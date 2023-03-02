Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер

Позапланове оновлення від Тома Купера опівдні 2 березня 2023 року. Короткі новини з Бахмута, де майже добу росіяни ведуть тотальний штурм двох опорних пунктів української оборони. Він звертає увагу інтернет-коментаторів, що слід не критикувати генералів ЗСУ, а забезпечувати їх зброєю та боєприпасами. Купер вкотре наголошує, що саме через цей дефіцит Україна сьогодні має такі проблеми під Бахмутом.

Короткі новини з Бахмута (так, знову): за наявними даними, вже близько 17-18 годин росіяни ведуть тотальний штурм двох опорних пунктів української оборони.

Основними цілями, схоже, є:

на заході – село Громове, що на трасі 0506;

на південному заході – район АЗС WOG та школи №3, що на трасі 0504.

Штурми ведуться в манері, описаній у моїх вчорашніх оновленнях (перша частина та друга частина): тривалі, майже безперервні проникнення штурмових груп вдв і "вагнера" вздовж лісосмуг, що повторюються знову і знову. Їх підтримують масовані артилерійські обстріли та авіаудари: Су-34 бомбардують вночі, Су-25 "насипають і моляться" вдень...

Повітряні сили України завдавали ударів у відповідь, але вчора було зафіксовано лише 11 таких ударів (не всі у районі Бахмута: наприклад, відомо, що вчора в районі Херсона був збитий Су-24М повітряних сил; щонайменше один член екіпажу загинув).

росіяни також просуваються вперед у північному та східному Бахмуті: схоже, що ЗСУ ось-ось завершать поетапне виведення своїх сил з району на схід від річки Бахмутки.

Іншими словами, здається, що у відповідь на рішення генерала Сирського посилити оборону Бахмута, гєрасімов вирішив прийняти своє рішення в цій битві.

До речі, досить іронічно спостерігати за коментарями в інтернеті численних західних "військових спостерігачів" у стилі "Сирський діє як радянський генерал і лише перекидає війська в Бахмут" або "час відступати".

Нагадаю всім, що саме українці – і ніхто інший – мають вирішувати, де їм воювати, а де відступати. Ніхто з нас не має ані найменшого уявлення про те, що саме і де відбувається; яку інформацію отримують командири про свою опозицію, її можливості та наміри; і чому командири роблять те, що вони роблять. Дійсно, зараз ми не знаємо, чи, наприклад, підкріплення, яке Сирський, за повідомленнями, відправив до Бахмута, призначене для а) посилення оборони, б) забезпечення відходу, чи в) проведення контрнаступу – чи то "у", чи то "поблизу" цього району. Все це стане відомо лише через тижні, місяці й роки (хороший приклад: одразу після битви за Мідвей американська преса повідомляла, що саме важкі бомбардувальники Боїнг Б-17 розгромили Кідо Бутай (Імператорський японський об'єднаний флот, включаючи авіаносці) і японські десантні кораблі. Лише через кілька місяців з'ясувалося, що "засідку" на "Кідо Бутай" влаштували ВМС США...). Нагадаю, що Сирському не довелося б "перекидати війська" у цю битву, якби Захід забезпечив його достатньою кількістю артилерійських боєприпасів, безпілотників і важкого піхотного озброєння. Принаймні, я впевнений на 1000%, що він завжди віддавав перевагу останньому варіанту. І, нарешті, ...ну, ці "по-радянськи налаштовані українські (рєдіскі) генерали" – це люди, які розбили 35-ту ВА на північний захід від Києва, знищили 41-шу ВА на північ від Чернігова, розгромили 6-шу і 20-ту ВА в Харківській області, винищили 1-шу ГТА, коли вона спробувала перетнути Сіверський Донець, а потім "вибили" її зі східної Харківщини... і все це військами, які мали меншу підготовку, ніж контрактники зсрф, з якими їм довелося зіткнутися...

... різниця полягала в тому, що "тоді" вони були добре забезпечені боєприпасами...

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