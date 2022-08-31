Том Купер про український наступ в Херсонській області: За нинішніх умов у путіна нема можливості організувати там "референдум"

Пропонуємо переклад сьогоднішнього - 31 серпня - допису Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Він розповідає про події двох останніх днів на Херсонщині, базуючись на офіційній інформації.

Доброго ранку всім!

Намагатися дізнатися, що саме відбувається на Херсонщині останні два дні, це все одно, що намагатися зібрати зміїний піт у ці дні. За винятком великої кількості балакань, заяв і зустрічних заперечень, майже без подробиць.

"вище командування" в москві стверджує, що знищили 500, потім 1200 "українських бойовиків", десятки "іноземних найманців", знищили "50… потім 139 одиниць бронетехніки", збили ще два Су-25, що "український наступ провалився" …і це на додаток до їхніх заяв про те, що вони "повністю нейтралізували" українські ВПС….(вчетверте чи п’яте?)…і, таким чином, зараз знищують ВПС Болгарії, Чехії, Словаччини та Польщі — переданої Україні. Ба більше, знаєте, зараз для ЗСУ літають афганські льотчики…

Не хвилюйтеся: з іншого боку не набагато краще. Київ, по суті, "мовчить як риба"; щонайбільше – оприлюднили відео, на яких до Одеси прибули карети швидкої допомоги з пораненими з передової. Люди, які потребують свіжого повітря (Пентагон – IРress), балакають про "формуючі операції", а британці... зітхання… Я просто чекаю, коли HNA представить один із своїх звичайних звітів про те, що Збройні сили України знаходяться на межі розвалу…

Насправді: заявляти про перемогу чи поразку однієї чи іншої сторони абсолютно безглуздо. Надто мало відомо, а бойові дії точаться у багатьох місцях, і ще занадто рано просто робити висновки про те, чого українці намагаються досягти. Єдине, що дійсно напевно, це те, що артилерія залишається домінуючим елементом з обох сторін і регулярно стирає в порох одна одну...

Те, що можна підсумувати з усіх можливих повідомлень — і, будь ласка, зауважте, що нічого з наведеного нижче не є офіційним або підтвердженим, скоріше щось на зразок "найкращого припущення" — з півночі на південь ситуація приблизно така:

Українці стверджують, що прорвали позиції 205-ї ОМСБр, яка, як відомо, дислокується десь між Архангельським і Золотою Балкою (інші підрозділи росіян: там були 10-та бригада спеціального призначення та 125-а гвардійська бригада берегової оборони за підтримки 140-ї артилер. полк і 227 артилерійська бригада);

Висогопілля: спочатку було повідомлення, що росіяни там оточені; тим часом це місце, здається, під контролем України;

Архангельське та Ольгине: неясно, "може точитися боротьба";

Петрівка: українці всередині, але ще не контролюють;

Золота Балка: може бути під контролем України;

Давидів Брід: під контролем росії;

Білогірка: український контроль;

Андріївка: український контроль;

Сухий Ставок: був під контролем України, росіяни стверджують, що витіснили українців.

Ще більш невизначеною є ситуація в центральній частині Херсонської області. Скажімо, від Снігурівки вниз до Зеленого Гаю та Музиківки, на північ від Херсона (міста). Не можу знайти жодних звітів звідти.

Далі на південь:

Посад-Покровське та Благодатне: український контроль, плацдарм для атак далі на південний схід;

Киселівка: нібито українці увійшли туди 29 серпня, але тим часом були витіснені;

Правдине: російський контроль;

Чорнобаївка: російський контроль, а вертольоти ВКС все ще використовують (добряче пошарпаний) Херсонський міжнародний аеропорт;

Олександрівка (на узбережжі) та Томина Балка: два дні тому надходили повідомлення про те, що українці проїхали аж до останньої та знищили штаб 33-го гвардійського мотострілецького полку, що спричинило втечу кількох інших підрозділів росіян; тим часом, обидві сторони мовчать про цю територію.

У тилу (росіян – Ipress) вчора вранці точилася запекла, декількахвилинна перестрілка в Херсоні (місто): ймовірно, це була партизанська атака українців. Район Херсона і Нової Каховки під безперервним важким артобстрілом.

