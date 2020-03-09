Теж дістало "3 сентября"? Зібрали для вас хороші українські пісні про осінь
Kozak System — "У осені очі твої"
"Якщо уявити, що осінь — це атмосферний трисерійний серіал (а для кожного пристойного серіалу хороші композитори пишуть саундтреки), то ми вважаємо, що саундтреком до цієї пори року якнайкраще підходить саме ця пісня. Думаємо, ми виграли кастинг у самої осені", — описує гурт свою композицію.
Тож пропонуємо не лише прослухати пісню, а й подивитись цікавий кліп про осінь.
Мотор'Ролла — "Осінь жовто-сіра"
Це пісня ще одного українського рок-гурту, вона є в альбомі "…шо кому не ясно?", який вийшов у далекому 2005 році. Якщо цю композицію ви можливо не чули, то хіт гурту "8-ий Колір" з цієї ж платівки не знати майже не можливо.
ТНМК — "Восени"
Трохи відійдемо від рок-музики і згадаємо про відомий вітчизняний хіп-хоп гурт ТНМК. Пісня "Восени" вийшла у 2004 році. На YouTube каналі гурту також є своєрідний кліп на цю композицію, який складається з різних слайдів. Якість не найкраща, бо пісня зовсім не нова.
Океан Ельзи — "Осінь"
Повертаємося до року, але вже куди новішого. Останній студійний альбом ОЕ "Без меж" побачив світ у 2016 році, відтоді лідер гурту Святослав Вакарчук встиг побувати (вдруге) у Верховній Раді та (вдруге) піти звідти. Не забуває він про музику, й іноді гурт випускає сингли, але студійних альбомів більше не було.
Гич Оркестр — "Тінь...день...сум..."
Особистий внесок у цей плейлист нашої головної редакторки Насті Станко — композиція "Тінь...день...сум..." гурту "Гич Оркестр" на вірш Володимира Сосюри 1928 року "Може й ми не друзі".
Наталя Могилевська — "В Києві осінь"
Було б трохи несправедливо, якби в наш список не потрапила жодна поп-композиція. Тому пропонуємо згадати про старий сингл Могилевської, який вийшов російською ще 20 років тому. А нещодавно співачка представила його українську версію.
Бонус трек: Іво Бобул — "А вже осінь прийшла у мій сад"
І останньою у списку (але не останньою в наших серцях) йде безсмертна класика від метра української сцени. Каналу в Іво Бобула на YouTube ми не знайшли, тому пропонуємо прослухати композицію на сторонньому, але ж головне не чий канал, а яка пісня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Херсонщині монастир ХVІІІ століття показали з висоти пташиного польоту
- ВІДЕО “Стара Умань” оновила маршрут монастирськими підземеллями
- ВІДЕО У Парижі відкрили плавучий кінотеатр на річці Сена
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"