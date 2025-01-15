Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл

Дональд Гілл в своєму поточному тижневику розглянув кілька проблемних питань російсько-української війни. Зокрема, "тіньовий флот" росії, тренування союзниками підрозділів ЗСУ та проблему оборонних позицій України на фронті.

Тіньовий флот російського нафтового експорту. Перше місце за Грецією

Припинення продажу російської нафти мало б вплив на світову економіку, тому російський експорт був обмежений цінами, що не перевищували 60 доларів за барель. Оскільки компанії ЄС/ G7+ домінують у галузі морського страхування, вони не дозволять застрахованим ними суднам перевозити вантажі, що підпадають під санкції. росія звернулася до суден, які були застраховані за межами юрисдикції ЄС та G7. Характерними рисами цих суден були недостатнє страхування, небезпечні операції, уникнення перевірок та непрозорість власності. Термін "тіньовий флот" відноситься до поведінки відключення систем відстеження. Найчастіше використовуються прапори Островів Кука, Есватіні, Габону, Ліберії, Мальти, Маршаллових Островів, Панами, Есватіні та самої росії.

Eventin – це танкер під панамським прапором, що належить ОАЕ і перевозить 99 000 тонн нафти. Паперовий слід вказує на компанію з одним судном, якою на папері керує компанія з Маршаллових островів. 19-річне судно втратило здатність маневрувати при вітрі в 44 вузли, і корабель був взятий на буксир німецькими кораблями.

Більш точні терміни:

Прозорий флот – танкери, які мають чіткого власника і не демонструють підозрілої поведінки.

Сірий флот – власник незрозумілий, танкер часто змінює прапори. Таких суден налічується понад 1 000. З березня 2022 року по квітень 2024 року поставки нафти сірим флотом зросли на 111%.

Тіньовий флот – відключення систем автоматичної ідентифікації, фальсифікація ідентифікаційних даних та місцезнаходження. Таких суден налічується 1 300. За той самий період поставки нафти "темним флотом" зросли на 19%.

Ці цифри включають судна, що перевозять санкційну нафту з Ірану та Венесуели. Іран перебуває під санкціями через дії проти кораблів у Перській затоці в 1981-1987 роках, звинувачення США в тероризмі, а також через відмову припинити програму збагачення урану. Вони були зняті у 2016 році, коли Іран погодився припинити збагачення, але Трамп вийшов з угоди, і США знову запровадили санкції у 2018 році. Санкції проти венесуельської нафти були введені у 2019 році після фальсифікації виборів, скасовані після того, як уряд виконав деякі зобов'язання щодо змін, і знову введені у 2024 році, коли опозиції не дозволили виставити свого кандидата проти Мадуро.

Щоб заплутати системи стеження, деякі кораблі "тіньового флоту" передають свою нафту на інше судно, яке не підпадає під санкції, ще перебуваючи в морі.

У грудні китайська компанія Shandong Port Group розвантажила нафту з восьми танкерів, що потрапили під санкції, на своїх потужностях (на фото). Вони оголосили, що заблокують танкери, що потрапили під санкції, у 2025 році. Не було жодної згадки про те, чи прийматимуть вони нафту, перевантажену на судна, що не перебувають під санкціями. Інші китайські компанії не зробили такої заяви.

До 2022 року налічувалося близько 600 суден тіньового флоту. Більшість суден, придбані для збільшення санкційних поставок, інакше були б списані. Понад 70% цих суден мають вік понад 15 років. Оскільки вони уникають перевірок, вони з більшою ймовірністю зламаються або розпадуться навпіл.

До трійки найбільших країн призначення санкційної російської нафти входять Індія, Китай і Туреччина. Індія є найбільшим одержувачем нафти з кораблів сірого флоту. Китай випереджає Індію як найбільший одержувач нафти з кораблів тіньового флоту.

Незважаючи на те, що право власності навмисно приховується, компанії, розташовані в Греції, представляють найбільшу групу фактичних власників "тіньових" суден, за ними йдуть росія, ОАЕ, Китай і Туреччина.

Після санкцій проти 150 кораблів минулого року США запровадили санкції проти ще 180 суден, які, за оцінками, перевозять третину російського експорту нафти. Велика Британія зробила те ж саме, і обидві країни також вперше запровадили санкції проти "Газпрому" і ПАТ "Сургутнафтогаз", двох гігантських нафтових компаній. Через три роки після початку війни британський міністр закордонних справ заявив: "Ми не будемо стояти осторонь і дозволяти нафтовим прибуткам ставити під загрозу життя українців, а також не дозволимо росії продовжувати наповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці".

...не можна не задатися питанням: але ж ви стояли осторонь останні три роки?

