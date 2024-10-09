Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post

Американська газета Washington Post надрукувала рецензію на книгу одного зі своїх редакторів, який раніш викрив президента Річарда Ніксона під час Вотергейстького скандалу. У своїй "Війні", яка вийде у середині жовтня, Боб Вудворд розкриває невідомі деталі щодо діяльності Трампа та Байдена, показуючи огріхи обидвох. Але щодо Трампа, він робить висновок, що він гірше президента Ніксона і не заслуговує бути президентом. Ця книга вже створила резонанс у експертному середовищі.

"Війна" Боба Вудворда простежує, як Трамп і Байден реагували на міжнародну кризу, і приходить до висновку, що Трамп гірший за президента Ніксона, вигнаного через Вотергейтський скандал, пише у рецензії на цю книгу Washington Post.

Коли у 2020 році коронавірус прокотився світом, а Сполучені Штати та інші країни зіткнулися з нестачею тестів, призначених для виявлення хвороби, тодішній президент Дональд Трамп таємно надіслав жадані тести путіну для особистого використання.

путін прийняв поставки і доклав зусиль, щоб запобігти політичним наслідкам – не для себе, а для свого американського колеги. Як йдеться у новій книзі заступника редактора Washington Post Боба Вудворда, путін застеріг Трампа не розголошувати, що відправив дефіцитне медичне обладнання до Москви. путін сказав Трампу: "Я не хочу, щоб ти комусь розповідав, тому що люди будуть злитися на тебе, а не на мене".

Чотири роки по тому, як пише Вудворд, особисті стосунки між двома чоловіками, схоже, збереглися, оскільки Трамп веде кампанію за повернення в Білий дім, а путін організовує свій кривавий напад на Україну. На початку 2024 року колишній президент наказав помічнику покинути свій офіс у Мар-а-Лаго, своєму приватному клубі і резиденції у Флориді, щоб провести приватну телефонну розмову з російським лідером, згідно зі свідченнями Вудворда.

У книзі не описується, що саме ці двоє обговорювали, і наводяться слова представника передвиборчого штабу Трампа, який ставить під сумнів ймовірний контакт. Але неназваний помічник Трампа, якого цитують у книзі, інформує, що лідер Республіканської партії, можливо, розмовляв з путіним цілих сім разів після того, як Трамп залишив Білий дім у 2021 році.

Ці взаємодії між Трампом і авторитарним лідером країни, яка перебуває у стані війни з американським союзником, лягли в основу висновку Вудворда про те, що Трамп гірший за Річарда Ніксона, чиє президентство було перекреслене Вотергейтським скандалом, викритим півстоліття тому Вудвордом і його колегою з Washington Post Карлом Бернстайном.

"Трамп був найбільш безрозсудним та імпульсивним президентом в американській історії і демонструє той самий характер як кандидат у президенти в 2024 році", – пише Вудворд у книзі "Війна", яка вийде 15 жовтня.

Як зазначає WP, речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив: "Жодна з цих вигаданих історій Боба Вудворда не відповідає дійсності", виступивши з низкою особистих нападок на автора і заявивши, що Трамп не давав йому інтерв'ю для цієї книги. Чунг стверджував, що книзі "або місце на смітнику в секції художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або її використають як туалетний папір".

Публікуючи книгу напередодні президентських виборів, Вудворд, який протягом 50 років вів хроніку успіхів і невдач президентів США, робить висновок, що Трамп не гідний обіймати посаду, тоді як президент Джо Байден і його команда, незважаючи на помилки, демонстрували "стійке і цілеспрямоване лідерство". Віцепрезидентка Камала Гарріс, кандидат у президенти від Демократичної партії, кілька разів з'являється в оповіданні, причому Вудворд представляє її як проникливого і відданого друга Байдена, але не впливового голосу в зовнішній політиці його адміністрації.

Це вже четверта книга Вудворда після несподіваної перемоги Трампа у 2016 році. Вона зосереджена, головним чином, на двох війнах, які поглинають команду національної безпеки Байдена – тотальній війні росії в Україні, яка розпочалася в лютому 2022 року, і кампанії Ізраїлю проти Хамас та інших підтримуваних Іраном груп з часу нападів Хамасу 7 жовтня 2023 року.

У книзі також розглядається довга тінь, яку Трамп кинув на зовнішні конфлікти останніх чотирьох років, а також на сумне політичне середовище США, в якому вони розгорталися. Ще вона містить відверту оцінку Байденом власних помилок, зокрема рішення призначити Мерріка Гарланда генеральним прокурором, зазначає WP. Реагуючи на переслідування свого сина Хантера спеціальним прокурором, призначеним Гарландом на тлі партійних звинувачень у переслідуванні Трампа Міністерством юстиції, президент сказав своєму соратнику: "Не треба було обирати Гарланда".

Вудворд показує, як Байден зважував свою долю перед виходом з президентських перегонів у липні, в тому числі під час обіду на початку місяця з Ентоні Блінкеном, своїм держсекретарем. Блінкен, за словами Вудворда, попередив Байдена в приватній бесіді за межами Овального кабінету, що спадщина кожного зводиться до одного речення – і що, якщо він продовжить кампанію і програє Трампу, це і буде його спадщиною.

