TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно

Румунська влада опублікувала доповідь румунських спецслужб про те, як російські агенти використали ТікТок для впливу на результати президентських виборів в Румунії. Втім, проблема не тільки в поширенні пропаганди і сприяння прихильнику Москви, але й настроях румунів. Опитування показують, що агент Кремля перемагає в другому турі виборів з результатом 58%. Чи справиться Румунія з цією проблемою?

У документах, оприлюднених нинішнім президентом Румунії, який залишає посаду, не йдеться про те, що Кремль намагався вплинути на результати виборів на користь Каліна Джорджеску, але є всі підстави вважати, що це було зроблено, пише європейська редакція Politico.

Згідно з розсекреченими документами румунської розвідки, ультранаціоналістичний кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску отримав перемогу завдяки кампанії в TikTok, яка була схожа на операції впливу, проведені Кремлем в Україні та Молдові.

Politico нагадує, що Джорджеску, який несподівано переміг у першому турі президентських виборів в Румунії і очолює опитування громадської думки напередодні другого туру цієї неділі, висловив захоплення російською культурою і назвав путіна людиною, яка любить свою країну. Джорджеску також різко критикував Європейський Союз і НАТО, а його перемога потенційно може спричинити проблеми для обох альянсів.

Розсекречені румунські документи стверджують, що проплачені впливові особи, а також члени екстремістських, правих груп і люди, пов'язані з організованою злочинністю, просували кандидатуру Джорджеску в Інтернеті. Документи прямо не стверджують, зазначає Politico, що росія намагалася вплинути на вибори, але наполегливо вказують на це.

Видання підкреслює, що нинішній президент – ліберал Клаус Йоганніс погодився оприлюднити ці файли в середу на прохання румунських журналістів і груп громадянського суспільства.

Документи, за словами Politico, суперечать заявам Джорджеску про те, що він не отримував жодної іноземної підтримки під час передвиборчої кампанії і посів перше місце на виборах 24 листопада лише тому, що його послання знайшло відгук в румунського народу.

Прес-секретар Джорджеску заявив, що документи не містять нічого нового. "Те, що вони розсекретили файли, є лише черговою спробою політичної системи завадити йому перемогти, використовуючи ЗМІ та програми фейкових новин", – заявив він.

Сліди росії. У тому числі у їх відсутності

Politico зазначає, що передвиборча кампанія Джорджеску вибухнула на платформі соціальних мереж TikTok всього за два тижні до виборів 24 листопада. Про це свідчить один з розсекречених документів Румунської розвідувальної служби (SRI). Близько 25 000 акаунтів були частиною мережі TikTok, безпосередньо пов'язаної з кампанією Джорджеску, і стали дуже активними протягом цих двох тижнів, йдеться в документі.

Близько 800 з цих акаунтів існували з 2016 року – року запуску TikTok, але майже не проявляли активності до листопада цього року.

"Діяльність акаунтів могла координуватися державним суб'єктом", – йдеться в іншому документі SRI. За оцінкою Інституту, за кампанією стояла "дуже хороша компанія з цифрового маркетингу", а її учасники вміло обходили правила TikTok. SRI зазначив, що кожен акаунт TikTok мав унікальну IP-адресу, що свідчить про цілеспрямовану стратегію, спрямовану на те, щоб ускладнити визначення масштабу мережі.

За даними SRI, для координації діяльності TikTok використовувалася група, створена в додатку для обміну повідомленнями Telegram. Повідомлення містили поради про те, як ввести в оману систему перевірки контенту TikTok, наприклад, шляхом запису екранів і зміни контенту, щоб платформа сприймала його як оригінальний, повідомляє SRI.

Прес-секретар кандидата в президенти відповів на це Politico: "Те, що люди, згадані в документах, хотіли зробити від імені пана Джорджеску без дозволу, – це їхня особиста проблема". Речник припустив, що викриття в розсекречених документах можуть бути частиною операції під чужим прапором, спрямованої на дискредитацію Джорджеску.

