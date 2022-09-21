Том Купер про іранські БПЛА на полі бою в Україні. Не зовсім іранські, а трохи китайські… Частина 2

Продовження допису про іранські БПЛА Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Більш цікава для України. Спойлер: буде й продовження.

Війна в Україні, 20 вересня 2022: Знайомство з іранськими БПЛА/ударними БПЛА, частина 2

Частину 1 можна прочитати тут.

У другій частині цієї публікації я сподіваюся пояснити, чому я витратив стільки часу, пояснюючи всі "передісторії та контекст" щодо іранських БПЛА, а також чому про них так багато негативних звітів.

Період із середини 1980-х приблизно до 2003–2005 років сформував "основу" цієї історії та пояснює, чому відбувся такий випадковий розвиток нових і чому модернізація старих та/або існуючих БПЛА просувалася повільними темпами, і чому до цього дня іранські БПЛА не сприймаються досить серйозно.

Не те, щоб в наступні кілька років все раптом стало краще. Навпаки, протягом більшої частини кінця 2000-х і більшої частини 2010-х різні кліки КВІР і регулярні збройні сили все ще, буквально, "сперечалися" про те, хто отримає що з двигунів і електроніки, які їм вдалося провезти контрабандою з-за кордону. Це було настільки ж важливо, оскільки ІРІ підпадає під низку західних ембарго та санкцій, і тому західні високі технології завжди важко отримати (навіть якщо це не зовсім "неможливо отримати"). Без сумніву, було багато ідей і — незважаючи на масовий відтік мізків — багато добрих намірів і принаймні стільки ж прототипів. Але все ж: маса з них піддалася поєднанню корупції та внутрішньої боротьби, і, загалом, уся іранська індустрія БПЛА — як і більшість іранського оборонного сектору — рухалася точно в нікуди. Один з "винятків із правил" для іранських розробок БПЛА 2000-х років: перший прототип Shahed-129.

Нещасна Сирія

Потім сталося кілька важливих речей. Починаючи з 2011 року КВІР почав військову інтервенцію в Сирії. З огляду на можливу реакцію Заходу, це була таємна операція, яка вимагала "мінімального сліду" КВІР у цій країні. Його "експедиційні сили" — сили КВІР "Кодс" (IRGC-QF) — розгорнули відносно невелику кількість власних військ (щонайбільше 3–4 батальйони): фактично більшість із них служили радниками режиму Асада, також командували та контролювали вибрані підрозділи місцевих ополченців. Керування відносно невеликими підрозділами на великому полі бою вимагало глибокої обізнаності про ситуацію: важливою для цього є хороша розвідка. Таким чином, IRGC-QF швидко розпочала розгортання свого тактичного розвідувального БПЛА HESA Shahed-129 у Сирії. Перше відео, яке я пам’ятаю, з’явилося в 2012 році, а до 2014 року вони стали звичайним явищем на більшій частині західної Сирії, але особливо в Дамаску та Алеппо.

Цей іранський БПЛА (тип невідомий, але, ймовірно, Shahed-129) був збитий ПЗРК, випущеним сирійськими повстанцями над Хан-аль-Ассалем 20 липня 2013 року.

Стратегічні альянси

Витративши близько 50 мільярдів доларів США на спроби врятувати Асада, між 2011 і 2014 роками — і тоді без особливого успіху (як зазвичай, Башар і його "внутрішнє оточення" привласнили більшу частину цього, а решту витратили або на хороший піар на Заході, або на лояльність різних воєначальників) – IRGC-QF була пригноблена низкою поразок. У 2015 році це зіграло важливу роль у переконанні путіна розпочати військову інтервенцію в Сирії — що було зручно для останнього, оскільки він перебував у міжнародній ізоляції після вторгнення в Україну.

