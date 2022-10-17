Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер

Чому Захід має визначитися зі своїми військовими цілями. Ніколя Тензер переконаний, щоб без визначенням Заходом такої цілі як стратегічна повна поразка росії – демократіям не вдасться захистити себе та перемогти злочинний автократичний режим. На його думку тільки тотальна поразка росії забезпечить мир та безпеку в Європі. Окрім того, він категоричний противник переговорів з росією, навіть після її поразки в Україні та падіння путіна, аж до того моменту, коли ця країна відмовиться від своїх імперських амбіцій і стане нормальною державою, яка дбатиме про добробут, розвиток, культурну трансформацію, а всі злочинці, як і їхні посібники на Заході будуть покарані.

Про автора: Ніколя Тензер має багаторічний досвід роботи на високих державних посадах у Франції, є провідним експертом з міжнародних питань та питань безпеки. Крім того він письменник і редактор. Зараз він є редактором журналу Le Banquet і президентом-засновником Centre d'étude et de réflexion pour l'action politique

Багато разів за останні кілька місяців я стверджував, що не тільки Україна має перемогти у війні, але і путінська росія повинна бути стратегічно і радикально повністю розгромлена. Я зрозумів, що ця думка здивувала і навіть шокувала деяких посадовців та експертів - я вже не кажу про пропагандистів цього злочинного режиму, які хочуть врятувати режим та його лідера. Перш за все, дехто, здається, не розуміє, що це означає і чому це має вирішальне значення. Моєю метою тут буде, по суті, розгляд конкретних вимірів цієї глибокої поразки росії - поразки, яку можна вважати стратегічною в кількох сенсах цього слова.

Не буду повертатися до причин, чому путінська росія має бути розгромлена: перш за все, це єдиний спосіб забезпечити безпеку в Європі і за її межами. Поки цієї поразки не буде, цей режим зможе знову почати все спочатку в Україні; він утримуватиме Грузію, де триматиме під своїм гнітом 20% території; не буде вирішено питання Придністров'я; режим Лукашенка збереже свою владу в Білорусі; Сирія залишиться під терором Асада; триватиме дестабілізація демократій, і, звичайно ж, утиски російського населення, які набувають все більш тоталітарного характеру, лише посилюватимуться.

Ця поразка путіна є також умовою, необхідною, але недостатньою, для того, щоб російський народ поступово здійснив рух до істини через усвідомлення своїх помилок та почуття провини, без чого жодні зміни у російському суспільстві не будуть можливими. Це також є попередньою основою для будь-якого можливого втручання Заходу у майбутнє росії, оскільки добре відомо, що росія не зможе реформувати себе лише зсередини.

Висунемо протилежну гіпотезу стратегічної не поразки росії: ми, безумовно, можемо стати свідками лише повторення сьогодення, якщо не в Україні деякий час, то принаймні деінде. Ідея про те, що ми можемо прагнути лише до перемоги України, мало корисна для її майбутньої безпеки, а також для безпеки інших територій, де росія вже здійснює свою владу і часто жорстоко поводиться і вбиває. Коротше кажучи, ідея про те, що росія, яка програє в Україні, а потім повернеться назад, є найнебезпечнішою з усіх. Повернення до старих помилок списується на природу режиму.

Але до цієї необхідної поразки є ще і вагома причина, яка має призвести до розвороту більш ніж двадцятирічної самовбивчої для Заходу практики. Дійсно, на 23 роки ми віддали ініціативу путіну. Ми дозволили йому визначати порядок денний. Він нав'язав умови дебатів, поставивши нас, без нашої реакції, перед доконаним фактом. Більше того, навіть сьогодні ми реагуємо, але у нас є певні труднощі - можливо, це брак волі - у визначенні того, що ми шукаємо. Звичайно, Захід хоче, щоб Україна перемогла, навіть якщо вона ще частково на півдорозі до цього, але він не дбає про те, щоб визначити більш суттєві цілі, які мають стратегічний характер. Інакше кажучи, путін визначив цілі, а ми - ні.

