних військ. 27 лютого 2025 року став заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. 16 березня 2025 року став начальником Генерального штабу, замінивши на цій посаді Анатолія Баргилевича, який обіймав її з лютого 2024 року. Баргилевич тепер буде головним інспектором міністра оборони, який наглядатиме за дотриманням військових стандартів та дисципліни. Міністр оборони Умеров сказав: "Трансформація триває".

Лінія безпілотників. Однією з найбільших проблем України є відсутність координації між суміжними наземними підрозділами. Багато підрозділів є батальйонами, які були відокремлені від своїх бригад, що ще більше погіршує координацію. Одним із заходів, спрямованих на зміну цієї практики, є формування корпусів, які б інтегрували операції між бригадами. Ця ініціатива була запропонована в листопаді й оголошена в лютому, але немає жодних повідомлень про стан цієї ініціативи або про те, скільки часу знадобиться для її реалізації.

Підрозділи безпілотників еволюціонували від індивідуальних зусиль добровольців до рот і батальйонів, які також воювали незалежно один від одного. "Лінія безпілотників" – це спроба, подібна до "Корпусної системи", за допомогою якої Україна намагається координувати операції між безпілотними підрозділами. Вона почалася з розширення п'яти елітних підрозділів безпілотників до полків і бригад: 20-го окремого полку К-2, 429-го полку "Ахіллес", 427-го полку Рарог, 414-ї бригади "Птахи Мадяра" і полку "Фенікс".

Ці з'єднання стануть якірними підрозділами на ділянках поля бою з підвищеним ризиком і створять єдину ударну систему для виявлення і знищення всього, що пересувається в радіусі 10-15 км від лінії фронту. Деякі аспекти скоординованих операцій з використанням безпілотників включають організацію патрулювання для постійного покриття всієї довжини поля бою, координацію використання частот для уникнення конфліктів між підрозділами, що використовують радіокеровані дрони, збір і швидке розповсюдження інформації, а також координацію ударів безпілотників і мінування на основі найбільших загроз, пріоритетних цілей і наявних ресурсів. Ці формування також визначатимуть і повідомлятимуть про зміни в російській і українській тактиці та можливостях, а також забезпечуватимуть зворотний зв'язок, необхідний для швидкої модифікації виробництва безпілотників відповідно до постійно мінливої обстановки на полі бою.

Щоб підтримати швидку модифікацію безпілотників і зменшити іноземну залежність, Україна вже два роки працює над тим, щоб виробляти всі компоненти безпілотників всередині країни. Нещодавно компанія "Вирій Дронів" побудувала 1000 8-дюймових безпілотників, всі деталі яких були виготовлені в Україні. Компанія виготовила рами, пускові плати, контролери польоту та системи радіоуправління. Українські компанії D1 та Odd Systems виготовили відеопередавачі та камери.

Україна стандартизує виробництво безпілотників, і після завершення цього процесу локалізоване виробництво буде розширено.

Безпілотники, зібрані з китайських деталей і тепловізорів, зазвичай коштують близько 700 доларів. Вартість безпілотників, зібраних з українських комплектуючих, не уточнюється, але повідомляється, що вони дешевші, незважаючи на те, що сировина для місцевого виробництва все ще обкладається ПДВ та ввізним митом, тоді як імпортні китайські комплектуючі анульовані на час війни. Не виключено, що за місяць-два до податкового кодексу будуть внесені зміни, які скасують податки на імпортну сировину, необхідну для виробництва безпілотників. За шість місяців минулого року "Вирій Дронів" витратив $2,4 млн на сплату податків за комплектуючі.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3