Старша наукова співробітниця американського Центру аналізу європейської політики та дослідниця російської гібридної війни Ольга Лаутман застерігає, що поки провідні ЗМІ широко цитують слова Трампа про можливі санкції на російську нафту, відбувається таємна колаборація адміністрації Трампа і кремля. До Вашингтона прибув Кірілл Дмітрієв, з якого особисто Трамп зняв санкції.

Тоді як заголовки газет і журналів рясніють повідомленнями про "взаємні тарифи" Трампа – широкомасштабну торговельну атаку, спрямовану майже на кожну країну на планеті, за одним кричущим винятком: росії, а американські ЗМІ одержимі останнім театральним виступом Трампа – його удаваним "обуренням" путіним, на задньому плані тихо розгортається щось набагато більш гідне осуду: підсанкційний кремлівський фіксер вільно в'їжджає до Вашингтона на зустріч у Білому домі.

Кірілл Дмітрієв, найдовіреніший фінансовий оператор і посланець кремля, спокійно прибув до Вашингтона. Не з ганьбою. Але зі спеціальним тимчасовим звільненням від санкцій, особисто схваленим Трампом, щоб він міг вальсувати у Білому домі під виглядом "переговорів про припинення вогню".

Дмітрієв не просто фінансист – він є улюбленим механізмом кремля для "приховування" впливу через бізнес, а не через кулі. Як генеральний директор російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), російського суверенного фонду і путінського "дотаційного фонду", Дмітрієв довгий час служив фінансовим фронтменом режиму на світовій арені.

Його злет був пов'язаний не із заслугами, а з доступом. Завдяки тісним особистим зв'язкам із сім'єю путіна – його дружина Наталья Попова є близькою університетською подругою дочки путіна Єкатєріни Тіхоновой – Дмітрієв забезпечив собі місце у найближчому оточенні кремля, ставши ключовим оператором у його тіньовій дипломатії та глобальних фінансових операцій впливу. Також він має глибокі зв'язки з владою Саудівської Аравії.

Потрапивши під санкції США у 2022 році "з метою перешкодити режиму путіна залучати капітал для фінансування його вторгнення в Україну", Дмітрієв мав би бути вигнанцем. Натомість, поки росія продовжує свій геноцидний напад на Україну, його знову приймають у Вашингтоні, легітимізують, наділяють повноваженнями й розглядають як партнера у фальшивому "переговорному плані" Трампа.

Це не дипломатія. Це реабілітаційний тур Трампа з червоною доріжкою для кремля, і від нього тхне тими самими прихованими силовими іграми, про які ми дізналися під час виборів 2016 року, але тепер на видноті.

Сумнозвісні зустрічі на Сейшельських островах

Після того, як усі американські спецслужби дійшли висновку, що росія втручалася у вибори 2016 року, щоб допомогти Трампу, його команда не дистанціювалася від кремля, а навпаки – прихилилася до нього.

У грудні 2016 року, під час передачі влади, Джаред Кушнер і Майкл Флінн зустрілися з російським послом Сєргєєм Кісляком у "Трамп-тауер". Кушнер запропонував створити секретний канал зв'язку, використовуючи російські дипломатичні об'єкти на території США, щоб захистити їхні розмови від американської розвідки.

Це було не просто безпрецедентно. Це була свідома спроба приховати співпрацю з ворожою іноземною державою.

На тій же зустрічі Флінн висунув ідею організувати наступну зустріч у третій країні – поза зоною досяжності американського спостереження. Менш ніж за місяць цей план став реальністю.

11 січня 2017 року, за кілька днів до вступу Трампа на посаду, довірена особа путіна Кірілл Дмітрієв таємно зустрівся із союзником Трампа Еріком Прінсом на Сейшельських островах. Також були присутні наслідний принц ОАЕ Мухаммед бін Заїд і його радник Джордж Надер, який пізніше був засуджений за торгівлю дітьми та незаконне вливання іноземних грошей у кампанію Трампа.

Мета? Створити неофіційний канал зв'язку між командою Трампа і кремлем – ще до того, як американський народ зможе висловитися. Це була не дипломатія. Це був тіньовий зовнішньополітичний переворот.

У розпал COVID-кризи Дмітрієв знову з'явився – цього разу разом із Джаредом Кушнером. В одному з найбільш дивних і малопомітних епізодів пандемії вони нібито уклали угоду про імпорт російських апаратів ШВЛ до США, що було розцінено як міжнародне співробітництво. Але те, що приземлилося в аеропорту Кеннеді, не було гуманітарною допомогою: це була партія дефектних, легкозаймистих апаратів ШВЛ, а також таємничі "медичні препарати" і рукавички для прибирання в домашніх умовах. Пізніше Дмітрієв вихвалявся, що "заплатив" за посилку, але повний вміст і мета доставки залишаються незрозумілими донині. Гірше того, нещодавні викриття вказують на те, що Трамп таємно відправляв тести на COVID до росії, тоді як американці стояли у багатогодинних чергах, намагаючись отримати власні.

Зараз, у 2025 році, це відбувається знову, але цього разу секретний канал знаходиться всередині Білого дому.