Логіни для входу на румунські веб-сайти, пов'язані з виборами, були розміщені на кіберзлочинній платформі російського походження, а також на приватному Telegram-каналі, відомому поширенням даних, викрадених з багатьох країн, але ніколи з росії, як зазначено в одному з документів SRI.

SRI виявила понад 85 000 кібератак, які намагалися використати вразливості виборчої ІТ-системи Румунії, щоб отримати доступ до даних, змінити контент і вивести мережу з ладу. Атаки тривали протягом декількох днів, включаючи день виборів і наступний день, і відбувалися з 33 країн, що ускладнює покладання відповідальності на одну конкретну країну, зазначає SRI.

Впливові особи за гонорари. Десь ми це вже бачили

Джорджеску стверджував, що не витратив жодної копійки на свою передвиборчу кампанію, що викликає питання про те, як йому вдалося провести таку успішну кампанію, не витративши жодної копійки.

Але доповідна записка, підготовлена Міністерством внутрішніх справ Румунії, свідчить про те, що так звані впливові особи в соціальних мережах були найняті посередницькими компаніями, принаймні одна з яких виявилася підставною особою, для просування неназваного профілю "ідеального кандидата" перед виборами в TikTok, Instagram і Facebook. Ці інфлюенсери заробляли близько 80 євро за пост на кожні 20 000 підписників.

Інфлюенсерам платили за те, що вони поширювали відео, в яких обговорювали профіль ідеального кандидата в президенти Румунії, разом із хештегом #balanceandverticality. Хоча ім'я Джорджеску прямо не називалося, цей так званий ідеальний кандидат тісно збігався з його власним профілем. Пости набирали від 1 000 до 500 000 переглядів на кожне відео.

Згідно з документами, румун, який працює з криптовалютою, заплатив $381 000 деяким користувачам TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску за місяць до першого туру президентських виборів. У середу в телевізійному інтерв'ю Джорджеску заявив, що ніколи не зустрічався з цією людиною і що його ім'я йому не знайоме.

Після перемоги Джорджеску в першому турі кілька впливових осіб заявили, що шкодують про свої пости.

Politico наголошує, що стратегія була схожа на кампанію, розгорнуту в сусідній Молдові, яка мала на меті переконати людей голосувати за проросійського кандидата на двотуровому президентському голосуванні в цій країні, згідно з документом міністерства внутрішніх справ. Чинний проєвропейський президент Молдови Майя Санду, яка також є громадянкою Румунії, з невеликою перевагою перемогла у другому турі виборів минулого місяця на тлі попереджень про те, що росія планує повалити її уряд і встановити свій маріонетковий режим для контролю над країною.

росія використовувала подібну тактику в кампаніях, які Кремль проводив в Україні перед початком вторгнення в країну, йдеться в документі.

TikTok на лінії вогню. Політичний контент назвали розважальним

За чотири дні до першого туру президентських виборів румунські виборчі органи попросили TikTok видалити контент, пов'язаний з Джорджеску, оскільки неможливо було ідентифікувати, хто заплатив за матеріал.

У відповідь TikTok заявив, що заблокував доступ до цих постів для жителів Румунії, але вони залишалися доступними за кордоном і могли поширюватися відповідно до одного з документів SRI.

Подальші перевірки показали, що пости все ще були доступні в Румунії, навіть у день виборів. Згідно із законом, передвиборча кампанія в Румунії має офіційно завершитися за 24 години до відкриття виборчих дільниць.

Але TikTok класифікував пости, пов'язані з Джорджеску, як розважальний, а не політичний контент і зробив їх доступними без обмежень для широкого кола користувачів, без належного маркування, пов'язаного з виборами, зазначає SRI.

Таке ставлення збільшило охоплення Джорджеску, в той час як контент інших кандидатів у президенти був відфільтрований, що знизило його видимість, йдеться в документі.

TikTok не одразу відповів на запит про коментар, але відкинув звинувачення в порушенні румунського виборчого законодавства.

