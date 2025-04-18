Трамп допомагає путіну вбивати українців. США є тепер захисником диктатури та смерті – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен, який до речі є американцем за походженням, переконаний, що відмова Трампа надавати допомогу чи навіть продавати зброю Україні робить США співучасником росіян вбивства українців. І нещодавнє голосування США в ООН разом з росією, Північною Кореєю та іншими країнами-ізгоями з диктаторськими режимами тільки підтверджує тезу професора.

США знищують українську протиповітряну оборону в координації з росією. Коли я писав статтю "США почали вбивати українців" на початку березня, дехто казав, що я зайшов надто далеко. Мовляв, не допомагати Україні – це не те саме, що вбивати українців, що Трамп все одно хоче угоди та таке інше. Що ж, виявляється, я зайшов не досить далеко.

Лише за останні кілька днів ми отримали неспростовні докази того, як Трамп допомагає путіну вбивати українців – деяких зараз і набагато більше в майбутньому. Це поєднання небажання США продати Україні засоби ППО (навіть якщо Україна має гроші, щоб їх купити) і російської ракетної кампанії проти українського цивільного населення. Ці два чинники пов'язані між собою. Давайте почнемо з того, що стало відомо за останні кілька днів.

Україна відчайдушно прагне придбати зенітні ракети та системи Patriot, оскільки в українців закінчуються запаси цієї життєво важливої системи. Вони були надані (занадто пізно) адміністрацією Байдена у 2023 році. Однак з моменту їхньої появи вони виявилися найефективнішою зброєю ППО в арсеналі України. Українці використовували їх з великим ефектом – збиваючи деякі з найсучасніших російських літаків і, що дуже важливо, деякі з найскладніших для збиття російських ракет, які були випущені проти українських міст. Дійсно, Patriot виявилися досить ефективними проти російських ракет "Кинджал", які, як хвалився Кремль, неможливо було перехопити.

Наявність батарей Patriot дозволила українцям не втрачати генерацію під час атак "російської зими" у 2023-2024 та 2024-2025 роках. Однак вони дуже дорогі у використанні. У лютому Зеленський заявив, що для збиття 6 російських балістичних ракет було випущено 10 ракет Patriot, і що їх вартість становить близько 30 мільйонів доларів.

Таким чином, це дуже ефективна, але дорога система. Вони зробили Україну набагато безпечнішою.

І саме ефективність Patriot надала Трампу зброю, яка допомагає вбивати українців. Навіть будучи ощадливою у їхньому використанні, Україна вичерпує їхні запаси. Patriot – це американська система, і США були джерелом більшості ракет. Наразі ніякої нової американської допомоги в Україну не надходить. Усе, що ми отримали у 2025 році, – це залишки допомоги від адміністрації Байдена, тоді як Трамп і Конгрес від Республіканської партії не доклали жодних зусиль, щоб отримати більше допомоги для України і ця реальність не змінюється.

росія розуміє це і намагається змусити Україну використати всі свої ракети Patriot. Протягом останніх кількох тижнів росіяни використовували деякі з своїх новітніх балістичних ракет проти українських цивільних об'єктів: від Сум минулого тижня до Кривого Рогу тижнем раніше та Добропілля незадовго до цього.

Це дуже схоже на цілеспрямовану кампанію, щоб тероризувати українських цивільних і змусити українців використати свої запаси ракет Patriot, що зменшуються.

І це працює. Українці відчайдушно намагаються отримати більше ракет і дійшло до того, що вони готові заплатити будь-яку ціну, щоб отримати більше. Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News, що хоче купити до 10 нових систем Patriot і ракет до них, що стало б великою перемогою для оборонної економіки США. 10 систем Patriot американського виробництва вартістю 1,5 мільярда доларів кожна, щоб захистити українські міста від безперервних російських ракетних ударів і ударів безпілотників.

"Ми знайдемо гроші й заплатимо за все", – сказав Зеленський, підкресливши, що Україна готова придбати, а не вимагати безкоштовно пакет на суму 15 мільярдів доларів.

Однак Трамп, працюючи пліч-о-пліч з путіним, відмовляється їх продавати – навіть якщо це принесло б користь американській економіці. Дійсно, в останні кілька днів він почав хвалитися тим, що Україна відчайдушно хоче купити більше Patriot, а він відмовляється укладати угоду:

"Він завжди хоче купити ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе за розміром, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети".

Нещодавно Bild повідомив, що ЄС дав зрозуміти, що підтримає закупівлю зброї для України у США на суму 50 мільярдів доларів, включно з Patriot. Трамп, природно, відмовився.

Пам'ятаєте, як кілька місяців тому говорили про те, що Трамп неодмінно допоможе Україні, продавши їй зброю? Виявляється, це була чергова брехня.

Так от, маємо те, що маємо. США (Трамп є законно обраним президентом і має підтримку Конгресу – це офіційна позиція уряду США) зараз працюють разом з російським урядом над тим, щоб вбивати більше українців. США заохочують російську ракетну кампанію проти українського цивільного населення, даючи росіянам зрозуміти, що США позбавлять Україну засобів для захисту цих цивільних і більше не надаватимуть допомогу українським патріотам.

Отже, наступного разу, коли російська ракета впаде в українському місті, а вулиці будуть встелені тілами загиблих, пам'ятайте, що це дії, які заохочуються і підтримуються Сполученими Штатами. США більше не є захисником демократії в Європі, вони сприяють диктатурі та смерті.

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