Стів Віткофф – дипломатичний самозванець

Віткофф не має жодного відношення до дипломатії, національної безпеки чи міжнародних відносин. Він – забудовник елітної нерухомості в Нью-Йорку, єдиною кваліфікацією якого є лояльність до Трампа. Але сьогодні він є фронтменом політики Трампа щодо росії і відкритим активом кремля.

Його останній трюк? Потрапляння у вибухонебезпечний скандал Signalgate. Перебуваючи в москві, Віткофф був доданий до чату групи Signal, який містив засекречені військові плани США щодо ударів по Ємену. Покинувши російську столицю, Віткофф полетів до Баку – ще однієї незахищеної гарячої точки – де він залишався в чаті, оскільки в ньому поширювалися чутливі деталі про корисне навантаження зброї, цілі та час ударів.

Увагу до відвертого виверження Віткоффом кремлівської пропаганди привернув не лише час, а й платформа, на якій він виступав. З'явившись на шоу Такера Карлсона, саме тоді як Трамп ходив навколо фіктивних переговорів про "припинення вогню", Віткофф скористався моментом, щоб виголосити найтоксичніше московське сміття. Він заявив, що схід України "хоче бути під владою росії", поставив під сумнів легітимність президента Зеленського і висміяв британські гарантії безпеки, назвавши їх не більше ніж "позерством". Це була не державницька позиція – це була дезінформація, спонсорована російською державою, яку відмивала для американців людина, що видавала себе за мирного посланця.

Він навіть похвалився, що путін замовив портрет Трампа. Це не жарт, це якась гротескна дипломатична увертюра.

Віткофф не веде переговори про мир. Він є посередником для капітуляції України. Запропоноване ним "перемир'я" у Чорному морі залишило б під контролем росії окуповані порти й заклало б основу для зняття санкцій. росія наводнює перемовини оперативниками ФСБ, такими як Сєргєй Бєсєда, тоді як Віткофф активно лобіює відновлення американсько-російських ділових зв'язків.

Завдання Стіва Віткоффа полягає в тому, щоб все це виглядало легітимно – ребрендинг кремлівських інсайдерів як прийнятних партнерів і відбілювання геноциду і військових злочинів росії.

Ніщо з цього не є нормальним, і це – керована кремлем операція, що відбувається в режимі реального часу.

Рідкісноземельне здирництво

Тим часом Трамп тисне на президента України Зеленського, щоб той надав американським компаніям ексклюзивний доступ до українських рідкісноземельних корисних копалин – ресурсів, життєво важливих для всього, від систем озброєння до електромобілів.

Водночас Дмітрієв підтвердив, що росія і США почали переговори про розробку рідкісноземельних родовищ всередині росії, зокрема на незаконно окупованих українських територіях. Це не миротворчість, а скоординований грабіж, і поки Україна щодня стікає кров'ю, у Вашингтоні посланці Трампа і путіна укладають побічні угоди про те, що вони можуть з неї витягти.

Питання Маска

Крім того, Дмітрієв заявив, що планує провести переговори з Ілоном Маском про потенційну спільну російсько-американську місію на Марс. "Наш розум і технології повинні служити на благо людства", – заявив він без жодної іронії, тоді як російські ракети продовжують обстрілювати українські лікарні, житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Єдине питання зараз: Чи буде Маск на зустрічі?

Тихе скасування санкцій

Коли Кірілл Дмітрієв прибув до Вашингтона, міністерство фінансів США тихо зняло санкції з ще однієї ключової фігури в орбіті путіна: Каріни Ротенбєрг – дружини Боріса Ротенбєрга, одного з друзів дитинства путіна.

Цей крок не був оголошений, не було жодного пресрелізу і жодних обґрунтувань.

Тихе виключення Каріни Ротенберг із санкційного списку США є ще більш обурливим у світлі минулорічного розслідування OCCRP, яке викрило її американське громадянство та роль у приховуванні активів її чоловіка. У "файлах Ротенберга" – витоку понад 50 000 внутрішніх електронних листів і документів – розкрито, серед іншого, як Каріна служила довіреною особою Боріса Ротенбєрга, допомагаючи йому переказувати гроші, володіти майном і зберігати доступ до глобальних фінансових систем навіть після того, як на нього наклали санкції. Виключення Каріни із санкційного списку є винагородою – сигналом того, що в Америці Трампа близькість до путіна все ще забезпечує захист.

В Америці Трампа доступ можна купити, записи – відмити, а військові злочини й геноцид – відбілити й усе це заради незмінної вірності Трампа путіну та його постійних зусиль, спрямованих на просування інтересів росії.

Що відбувається насправді

Те, що ми спостерігаємо, є нічим іншим, як дипломатичним пограбуванням – підсанкційний кремлівський інсайдер потрапляє до Білого дому під фальшивим прапором "миру", тоді як посланник Трампа повторює московську пропаганду, а з дружини мільярдера, який є другом путіна, тихо знімають санкції. Це не дипломатія. Це нормалізація російського впливу на американську політику – не шляхом хакерських атак, а через рукостискання, лазівки та фіктивні переговори. Це публічна реабілітація воєнних злочинців і пособників кремля. І все це відбувається у всіх на очах, поки преса відволікається, а українці продовжують гинути під російським вогнем.

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