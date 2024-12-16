Трамп і "відмова" від України. Не будьте надто мрійливими щодо його слів – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у своєму традиційному тижневому огляді війни росії проти України зосередився на інтерв'ю Трампа журналу Time. Зокрема, на його відмові дати чітку відповідь, що він не покине Україну в цій війні. Крім того, О'Брайен наголошує на деяких змінах наративу в світових ЗМІ, які почали писати, шо росія виглядає не такою сильною, як її змальовують. Але це стосується далеко не всіх.

Цього тижня Дональд Трамп (нарешті) публічно визнав реальність російсько-української війни. Він не контролює цю війну, та інші актори (передусім Україна та росія) можуть впливати на її кінцевий результат більше, ніж США. Тож у програмі будуть роздуми про цю та деякі інші історії, зокрема про лінію фронту та наратив колапсу (який повернувся до Покровська, де він був влітку цього року).

Але перед цим я маю зробити особливу заяву. Однією з причин, чому це оновлення виходить трохи пізніше, ніж зазвичай, і може бути трохи коротшим, є те, що завтра я здаю рукопис моєї наступної книги. Вона називається "Війна і влада" (швидко, ага) і є аналітичним дослідженням останніх півтора століття від витоків Першої світової війни до перспективи війни в Індо-Тихоокеанському регіоні сьогодні (і у найближчому майбутньому). Ця книга коротша і більш пронизлива, ніж ті, що я писав нещодавно, приблизно 80 000 слів, і призначена для того, щоб увібрати в себе великі ідеї щодо обох концепцій. Вона частково мотивована жахливими аналітичними помилками у розумінні обох цих концепцій до повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року (що має призвести до повного переосмислення того, як розуміють і аналізують владу і війну).

У найближчі місяці я розповім про цю книгу набагато більше, зокрема випущу принаймні один розлогий уривок з неї для передплатників. Також можу з радістю повідомити, що основна інформація на сайті (і я маю на увазі саме основна) тепер доступна у видавництвах Penguin/Random House у Великій Британії та на Amazon. У США вона буде випущена видавництвом Basic Books, і я сподіваюся, що ці сайти запрацюють у недалекому майбутньому.

До речі, виникла дискусія щодо назви. Вам подобається проста: "Війна і влада"? Інші думки полягали в тому, щоб зробити її трохи більш дискурсивною і включити ідею "Сили повного спектру", яку я обговорював у Foreign Affairs (коли почав працювати над цією книгою), у 2023 році. Насправді, я міг би влаштувати опитування щодо назви, щоб дізнатися, що ви думаєте.

Так чи інакше, я просто подумав, що повинен дати вам знати. Я дуже схвильований цією книгою, і багато в чому це було найцікавіше, що я писав, оскільки міг гратися з великими ідеями та концепціями. Це був божевільний процес, особливо в останні кілька місяців, але думаю, що ви переконаєтесь, що воно того варте.

А тепер, без зайвих слів, новини вихідних.

Трамп і "відмова" від України. Будьте обережні у висловлюваннях

Цього тижня Дональд Трамп дав інтерв'ю для Time, яке варто прочитати повністю. Ось посилання на повну стенограму, якщо вам цікаво. Трамп насправді досить відвертий у цьому інтерв'ю, і це здається показовим. Можливо, це інтерв'ю було зроблено в рамках церемонії обрання його Людиною року за версією Time, що змусило його бути трохи більш відвертим. Лише один приклад – він, здається, чітко усвідомлює, що його перемога на виборах значною мірою була зумовлена питанням імміграції. У той час як багато людей сміялися або жахалися фальшивому звинуваченню гаїтян у поїданні домашніх тварин, Трамп, схоже, розглядав це питання як свою переможну фішку на виборах.

Цікаво також те, що Трамп багато говорив про Україну, росію та війну. Сподіваюся, ви не заперечуєте, але вам потрібно прочитати весь обмін думками, а не лише один рядок про те, що ми не повинні відмовлятися (що, на мою думку, люди не розуміють). У будь-якому разі, ось весь обмін думками про війну станом на зараз, а також її історичне коріння, щодо якого Трамп чітко висловився.

