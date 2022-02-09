Том Купер, війна в Україні. Звіт за 1 вересня 2022 р. Сесія запитань і відповідей

І знов переклад чергового допису Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. У цьому дописі він стан та активність військових з’єднань українців та росіян.

Попередній допис: 1 вересня 2022 - маневрова війна для початківців. Том Купер пояснює як варто розуміти маневрову війну і прорив українців на півдні

Наступна група запитань, які я часто отримував протягом останніх кількох днів і тижнів, стосувалася бойових дій на оперативному рівні.

Серед запитань були такі питання, як "загальна застарілість" українського "парку" основного бойового танку Т-64, Т-72 і Т-80; тоді чому їх не розгортають для виконання великих операцій; справді, чому українські механізовані та десантно-штурмові частини виявляються набагато ефективнішими за українські танкові формування; і навпаки: чому росіяни не проводять великі механізовані операції? Дійсно, чи можемо ми очікувати, що цей хвалений російський "III армійський корпус", розгорнутий в Україні за останні кілька днів, проведе таку операцію, проб’є українську лінію фронту та здобуде перемогу…?

По-перше, існує більше "активних/регулярних" танкових бригад ЗСУ, ніж зазвичай повідомляють стандартні довідкові джерела (онлайн чи друковані). Більшість джерел перелічує лише три "активні" танкові бригади (1-ша, 14-та та 17-та). Фактично, схоже, що вже у 2019–2021 роках кілька "резервних" підрозділів — передусім 3-тя, 4-та, 5-та та 14-та — були мобілізовані та розширені понад "резервний" статус.

З того, що я чув, українські танкові формування або більші, або менші, ніж зазвичай повідомляють. Іншими словами: повідомлення про їхні танкові батальйони чи то по 30, чи то по 50 танків мають бути помилковими: номінально українська танкова рота має мати 13 танків; кожен танковий батальйон 41 танк (3х13 + два командних танки); а танкова бригада повинна мати три танкових і один механізований батальйони (плюс артилерійська група з чотирьох "дивізіонів", протитанковий "дивізіон", "дивізіон ППО" тощо).

Слід мати на увазі, що в кожній українській механізованій бригаді також є один танковий батальйон.

Справа в тому, що українці мають набагато більшу кількість основних бойових танків, ніж прийнято вважати.

(Звісно, оскільки ця війна триває 7-й місяць, речей змінилося, і, безперечно, є багато рот із більшим чи меншим числом, аніж 13 танків; батальйони з чотирма чи більше ротами, можливо, навіть бригади з чотирма танковими батальйонами).

Ремонт українського Т-80

Чому вони менш ефективні, ніж механізовані та/або десантно-штурмові формування?

Зазвичай це пояснюється тим, що російські війська спеціально сформовані для механізованої та маневреної війни: настільки, що навіть російські ВДВ повністю механізовані. У свою чергу, це мало означати, що вони також спеціально сформовані для протидії механізованій війні противника; тобто "перевага" російських танкових з’єднань нейтралізувала українські танкові з’єднання.

Однак наразі має бути абсолютно ясно, що після перших двох тижнів росіяни відмовилися від усіх спроб вести механізовану та маневрову війну. Натомість вони перейшли до масованих артилерійських обстрілів, які відкривали шлях для піхотних атак. Через втрати в піхоті нині саме їхня артилерія тримає російські фронти разом та контролює українців (а це, в свою чергу, означає, що багато ділянок російських фронтів слабо зайняті та залежать від укріплених опорних пунктів, які підтримуються артилерією).

Це також фактична відповідь на всі пов’язані з цим питання: так, танкові з’єднання ЗСУ — особливо 17-та танкова — зазнали досить значних втрат на початку війни. Однак втрати замінили лише тими засобами, які вони захопили неушкодженими, не кажучи вже про додаткові транспортні засоби, надані НАТО.

Перш за все, справжньою проблемою українських танкових підрозділів є домінування російської артилерії: її настільки багато, що щоразу, коли українці намагаються зосередити більше взводу своїх танків в одній точці, росіяни регулярно їх виявляють і щільно обстрілюють. Їхня артилерія щоразу, коли українці намагаються наступати без масштабної артилерійської підтримки (і, особливо: контрбатарейної боротьби власною артилерією), розриває на шматки.

Тому нині українці зазвичай тримають свої танкові бригади за лінією фронту, як резерв інтервенції. Як наслідок, танкові бригади (відносно) ведуть менше бойових дій, ніж механізовані та десантно-штурмові формування.

Це працює і навпаки: вже на початку війни українська артилерія знищила численні російські механізовані БТГ. Інші підрозділи росіян зазнали значних втрат через механічні поломки, як правило, спричинені відсутністю технічного обслуговування та запасних частин (найкращими прикладами були 1-ша гвардійська танкова армія та 41-ша загальновійськова армія, обидві розпалися під час просування північним сходом України — завдяки їхнім корумпованим та некомпетентним службовцям). Такий досвід. Повсюдна присутність українських БПЛА та той факт, що українці повторюють вправу щоразу (знищення танків - IРress), коли виявляють лише взвод ворожих танків на одній точці, змусили росіян відмовитися від спроб керувати своїми танками у "великому стилі" (востаннє вони намагалися це зробити, коли відновлена ​​1-ша гвардійська танкова армія намагалася "використати" проникнення через українські фронти в районі Попасної, ще в червні… досить сказати, що 1-ша ГТА відтоді не була дуже активною). Ось що призвело до нинішнього "застою".