У цивілізованого світу також є воєнні цілі в рф. Адже росія веде глобальну та ідеологічну війну проти усіх

Насправді, вимога стратегічної поразки путінської росії передбачає саме те, що ми маємо такі цілі, які я називаю більш точно - воєнні цілі. Без сумніву, мені скажуть, що не ми ведемо війну з путіним, ми лише відповідаємо йому, та й то залишаючи це українським збройним силам, хоча російська загроза стосується і нас безпосередньо. Те, що ми юридично не перебуваємо у стані війни з росією, безперечно, є правдою, навіть якщо незграбно про це заявляти, ніби ми хочемо пощадити цей режим. Але саме в цьому і полягає суть: кажучи, що ми не перебуваємо у стані війни - ми, звичайно, не пропонуємо західним лідерам голосно заявити, що ми перебуваємо у стані війни - ми ставимо себе у певні рамки, які заважають нам формулювати цілі війни.

Розпливчасте і юридично неврегульоване поняття співучасті у війні ще більше затуманює свідомість. Останнім часом воно часто піднімається в публічних дебатах тими, хто має намір застерегти Захід від втручання у війну. Іноді це висловлюється з добрими намірами, іноді з наміром відмовити демократичні країни від втручання - і в цьому випадку зрозуміло, хто є носіями цих намірів. Окрім рідкісних нині випадків, коли війна офіційно оголошується однією зі сторін - росія, зокрема, цього не зробила, оскільки залишається в рамках міфу про "спецоперацію", якому суперечить мобілізація, - не існує встановленого стану спільної війни для держав, які допомагають іншій країні захищатися від агресії, - цей випадок, крім того, чітко визначений у статті 51 Статуту ООН, і ця військова допомога є санкціонованою. Таким чином, не тільки постачання зброї в Україну юридично не робить держави, які це роблять, воюючою стороною, але й пряма допомога у вигляді направлення збройних сил також не була б такою, якби Київ звернувся з відповідним проханням. Насправді, співучасть у війні - це лише слово, яке використовується режимом для опису акту військової допомоги. росія може називати тих, кого вона вважає воюючою стороною, але це не має жодного значення. Іншими словами, це просто ще одна тактика тиску, спрямована на те, щоб відмовити демократичні країни від дій у відповідь. Це щонайбільше наратив і риторичний прийом.

Взагалі, настійно раджу менше звертати увагу на виступи путіна, лаврова, медведєва, пєскова та інших представників правлячої кліки в росії. Їх, безумовно, треба аналізувати і намагатися побачити, чи є в них реальний зміст, який може анонсувати ту чи іншу нову агресивну акцію. Але є нездорова тенденція в деяких ЗМІ і в деяких правлячих колах акцентувати на них увагу і робити з тієї чи іншої заяви проблему в громадській думці. Здебільшого ці заяви є нічим іншим, як промовами, які мають на меті нас переконати. Більше того, вони змушують уряди позиціонувати себе по відношенню до них, тоді як вони повинні були б спочатку спробувати розробити свій власний план.

Тому, говорячи про цілі війни, я насамперед маю на увазі, що те, що ми юридично не перебуваємо у стані війни, не означає, що ми не повинні визначати бачення того, чого ми хочемо. Загроза, яку становить росія, була головною безпосередньою загрозою для демократій протягом більш ніж десяти років. Ця загроза - це прагнення зруйнувати світ і знищити самі основи, які вільний світ встановив наприкінці Другої світової війни. Зіткнувшись з війною, яку веде росія, і яка є нашою війною, на чому я завжди вважаю за необхідне наполягати, ми маємо свої власні цілі, які полягають не лише в тому, щоб не дати росії завдати шкоди, але й у тому, щоб спроектувати світ, який ми хочемо встановити, і який не є лише відновленням старого світу.