Втім, як зауважує "Радіо "Свобода " Європейський Союз наказав TikTok заморозити всі свої дані на тлі повідомлень про те, що китайська соціальна платформа відігравала важливу роль у реалізації зрежисованої Москвою кампанії з метою впливу на президентські та парламентські вибори в Румунії.

Європейська комісія 5 грудня видала "наказ про утримання" TikTok відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA), щоб зберегти докази, "пов'язані з фактичними або передбачуваними системними ризиками, які сервіс може становити для виборчих процесів і громадянського дискурсу в ЄС", – йдеться в заяві Комісії.

Злочинники та екстремісти. Їхня підтримка "велика честь" для Джорджеску

Згідно з документами Міністерства внутрішніх справ, деякі з прихильників Джорджеску, які брали участь у просуванні та купівлі голосів, є членами правих екстремістських рухів, мають зв'язки з організованою злочинністю або належать до релігійних культів, які раніше брали участь у просуванні проросійських, антисемітських, антинатовських та антиукраїнських наративів.

Документи не розкривають точної ідентичності прихильників, але містять біографічні дані: один із прихильників (який воював у Французькому іноземному легіоні) пропагує фашистську ідеологію та організовує воєнізовані табори для радикалізації молоді.

Інша людина, яка мала зв'язки з організованою злочинністю, як вважають, фінансувала кампанію Джорджеску в TikTok.

"Хіба вони теж не люди? Дуже добре, для мене це велика честь", – сказав Джорджеску в своєму телевізійному інтерв'ю.

США занепокоєні. Інвестиції під загрозою

Державний департамент США заявив, що стурбований кібератаками, спрямованими на виборчий процес в Румунії, і закликав до повного розслідування для забезпечення його цілісності, заявив у середу речник відомства Метью Міллер.

"Тяжко зароблений прогрес Румунії, яка закріпилася в трансатлантичному співтоваристві, не може бути повернутий назад іноземними гравцями, які прагнуть відвернути зовнішню політику Румунії від її західних альянсів", – сказав він.

Міллер попередив, що така зміна "матиме серйозні негативні наслідки для співпраці США з Румунією в галузі безпеки, а рішення про обмеження іноземних інвестицій відштовхне американські компанії від продовження інвестування в Румунію".

Хитка демократія в Румунії. Як визрівала проблема, та що робити Заходу

Незалежна експертка з питань зовнішньої політики Центральної Європи, трансатлантичних відносин, штучного інтелекту та цифрової політик Анда Болога наголошує, що роль TikTok, безумовно, є важливим питанням, але існують ключові глибинні проблеми, які сприяли піднесенню невідомого популіста. Його підйом підкреслює хиткий стан румунської демократії, якій загрожує зовнішнє втручання, внутрішнє розчарування та тектонічні зрушення, що змінюють політику в усій Європі, пише експертка у публікації Центру аналізу європейської політики.

Джорджеску, інженер-агроном, який народився в Бухаресті і має ступінь доктора наук у галузі ґрунтознавства, працював у Міністерстві охорони навколишнього середовища Румунії, Організації Об'єднаних Націй, а також був архітектором стратегій сталого розвитку країни у 1999 та 2008 роках. Він прийняв ультраправу, антизахідну риторику і короткий час був почесним президентом ультраправої націоналістичної партії "Альянс за союз румунів", після чого дистанціювався від неї.

У 2016 році кремлівський пропагандистський канал Sputnik назвав його "майбутнім прем'єр-міністром Румунії". Зараз він перебуває під слідством за просування фашистської ідеології та прославляння воєнних злочинців, зокрема засновника фашистського руху "Залізна гвардія" Корнеліу Зелеа Кодряну та диктатора Румунії та нацистського колабораціоніста під час Другої світової війни Іона Антонеску, яких він публічно називав "героями".

