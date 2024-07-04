Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council

Експерти Європейського центру Atlantic Council пояснюють, на що можна очікувати в разі затвердження на другий термін президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Також вони дають прогнози щодо появи колишнього прем'єра Португалії Антоніу Кошта в якості президента Європейської Ради та нинішньої прем'єрки Естонії, войовничої Каї Каллас у ролі верховного представника ЄС із зовнішньої політики.

Це та сама стара гвардія. Лідери Європейського Союзу у четвер затвердили Урсулу фон дер Ляєн на другий термін як президентки Європейської Комісії. Це сталося після виборів до Європейського парламенту на початку цього місяця, на яких її правоцентристська велика коаліція переважно втрималася разом, незважаючи на успіхи крайніх правих. Вони також висунули колишнього прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошту на посаду наступного президента Європейської Ради та прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас на посаду головного дипломата ЄС. Експерти Atlantic Council аналізують, що кожен із них привносить до блоку, і що чекає на фон дер Ляєн та Каллас, яким ще потрібно отримати підтвердження від законодавців ЄС.

Урсула фон дер Ляєн: бажаний знак стабільності. Але парламентське схвалення не гарантоване – старший директор Європейського центру Atlantic Council Йорн Флек

Висунення фон дер Ляєн на другий термін на чолі Європейської Комісії є вкрай необхідним сигналом стабільності після наслідків європейських виборів на початку червня. Незважаючи на багато гіперболічних медіаспекуляцій, це також навряд чи є несподіванкою. Париж і Берлін, які в іншому разі могли б спробувати заблокувати фон дер Ляєн, занурені у власну внутрішню післявиборчу нестабільність, а у випадку французького президента Еммануеля Макрона втратили свій політичний капітал, щоб серйозно впливати на прийняття рішень на рівні ЄС. Всі погляди були звернені на Рим, щоб побачити, що може зробити прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні як одна з небагатьох переможців серед основних лідерів Євросоюзу за результатами голосування 6-9 червня. Однак момент Мелоні, здається, не матеріалізувався (поки що), оскільки її політична "родина" була виключена з переговорів щодо головних посад ЄС старою гвардією проєвропейських традиціоналістів з правоцентристського, лівоцентристського та ліберального крила.

Проте фон дер Ляєн не варто ще святкувати, оскільки їй доведеться пройти складне голосування затвердження в Європейському парламенті. Досягнення магічного числа в 361 голос може виявитися складним завданням. У 2019 році фон дер Ляєн отримала лише незначну більшість для свого першого терміну. Тепер на неї чекає ще складніший шлях до затвердження у новому Європейському парламенті. Фон дер Ляєн знадобиться вся її політична майстерність, щоб зібрати нову більшість у законодавчому органі, який включає значно зменшену, менш надійну основну коаліцію за її спиною, з деякими старими та більш ніж кількома новими противниками. Потім є критики з правого крила, які відчувають себе підбадьореними своїми результатами на виборчих дільницях, і вони роздратовані своїм виключенням з процесу її висунення. Два варіанти, які могли б безпечно підштовхнути її до фінішу – додавання політичної групи Мелоні справа або Зелених зліва до проєвропейської коаліції в центрі – є взаємовиключними, оскільки жодна з них не хоче бути частиною блоку фон дер Ляєн, який включає відповідно іншу. Але це не єдина проблема. Звернення до цих крил також ризикує підірвати існуючу коаліцію, оскільки правоцентристські союзники фон дер Ляєн з осторогою ставляться до Зелених, тоді як лівоцентристи її попередили навіть не розмовляти з крайньою правою групою Мелоні.

Фон дер Ляєн, ймовірно, здобуде затвердження на другий термін. У неї є навички та досвід, щоб скласти виграшну політичну програму з достатньою пропозицією для необхідної кількості ключових гравців. Результат виборів допомагає додатково зблизити порядок денний наступного політичного циклу Європи навколо тем, частково сформованих під час фон дер Ляєн 1.0 – від економічної конкурентоспроможності та економічної безпеки до більшої співпраці в оборонній промисловості та Європи, яка стає жорсткішою щодо міграції. І в комбінації виборчої авантюри Макрона вдома, та нестабільності, яка може виходити з підвішеного парламенту у Франції, а також вакууму лідерства від Парижа до Берліна в цілому, це діятиме як дисциплінуюча сила на тих, хто може мати сумніви щодо фон дер Ляєн. Багато хто в її існуючій коаліції може не захотіти ризикувати додати ще одну політичну кризу на рівні ЄС, відкинувши її в нинішній ситуації.

Для багатьох у Вашингтоні другий термін для фон дер Ляєн був би бажаним. Політикиня та Європейський Союз зіграли важливу роль у наративі президента США Джо Байдена "Америка повернулася" про підтвердження ключових альянсів. Вона та її команда не лише допомогли зберегти єдність Європи щодо санкцій та диверсифікації енергетики перед лицем повномасштабного вторгнення росії в Україну, але й очолили творчі зусилля, щоб побачити, як ЄС активізується у важливих напрямках від військової до макрофінансової допомоги Києву – без чого політичні виклики адміністрації вдома щодо України могли б бути значно гіршими.