Поза тим, у той час КВІР прагнув досягти набагато більшого: він прагнув встановити стратегічні відносини з путіним (тобто росією). Високоносий і недалекоглядний, як завжди, путін (і мєдведєв) не тільки сказали "ні", але й припинили експорт ракет "земля-повітря" (ЗРК) С-300 і кількох інших систем озброєння на замовлення Ірану (що спричинило міжнародні тертя, які тривали б роками та могли завдати значних фінансових збитків москві), але наполягав на тому, щоб російські військові командували та контролювали все і всіх у Сирії. Як наслідок, як тільки росіяни розпочали свою операцію в країні, вони з асадитами вели власну битву; а КВІР та його місцеві союзники свою. Напруженість досягла такого накалу, що, за чутками, іранці намагалися повалити Башара, і "лише" російським військам вдалося їм завадити.

Поступово, до 2017 року, вони налагодили стосунки, і іранці погодилися на роль росіян, які претендують на здійснення влади у Сирії. Натомість вони почали розраховувати на час для створення власної парадержави приховано: зрештою, путін не може запропонувати нічого порівняного з прагненням КВІР навернути сирійців у релігію Дванадцяти шиїтів за допомогою робочих місць в іранських культурних центрах в Латакії, на заводах боєприпасів, що належать КВІР, чи безкоштовні стипендії в Ірані...

Найголовніше: путінське ні мало далекосяжні наслідки для стратегічного плану. КВІР звернувся до Пекіна за стратегічним партнерством. Це було реалізовано за лічені тижні, десь наприкінці 2015-го та на початку 2016-го. І оскільки ІРІ бив потоком нафтодоларів, незабаром партнерство досягло такого рівня, коли якість відносин між Ісламською Республікою Іран і Китайською Народною Республікою (КНР) перевершила відповідні стосунки між КНР та Ісламською Республікою Пакистан.

Раптом протягом наступних двох років Іран почав не тільки розробляти, але й фактично серійно виробляти та вводити на озброєння ряд високотехнологічних систем зброї. Вони варіювалися від значної модернізації старих зенітно-ракетних систем (ЗРК) американського та радянського/російського виробництва до появи абсолютно нових систем ЗРК — деякі з яких, як стверджується, перевершують російські С-300 і С-400 — до появи численних зрілих систем БПЛА/ударних БПЛА.

Як це сталося?

Без сумніву, в Ірані є великі технічні університети, і вони випускають тисячі висококваліфікованих учених, які, у свою чергу, публікують величезну кількість наукових робіт. Настільки, що це викликало чимале занепокоєння в Ізраїлі. Ще в 2016–2018 роках The Jerusalem Post почала висловлювати занепокоєння на кшталт: "Чи виграє Іран у технологічній війні". Безсумнівно, ІРІ "успадкував" добре розвинену оборонну сферу, куплену у США за часів правління шаха, ще в 1970-х роках.

Однак через відсутність перспектив, які пропонує режим КВІР, ІРІ потерпає від масового відтоку мізків: по суті, маса розумної молоді залишає країну. Корупція є поширеною, тому жоден новий проект не має серйозних шансів бути реалізованим без значної політичної та фінансової підтримки різноманітних клік КВІР. Ось чому маса місцевих компаній все ще виробляє, наприклад, автомобілі на основі технологій 1970-х років: це "працює", оскільки допомагає "підтримувати статус-кво" між різними кліками.

Крім того, багато з цих наукових робіт, опублікованих іранськими вченими, були або підробленими, або лише копіями існуючих західних документів.

Що насправді сталося, так це те, що КВІР максимально використав свої нещодавно встановлені зв’язки з КНР не лише для масового трансферу ноу-хау, але й для допомоги у розбудові та зміцненні — між іншим — іранської індустрії БПЛА.

