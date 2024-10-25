Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ

Американська Wall Street Journal стверджує, що тамємні розмови Маска з путіним створюють загрози для національної безпеки США. Крім путіна, Маск спілкувався і з основним "промоутером" операцій впливу та рефлексивного контролю "молодим даруванням" путіна Сєргєєм Кірієнком. Оскільки джерела у розвідці знають про те, що Маск напився в москві до чортиків, це може означати, що ФСБ і кремлівські боси мають на нього ще й компромат. путін у своєму інтерв'ю Такеру Карлсону заявив, що Маск робитиме "все, що потрібно".

Регулярні контакти між найбагатшою людиною світу та головним антагоністом Америки викликають занепокоєння з точки зору безпеки; теми розмов включають геополітику, бізнес та особисті справи, пише Wall Street Journal. З кінця 2022 року Ілон Маск регулярно контактує з путіним. Це підтверджено кількома нинішніми і колишніми американськими, європейськими та російськими чиновниками.

Трамп, Маск і путін. Адміністрація Байдена ігнорує загрозу

Як зауважує WSJ, у якийсь момент путін попросив мільярдера уникнути активації його супутникового інтернет-сервісу Starlink над Тайванем, щоб зробити послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну, розповіли виданню двоє людей, поінформованих про це прохання.

Видання підкреслює, що Маск став ключовим прихильником виборчої кампанії Дональда Трампа, і в разі його перемоги він може отримати роль в адміністрації. Попри те, що США та союзники ізолювали путіна в останні роки, діалог з Маском може свідчити про відновлення взаємодії з російським лідером і також посилити "бажання" Трампа укласти угоду щодо основних ліній розлому, наприклад, як війна в Україні.

Водночас, за словами WSJ, ці контакти також викликають потенційне занепокоєння з точки зору національної безпеки у деяких представників нинішньої адміністрації, враховуючи роль путіна як одного з головних супротивників Америки.

Маск встановив глибокі ділові зв'язки з американськими військовими та розвідувальними відомствами, що дає йому унікальний доступ до деяких найбільш чутливих космічних програм США. SpaceX, яка управляє службою Starlink, виграла секретний контракт на 1,8 мільярда доларів 2021 року і є основним постачальником ракет для Пентагону і НАСА. Маск має допуск до секретної інформації.

Інформація про контакти Маска з Кремлем, схоже, є великою таємницею для американського уряду, іронізує видання. Кілька чиновників Білого дому заявили, що не знають про них. Ця тема є дуже чутливою, враховуючи зростаючу участь Маска в кампанії Трампа і наближення президентських виборів у США, до яких залишилося менше двох тижнів.

Мільярдер назвав "абсурдною" критику з боку деяких кіл про те, що він став апологетом путіна, і заявив, що його компанії "зробили для підриву росії більше, ніж будь-що інше".

Під час свого передвиборчого турне по Пенсильванії минулого тижня Маск говорив про важливість прозорості уряду і зазначив, що має доступ до урядових таємниць.

WSJ зазначає, що один із співрозмовників, якому відомо про ці розмови, сказав, що уряд стоїть перед дилемою, оскільки надто сильно залежить від технологій мільярдера. SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки і є компанією, на яку покладається NASA для транспортування астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад.

"Їм це не подобається", – сказав співрозмовник видання, маючи на увазі контакти Маска і путіна. Втім, він зауважив, що адміністрація Байдена не висловлювала жодних застережень щодо можливих порушень безпеки з боку Маска.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що єдиний зв'язок Кремля з Маском відбувся під час телефонної розмови, в якій він і путін обговорили "космос, а також сучасні і майбутні технології". Крім того, Пєсков запевнив, що ані путін, ані чиновники Кремля не ведуть регулярних розмов з Маском.

WSJ нагадує, що Трамп давно заявляє, що відновить свій мир за допомогою сильної зовнішньої політики, щоб стримати російську агресію і покласти край війні в Україні.

Пляшка горілки. Історія "падіння" Маска

WSJ зазначає, що Маск давно захоплюється росією та її космічною і ракетною програмами. У біографії Маска, написаній Волтером Айзексоном, йдеться про те, що бізнесмен приїхав до Москви у 2002 році, щоб домовитися про купівлю ракет для своєї космічної програми, але під час обіду, переповненого горілкою, втратив свідомість. Угода зрештою не відбулася, хоча російські господарі подарували Маску пляшку горілки з його зображенням на тлі Марса.

Видання наголошує, що розмови мільярдера з путіним і кремлівськими чиновниками підкреслюють його зростаючу схильність виходити за рамки бізнесу і займатися геополітикою. Він кілька разів зустрічався і вів ділові розмови з Хав'єром Мілеєм з Аргентини, а також з колишнім президентом Бразилії Жаїром Болсонару, якого він захищав у запеклих дебатах в Інтернеті.

Водночас, за словами WSJ, путін має інший порядок величини. російський лідер створив авторитарну систему, яка контролює фальсифікацію виборів і вбивства політичних опонентів, за що президент Байден назвав його "вбивцею". Маючи ключі від одного з найпотужніших ядерних арсеналів у світі та зростаючі територіальні амбіції в Європі, підкреслює WSJ, путін став головним антагоністом США.

Назвавши його "деспотом", Міністерство фінансів у 2022 році зробило незвичний крок – внесло його до чорного списку за вторгнення в Україну, поставивши в одну компанію з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, сирійським президентом Башаром Асадом і білоруським президентом Олександром Лукашенком.

У жовтні 2022 року Маск публічно заявив, що розмовляв з путіним лише один раз. Він сказав, що розмова стосувалася космосу і відбулася приблизно в квітні 2021 року.

