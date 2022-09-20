Том Купер про іранські БПЛА. Від Ісламської революції до поля бою в Україні. Частина 1

І знов черговий допис Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Він розказує про іранські БПЛА, які знаходяться на озброєнні у російських збройних сил. Спойлер: репутація в них погана.

Війна в Україні, 19 вересня 2022: Знайомство з іранськими БПЛА та ударними БПЛА. Частина 1

Останні кілька днів я отримав багато запитань про іранські БПЛА та ударні БПЛА, які зараз перебувають на озброєнні російських збройних сил: що я про них думаю, наскільки вони ефективні, наскільки вони можуть бути ефективними та який їхній вплив буде... ?

Я не займаюся прогнозами майбутнього, і, поклавши руку на серце, зараз у мене немає чіткої відповіді. Але я спробую запропонувати дещо під час пояснення, що я знаю про іранські БПЛА та ударні БПЛА, їх походження та історію експлуатації. Сподіваюся, це також допоможе оцінити їхній вплив на події в Україні.

Mohajer-2: один із "1,5 покоління" іранських БПЛА, розроблений ще у 1980-х роках

Як це часто трапляється, я почну робити це у спосіб, який багатьом здасться "незвичним". Причина в тому, що мені смішно читати реакцію на одне з моїх недавніх відеоінтерв’ю в стилі "він аналітик повітряних боїв та історик, який спеціалізується на близькосхідних, африканських та азійських військово-повітряних силах" — і, отже, "що він може знати про путіна, росію та війну в Україні…?".

Що ж, дозвольте мені нагадати всім, що повітряна війна — це чотиривимірна справа: спроба вивчити її з одновимірної точки зору не спрацює. Крім того, мій досвід показує, що людині взагалі нічого не потрібно знати — доки вона знає, де знайти відповідну інформацію, і їй цікаво її шукати.

Наприклад: можна зробити те, що роблять багато моделістів-ентузіастів, які збирають комплекти літальних апаратів у масштабах 1:72, 1:48 або 1:32, і сказати: "Ні, я просто хочу зосередитися на камуфляжних кольорах і маркуваннях". Звучить чудово, чи не так?

Але як ви хочете дізнатися справжні кольори, нанесені на якийсь, скажімо, єгипетський МіГ-21 жовтня 1973 року — якщо ви відмовляєтеся дізнаватися, як функціонувала військова економіка Єгипту в той час, про який йдеться…? …і тому відмовляєтеся з’ясувати як працювала радянська військова економіка в той час…?

…тому, щоб дізнатися - радянський союз просто адаптував британський стандарт 381C (BS381C) як орієнтир для визначення конкретного кольору фарби, що використовується їхніми збройними силами….? ...і єгиптяни не тільки використовували BS381C здавна (через "британський вплив" в країні з давніх часів), але потім продовжували купувати радянські кольори і, таким чином, фарбували свої МіГ-21 у кольори, зазначені в таблиці BS381C... .?

Якщо ви думаєте, що це "тільки для ентузіастів" — це абсолютно неправильно. Кілька років тому пара академічних істориків з Ізраїлю завоювала багато всіх можливих похвал за публікацію книги, яка розповідає казки про те, як радянська сторона розмістила свої суперсекретні МіГ-25РБ в Єгипті в травні 1967 року, а потім літала на суперсекретних літаках. Розвідувальні вильоти над Ізраїлем — і його ядерним реакторним комплексом у Дімоні — все на основі одного чи двох неінформованих (а отже: дезінформованих) дописів на веб-сайті "вищого командування" у Москві (міністерства оборони росії).

Але чи намагалися вони з’ясувати, чи були будь-які придатні для польотів МіГ-25Р десь на цій планеті станом на травень-червень 1967 року — щоб з’ясувати, що жодні МіГ-25Р не літали до 1969–1970 років? Ні. Чи намагалися вони з’ясувати, як би хтось експлуатував – і які логістичні зусилля знадобляться для того, щоб експлуатувати літак розміром, вагою та потужністю, як МіГ-25Р, з малих єгипетських передових аеродромів посередині Синаю в травні-червні 1967? Ні. Вони намагалися провести дослідження за допомогою пілотів-ветеранів ВПС Єгипту? Ні. Вони хоча б намагалися роздобути собі посібник з експлуатації такого типу літака, як МіГ-25Р? Ні…. Який сюрприз, науковці, про яких йдеться, так і не дізналися, що навіть у СРСР на той час просто не було діючих МіГ-25Р, а польоти, про які йдеться, насправді здійснювалися єгипетськими МіГ-21Ф-13 — які, дійсно могли літати на висоту 20 000–21 000 метрів (це 60 000–63 000 футів, або так звані "динамічні висоти"), як широко обговорюється в сучасному тактичному посібнику для цього типу, навіть якщо "лише за дуже особливих обставин"…