- Я перейду до зовнішньої політики. Чи говорили ви з путіним після обрання? - Я не можу вам сказати. Я не можу вам сказати. Це просто недоречно. - Якщо Україна не погодиться на мирну угоду, яку ви обіцяли укласти, чи припините ви військову, гуманітарну та розвідувальну допомогу? - Причина, з якої я не люблю говорити вам про це, полягає в тому, що як переговірник, коли я сідаю і розмовляю з дуже блискучими молодими людьми: "Молоді, молоді, молоді, молоді, молоді". Порівняно зі мною, ви дуже молоді. Але коли я розмовляю з людьми, коли я починаю, мені здається, що у мене є дуже хороший план, як допомогти, але коли я починаю викривати цей план, він стає майже нікчемним. - Чи готові ви захищати український суверенітет від росії? - Я хотів би бачити Україну – гаразд, ви готові? Ви повинні повернутися трохи назад. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Ніколи б не сталося… - Але це сталося. Тому питання, яке люди хочуть знати, це: "Ви б покинули Україну?" - Це робить все поганим. Нещодавно у мене була зустріч з групою людей з уряду, де вони прийшли і розповіли мені про кількість загиблих солдатів, які були вбиті за останній місяць – це цифри, які приголомшують, як росіяни, так і українці, і ці цифри досить рівні. Знаєте, я знаю, що вони люблять казати, що це не так, але вони приблизно рівні, але кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, просто приголомшує. Те, що відбувається – божевілля. Це божевілля. Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в росію. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою. Цього не можна було допустити. Зараз вони роблять не тільки ракети, але й інші види озброєнь. І я думаю, що це дуже велика помилка, дуже велика помилка. Але рівень, кількість людей, які гинуть – це номер один, не є стійким, і я говорю про обидві сторони. Обидві сторони дійсно виграють від того, що це буде зроблено. - Питання, яке виникає у багатьох американців і багатьох людей в усьому світі: "Чи кинете ви Україну?" - Я хочу досягти домовленості, і єдиний спосіб досягти домовленості – це не кинути. Ви ж розумієте, що це означає? - Розумію. Ну, ні, скажіть мені. - Ну, я ж щойно сказав. На мою думку, ви не зможете домовитися, якщо будете здаватися. І я не згоден з усім цим, тому що цього не повинно було статися. путін ніколи б не вторгся в Україну, якби я був президентом, з багатьох причин. По-перше, вони підняли ціну на нафту. Коли вони підвищили ціну на нафту, вони створили для нього вигідну ситуацію, ціну на нафту треба було знизити. Якби вона була знижена, ви б не мали того, що почалося, просто з чисто економічних міркувань. Але коли вона досягла 80, 85 і 90 доларів за барель. Я маю на увазі, що він заробив, він заробив багато грошей. Я не кажу, що це добре, тому що він також постраждав, але вони рухаються вперед. Знаєте, це війна, яка була – це трагедія. Це смерть, яка набагато більша, ніж будь-хто може собі уявити. Коли з'являться реальні цифри, ви побачите цифри, в які ви не повірите.

Єдине, на що Трамп відмовляється відповісти, – це те, чи говорив він з путіним, що зовсім не є недоречним (він говорив із Зеленським), але цікаво, що він не хоче розголошувати цю інформацію.

Так чи інакше, значна частина публічної дискусії була присвячена тому, що Трамп категорично заявив, що він не залишить Україну (що, до речі, не зовсім правда). Це широко висвітлювалося і потрапило в заголовки новин по всьому світу, зокрема і в Україні.

Насправді, Трамп ніколи не каже, що може зупинити війну, лише не залишаючи Україну. Спочатку він уникає питання, потім каже, що не можна укласти угоду зі США, відмовившись від України (хоча ніколи не говорить про Україну!), що залишає відкритою можливість того, що угоди не буде, і він піде геть.