Втім, як зазначає WSJ, після цього було більше розмов, в тому числі діалоги з іншими високопоставленими російськими чиновниками в минулому і в цьому році. Одним з них був Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації путіна. Про що саме вони говорили, незрозуміло. Видання нагадує, що минулого місяця Міністерство юстиції США заявило під присягою, що Кирієнко створив близько 30 інтернет-доменів для поширення російської дезінформації, в тому числі у соцмережі "X" Ілона Маска, з метою підірвати підтримку України і маніпулювати американськими виборцями напередодні президентських виборів.

Після російського вторгнення в лютому 2022 року Ілон Маск спершу зробив рішучі публічні заяви про підтримку Києва. Він опублікував допис "Тримайся, Україно" в оточенні українських прапорів у тому, що тоді ще називалося Twitter. Незабаром після цього він жартома викликав путіна на двобій один на один через "Україну".

Після цього він подарував Україні кілька сотень терміналів Starlink. До липня близько 15 000 терміналів надавали безкоштовний доступ до інтернету на значній території країни, зруйнованій російськими атаками (тут варто зазначити, що міністр закордонних справ Польщі заявляв, що його країна оплачувала доступ до інтернету, тож це не було "благодійністю" Маска ­– iPress).

Пізніше того ж року погляд Маска на конфлікт, схоже, змінився. У вересні українські військові не змогли використати термінали Starlink для наведення морських безпілотників на російську військово-морську базу в Криму. Україна намагалася переконати Маска активувати сервіс Starlink в цьому регіоні, але цього не сталося.

Його космічна компанія продовжила обмеження на використання Starlink в наступальних операціях України. Пізніше Маск заявив, що пішов на такий крок, оскільки Starlink призначений для цивільних цілей, і що він вважає, що будь-яка українська атака на Крим може спровокувати ядерну війну.

Такі кроки Маска збіглися з публічним і приватним тиском з боку Кремля. У травні 2022 року керівник космічної галузі росії заявив у дописі в Telegram, що Маск "відповість як дорослий" за постачання Starlink українському батальйону "Азов".

Пізніше, у 2022 році, Маск регулярно спілкувався з "високопоставленими росіянами". За словами співрозмовника, у той час з боку Кремля чинився тиск на бізнес Маска і лунали "неявні погрози на його адресу". У той же час Маск все частіше писав у Twitter, купівлю якого він завершував, про те, що SpaceX втрачає гроші, фінансуючи роботу терміналів.

У жовтні 2022 року він попросив десятки мільйонів своїх підписників на "X" проголосувати за шлях до миру, який віддзеркалював деякі аспекти тодішньої пропозиції Кремля Україні. Ці умови включають продовження російської окупації Криму та нейтралітет України поза НАТО. Він також уточнив, що Україна повинна продовжувати дозволяти постачання води до Криму, що було важливим питанням для Кремля до війни.

Нинішні і колишні співробітники розвідки розповіли WSJ, що Маск і путін продовжували контактувати з того часу і в цьому році, коли Маск почав посилювати свою критику військової допомоги Україні з боку США і брав участь у виборчій кампанії Трампа.

"Червоні лінії". Шлях в обійми Трампа

Восени 2022 року політолог Ян Бреммер, засновник нью-йоркської консалтингової компанії Eurasia Group, написав у Twitter, що Ілон Маск розповів йому, що розмовляв з путіним і кремлівськими чиновниками про Україну. "Він також розповів мені, якими є червоні лінії Кремля", – написав Бреммер. За його словами, Маск передав йому повідомлення від путіна про те, що росія збереже Крим і український нейтралітет "незважаючи ні на що", і що вона відповість на українське вторгнення в Крим ядерним ударом. Маск сказав, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату", – пише Бреммер.

Маск публічно заперечив, що говорив щось подібне Бреммеру.

WSJ зауважує, що за останній рік інтереси Маска та росії дедалі більше перетиналися. Окрім того, що росія використовує X для дезінформації, а Маск відверто виступає проти допомоги Києву, українські офіційні особи заявили на початку цього року, що російські війська, які окупували східні та південні райони країни, почали використовувати Starlink для забезпечення захищеного зв'язку та збільшення дальності польоту своїх безпілотників.

Раніше цього року Маск надав ефірний час путіну і його поглядам на США та Україну, коли "X" транслював двогодинне інтерв'ю Такера Карлсона з російським лідером в Кремлі. У цьому інтерв'ю путін сказав, що впевнений, що Маск "розумна людина". "Ілона Маска не зупинити, він буде робити те, що вважає за потрібне, – сказав путін. – Вам потрібно знайти з ним якусь спільну мову, вам потрібно шукати якісь способи переконати його" (вочевидь путін мав на увазі, що Маск буде робити все, що потрібно Кремлю – iPress).

Як зауважує WSJ, з плином року Маск все більше переймався президентськими виборами. Протягом перших місяців року Маск заявляв, що утримається від підтримки будь-якого кандидата в президенти, але водночас у приватних розмовах обговорював, як він може допомогти Трампу перемогти на виборах. У липні Маск публічно підтримав його. За словами людей, знайомих з цим питанням, бізнесмен заявив, що планує виділяти до 45 мільйонів доларів щомісяця на новий суперполітичний комітет, щоб частково виконати цю роботу. Ці зусилля включали створення армії агітаторів для пошуку виборців у штатах, де відбуватимуться вибори.

Відтоді Трамп заявив, що має намір зробити Маска головою "комісії з ефективності уряду". Вони часто спілкуються, – завершує статтю WSJ.

Джерело: Wall Street Journal