Проте наприкінці вечері, зазначає WP, Блінкен вважав, що президент схиляється до того, щоб залишитися у перегонах, підкреслюючи, наскільки непередбачуваним залишається прийняття рішень Байденом до останнього моменту.

"Війна" висвітлює шалені і часто невдалі зусилля команди Байдена, спрямовані на запобігання ескалації бойових дій на Близькому Сході – бойових дій, які президент почав розглядати як невіддільні від політичної долі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, а також від політичної динаміки в Сполучених Штатах.

За словами Вудворда, один з радників Трампа з національної безпеки Кіт Келлог таємно зустрічався з Нетаньяху під час поїздки до Ізраїлю на початку цього року. Після повернення Келлогг публічно розповсюдив доповідну записку, в якій фактично звинуватив Байдена в нападі Хамас на Ізраїль, написавши: "Цей візит підтвердив, що ерозія американського стримування в глобальному масштабі і провальна політика адміністрації Байдена щодо Ірану відкрили Америку для регіональної війни на Близькому Сході з руйнівними наслідками для нашого союзника Ізраїлю".

У той час радники Байдена переконували ізраїльських лідерів погодитися на угоду про припинення вогню, щоб запобігти вторгненню в Рафах на півдні Сектору Гази. Їхні вмовляння були марними; наступ на Рафах розпочався у травні. Ніхто не відчував межі здатності адміністрації стримувати Ізраїль гостріше, ніж Блінкен. "Було очевидно, що Блінкен не мав жодного впливу", – пише Вудворд.

WP наголошує, що вплив Трампа на Україну також був помітним, навіть з його резиденції в Мар-а-Лаго. Опір колишнього президента фінансувати військові зусилля Києва створив блокаду підтримки Республіканської партії в Палаті представників. Минулої весни спікер Палати представників Майк Джонсон зміг переконати Трампа пом'якшити свою позицію, за словами Вудворда, не через демонстрацію справедливості справи України, а переконуючи його, що пакет допомоги допоможе електоральним шансам Республіканської партії і, таким чином, принесе користь йому особисто напередодні виборів у листопаді.

Книга "Війна" пропонує кілька епізодів про Гарріс, яка завжди перебуває на другому плані по відношенню до Байдена і навряд чи сама визначає зовнішню політику.

У книзі розповідається про те, як Гарріс намагалася підштовхнути президента Франції Еммануеля Макрона до дій восени 2021 року, готуючись до того, що, на думку розвідувального співтовариства США, буде значною військовою акцією росії проти України. Так само віцепрезидентка переконувала президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому 2022 року, доходячи до того, що вимагала від нього розробити план наступництва, який би забезпечив стабільність, "якщо вас захоплять у полон або вб'ють", як вона висловилася. У книзі показано, як її рішучий публічний тон після липневої зустрічі з Нетаньяху – обіцянка "не мовчати" про страждання палестинців – контрастував з її більш дружнім підходом у приватних розмовах. Ця різниця, за словами Вудворда, розлютила Нетаньяху, який був вражений її публічними висловлюваннями.

З ізраїльської точки зору, однак, Гарріс не мала великої відповідальності за підхід адміністрації до конфлікту. "Досі я не відчував, що віцепрезидентка Гарріс мала якийсь вплив на наші проблеми", – цитує видання посла Ізраїлю у Вашингтоні Майкла Герцога, який говорив про період до того, як Гарріс замінила Байдена у списку кандидатів. "Вона була в кімнаті, але ніколи не мала впливу", – додав він.

Що стосується процесу прийняття рішень щодо зовнішньої політики самим Трампом, коли він був головнокомандувачем, то в книзі показано, як він враховував широкий спектр точок зору, в тому числі від людей, які не мали відповідного досвіду. Під час зустрічі на високому рівні щодо Афганістану, яка проходила в ситуаційній кімнаті, Трамп обійшов навколо столу, щоб запитати думку кожного.

"Пане президенте, я стенографую", – заперечив хтось із присутніх. "О, ні, – відповів Трамп, – якщо ви в цій кімнаті, то ви говорите". Стенографістка коротко поділилася своїми думками.

Книга "Війна" представляє виведення військ з Афганістану влітку 2021 року як рану для адміністрації Байдена, яка вплине на її реакцію на інші міжнародні гарячі точки. Провал, коли американська розвідка не змогла передбачити, як швидко таліби захоплять владу, викликав співчуття з боку архітектора початкового вторгнення 2001 року Джорджа Буша-молодшого, який сказав Байдену: "Боже, я можу зрозуміти, через що ти проходиш. Я теж отримав матюків від своїх розвідників".

Вудворд протиставляє провал розвідки в Афганістані чудовому розумінню ситуації, сформованому американськими шпигунами щодо російських планів напередодні повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Автор стверджує, що США мали джерело всередині Кремля.

