"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times

Британська газета The Times розповідає як союзники по НАТО створювали комфмортні умови та радісну атмосферу для Трампа, щоб він відчув "турботу", "похвалу" та "увагу", а також усвідомив свою "перемогу". Власне в цій публікації - все що треба знати про те, як Європа бігала навшпиньки довкола Трампа, не отримавши натомість геть нічого.

Президента США під час його поїздки до Гааги на саміт звабили перебуванням у королівському палаці та 5 % оборонними зобов'язаннями з боку союзників, пише The Times.

Трамп, "татко", як тепер називає його генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прокинувся в середу після ночі в палаці Huis ten Bosch, розташованому в лісі на околиці Гааги, в "чудовому настрої". Для дипломатів, які пристосували весь саміт НАТО до обмеженої уваги Трампа і необхідності уникати непередбачуваних спалахів, це був добрий знак для майбутнього дня, розповідає видання.

"День починається в прекрасних Нідерландах. Король і королева – прекрасні і вражаючі люди", – написав він у соцмережі Truth Social після сніданку з королем Віллемом-Олександром і королевою Максимою. "Наша зустріч за сніданком була чудовою! Тепер настала черга дуже важливих зустрічей в НАТО. США будуть дуже добре представлені!", – додав він.

На Всесвітньому форумі, де проходив саміт, попкорн вже закінчився. "Думаю, я скасую свою підписку на Netflix, тому що реальність набагато цікавіша", – повідомив один високопоставлений дипломат НАТО ще до початку дня. Як нагадує The Times, у неділю, чотирма днями раніше, президент США приголомшив союзників, розпочавши атаку на ядерні об'єкти Ірану із застосуванням 30 000-фунтових бомб, що руйнують бункери, і двох десятків ракет BGM-109 "Томагавк". За кілька днів до цієї події офіційні особи були стурбовані тим, що Трамп скасує свою поїздку до Європи.

Аби він таки з'явився, Рютте, відомий як "шептун" Трампа за свою здатність згладжувати напруженість у відносинах між президентом США і союзниками, доклав усіх зусиль, зауважує британське видання. "Справді надзвичайний", "сміливий" і "великий успіх" – такими епітетами рясніло послання Рютте Трампу, коли він готувався до посадки на борт Air Force One у вівторок.

"Вітаю і дякую за ваші рішучі дії в Ірані", - написав Рютте в особистому повідомленні, яке потрапило в мережу завдяки витоку інформації від Трампа. "Зараз ви летите до ще одного великого успіху в Гаазі. Це було нелегко, але ми довели їх до 5 %. Європа буде платити по-великому, як і належить, і це буде ваш успіх!", - додав він.

Втім, як зазначає The Times, під час перельоту через Атлантику Трамп поставив під сумнів, що США автоматично прийдуть на допомогу європейським союзникам відповідно до статті 5 Альянсу про взаємну оборону. Він зауважив журналістам, що існує безліч тлумачень статті 5. Щоправда, він наголосив, що зобов’язується бути європейським другом.

Такі зауваження Трампа, на думку британських журналістів, не зменшили занепокоєння країн-членів на східному кордоні НАТО, які побоюються, що росія може вторгнутися, якщо гарантії безпеки розваляться. Видання зазначає, що коли у вівторок ввечері приземлився літак Air Force One і з нього вийшов Трамп у своїй білій бейсболці США, дипломати НАТО тимчасово зітхнули з полегшенням.

Трампа відвезли в його кортежі перекритими автомагістралями на вечерю з іншими лідерами альянсу, яку влаштував король Віллем-Александер. Трамп зайняв почесне місце поруч з Віллемом-Александром, а по інший бік від нього сиділа прем’єрка Італії Джорджія Мелоні. З усіх європейських лідерів Мелоні найбільш близька до Трампа політично і має тісні зв'язки з його рухом MAGA.

The Times розповідає, що на закуску гостям подавали подавали запеченого тунця та мус з амстердамських огірків, маринованих овочів, вершків з цибулею-шніт та хрусткої цибулі. На перше подавали філе телятини, соус з лисичок, спаржу, бобові та помідори Паоло, а на десерт – шоколадний тарт з бобами Тонка, м'якою карамеллю та ванільним соусом. На королівській вечері Трамп зустрівся з наступницею нідерландського престолу Катериною-Амалією, принцесою Оранською.

