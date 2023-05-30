Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф

Директор медіакомпанії Девід Роткопф, а раніше – співробітник консалтингової фірми Кіссінджера (про що він публічно жалкує), опублікував колонку в The Daily Beast, в якій описав небезпеку переплетіння інтересів путіна та Трампа на виборах 2024 року. Обоє зацікавлені в перемозі Трампа, щоб вирішити багато проблем, в які вони втрапили. Тож він закликає адміністрацію Байдена мобілізуватися і не дозволити Трампу використати виборчу кампанію для затягування судового процесу.

І для Дональда Трампа, і для владіміра путіна настали важкі часи. Як пише Девід Роткопф у The Daily Beast, оскільки вони є двома найогиднішими та найнебезпечнішими людьми у світі, це можна було б вважати гарною новиною. Але не все так просто. На думку автора, є одна річ, яка може врятувати Трампа від похмурих реалій юридичної відповідальност. І ця єдина річ, яка може переломити хід катастрофічної війни путіна в Україні – це переобрання Дональда Трампа на посаду президента США.

Тож інтереси Трампа і путіна знову збігаються, але цього разу ставки для обох набагато вищі, аніж у 2016 році. І це повинно турбувати нас усіх, навіть, дуже сильно турбувати.

Девід Роткопф бачить цілу когорту тих для кого вибори 2024 року мають екзистенційне значення: це близькі союзники Трампа, яким може загрожувати в'язниця, якщо він не буде переобраний і не зможе їх помилувати. Це – екстремісти та їхні союзники, які також розглядають перемогу Трампа як можливість вибратися з в'язниці (або уникнути її). Сюди належать і прихильники політичних поглядів MAGA, для яких ще чотири роки, поки Джо Байден призначатиме раціональних юристів, можуть скасувати багато їхніх ініціатив.

"Є й інші, для яких ставки високі, якщо не сказати, що екзистенційні. До них належать країни, які кинули свій жереб на Трампа. (Як повідомляється, ділові зв'язки опального колишнього президента з ними зараз є об'єктом розслідування спеціального радника Джека Сміта). До цієї когорти належать також політики в США, які заявили про свою лояльність до трампівського "розбурханого маразму" і чиї політичні долі, ймовірно, будуть дзеркальним відображенням його політичної долі", – пише автор.

Девід Роткопф переконаний, що разом всі вони сформують нечестивий альянс, який створює реальну загрозу для чесних виборів наступного року в США, а також збільшує ймовірність того, що результати виборів будуть оскаржені таким чином, що повстання 6 січня і минула загальнонаціональна кампанія Трампа з фальсифікації виборів здаватимуться легкою пригодою.

Всі можуть бачити, що фіаско Трампа і путіна в Україні з кожним днем стає все більш жахливим. Над Трампом навис судовий процес у Нью-Йорку у справі про "гроші за мовчання", який тепер має дату початку – 25 березня 2024 року. Також відомо, що Сміт дописує останні штрихи до свого висновку щодо ймовірного зловживання колишнім президентом засекреченими документами, а також вивчає причетність Трампа до повстання 6 січня і розширив сферу свого розслідування, включивши до неї можливі протиправні дії, пов'язані зі збором коштів для експрезидента. Окружна прокурорка округу Фултон Фані Вілліс дала зрозуміти, що будь-які звинувачення у справі про втручання у вибори з боку Трампа та/або його союзників не за горами і мають бути висунуті протягом перших трьох тижнів серпня. З інших штатів можуть надійти нові звинувачення у фальсифікації виборів. А вирок Трампу у справі про наклеп, порушеній Е. Джин Керролл, може ускладнитися, оскільки вона розширить свої претензії у другій, пов'язаній із нею справі.

Що стосується путіна, то на думку Роткопфа, хоча він і оголосив про "перемогу" в битві за Бахмут, вона дісталася величезною ціною. Малоймовірно, що його війська зможуть довго утримувати тліючі залишки зруйнованого міста. Більше того, США і союзники погодилися надати Україні сучасні винищувачі F-16 і навчити керувати ними. Українські "ополченці" також розпочали атаки через російський кордон.