За словами WP, книга демонструє, як перші рішення Байдена, які іноді суперечили судженням його найближчих радників, вплинули на хід війни. Перш за все, він публічно пообіцяв, що Вашингтон не буде вводити війська в конфлікт, що прибрало ключовий козир зі столу переговорів, але встановило маркер для американської громадськості, яка насторожено ставилася до нових зовнішніх втручань. За словами Вудворда, Байден відчував, що його попередники, в тому числі Барак Обама, якому він служив, погано впоралися з минулою російською агресією.

"Барак ніколи не сприймав путіна всерйоз", – сказав Байден своєму близькому другові.

У книзі демонструється, що Байдену дорого обійшлися його власні промахи. У січні 2022 року він, здавалося, підірвав американську рішучість, піднявши питання про можливість того, що росія може прагнути лише "незначного вторгнення". Його радник з національної безпеки Джейк Салліван був змушений контролювати ситуацію разом з колегами з дев'яти країн НАТО та Японією, пише Вудворд.

Автор зазначає, що найбільш делікатна дипломатія Байдена, втім, полягала в тому, щоб позбавити росію ядерного потенціалу. Восени 2022 року цей варіант здавався реальним, оскільки американські спецслужби повідомляли, що путін серйозно розглядає можливість застосування тактичної ядерної зброї, в якийсь момент він оцінював цю ймовірність у 50 відсотків. Особливо відчайдушні спроби відвести Москву від краю прірви почалися в жовтні того ж року, коли росія, здавалося, заклала підґрунтя для ескалації, звинувативши Україну в підготовці до підриву "брудної бомби".

Команда Байдена зіткнулася з моментами, подібними тим, що викликали тривогу в ізраїльтян, повідомляє Вудворд, передвіщаючи нещодавню кампанію Нетаньяху проти Хезболли. Паралельно з необґрунтованими російськими заявами про намір України використати брудну бомбу, ізраїльтяни, здавалося, були готові в дні після 7 жовтня 2023 року завдати превентивного удару по Хезболлі на основі того, що американські експерти вважали "фантомними" попередженнями про мобілізацію Хезболли вздовж північного кордону Ізраїлю.

"Ізраїльтяни завжди так роблять", – такою була реакція Бретта Макгерка, координатора Байдена на Близькому Сході, згідно з книгою. Вони заявляють: "У нас є розвіддані! Ви побачите це. Ви побачите". Але у 50 відсотках випадків так звані розвіддані насправді не з'являються. Безпілотники, про які повідомляли ізраїльтяни, виявилися птахами.

Однак, зауважує WP, у книзі також показано, що адміністрація Байдена мало що зробила для зміни своєї політики щодо Ізраїлю, навіть коли високопоставлені американські чиновники погодилися, що уряд в Єрусалимі не діє добросовісно. Вже після 7 жовтня у Блінкена склалося наступне враження про підхід міністра оборони Йоава Галланта: "Не має значення, скільки людей загине. У мене є місія викорінити Хамас, і не має значення, скільки палестинців загине. Не має значення, скільки загине ізраїльтян".

Байден, за словами Вудворда, був обережним у встановленні обмежень для поведінки Ізраїлю, щоб Нетаньяху не проігнорував їх. У квітневій розмові тет-а-тет Нетаньяху пообіцяв Байдену, що наступ на Рафах триватиме лише три тижні, але американський президент ніколи не сприймав цю обіцянку всерйоз. "Це займе місяці", – відповів Байден.

Соратникам Байден скаржився, що Нетаньяху – брехун, який зацікавлений лише у своєму політичному виживанні. І він зробив такий же висновок про соратників прем'єра, заявивши, що 18 з 19 людей, які працюють на Нетаньяху, є "брехунами".

Водночас підтримка близькосхідної політики адміністрації Байдена надходила з несподіваних місць, як йдеться у книзі. До терактів 7 жовтня сенатор Ліндсі Грем (республіканець), вірний соратник Трампа і перевертень, який перетворився з відвертого критика спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана на довіреного співрозмовника, передав Байдену інформацію про перспективи нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем. Грем вважав, що нормалізацію найкраще завершити за Байдена, аргументуючи це тим, що демократи в Конгресі неохоче підтримають ініціативу, спонсоровану Трампом. Грем пообіцяв, що зможе забезпечити голоси республіканців.

Під час березневої розмови з Трампом, яку кронпринц вів по гучному зв'язку в присутності Грема, колишній президент дражнив сенатора за те, що той одного разу закликав до усунення короля Саудівської Аравії через вбивство журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі, яке, за висновками ЦРУ, замовив Мохаммед. Грем відмахнувся від цього, визнавши, що помилявся щодо автократа.

Однак королівський двір в Ер-Ріяді – це не те порівняння, яке Грем використовує, описуючи візити до резиденції Трампа в Мар-а-Лаго. На думку Вудворда, сенатор посилається на ще більш брутальну форму авторитаризму.

"Поїхати в Мар-а-Лаго – це трохи схоже на поїздку в Північну Корею, – цитуються у книзі слова Грема. – Всі встають і плескають щоразу, коли заходить Трамп".

Джерело: Washington Post