Вибачте, одновимірне мислення — це не те, як я працюю. Я вважаю, що оскільки повітряна війна є 4-вимірною справою, дослідження про неї також мають проводитися в 4-х вимірах. Тут ми подивимося, як це працює, на прикладі іранських БПЛА та ударних БПЛА, які впродовж останніх кількох місяців надходять на озброєння росії, та тим часом дають про себе знати на полі бою в Україні.

Система ІРІ

Щоб зрозуміти сучасну Ісламську Республіку Іран та її збройні сили, потрібно зрозуміти "систему правління" в цій країні. Можливо, це "важко": близько 15 років тому один мій дорогий колега зауважив, що "можна заробити невеликий статок, якщо зумієш пояснити цю систему". Я був і залишаюся згоден з ним і, щоб переконатися: я не стверджую, що можу; але я вважаю, що можу підсумувати це в корисний спосіб.

Номінально Іран є ісламською республікою (Ісламська республіка Іран = IRI): країна з дуже гарною конституцією, якою керує всенародно обраний уряд і парламент. Насправді конституція Ірану надає виключний суверенітет і право видавати закони буквально "Богу" — і, отже, диктує, що всі демократичні процедури та права підпорядковані Раді опікунів і Верховному лідеру ("Ісламської революції"). Останній є головнокомандуючим збройними силами, наглядачем уряду….і директором ЗМІ країни.

Відповідно до Конституції ІРІ, Ісламська революція та Верховний лідер захищені "Вартовими Ісламської революції" — Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). КВІР було створено в 1979–1981 роках як збройні сили, які твердо віддані (квазі)клерикальному режиму, який прийшов до влади в Ірані на початку 1979 року, з метою захисту цього правителя від таких загроз, як можливий переворот, спровокований регулярними збройними силами або переворотів, організованих ззовні.

Таким чином, КВІР послужив прототипом, наприклад, для росгвардії, міліції Мадуро у Венесуелі та кількох інших подібних "парамілітарних" організацій, основною метою яких є "захист свого уряду" — "зсередини" і від "зовнішніх" загроз (…справді, дехто каже, що те саме стосується і Національної гвардії України)

Виходячи з цього, можна швидко зробити висновок, що КВІР є чимось на кшталт просто парамілітарної організації — і нічого іншого.

Далеко від цього.

Вже у 1980-х КВІР мав власне міністерство і був глибоко втягнутий у "бізнес та економіку" — і був надзвичайно корумпованим, як і вся ІРІ. Це міністерство було розпущено в 1990-х роках, але не хвилюйтеся: сьогодні КВІР є домінуючою силою в іранській економіці.

Тим не менш, КВІР не є "монолітним блоком", де всі тягнуть за одну мотузку, рухаються в одному напрямку та думають однаково. Навпаки, насправді це "група клік": одна кліка контролює іранські банки та страховий сектор; інша - сектор транспорту; інша кліка контролює телекомунікації; інша - ЗМІ; ще одна - нафтову промисловість; інша - сектор будівництва; одна контролює аграрний сектор, інша – оборонний сектор, а ще інша – міністерство оборони в Тегерані, а отже, всі "регулярні" збройні сили.

…і кожна з цих клік складається з підклік (зазвичай, вони "географічно організовані"), і почасти вони перебувають в суперечці, якщо не ворогують одна з одною: можна сказати, що вони перебувають у стані постійної боротьби за владу, вплив і гроші. Знову і знову та чи інша кліка чи субкліка може бути більш чи менш домінуючою. Зазвичай, протягом дуже обмеженого періоду часу: будь-яка "перемога" має тимчасовий характер (як це можна побачити, наприклад, на прикладі колишнього президента ІРІ Ахмадінеджада та його кліки, яка раніше контролювала частину банківського/страхового сектору - закінчилося все звинуваченням у корупції кілька років тому).