Особливо сильно постраждав Антонівський автомобільний міст: було кілька повідомлень (деякі підтверджені супутниковими знімками) про те, що на його південній стороні сходяться численні російські військові конвої. Крім того, інженери росіян активізували свої зусилля, щоб добудувати цей баржовий міст під Антонівським автодорожнім мостом (насправді: він "опирається" на основну конструкцію). Фотографії, наведені нижче, зроблені 4–6 днів тому — обидва зроблені в перерві між ударами української артилерії.

(Мушу визнати, я вважаю такі конструкції захопливими — але не хотів би бути на місці залучених інженерів: вони не тільки очікувано можуть зазнати жахливих втрат під час роботи над такими конструкціями, але де-факто напевно зазнають таких втрат, враховуючи, що вся українська артилерія завдає ударів по цьому місцю).

Особливо цікаво те, що росіяни заявляють про більшість загиблих українців із 128-ї гірської бригади. "вище командування" наголошує, що ця бригада була "розбита", але вони не говорять ні де, ні як. Зараз, наскільки я знаю, цей підрозділ останнім часом був на півдні Запоріжжя, а не в Херсонській області. Це може підтвердити чутки про те, що "наступ на Херсон" супроводжувався наступом на південь Запоріжжя, поодинокі випадки поширювані в соцмережах ще 29 серпня. Інші розуміють це так, що 128-му передислокували до Херсонської області — мабуть, тому, що з південного Запоріжжя майже немає повідомлень. Чесно кажучи, як завжди: не знаю. Можна лише сказати, що росіянам з гордістю показують кілька відео (ось ще одне) і кілька кадрів підбитих Т-72М1 (всі тепер з блоками ERA, доданими в Україні). Ось кілька прикладів:

Повідомляється, що ці танки були частиною "конвою", поцілені російською артилерією під Петрівкою (Херсонська область): загалом мали бути один Т-72М1Р, два Т-72М1 і БМП БРМ-1К підбиті, пошкоджені або покинуті.

Чи ними керувала 128-а чи якась інша частина – вибачте, не знаю.

Проте російські ПВК, схоже, не згодні з московським "вищим командуванням". Справді, їхні повідомлення відкидають усі заяви про "великі перемоги та невдалий наступ" і підкреслюють відсутність артилерійської підтримки, втрати та відхід.

У повітрі… росіяни атакували завод "Інтерзривпром" у Кривому Розі: нібито "знищили" його "високоточними ракетами"; українці стверджують, що там збили дві ракети Х-31. Авіація ВКС завдала ударів по 35-й і 36-й ОМСБр "в районі Миколаєва": українці підтвердили це де-факто — применшивши низьку точність російських Су-25 (нічого нового і дивного, враховуючи наполегливе "розсипай і молися" — а також "надпередові" Мі-28 і Ка-52). Повідомляється, що ЗСУ завдали близько 15–16 авіаударів, але я не вказав, у якому місці вони завдали цілі: "вище командування" тоді заявило, що два Су-25 були збиті поблизу Красного Знам’я в Миколаївській області.

Загалом, якщо говорити про Херсон, можна сказати лише одне: за нинішніх умов путіну просто нема можливості організувати там якийсь "референдум".

В іншому… по суті, росіяни досі б’ють по Харкову з реактивних систем залпового вогню, і всі їхні атаки на Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодему, Авдіївку, Опитне, Мар’їнку тощо відбито. Проте росіянам вдалося увійти на південну сторону Клинового ще 29 серпня.

III армійський корпус ЗС рф вступає в Україну. Як повідомляється, вчора вранці велика колона — понад 300 машин — проїхала Торез. Можу тільки сказати, що я вважаю безглуздим, коли російські соцмережі повідомляють, що III АК включає "90 000 найкращих озброєних військ", з огляду на те, що це корпус (тобто навіть не "загальновійськова армія"), враховуючи фотографії його старих військових з животами і старе спорядження, як-от шкіряні чоботи до колін, і коли вся росармія має близько 160 000 військових в Україні…

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