Таким чином, російська війна - це не лише війна проти України та свободи народів в інших країнах, включаючи Сирію, Білорусь, Грузію та частини Африки, Азії та Латинської Америки; це глобальна та ідеологічна війна. Наші власні цілі війни полягають у тому, щоб, перемігши росію, безумовно, насамперед в Україні, врятувати життя, що є нагальниим обов'язком, але також не менш рішуче сформувати інший світопорядок. Отже, нашими цілями війни є насамперед розгром росії та повне звільнення України, яка повинна відновити свої кордони 1991 року, а також, усунувши будь-яку майбутню загрозу з боку цієї держави, створити умови для більш мирного, вільного, гідного світу.

Тому проголошення таких цілей війни також затьмарюється, коли ми робимо вигляд, що уявляємо собі можливі переговори з росією, навіть після перемоги України. Незалежно від того, що ніхто не може вести переговори не лише про кордони України, але й про покарання ініціаторів та виконавців скоєних злочинів та сплату росією збитків від війни, ставити себе в позицію можливих переговорів, вимовляючи це слово, заважає західним лідерам ставити себе в ситуацію, коли вони могли б якось "завершити справу" - заради безпеки, миру та гідності.

Таким чином, занадто вузьке бачення наших цілей робить їх неактуальними. Вони зосереджені на короткостроковій перспективі, але не мають стратегічного бачення на середньо- і довгострокову перспективу. Така обмежена концепція є повною протилежністю меті стримування і, більше того, баченню світу. Визначаючи таку вузьку концепцію, ми ставимо себе, самі того не усвідомлюючи, на сторону, що програє.

Стратегічна поразка і світова безпека. Росію треба остаточно зупинити не лише в Україні але й по всьому світу

Повна стратегічна поразка росії, яка в даному випадку виходить за рамки режиму путіна, пов'язана зі світовою безпекою. Це неможливо доти, доки не буде російського уряду, який серйозно налаштований на відмову від будь-якої зовнішньої агресії і чиєю першочерговою метою є соціальна, економічна, культурна та інтелектуальна перебудова країни. Миру не буде доти, доки росія не стане "нормальною" країною, тобто протилежністю імперії, і не відмовиться від своєї ідеології чистого руйнування. Сьогодні ніхто не може знати, чи можливий цей радикальний розрив з тим, що Франсуаза Том назвала "автократичною матрицею" росії, але принаймні ймовірно, що він потребуватиме часу. Тому поспішати з переговорами одразу після поразки в Україні і навіть падіння путіна немає сенсу. Це також був би небезпечний шлях, який не обіцяє нічого доброго ні майбутньому світу, ні майбутньому росії. Більше того, незрозуміло - і ніхто з тих, хто говорить про такі переговори, про це не згадує - про що можуть бути такі переговори, за винятком хіба що ядерної зброї, але це теж означає стратегічну поразку.

Я згадував на початку про різні значення прикметника "стратегічний", що застосовується до слова "поразка". Перше пов'язане з нашою власною стратегічною метою - відновленням мирного порядку, що вимагає такої поразки. Друга випливає з необхідності провалу російської стратегії, навіть якщо вона прогресивно сконструйована, колапсу світу, якщо не сказати, використовуючи термін, запропонований Терезою Дельпех, з його "здичавіння" (rewilding, savageage). Третя пов'язана з нездатністю майбутньої росії створювати нові стратегічні загрози для світу та його народів.

Ці три значення, безумовно, тісно пов'язані між собою. Вільний світ вже значною мірою зіткнувся з таким зобов'язанням після капітуляції нацистської Німеччини і Японії в 1945 році, в контексті, який, безумовно, був зовсім іншим у військовому плані. Що стосується росії, то ми занадто довго перебували в ілюзії, породженій надіями 1991 року, відмовляючись бачити, що в реальності, як тільки путін прийшов до влади, вона більше не могла тривати. Ми не будемо повертатися до цього питання: ця сліпота була результатом як глибокої нестачі інтелекту - ніби росію можна "знову залучити", враховуючи природу її режиму; або ніби Wandel durch Handel може спрацювати, незважаючи на всі докази протилежного, - так і формою глибокої жадібності, яку ми повинні назвати корупцією. Насправді, дурість деяких лідерів і корупція підживлювали одне одного.