Найважливіше, однак, президентка Комісії почала будувати порядок денний та інструментарій економічної безпеки для ЄС, що призвело до набагато більшої конвергенції зі Сполученими Штатами в тому, що дійсно важливо для Вашингтона – довгострокової стратегічної конкуренції з Китаєм. На цьому фронті Сполучені Штати, ймовірно, продовжували б мати головного союзника в особі фон дер Ляєн, особливо з огляду на те, що дебати серед держав-членів щодо правильного курсу стосовно Пекіна, ймовірно, загостряться в найближчі місяці та роки.

Друга адміністрація Дональда Трампа могла б знову поставити всі політичні навички та гнучкість фон дер Ляєн на випробування необхідністю бути як "жорстким переговорником" від імені ЄС, якого Трамп хвалив, коли вони вперше зустрілися 2020 року, так і побудувати стосунки хоча б наближено до тих, які вона має з Білим домом Байдена.

Антоніу Кошта: вмілий переговорник буде значним контрастом до Шарля Мішеля – полковник ВПС США у відставці, запрошений науковий співробітник Європейського центру Atlantic Counci Ендрю Бернард

Кошта є безпечним і розумним вибором на посаду наступного президента Європейської Ради на заміну Шарля Мішеля. Очікується, що Кошта, який був прем'єр-міністром Португалії у переод з 2015 до 2024 року, буде більш безкорисливим для Ради та всього ЄС, на відміну від Мішеля, який дратував лідерів своєю самопромоцією.

Кошта – майстер переговорів, який відмінно справляється з укладанням угод за лаштунками. Він відзначився формуванням унікальної коаліції лівих партій для початкового правління у 2015 році, і йому було так само комфортно укладати угоди з опозицією як прем'єр-міністру. Ці навички добре послужать Кошті як президенту Європейської Ради, оскільки йому доведеться орієнтуватися у двадцяти семи особистостях та пріоритетах глав держав ЄС, щоб просувати політику вперед, особливо з огляду на те, що очікується сміливий порядок денний для наступної Комісії.

Кошта привносить на посаду соціалістичні/лівоцентристські та південноєвропейські якості. Він виграв президентство у Єврораді у прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, незважаючи на триваюче розслідування у Португалії, пов'язане зі звинуваченнями в корупції у колишньому близькому оточенні Кошти, що спричинило його відставку.

Той факт, що ЄС пішов вперед із Коштою як наступним президентом Ради, показує, що блок комфортно почувається зі статусом поточного розслідування, в якому Кошті офіційно не було висунуто звинувачень. Очікується, що у нього будуть міцні робочі стосунки з фон дер Ляєн на її другому терміні як президентки Європейської Комісії, і він також користується великою повагою серед інших національних лідерів, таких як Макрон. Однак, щоб бути ефективним у своїй новій ролі, Кошті потрібно буде стати більш яструбиним щодо питань оборони та міграції, областей, які не були його сильними сторонами у внутрішній політиці Португалії.

Кая Каллас – перший верховний представник ЄС із зовнішньої політики зі Сходу. Вона займає жорсткішу позицію щодо росії – позаштатна старша наукова співробітниця Європейського центру Атлантичної ради Рейчел Ріццо

Якщо Каллас буде затверджена на посаді верховного представника з питань зовнішніх справ та політики безпеки, це буде перший випадок, коли лідер зі Східної Європи займе головну дипломатичну посаду ЄС. Хоча це є важливою віхою для блоку, її призначення також викликає занепокоєння у деяких союзників.

Каллас, один із найбільш непримиренних критиків росії в ЄС, була провідним голосом у підтримці України військовою та фінансовою допомогою, а також у посиленні санкцій проти росії. Вона навіть є "розшукуваною особою" в рф у зв'язку з її зусиллями щодо демотнажу радянських пам'ятників Другої світової війни в Естонії, що кремль назвав "оскверненням історичної пам'яті". Вкрай критична позиція Каллас щодо росії змусила деяких лідерів турбуватися, що надання їй цієї посади може розглядатися як занадто провокаційне.

Каллас також зіткнулася з труднощами на внутрішньому фронті: на початку цього року її рейтинг підтримки серед естонців впав до 16% після того, як з'явилася новина про те, що її чоловік мав частку в логістичній компанії, яка продовжила працювати в росії після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Крім того, дипломати ЄС звинуватили уряд Каллас у завищенні відшкодувань за обладнання, надіслане в Україну в рамках Європейського фонду миру, що вона заперечує.

В цілому, однак, з її репутацією прагматичного лідера, Каллас є хорошим вибором на посаду верховного представника, хоча їй, можливо, доведеться попрацювати над тим, щоб ЄС сприймався як авторитетний орган у таких регіонах, як Близький Схід та Глобальний Південь.

Джерело: Atlantic Council