Фінляндія та російські судна. Екіпаж судна Eagle S, яке знищило електрокабелі в Балтійському морі, складається з громадян Грузії та Індії. Двоє грузинів, капітан і член екіпажу, були заарештовані. Чотири інші судна курсували у водах між Фінляндією та Естонією. Два судна, "Лайн" і "Лайф", плавали нестабільно і є частиною тіньового флоту, який перевозить санкційну нафту. Кораблі ВМС Фінляндії не дають 20 суднам вийти, поки вони проводять перевірку на предмет порушення санкцій та інших питань. Країни Балтійського моря дозволяли суднам виходити після попередніх інцидентів, оскільки міжнародне право не визначало їхні дії як незаконні. Дії Фінляндії ґрунтуються не лише на здоровому глузді, але й на намірі забезпечити дотримання міжнародних санкцій та протистояти російській кампанії гібридної війни.

Тренування підрозділів ЗСУ союзниками. І все ж тренувати треба самим

ЄС створив українську програму підготовки для різних функцій, але тривалість програми визначає Україна. Навчання штабних офіцерів на Заході зазвичай триває місяцями, але в Польщі курс триває лише 21 день. У США навчальний цикл підготовки триває рік, починаючи з базових індивідуальних навичок і закінчуючи батальйонними операціями. Колективні тренування для українських відділень, взводів і рот тривають лише по одному тижню. За цей час вони мають навчитися працювати один з одним та з мінометними розрахунками. Окремо тренуються командири взводів і сержантський склад, а також представники різних професій – медики, сапери, артилеристи і танкісти.

Скорочена підготовка для систем озброєння була успішною, але однією зі спроб поширити знання була програма під назвою "Тренування тренерів", в рамках якої українці проходили підготовку до професійного рівня, а потім поверталися в Україну і навчали інших солдатів. Неминуче вони тренували солдата, а той повертався і тренував інших протягом кількох місяців, перш ніж його відправляли в бій, де його знання втрачалися, якщо він гинув. Навіть якщо його не вбивають, він не ділиться знаннями з рештою армії. Тож нового солдата відправляли тренуватися як інструктора, і цикл починався знову.

Українці, яких відправляють на навчання, мають широкий спектр навичок, і підготовка, яка могла бути актуальною десять чи двадцять років тому, зараз застаріла. Інструктори дізнаються про навички нових солдатів лише за кілька днів до їхнього прибуття, і їм постійно доводиться змінювати свої програми, щоб найкраще відповідати потребам солдатів.

Українська доктрина, заснована на радянській спадщині, наголошує на конкретних наказах, де кожна деталь спланована, і солдат має мало ініціативи у виконанні цих наказів. Американська доктрина дає солдатам мету і повноваження для досягнення цієї мети у спосіб, який вони обирають, але це вимагає висококваліфікованих підлеглих, від офіцерів до сержантів і рядових. У той час як деякі українські бригади розвинули культуру, що дозволяє їхньому досвідченому і обізнаному особовому складу використовувати свою ініціативу, інші бригади не мають такого ж рівня підготовки і керівництва, тому їх навчають комбінації обох доктрин.

Така підготовка є корисною, але вона не є адекватною для максимізації бойового потенціалу підрозділу перед вступом або повторним вступом у бойові дії. Основним компонентом підготовки є час, і хоча повний цикл підготовки підрозділу може тривати рік, є додаткові переваги підготовки молодшого і старшого командного складу протягом багатьох років для набуття досвіду і знань. Україна не може дозволити собі розкіш вивести підрозділ з бойових дій на рік, не кажучи вже про кілька років, тому вони відпускають їх приблизно на місяць, щоб отримати якомога більше життєво важливої інформації за цей час.

Найближчі до реалізації свого потенціалу програми – це базові бойові навички та підготовка з озброєння і систем озброєння, яка може включати як стрільби, так і технічне обслуговування озброєння. Найбільш далекі від реалізації свого потенціалу програми – це колективна підготовка підрозділів. Тижня недостатньо для відділення, а тим більше для взводу і роти. Жодне з цих тренувань не є достатньою умовою для проведення комбінованих збройних операцій на рівні батальйону і бригади. Якщо окремі бригади не розвиватимуть ці спроможності самостійно, вони ніколи їх не матимуть.

Щонайменше 22 країни забезпечують підготовку у формі базових бойових навичок, навичок взводу/роти/батальйону, вогневої підготовки та підготовки з лідерства для сержантського складу, офіцерів та персоналу батальйону/бригади.