Члени Альянсу не хотіли усвідомлювати, що система путіна є першою перешкодою на шляху до миру, що його метою з самого початку було не просте стримування НАТО і навіть не "нейтралітет" колишніх радянських колоній, і що, доки його режим існуватиме, все більше територій опинятимуться під прямою загрозою з його боку. І тут лише колишні провінції СРСР, такі як країни Балтії або колишні члени Варшавського договору, з самого початку відчули, що запевнення з боку НАТО є життєвою необхідністю. Решта не хотіли розуміти нагальність надання її Україні та Грузії - і саме в цьому полягала винувата протидія Парижа та Берліна на Бухарестському саміті 2008 року.

Тому ці три складові неодмінної стратегічної поразки росії повністю пов'язані між собою. росія тільки тоді перестане бути перешкодою для існування мирного світу (перший елемент визначення) і тільки тоді перестане підривати правила, насамперед правові, які складають основу гідного і справедливого порядку (другий вимір) постійним порушенням фундаментальних прав, якщо її відрадять (третій аспект) діяти в конкретний спосіб.

Питання стоїть конкретно: окрім вигнання російських військ з України, вони також мають залишити Грузію, Білорусь, Сирію, Вірменію та деякі країни Центральної Азії, де вони все ще дислокуються. Група ваґнера має бути вигнана з країн Африки, Близького Сходу та Латинської Америки, де вона базується. Генеральна Асамблея ООН повинна мати можливість вимагати виведення росії з Ради Безпеки, де вона має постійне місце. І останнє, але не менш важливе: санкції мають бути доведені до кінця, перекриваючи всі джерела російського фінансування на Заході і діючи безжально проти всіх тих в Європі і Північній Америці, хто міг діяти як спільник російського режиму. Після восьми місяців масових російських злочинів проти людяності в Україні - і понад двадцяти двох років в інших місцях, в тому числі і в Україні - ми далекі від того, щоб серйозно переслідувати тих на Заході, хто підтримував цей злочинний режим і продовжує підтримувати його сьогодні.

Якщо всі ці цілі не будуть досягнуті, ми не лише не переможемо росію, але й росія продовжить, можливо, після невеликого перепочинку, коли її нові лідери зроблять вигляд, що пом'якшили свій тон, зробивши деякі тимчасові символічні жести на користь демократій, погрожувати світові, поширювати терор і злочинність та використовувати наші слабкості. Це буде фатальним для нашої безпеки і принципів, які ми захищаємо.

Одним словом, ця радикальна поразка росії має бути продумана вже зараз, організована і, так би мовити, спланована. Ми не можемо зосереджуватися лише на Україні, хоча у військовому плані вона є головним пріоритетом і ми зобов'язані робити набагато більше. Саме тут проходить лінія фронту, і якщо поразка росії не буде повною в Україні, вона не може бути повною деінде. Але ми також повинні готуватися до майбутнього в інших місцях: в Сирії, де ми також повинні зупинити росію від продовження її майже щоденних злочинів разом з режимом Асада та Іраном; в Білорусі, де ми повинні підготуватися до приходу до влади опозиційного коаліційного уряду; в Африці, де ми повинні вигнати ополченців Вагнера в рамках боротьби з тероризмом; і в Західному світі, де ми повинні змусити замовкнути мережі впливу, мережі, які ми б ніколи не допустили, якби вони були мережами ісламістських терористичних рухів.

Це буде остаточним випробуванням. Незважаючи на підтримку України західним світом, ми ще далекі від того, щоб його пройти.

