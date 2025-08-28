Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal

Американська газета Wall Street Journal стверджує, що план Трампа щодо розгортання тисяч європейських військових в Україні після укладення мирної угоди стикається з певним опором з боку європейської громадськості. Більшість виборців у Німеччині, Польщі та навіть Франції ставляться скептично або категорично проти. Громадська думка, страх ескалації та політичні розбіжності роблять плани створення великої миротворчої місії нереалістичними, тож навіть найамбітніші проєкти скорочуються до символічних контингентів і завдань у тилу, тоді як основна відповідальність за оборону залишається на ЗСУ.

План відправки тисяч європейських військових до України в разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою наштовхнувся на серйозну перешкоду: скептицизм європейської громадськості, пише Wall Street Journal. Президент Трамп нещодавно підтримав ідею надання США певних гарантій безпеки Україні після того, як Франція і Велика Британія запропонували відправити до України так звані "сили запевнення" для розміщення в Україні після мирної угоди, щоб запобігти подальшим атакам росії.

Однак, європейські лідери стикаються з незручним фактом: багато виборців виступають проти будь-якого розгортання військ, яке ставить їх під загрозу, зауважує WSJ. Країни Східної Європи країни не хочуть відводити сили від власних кордонів, що формують східний фланг НАТО. Опір також досить поширений в Італії та Німеччині, яких досі переслідує тягар спадщини Другої світової війни.

Коли канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно заявив, що планує розпочати консультації з парламентом щодо можливого розгортання військ в Україні, реакція була стриманою, констатує американське видання. Так, його власний міністр закордонних справ Йоганн Вадефул заявив, що такий крок перевантажить можливості Бундесверу, оскільки той уже формує бронетанкову бригаду в Литві для захисту східного флангу НАТО. Інші політичні лідери заявили, що обговорювати це передчасно, адже немає жодних ознак близького мирного врегулювання.

Як зазначає WSJ, будь-яке розгортання німецьких військ може бути вирішене лише парламентом, де уряд має відносно невелику більшість. Опозиційні партії крайнього правого і крайнього лівого крила категорично проти відправки військових в Україну. А опитування соціологічної компанії Insa, проведене минулого тижня, показало, що 56% респондентів виступають проти участі Німеччини, що є зростанням порівняно з весною.

" Я побоююся, що Бундесвер не зможе взяти на себе таке завдання, не залишивши нас без захисту на батьківщині", – сказав Леонард Вольтерс, 28-річний маркетолог берлінського стартапу.

Навіть у Франції, одній з головних прихильниць введення військ, підтримка суспільства залежить від того, чи буде укладена остаточна мирна угода, а не просто досягнуто перемир'я. Березневе опитування, проведене соціологічною службою Elabe, показало: 67% респондентів підтримали б відправку французьких військ, якщо Київ і Москва підпишуть мирну угоди. Без неї 68% респондентів висловилися проти.

Ніколя Дегаже, 45-річний технік сцени з Парижа, не вважає росію загрозою для Франції, а європейським лідерам не довіряє. "Якщо ми в Україні, щоб відбудовувати – добре, – каже він. – Але якщо ми там для того, щоб сіяти сумніви й підтримувати війну, то сенсу в цьому немає".

Як зазначає американське видання, європейські чиновники визнають, що важко переконати громадськість у необхідності будь-якого розгортання військ без чіткої заяви США про підтримку європейських контингентів з боку найпотужнішої армії світу. Попри низку інтенсивних дипломатичних контактів останніми тижнями, досі незрозуміло, яку саме допомогу готові надати США. Трамп виключив відправку американських військових, водночас заявивши, що США все ж відіграватимуть певну роль у гарантуванні безпеки України.

Багато європейських лідерів вважають, що відправка військ в Україну є життєво важливою для безпеки Європи, застерігаючи, що росія рушить далі Європою, якщо Київ впаде. Розгортання військових також має продемонструвати рішучість Європи захищати Україну на тлі дискусій у Вашингтоні про остаточні гарантії безпеки.

WSJ наголошує, що ці аргументи знаходять підтримку більшості в деяких частинах Європи, особливо в північних країнах. Нідерланди, Данія та Естонія вже заявили, що готові надати війська.

Президент Франції Еммануель Макрон намагається заспокоїти громадськість, наголошуючи, що контингент буде дислоковано в аеропортах та на інших важливих об’єктах інфраструктури, далеко від зони бойових дій. Макрон та інші європейські лідери давно стверджують, що захист на передовій має залишатися за добре озброєною українською армією.

"Мета цих сил безпеки не в тому, щоб бути гарантами миротворчих операцій. Вони не збираються утримувати кордон", – сказав Макрон, додавши, що французькі сили "надаватимуть стратегічну підтримку".

Участь Великої Британії, за словами WSJ, також має свою нюанси. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що такі сили безпеки будуть розгорнуті лише за умови, що США пообіцяють надати військову підтримку своїм союзникам у разі нападу росії. Згідно з опитуваннями, більшість британців не проти участі своїх військових у будь-якій миротворчій місії, але не хочуть провокувати пряму конфронтацію з росією.

Уряд Стармера не коментує, чи матимуть британські військові право відкривати вогонь по російській армії у разі повторного вторгнення в Україну.

Тим часом, зауважує WSJ, грандіозні плани створити 30-тисячну європейську миротворчу місію були скорочені через нестачу достатньої кількості особового складу в британській армії. Франція і Велика Британія разом планують виділити від 6 000 до 10 000 військовослужбовців. За словами посадовців, участь Британії, найімовірніше, буде зосереджена на допомозі контролювати повітряний простір і моря для стримування можливих вторгнень росії. Будь-яка наземна присутність армії, ймовірно, обмежиться підготовкою українських сухопутних військ.

Просування навіть вузько визначених європейських сил наштовхується на спротив, особливо з боку популістів континенту, зазначає американське видання. Після зустрічі європейських лідерів із Трампом у Вашингтоні, яка створила імпульс для формування контингенту за підтримки США, віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні розкритикував Макрона за просування цієї ідеї.

"Хочеш – йди сам. Одягни шолом, жилет, візьми гвинтівку й вирушай в Україну", – сказав Сальвіні, лідер націоналістичної партії Ліга.

Польща була одним із найбільших донорів допомоги Україні в перші роки війни, відправивши на фронт літаки, танки, гелікоптери та бронетранспортери. Але Варшава провела червону лінію щодо відправки військових до України в складі більш широких сил безпеки під проводом США.

Польща наголошує, що ризики відправки військових в Україну набагато вищі для прикордонних країн. Її збройні сили, як вважає Варшава, можуть спровокувати ескалацію конфлікту, яка пошириться на польську територію.

Після сплеску підтримки у 2022 році та великого напливу українських біженців війна стала глибоко політизованою темою в Польщі, де багато хто виступає за значно менш активну позицію. Опитування незалежної агенції United Surveys, проведене у березні цього року, показало: 58,5% респондентів категорично проти відправки військових до України, ще 28% відповіли, що Польща "ймовірно, не повинна" відправляти війська до сусідньої країни, завершує публікацію WSJ.