Поставки озброєння. Власні та з-за кордону

Як згадував Том два дні тому, в грудні відбулося раптове і значне збільшення поставок 155-мм артилерійських снарядів з Німеччини в Україну:

Це снаряди калібру 155 мм, надані Німеччиною. Попереднє збільшення, ще в червні, відбулося завдяки чеській ініціативі з виробництва боєприпасів, що фінансується Німеччиною. Тим часом, виробничі потужності заводу зростають, навіть якщо фактичне виробництво снарядів залежить від майбутнього німецького фінансування.

Для тих, хто цікавиться, ось пов'язані між собою теми про двигуни, контролери польоту та гіроскопи, що використовуються в дронах. Має сенс створити джерело для двигунів, на яке не впливає зміна зовнішньої політики, тому група росіян інвестувала в обладнання для виробництва двигунів. Однак російський уряд не зацікавлений у цьому, і вони знаходяться на межі закриття виробництва. Застаріле обладнання, брак автоматизації та низька виробнича потужність – ось причини, чому вони не можуть конкурувати. Цей завод у Китаї виробляє 2 000 000 статорів (нерухомих компонентів електродвигунів) на місяць. У поєднанні з іншими компонентами виходить багато дешевих двигунів.

414-а бригада (Мадяра) виробляє копію протитанкової міни ПТМ-3. росіяни використовують справжні міни ПТМ-3 і розрізають їх навпіл для зменшення ваги, щоб їх можна було скидати за допомогою легких безпілотників.

Українці вимірюють проникнення та осколковість кумулятивного заряду, що знаходиться в стадії розробки. Вони також випробували кумулятивний заряд проти рознесеної броні, яка може повторювати додатковий захист танків "Черепаха".

Зображення виробництва KF41 або Lynx в Угорщині. Зараз вони також виробляються в Україні.

Перший KF41 Lynx був доставлений в Україну для випробувань. БМП вагою 44 тонни має 30-мм гармату з дальністю стрільби 3000 метрів, кулемет і протитанкову ракетну установку. Він рухається зі швидкістю 70 км/год, має екіпаж з трьох осіб і може перевозити дев'ять солдатів. Перший завод Rheinmetall в Україні використовувався для ремонту пошкоджених машин, але зараз він будує KF41. Перший з близько десяти Lynx буде доставлений найближчим часом. Другий завод наближається до завершення. Ще два заводи, які вироблятимуть боєприпаси і пальне, перебувають на стадії планування. Rheinmetall також працює з Києвом над виробництвом систем протиповітряної оборони в Україні.

Мультиплікатори сили. Оборонні позиції України

Якщо хтось думає, що "лише" некомпетентні генерали і всі проблеми, що випливають з цього, включаючи серйозні провали керівництва на вищому рівні, некомпетентність командування, нездатність координувати дії між окремими підрозділами та/або дуже погану підготовку маси мобілізованих військ – підривають ефективність ЗСУ: вибачте, але це "лише" деякі з найбільш важливих чинників.

Інша проблема полягає в тому, що Міністерство оборони в Києві продовжує витрачати мільйони на будівництво оборонних позицій не в тих районах, не на тих позиціях і не в тих напрямках. Крім того, низька якість підготовки офіцерів і солдатів ЗСУ призводить до того, що багато з них не мають жодного уявлення про те, як і де будувати польові фортифікаційні споруди...

Командир іноземного добровольчого підрозділу Райан О'Лірі коротко згадує про те, що деякі командири підрозділів неодноразово не можуть організувати належну оборону, і це ускладнює оборону позицій для підрозділів, що знаходяться ліворуч і праворуч від них. Потім він переходить до обговорення будівництва оборонних позицій.

Існує багато дискусій щодо грошей і часу, витрачених на будівництво окопів та інших оборонних позицій, багато з яких виявилися погано спроектованими, неякісно збудованими, не корисними для захисників або навіть корисними для ворожих атак. Як приклад О'Лірі наводить оборонні позиції Карлівки, що за 18 км на захід від Авдіївки. На момент будівництва вони були далеко від лінії фронту і не потрапляли в зону досяжності ворожої артилерії. Крім того, оборонні позиції повинні мати повітряний захист від безпілотників. Він згадує, що матеріали для будівництва даху пролежали поруч з деякими позиціями півроку і так і не були встановлені. Крім того, жодна з позицій не використовує переваги рельєфу місцевості, такі як лісосмуги та будівлі.

Він показує, що багато оборонних позицій були побудовані на осі схід-захід, з дружніми силами на заході. Щоб зустріти ворога на сході, оборонні позиції слід будувати по осі північ-південь, щоб усі оборонні вогневі засоби могли уражати ворога, що наближається. Насправді, оборонні позиції на осі схід-захід насправді допомагають ворогу, тому що ворог не тільки зіткнеться з меншою кількістю оборонних вогневих засобів при наближенні до траншеї, але й отримає доступ до траншеї з одного кінця, що забезпечить йому прикриття під час атаки на решту траншеї. Атака траншеї збоку називається фланговою атакою, до якої прагнуть усі нападники. Люди, які будували ці позиції, розташовували фланг деяких окопів найближче до ворога.

