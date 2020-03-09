Теж дістало "3 сентября"? Зібрали для вас хороші українські пісні про осінь

Кожного 3 вересня увесь пострадянський простір як за командою починає згадувати одного немолодого шансоньє, вмикати його пісню "3 сентября" та "оригінально" жартувати про одне й те саме щороку. Ми вирішили зібрати свій плейлист з хорошими українськими піснями про осінь. Список абсолютно суб’єктивний і не претендує на істину в останній інстанції.

Kozak System — "У осені очі твої"

"Якщо уявити, що осінь — це атмосферний трисерійний серіал (а для кожного пристойного серіалу хороші композитори пишуть саундтреки), то ми вважаємо, що саундтреком до цієї пори року якнайкраще підходить саме ця пісня. Думаємо, ми виграли кастинг у самої осені", — описує гурт свою композицію.

Тож пропонуємо не лише прослухати пісню, а й подивитись цікавий кліп про осінь.

Мотор'Ролла — "Осінь жовто-сіра"

Це пісня ще одного українського рок-гурту, вона є в альбомі "…шо кому не ясно?", який вийшов у далекому 2005 році. Якщо цю композицію ви можливо не чули, то хіт гурту "8-ий Колір" з цієї ж платівки не знати майже не можливо.

ТНМК — "Восени"

Трохи відійдемо від рок-музики і згадаємо про відомий вітчизняний хіп-хоп гурт ТНМК. Пісня "Восени" вийшла у 2004 році. На YouTube каналі гурту також є своєрідний кліп на цю композицію, який складається з різних слайдів. Якість не найкраща, бо пісня зовсім не нова.

Океан Ельзи — "Осінь"

Повертаємося до року, але вже куди новішого. Останній студійний альбом ОЕ "Без меж" побачив світ у 2016 році, відтоді лідер гурту Святослав Вакарчук встиг побувати (вдруге) у Верховній Раді та (вдруге) піти звідти. Не забуває він про музику, й іноді гурт випускає сингли, але студійних альбомів більше не було.

Гич Оркестр — "Тінь...день...сум..."

Особистий внесок у цей плейлист нашої головної редакторки Насті Станко — композиція "Тінь...день...сум..." гурту "Гич Оркестр" на вірш Володимира Сосюри 1928 року "Може й ми не друзі".

Наталя Могилевська — "В Києві осінь"

Було б трохи несправедливо, якби в наш список не потрапила жодна поп-композиція. Тому пропонуємо згадати про старий сингл Могилевської, який вийшов російською ще 20 років тому. А нещодавно співачка представила його українську версію.

Бонус трек: Іво Бобул — "А вже осінь прийшла у мій сад"

І останньою у списку (але не останньою в наших серцях) йде безсмертна класика від метра української сцени. Каналу в Іво Бобула на YouTube ми не знайшли, тому пропонуємо прослухати композицію на сторонньому, але ж головне не чий канал, а яка пісня.

Матеріал "Громадське".