Найголовніше: КВІР понад усі закони. Він "захищений Конституцією" та законами до такої міри, що може робити, що забажає, і з ним нічого не може трапитися — тому що він "діє в ім’я Бога", а отже, "несе відповідальність лише перед Богом".

….точнісінько як путін та його "кліки" в росії.

Перші іранські БПЛА

Можливо, іранці не є "піонерами" у використанні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для військових цілей — чи то на Близькому Сході (за іронією долі, іракці були піонерами на Близькому Сході, а за ними — ізраїльтяни), чи за його межами, але вони швидко стали їхніми захопленими користувачами. Однією з причин було те, що про ефективність БПЛА вони дізналися "з перших рук" — від ізраїльтян. Як можна прочитати, наприклад, у цій книзі, значна частина початкових кадрів КВІР була підготовлена Організацією визволення Палестини в Лівані наприкінці 1970-х років, а потім КВІР де-факто створив Хезболлу. Таким чином, іранці бачили, як ізраїльтяни використовували там БПЛА.

Не дивно, що вже в 1985 році іранці переробили деякі ізраїльські проекти — особливо сімейство Scout/Searcher — і почали використовувати їх у війні проти Іраку. Дійсно, як можна прочитати тут, до 1986 року вони експлуатували перший ударний БПЛА (безпілотний бойовий літальний апарат) на Близькому Сході — у формі одного з ранніх варіантів з їх серії Mohajeer, озброєний парою РПГ-7.

Скрін з нещодавно перевиданої книги "Ірано-іракська війна" з фотографією безпілотного літального апарату Mohajeer — сам по собі Scout/Searcher створений як копія ізраїльського апарату — у процесі повернення операторами КВІР під час операції Valfajr-8, лютий 1986 року.

В наступні 20+ років оборонний сектор ІРІ випустив велику кількість дуже різних БПЛА: більшість із них служили для тактичних розвідувальних цілей (ефективна дальність дії 20–50 км), деякі як ударні дрони, і лише деякі з них могли бути озброєні — і більшість випускалися лише обмеженою серією. Основною причиною був вищеописаний "безлад" щодо управління та постійна боротьба за владу між різними кліками, домінуючими в КВІР.

Гарний приклад другого покоління БПЛА іранського виробництва: Mohajer-4. Все ще базується на аеродинамічній конфігурації, що виходить із ізраїльської розробки Scout/Searcher, але значно зміненої і потужнішої.

Потім сталося вторгнення США в Ірак у 2003 році, і іранці зрозуміли, що вони можуть бути "наступними" (зазнати вторгнення). Тому КВІР намагався реформувати себе, оборону Ірану та оборонний сектор. Одним із побічних результатів стало масове просування місцевих БПЛА. Протягом наступних років були розроблені та прийняті на озброєння нові — дедалі потужніші — типи.

Тепер головною проблемою з усім цим були високі технології, необхідні для їх живлення та експлуатації: через цей безлад і ендемічну корупцію в управлінні та безкінечну внутрішню боротьбу між кліками КВІР, лише налагодження серійного виробництва того чи іншого БПЛА виявилося складною перешкодою. Кліки, які не контролюють це, негайно б скаржилися на прихильність/кумівство та корупцію. Таким чином, у більшості випадків Ірану не вдалося запустити власне виробництво двигунів та електроніки, хоча він мав необхідні навички управління промисловістю та обладнання. Натомість більшу частину обладнання завозили контрабандою — як правило, з ОАЕ.

Інша проблема полягала в тому, що КВІР можна описати як "ботаніків" і "заздрісників": вони готові зайти настільки далеко, що якщо, скажімо, регулярні збройні сили розроблять якусь нову систему озброєнь, яка буде кращою, ніж аналогічні системи, які перебувають на озброєнні КВІР, останній буде саботувати або перехоплювати відповідний проект. Між іншим, він би перехоплював та викрадав вантажі необхідних для БПЛА двигунів та електроніки, які контрабандою завозили регулярні збройні сили…

Серед цього хаосу загальний розвиток БПЛА в Ірані все ще продовжувався повільними темпами. Найголовніше: вони заробили собі досить погану репутацію — вдома та за кордоном.

(далі буде….)

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