Віллем-Олександр і Максима не часто запрошують гостей до Huis ten Bosch, оскільки самі живуть там і розглядають його як сімейний дім. Але Трамп захоплюється помпезністю і обстановкою королівських місць, і його ночівля в багато прикрашеному королівському палаці, побудованому в 1645 році, замість того, щоб зупинитися в прибережному готелі за 19 миль звідси, була сприйнята як дипломатичний тріумф.

Цікаво, що на вечері Віктора Орбана посадили окремо на самоті за столиком, як видно з опублікованого The Times плану посадки гостей

Неподалік, на Світовому форумі, міністр оборони США Піт Гегсет повинен був відкрити вечерю для міністрів оборони промовою, але він сказав, що краще виступить наприкінці. Міністр оборони Британії Джон Хілі, пояснив що "він відклав свою промову, написану за сценарієм, і те, що він зробив, було роздумом і підсумком дискусії". Хілі охарактеризував Гегсета як "розумного" і такого, що "не переймається тим, що має власні погляди".

"Він має чітке уявлення про те, що він хоче робити з обороною, а також про те, як він хоче посилити виклик, який Трамп кинув НАТО", – переповів Хілі. Доївши свій ванільно-полунично-шоколадний мус, Гегсет сказав своєму колезі, що сьогодні він визнав, що "країни активізувались і 5 %, про які ми збираємось домовитись завтра, є справді історичним показником", пише The Times. "Усі міністри оборони країн НАТО, в тому числі і я, визнають, що саме від нас зараз, а не через десять років, залежить, чи вдасться втілити це в життя", – додав Хілі.

На прес-конференції перед двогодинним засіданням Північноатлантичної ради президент США порівняв Іран та Ізраїль з "двома дітьми на шкільному подвір'ї". У довгій, плутаній промові на захист своїх ударів по Ірану Трамп похвалився, що зупинив багаторічний конфлікт між Ізраїлем та Іраном. "Вони не будуть воювати один з одним. З них досить. Вони сильно посварилися, як двоє дітей на шкільному подвір'ї. Розумієте? Вони б'ються, як пекло", - сказав він.

Перервавши його, Рютте сказав: "Таткові іноді доводиться використовувати сильні слова". Цей коментар був відсиланням до висловлювання Трампа у вівторок про те, що обидві країни "не знають, що вони, бляха, роблять". Трамп погодився, сказавши: "Так, ви повинні використовувати певне слово". Дехто вважає, що Рютте зайшов занадто далеко, зауважує видання.

Британські урядові джерела описали настрій американців як "радісний". "Вони роблять коло перемоги, і ви можете зрозуміти чому", – сказав один з них. Але джерело The Times також повідомило, що американці визнали, наскільки жорстко вони поводилися з іншими союзниками по НАТО.

Чиновники зазначили, що важко проводити дискусії з американською делегацією, коли Трамп може змінити свою думку з того чи іншого питання в будь-який момент. "Навіть коли ви говорите з найближчими членами його команди, навіть на рівні держсекретаря, це не означає, що люди вам брешуть, але ви повинні усвідомлювати, що якщо президент прокинеться і прочитає щось, що змусить його змінити напрямок, вони не завжди будуть знати, що буде далі", – сказав один дипломат. Але в цілому, як зауважив інший: "Настрій хороший".

The Times інформує, що напередодні зустрічі в середу союзникам повідомили, що замість того, щоб виступити на початку сесії, як це прийнято, Трамп "хоче мати останнє слово". Ніхто не збирався його зупиняти. На прес-конференції після зустрічі Рютте відмахнувся від припущення, що його бурхливі похвали на адресу "татка" можуть бути розцінені як слабкість, додавши, що його зауваження були "питанням смаку". "Він хороший друг, – сказав він про Трампа. – Хіба він не заслуговує на похвалу?"

Трамп сказав, що союзники на зустрічі "з такою повагою ставилися до мене... це було дуже зворушливо". Він сказав, що це була "велика перемога", коли союзники погодилися витрачати 5 % національного доходу на безпеку: "Майже кожен з них подякував Богу за США".

Джерело: The Times