Це обслуговування клієнтів, дурню

Це грало прямо на руку Пекіну, адже якщо в чомусь китайці явно перевершують своїх західних і російських конкурентів за останні 10 років, то це в сфері "обслуговування клієнтів". Вони не лише пропонують свою продукцію: вони пропонують продукцію, адаптовану до вимог клієнта, і якщо клієнт готовий співпрацювати на належному рівні та здатний платити, у Пекіна немає проблем із замовленням державних корпорацій, таких як China Poly Group, China Electronic Technology Group (CETC) і 14-й Інститут, щоб "поділитися" в області деяких найбільш чутливих високих технологій. Насправді, допомогти замовнику запустити вітчизняне виробництво.

У цьому випадку угода була відносно простою: в обмін на іранський бойовий досвід, розробки та вимоги китайські провідні наукові установи проводили дослідження та розробки, тоді як китайська промисловість допомогла запустити серійне виробництво в Ірані. Іншими словами: КНР надала "повне обслуговування клієнту", від допомоги у визначенні іранських вимог до фактичного введення в озброєння отриманих систем озброєння. "Бонус" (з точки зору Китаю): останнє вимагає постійного використання високотехнологічних деталей "зроблено в КНР", що означає, що китайці можуть не лише контролювати іранське виробництво, а й останній бойовий досвід і прогрес у відношенні подальшого розвитку. Прибуток надається на роки вперед…

Єдиними "умовами", які китайці вимагали натомість (за винятком оплати, звичайно), були:

жодної передачі отриманого ноу-хау будь-яким третім сторонам;

заборона ІРІ (яка насправді є КВІР) вступати в аналогічну співпрацю з будь-якою третьою нацією чи інстанцією, і

всі продукти цієї співпраці офіційно і наполегливо декларуються як "made in IRI" (настільки, навіть таблички виробника "made in IRI" виготовляються в КНР, а потім монтуються в Ірані).

Китайці в останню чергу прагнуть зіпсувати свої комерційні відносини із Заходом або потрапити під ембарго та санкції за "співпрацю з державою-ізгоєм": зрештою, такі корпорації, як Poly Group, беруть участь не лише у військових проектах, а й… між іншим — відповідальна за імпорт таких західних предметів розкоші до КНР, як автомобілі Ferrari…

Нове для життя

Розробивши різноманітні іранські концепції та проекти, китайці подбали про переобладнання, реорганізацію та модернізацію ряду заводів в ІРІ. Це було прийнято різними кліками в КВІР, тому що таким чином кожна могла отримати свою частку — і це на роки вперед, тоді як раніше менше ніж жменька клік отримувала прибуток від контрабанди західних технологій з ОАЕ. Крім того, Емірати стягували до 300% ринкової ціни за обладнання, яке вони постачали. Іншими словами: китайці допомогли іранцям виготовити більш досконалі, потужніші БПЛА та ударні БПЛА, до того ж за нижчою ціною.

Можливо, найкращий приклад результатів: хоча раніше КВІР — тобто іранський оборонний сектор — так і не спромігся розробити рішення для перетворення своїх БПЛА, таких як Шахед-129, на ударні БПЛА, і не міг досліджувати та розробляти міні-точні керовані боєприпаси ( PGM) для них, тепер іранська промисловість не тільки виробляє БПЛА та ударні БПЛА у великих кількостях. Дійсно, вона також запускає серійне виробництво міні-PGM. У цьому випадку китайці почали з іранської версії американського BGM-71 TOW під назвою Toophan, щоб допомогти розробити Sadid-1. Це було ще в 2017 році ("приблизно"): тим часом іранці виробляють ракети класу "повітря-земля" Sadid-345, Sadid-361 і Fat’h-362. Близько двох-трьох років тому вони продемонстрували ракету "повітря-повітря" на основі аеродинамічного дизайну ракети "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder також для своїх ударних БПЛА.

Дві ракети Sadid-345 перед БПЛА Shahed-121 (на задньому плані ліворуч) і Shahed-129 (на задньому плані праворуч) UCAV — усі вони розроблені за (великої) підтримки Китаю та зараз виробляються та експлуатуються в Ірані.

Далі буде…

Джерело

Частина 1