Остаточне випробування та організація ліквідації наслідків. До цього Захід має проаналізувати власні недоліки

Досягнення мети стратегічної поразки росії є певною мірою умовою для того, щоб були наслідки. У непереможеної росії його може і не бути, або, принаймні, він буде безрадісним для мільйонів. Розумно очікувати, що сотні тисяч людей все одно будуть вбиті, навіть новою росією. Безумовно, ослаблена, коли вона вже була глибоко слабкою, вона все ще може зберігати свою силу занепокоєння і руйнування протягом двох десятиліть, як я вже припускав у книзі, опублікованій в січні 2011 року. Вона буде, як вона це робила більше десяти років, знаходити союзників, щоб посилити свою силу спустошення, і режим Башара Асада є найбільш яскравим прикладом цього.

росія, якою вона є і буде, якщо режим, подібний до путінського, залишиться при владі, самою своєю діяльністю з розкладання і корумпування світу також підірве нашу здатність протистояти численним іншим надзвичайним ситуаціям на планеті: боротьба зі зміною клімату, доступ до води в найбідніших країнах і до природних ресурсів, боротьба з глобальною нерівністю, стабілізація енергетичних ринків, ефективність розподілу і надання допомоги в цілях розвитку в тих країнах, де - слід визнати, що це не поодинокі випадки - вона заохочує корупцію і хижацьку поведінку щодо отримання багатства. росія, доки нею керує режим, який, в принципі, підриває мир, є фактором, як прямим, так і непрямим, який заважає західним лідерам зосередитися на світі завтрашнього дня. Їм потрібно зосередитися на тому, як стримувати залишки вчорашнього світу, світу найгіршого 20-го століття. Досить розглянути дії росії в багатьох африканських і латиноамериканських країнах, щоб побачити, наскільки її дії додають до того зла, яке деякі з їхніх лідерів вже природно завдають своїм народам. Вона додає дестабілізацію до дестабілізації.

Група "Вагнер" у Центральній Африці, фото: Укрінформ

Ми також не можемо забувати, що для того, щоб досягти цієї стратегічної поразки росії, ми повинні також проаналізувати наші власні недоліки. росія змогла зіграти на них: ми, таким чином, провалили акцію європейської інтеграції в частині Західних Балкан, залишивши двері широко відкритими для російського впливу - ми, звичайно, не несемо за це повної відповідальності, але наша власна невизначеність могла посилити демонів, характерних для цих країн. В Африці наші власні прорахунки також легко могли послужити фасилітатором для дій росії та Китайської Народної Республіки. Відсутність прямої лінії на Близькому Сході лише заохотила певні режими - на думку спадають Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет - до ведення подвійної гри. Ми могли б примножити і деталізувати багато прикладів того, як ми мимоволі заохочували російське проникнення. Ми також не були достатньо твердими по відношенню до деяких держав, які піддалися цьому, сподіваючись грати по обидва боки паркану і претендуючи на роль наших союзників - зокрема, до Індії і В'єтнаму.

Одним словом, частина західного світу накопичила два недоліки: егоїзм і подвійні стандарти, що підірвали його авторитет; власну слабкість і відмову підвищувати голос, щоб не виглядати ментором. Він програв за обома пунктами. Зосередженість на боротьбі з тероризмом, якою б незамінною вона не була, також стала тріщиною або лазівкою, в яку росія змогла вміло увійти, і ми згрішили наївністю, слабкістю або легковажністю, дозволивши людям думати, що вона може бути нашим союзником у цій сфері.

Стратегічна поразка росії має бути тотальною, ще й тому, щоб у Заходу не було спокуси з нагоди напівпоразки, яка все одно була б перемогою для росії, почати все спочатку (перезавантаження – iPress), як раніше, і не враховувати свої важкі помилки у веденні своєї дипломатії, далеко за межами одного лише кремля. Я все ще не впевнений у здатності Заходу демонструвати таку глобальну стратегічне розуміння.

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