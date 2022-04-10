Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Вчора інвестор Ілон Маск, м'яко кажучи, здивував купу народу, опублікувавши кілька твітів з опитуваннями, які фактично підштовхують Україну до припинення війни із росією на російських умовах. Типові кремлівські наративи відверто здивували всіх притомних в Україні та поза нею. Хтось почав розносити конспірологічні твердження, що твіттер Маска зламали, інші натомість пригадали, що це не Маск допомагав Україні, а уряд США через нього надавав допомогу. Що ж насправді відбулося із Маском чи його Твіттером – розбирався iPress.

Ще наприкінці вересня Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США попереджав, що 3 жовтня, на Землі очікується магнітна буря рівня G1. Проте Ілон Маск чомусь не зважив на прогнози SWPC та NOAA і раптом вирішив порозмірковувати як можна закінчити війну рф в Україні. Причому міркування його явно не враховували, що Україна перемагає росію на полі бою, санкції світу працюють, а Кремль стає дедалі більш кволим васалом Пекіна. Реакція користувачів всесвітньої павутини була настільки блискавичною, що компанія Tesla за декілька годин втратила майже 9% вартості. Хоча і зустрічаються конспірологічні припущення, що проросійські твіти - багатоходівка Маска, щоб обвалити ціни на Twitter, який він таки має намір купити.

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Що саме сталося. Американський мультимільярдер і глава корпорації Tesla Ілон Маск поділився у Twitter своїми припущеннями щодо варіантів закінчення війни в Україні та закликав голосувати за них.

На переконання Маска, війна в Україні цілком може закінчитися на таких умовах, як:

- Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. рф йде, якщо на те буде воля народу.

- Крим формально входить до складу рф, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова).

- Водопостачання Криму забезпечує Україна.

Згодом Маск виклав нове опитування, яке стосується не лише приналежності анексованого Криму, але й Донбасу: "Давайте спробуймо так: воля людей, які живуть у Донбасі та Криму, має вирішити, чи будуть вони частиною Росії або України".

І нарешті у третьому дописі він заявив, що Україна не зможе перемогти рф, оскільки за умови повної мобілізації, людей в рф утричі більше, ніж в Україні і жертви з обох сторін будуть катастрофічні:

"рф проводить часткову мобілізацію. Вони підуть на повну військову мобілізацію, якщо Крим буде у небезпеці. Смерть з обох боків буде руйнівною. Населення рф більш ніж утричі більше, ніж України, тому перемога України у повномасштабній війні є малоймовірною. Якщо ви дбаєте про народ України, шукайте миру. Також варто зазначити, що один із можливих, але малоймовірних результатів цього конфлікту - ядерна війна. І питання лише в тому, скільки людей загине до цього", - написав мультимільярдер, який сильно ризикує позбавитися префіксу "мульти".

Реакція користувачів інтернету з усього світу виявилась блискавичною. Почнемо з президента України. Володимир Зеленський відповів власним голосуванням: який Маск людям подобається більше – той, що підтримує Україну чи той, що підтримує рф. І результати цього опитування красномовні за будь які слова.

На це Ілон Маск відповів: "Я, як і раніше, дуже сильно підтримую Україну, але переконаний, що масована ескалація війни завдасть величезної шкоди Україні та, можливо, всьому світу".

Ще пізніше він додав: "Витрати SpaceX на запуск і підтримку Starlink в Україні на даний момент становлять близько $80 млн. Наша підтримка Росії становить $0. Зрозуміло, що ми за Україну". Але осад залишився.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро запропонував Ілону Маску свою версію миру: "Україна звільняє всю свою суверенну територію, а рф деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується".

Із схожою пропозицією звернувся до мультимільярдера і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, додавши обов’язковий пункт про неминучість міжнародного трибуналу для рф.

А от постійний представник України в ООН Сергій Кислиця був більш різким: "Наступного разу, коли мені знадобиться сантехнік, я зателефоную Маску. Маск звісно не займається сантехнікою, але і політикою також. Тож якого біса він говорить про міжнародні відносини і внутрішнє право? До речі, хороший сантехнік краще, ніж думка Маска про незаконно окуповані території іноземної держави".

Президент Литви Гітанас Науседа також не залишив розмірковування Маска поза увагою: "Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля чи коліс. Хоча вони стверджують, що обидва проголосували за це. Це моя думка".

А блогер Ігор Лаченков, відомий як Лачен, котрий разом із Притулою раніше зібрав понад 600 млн грн на "народні байрактари", знову відкрив спільний збір коштів на підручник з історії для Ілона Маска. Вони з Притулою також розглядають варіант викупити SpaceX.

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Користувачі соціальних мереж навіть виказали припущення, що всі пости Маска через те, що його не запросили на оргію на Щекавиці та пригадали недолугий коментар гендиректора онлайн-книгарень Yakaboo Івана Богдана, який пішов з посади після скандальних висловлювань, що жінки більше купують книжок ніж чоловіки, бо вони витрачають гроші, котрі заробляють саме чоловіки.

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Сміх-сміхом, але у цієї історії є і зворотній бік медалі. І він вам навряд чи сподобається. Думати що хтось з Кремля купив або зламав твіттер Маска простіше, ніж визнати одну неприємну річ, на яку звернули увагу здебільшого дипломати.

Пост Маска ніби маркер про те, що попри всі намагання із зовнішньою інформаційною політикою щодо України відбуваються не дуже добрі речі. Так, цілком нормально, що люди бояться війни, ядерної загрози і шукають кращого, на їхню думку, способу виходу з ситуації що склалась.

Проте після твітів Маска чомусь складається враження, що він і досі не усвідомлює, що відбувається в Україні й це стосується не лише Маска, але і більшості тих, хто не є українцем та знаходиться поза межами нашої країни.

Так, Павло Клімкін коментуючи твіти Маска, говорить про те, що Маск робить фундаментальну помилку через нестачу або відсутність інформації. Мільярдер чомусь переконаний, що з російським режимом можна про щось домовитися, що можна провести демократичний референдум в умовах окупації: "Всі його ідеї виглядають як раціональна та позбавлена будь-якої емоції бізнес-стратегія. А для нас ця війна за існування, а тут, як казала Голда Меїр, не місце компромісам. Та й з демократією в нього не склалося: пропонує новий "референдум" в умовах окупації. Тому за старлінки дякуємо, але тут Маску потрібна "політінформація". Якщо Кіссінджер нас тепер підтримує, то Маска точно переконаємо. І головне, чого Маск не розуміє: зі злочинцями не можна домовлятися, їх потрібно судити та притягати до відповідальності. Або вони нас, або ми їх. І перемога буде точно за нами".

Тим не менш, у підписників Ілона Маска не можуть не залишатися запитання: чому раптом Ілон вдався до опитувань, котрі він ніколи не проводив, причому у незвичній для нього стилістиці, звідки він знає про Хрущова, про 1783 рік і про те, що в Криму найбільша проблема - це вода? У нас поки що немає на них відповіді, але, сподіваємось, скоро з'являться.