Його перемога в першому турі президентських виборів сколихнула політичний істеблішмент. Отримавши майже 23% голосів, він випередив більш відомих кандидатів від визнаних політичних гігантів Румунії, включаючи Соціал-демократичну партію і Націонал-ліберальну партію. Тепер на нього чекає другий тур проти Єлени Ласконі, лідера ліберального Союзу "Рятуйте Румунію", яка набрала 19% голосів. Явка виборців у першому турі склала похмурі 51%, і ця цифра коливається вже багато років.

Менш ніж за три тижні до виборів рейтинг Джорджеску був настільки низьким, що традиційні ЗМІ його практично ігнорували. Тоді його кампанія використала TikTok для прямого зв'язку з виборцями. Хештеги, вірусні відео та цільові пости збільшили кількість його переглядів на 300 000 за кілька тижнів до виборів, зробивши його обличчям зростаючого ультранаціоналістичного руху.

Його націоналістична риторика, яка обіцяє відновити румунський "суверенітет" і відкидає ймовірне іноземне втручання, викликала глибокий резонанс серед розчарованих виборців. Для діаспори – багато з яких працюють на робітничих посадах по всьому ЄС і відчувають себе маргіналізованими як за кордоном, так і вдома — акцент Джорджеску на румунській гідності та суверенітеті дав відчуття репрезентативності.

За словами Анди Бологи, ця експлуатація глибокого соціального невдоволення ґрунтується на десятиліттях корупції, неефективного управління та невиконаних обіцянок з боку основних румунських партій. Це підірвало суспільну довіру і посилило розчарування виборців – опитування 2023 року показало, що лише 19% довіряють уряду і 17% довіряють парламенту.

Румунія належить до найбільш корумпованих країн ЄС і посідає перше місце в ЄС за ухилянням від сплати податків, щорічно вимиваючи понад 16 мільярдів євро. Довіра до політичних партій серед молоді досягла історичного мінімуму – лише 4% у країні, де 42% студентів є функціонально неграмотними.

При цьому, як зазначає експертка, Румунія також є об'єктом дезінформаційної війни Москви. Підтримувані росією дезінформаційні мережі вже давно намагаються поляризувати румунське суспільство і послабити його демократичні інститути. Особливо вразливими є молоді, менш освічені румуни, серед яких довіра до росії вища, ніж у середньому по країні, згідно з дослідженням, проведеним експертом з питань боротьби з дезінформацією професором Даном Султанєску. Риторика Джорджеску напрочуд добре узгоджується з наративами, підтримуваними Кремлем.

Вибори також висвітлили проблеми регулювання цифрових платформ. Румунська влада заявила про потенційні порушення Закону ЄС про цифрові послуги, посилаючись на роль TikTok у поширенні маніпулятивного контенту, і звернулася до Європейської комісії з проханням розпочати розслідування. TikTok заперечив звинувачення, а його генерального директора викликали до Європейського парламенту. Проте, навіть якщо порушення підтвердяться, найімовірнішим наслідком для соціальної мережі буде штраф – легко поглинута вартість ведення бізнесу. Румунії та ЄС бракує дієвих механізмів підзвітності, які б гарантували, що платформи понесуть реальні наслідки за сприяння дезінформації та маніпуляціям.

Опитування показує, що Калін Джорджеску переможе у другому турі з 58% голосів, випередивши Єлену Ласконі, яка набрала б 42%. Навіть якщо Ласконі переможе, це, швидше за все, буде короткостроковим успіхом, а не вирішенням глибоких розбіжностей, які розвивалися протягом тривалого часу.

Анда Болога наголошує, що ці вибори підкреслюють нагальну істину: румунські лідери повинні усунути першопричини розчарування виборців. Водночас вони повинні співпрацювати з трансатлантичними союзниками, щоб протистояти гібридним загрозам Москви і створити міцніший захист від руйнівного впливу дезінформації.

На думку експертки, ставки високі: те, як Румунія впорається з цим моментом, створить прецедент для ширшої боротьби Європи проти нелібералізму та іноземного втручання.