Докази того, наскільки українська артилерія ефективна у протистоянні російським танкам, можна знайти в усіх російських соціальних мережах — особливо в дописах танкістів російських військ (і сепаратистів), які скаржаться на відсутність дій танків проти танка; про масу бойових дій на дистанціях 2000–4000 метрів (тобто поза зоною дії їх гармат); про те, що їхні танкові з'єднання зазнали значних втрат (до 90%) ще до виходу на поле бою тощо.

Для порівняння, сили десантно-штурмового командування ЗСУ складаються з "суворої" піхоти: регулярних військ, між якими є багато досвідчених професіоналів. Регулярні українські механізовані формування також: такі підрозділи, як 80-а та 81-а повітрянодесантні, 92-га та 93-тя механізовані пережили незліченну кількість криз у лютому та березні. Вони неодноразово були відрізані глибоким наступом росіян навколо їхніх флангів у перші дні війни; доводилося шукати шляхи виходу на власні лінії, виходу з більшості проблемних ситуацій. Досить часто саме той факт, що їхні транспортні засоби були "легшими" за танки — а отже, швидшими та потребували менше палива — допомагав їм вижити. Інші, як-от 24-а механізована, утримують свою частину лінії фронту, не втрачаючи жодного метра місцевості з 24 лютого; 56-а була такою ж ефективною, поки росіяни не зосередили стільки своєї артилерії на секторі площею менше одного квадратного кілометра, що вони розбили весь її батальйон.

На відміну від більшості українських танкових частин, ці бригади накопичили багатий позитивний бойовий досвід. Не дивно, що нині вони дуже вправні в кочуванні по російських позиціях: діють у загонах, добре озброєних протитанковою зброєю, спецтехнікою та снайперськими гвинтівками, викликають артилерійські удари по вибраних цілях, і таким чином постійно "забивають" росіян. Безсумнівно, основною проблемою для них залишається російська артилерія: більшість підрозділів ЗСУ тим часом добре підтримуються БПЛА, але вони витрачають до 50% свого часу лише на перевірку власних позицій — щоб переконатися, що вони добре приховані від росіяни.

Нарешті, люди менші за танки, тому піхоту легше сховати, ніж велику, гучну броньовану техніку, що створює пил і дим. Також українській піхоті легше вести контратаки там, де росіяни її найменше очікують: скажімо, пересічна місцевість, ліси, міські масиви та вночі — ніж її колегам із танкових з’єднань.

Ось чому нині обидві сторони тримають свої танкові підрозділи далеко в тилу, як "оперативний резерв" або "сили швидкого втручання" у випадку кризових ситуацій на лінії фронту.

Пошук вирішення цієї проблеми — це не питання впровадження тих чи інших удосконалень танків, чи тих чи інших боєприпасів, чи чогось іншого, що було б "єдиним" чи "простим", а питання пошуку цілої системи рішень — від засобів протидії БПЛА противника, через засоби протидії засобами радіоелектронної боротьби противника, засоби протидії артилерії противника, а потім і авіації….і все це "великим розмахом", не тільки на ділянці лінії фронту шириною 500 метрів. Ось чому, наприклад, усі можливі західні поставки озброєння в Україну були "корисними", безсумнівно, але й "тривіальними" порівняно з розширенням проблеми.

Український Т-64 на Херсонщині

Нарешті, виникло питання — і теж багато претензій — чи "танк мертвий" (для сучасної війни – IРress)?

ІМХО, ні: танк не загинув. Те, що повинно бути мертвим у 21-му столітті, - це екстремізм і упередження, що випливають з нього; принаймні схильність багатьох людей робити поспішні висновки. Що також повинно бути мертвим, але ніколи не зникне, так це широко поширене враження, що танк є якимось рішенням для всього. Це не так. Танк працює так само добре, як і будь-яка інша частина обладнання: добре, якщо його правильно розгорнути, добре підтримувати та бути частиною бойової системи, і не завжди, коли він залишається сам по собі.

Якщо взагалі, то я вважаю, що російська концепція танка як "легкого, одноразового інструменту на всі руки" — мертва. Немає можливості залатати всі Т-62, Т-64, Т-72, Т-80 і Т-90 додатковими броньовими пластинами, ERA, каркасами і чим завгодно, якщо їх базова броня просто занадто тонка. А низький силует і т.д. не є захистом, коли танк дійсно вражений: це стається тому, що допоміжна артилерія не вибила ворожу артилерію, і протитанкові групи, і ворожі танки, перш ніж, наприклад, власні танки були відправлені в атаку. Якщо є якісь сумніви, запитайте ізраїльтян: вони постійно додають все більше броні до своїх танків, які вже набагато краще захищені, ніж будь-які (насправді) "радянські" конструкції 1970-х і 1980-х років.

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