Типовий (негативний) приклад (і головна причина безперервного російського наступу в районі Покровська):

Він також зазначає, що оптимально мати двох бійців на кожні десять метрів лінії окопів. Якщо лінія окопів довша, ніж можуть утримувати захисники, то ворогу буде легше дістатися до окопів, навіть якщо він атакує їх фронтально, тому що на ділянках без людей не буде оборонного вогню, який би стримував ворога від проникнення. Тоді ворог може використати довгу траншею для атаки на захисників в тих частинах, які обладнані. Оборонні позиції повинні бути досить маленькими, щоб їх можна було утримувати, а також вони повинні бути здатні підтримувати одна одну.

Для конкретних прикладів він пропонує три знімки, розташовані поблизу Карлівки.

На першому зображенні траншейний комплекс розміщено посеред поля. Головна дорога знаходиться у верхній частині зображення і має лісосмуги з обох боків. Окопний комплекс розташований недостатньо близько, щоб захистити дорогу, він не має лінії вогню до дороги через лісосмуги, не має ніякого повітряного захисту і не використовує переваги рельєфу місцевості. Якщо укомплектувати лише найсхіднішу лінію окопів, то знадобиться 100 чоловік (за бажаного варіанту 2 чоловіки на кожні 10 метрів окопів) або 20 чоловік (якщо розтягнути її до 2 чоловік на кожні 50 метрів окопів). Це дуже багато людей, щоб розмістити їх посеред поля без полів вогню на головному шляху підходу ворога.

В альтернативному варіанті, бойові позиції для двох бійців можуть вести вогонь по дорозі або по сусідніх полях, на менших позиціях легше побудувати верхній захист, і вони знаходяться досить близько, щоб підтримувати один одного. Якщо їм потрібно буде відступити, позаду них є підготовлені позиції, а деякі шляхи відходу пролягають через лісосмуги. Будівлі в нижній частині зображення – це західний район Карлівки. Залежно від наявних ресурсів, в тому числі часу, вони могли б проводити бойовий відхід з непідготовлених будинків або створити позиції в підвалах цього району. Позиції в підвалах повинні мати чітке поле обстрілу спереду і з флангів, а також прикритий маршрут відходу.

Важливим застереженням щодо будь-яких позицій, запропонованих на карті, є те, що позиції на карті є хорошим початковим кроком до планування, але запропоновані позиції повинні бути перевірені на місцевості, щоб зрозуміти, чи є вони дійсно життєздатними, або чи не роблять їх непридатними для використання через перепади висот, перешкоди для огляду та інші проблеми.

На другому зображенні він знову ілюструє, як комплекс окопів площею 500 квадратних метрів начебто призначений для відбиття десантної атаки через водосховище, але може спостерігати лише 200 метрів дороги.

Ширший погляд ще більше ілюструє, наскільки безглуздими були фактичні позиції. Перед вузьким проходом і за ним було вузьке місце шириною лише 220 метрів, яке можна було легко захистити. Суцільні прямокутники представляють невеликі бойові позиції, а порожнисті прямокутники - будинки і споруди, які можна було б перетворити на оборонні споруди. Загалом, позиції повинні бути достатньо близько, щоб підтримувати одна одну, але не настільки близько, щоб одна бомба могла влучити в них усі. Враховуючи низку послідовних позицій, ця місцевість повинна бути здатна зупинити будь-які лобові атаки протягом тривалого періоду часу і здаватися лише тому, що позиції на її флангах на відстані двох і п'яти кілометрів були відкинуті назад.

У третьому прикладі він показує, як довга траншея, що йде паралельно дорозі, мало допомагає захиститися від російського наступу по цій дорозі. Ширший погляд показує, як дорогу можна заблокувати, зруйнувавши міст через річку. Послідовні позиції могли б забезпечити опір будь-яким переправам піхоти, що зійшла з техніки, і будь-яким спробам наведення мостів. Кілька будинків можна об'єднати в одну оборонну позицію, створивши тунелі або траншеї між підвалами будинків, як це було зроблено в Мар'їнці.

Оборонні укріплення – це мультиплікатори сили. Вони мають підвищувати ефективність будь-якого підрозділу, який їх займає. Під час літнього наступу на Україну в 2023 році російські війська досягли успіху у створенні та використанні оборонних позицій. В умовах наступу росіян Україна повинна забезпечити компетентне керівництво проектуванням і будівництвом оборонних позицій, щоб максимально знищити російські сили і мінімізувати власні втрати.

Джерело та ще джерело