російська армія виснажена і путін фактично перекинув всі свої звичайні збройні сили в Україну..., де вони зазнають поразки. Очікується, що незабаром почнеться великий український наступ. Навіть один із колишніх приятелів путіна Євгєній Прігожин, заявив, що той може зіткнутися з революцією вдома і поразкою в Україні, якщо він не змінить ситуацію, що здається автору малоймовірним.

Девід Роткопф наголошує, що які б причини не були у путіна для того, щоб допомогти Трампу бути обраним у 2016 році, сьогодні вони, очевидно, набагато вагоміші. І які б причини не були у Трампа, щоб балотуватися раніш, нинішні переважають.

З такою кількістю судових процесів і серйозних злочинів, що обговорюються, ймовірність того, що Трампу загрожує не лише засудження, але й можливе ув'язнення, може зробити затягування судових процесів і вироків до перемоги на виборах його єдиним захистом. І очевидно, що він спробує все – починаючи з ниття в соціальних мережах про те, що справу в Нью-Йорку порушили, щоб перешкодити його передвиборчій кампанії.

Щодо путіна, то його останній шанс перетворити свою епічну помилку в Україні на щось, що він може назвати успіхом, це також перемога Трампа. Трамп під час свого виступу на CNN дав зрозуміти, що не вважає Україну особливим союзником США і не буде засуджувати воєнні злочини путіна.

"І ось ми знову в ситуації, коли Трампу потрібен путін ще більше, а путіну потрібен Трамп. У них багато друзів, поганих "хлопців" і попутників, які потребують їх обох. Ось чому зараз саме час підготуватися до того, якої форми може набути їхня співпраця", – попереджає автор.

Девід Роткопф звертає увагу на те, що зараз також небезпечний момент, коли Республіканська партія Трампа знову просуває брехню про те, що він ніколи не вступав у змову з росією. Цього разу вони вхопилися за нещодавню доповідь спеціального радника Джона Дарема, щоб заявити, що вона "доводить", що вся справа Трампа і росії була, як часто стверджував Трамп, "містифікацією". Нагадаємо, політолог Нейл Абрамс стверджує, що цей звіт не містить жодних подібних висновків, але містить факти співпраці кампанії Трампа з росіянами. З ним згоден і автор, який пише, що в цьому звіті не було сказано нічого подібного. Насправді, це був великий бургер із нічого, який пропонував м'яку критику ФБР..., при тому, що ФБР не повинно було розслідувати справу Трампа і росії.

Всім добре відомо, що кожне розслідування, проведене в минулому, в тому числі розвідувальним співтовариством, Сенатом США і спеціальним радником Робертом Мюллером, вказувало на те, що росія активно втручалася у вибори в 2016 році, щоб допомогти Трампу. Фактично, розвідувальне співтовариство також дійшло висновку, що росія намагалася допомогти Трампу і 2020-го.

Як зазначає Девід Роткопф, путін довів, що не зупиниться ні перед чим для досягнення своїх цілей. Трамп зробив те ж саме.

З огляду на переплетіння їхніх інтересів у 2024 році та глибоку нагальність, з якою обидва вважають вибори вкрай важливими, Девід Роткопф переконаний, що зараз настав час мобілізуватися, щоб передбачити, виявити та зупинити як зовнішнє, так і внутрішнє втручання у майбутні вибори в США, а також потенційні ініціативи, спрямовані на скасування результатів цих виборів.

Девід Роткопф наголошує, що вкрай важливо не ігнорувати і не відмахуватися від дезінформації про звіт Дарема як чергового "вкидання" і містифікації. "Саме такі спроби переконати нас втратити пильність – слугують інтересам ворогів нашої демократії, – впевнений Девід Роткопф. – Саме тому зусилля, спрямовані на притягнення Трампа до відповідальності, мають відбуватися безперешкодно до виборів, які Трамп розглядає як свою найкращу юридичну стратегію".

Нарешті, саме тому адміністрація Байдена повинна чітко дати зрозуміти, що вона готується до всього, що може статися, і що в разі виявлення загроз, вони будуть зупинені якомога раніше. Автор переконує американців, що жодні вибори в історії не були ані важливішими, ані більш загрозливими. Він радить діяти, спираючись на докази, з непохитною рішучістю.

Джерело: The Daily Beast