Так відбувається весь обмін думками. Коли Трампу вперше ставлять питання про те, чи покине він Україну (питання вище), він відмовляється відповідати! Він робить те, що робить завжди, коли не хоче відповідати або коли йому не подобається питання – він ухиляється і говорить про інші речі. Його перша реакція полягає не лише в тому, щоб не сказати, що він не залишить Україну, але й у тому, щоб перевернути питання з ніг на голову і сказати, що він проти нападів на росію. Інакше кажучи, Трамп є більшим прихильником парадигми управління ескалацією, яка так зашкодила Сполученим Штатам за Байдена, ніж сам Байден. Трамп демонструє, що діє під більшим рефлексивним контролем, ніж Байден. Що насправді не повинно нікого дивувати, але буде, оскільки цілий хор прихильників Трампа брехав про те, що він буде жорсткішим, ніж Байден, щодо росії.

Однак журналісти продовжують його перепитувати, що призвело до обміну думками, який викликав у всіх захоплення. Цікаво, що навіть тут Трамп відмовляється прямо сказати, що він не відмовиться від України. Він каже, що хоче укласти угоду, а цього не станеться, якщо він відмовиться від України. Однак Трамп також може піти від усього цього і не укласти угоду – в такому випадку відмова від України все ще залишається дуже ймовірною. Також варто зазначити, що він ніколи не каже в одному реченні: "Я не покину Україну".

Тепер, після того, як Трамп зробив своє незаперечення/заперечення відмови, інтерв'юерка втретє запитує його (до речі, чудова робота команди Time) про те, чи відмовився б він від України. Тут він досить ефективно накидає туману. Трамп знову відповідає, про укладення угоди (не кажучи, що він точно укладе угоду і не відмовиться), а потім переходить до обговорення війни в цілому. Фраза, яка, на думку людей, прив'язується до дискусії про відмову від війни: "І я не згоден з усім цим", – це не про те, чи покинув би він Україну взагалі, а про те, що йому не подобається війна в цілому. А потім він продовжує говорити, по суті, нісенітниці про ціни на нафту.

Тож Трамп змушений навіть відповідати на питання про відмову, а коли відповідає, то здебільшого ухиляється від відповіді. Звичайно, я сподіваюся, що він не покине Україну, і в його оточенні є люди, які не хочуть, щоб він це робив (але є багато людей, які хочуть). Єдине, що я хотів би сказати: якщо ви сприймаєте це інтерв'ю як зобов'язання Трампа підтримувати Україну, то ви, безумовно, більш мрійливі, ніж я.

Приходить розуміння того, що росія слабша, ніж її вважають. Щоправда потроху

Протягом більшої частини 2024 року основна увага у звітах та аналітичних матеріалах була зосереджена на російській силі та українській слабкості. Ми регулярно чули, що український крах не за горами і що російський каток безжально вичавлює з України життя. Такі історії все ще трапляються – це точно (див. останню історію).

Звісно, читачі цієї підбірки роками чули, що російську силу сильно переоцінюють. На щастя, події на міжнародній арені (зокрема, в Сирії) і той факт, що росія зазнає величезних втрат за невеликі здобутки в Україні, також призводять до того, що деякі люди розуміють справжню вразливість росії. На цю тему була дуже цікава стаття Фаріда Закарії у Washington Post.

Я можу з упевненістю сказати, що росія, ймовірно, не слабша, ніж багато читачів цієї підбірки вважають, але, безумовно, росія набагато слабша, ніж можуть подумати люди, які покладаються на мейнстрімні репортажі. Всю статтю варто прочитати, якщо у вас є до неї доступ – Закарія багато розповідає про виробничі проблеми, з якими стикається росія, особливо перед обличчям таких високих втрат. Ось три ключові абзаци:

росія путіна зараз нагадує Радянський Союз у 1970-х роках. Хоча вона все ще агресивна та інтервенціоністська за кордоном, її економіка всередині країни стає все більш слабкою і спотвореною через перетворення її на військову операцію. Але так само, як зовнішній експансіонізм і внутрішня мобілізація не могли вічно маскувати радянський занепад, так і сьогодні бравада путіна не повинна нас лякати. Подумайте про це: якби росія перемагала в Україні, чи погрожував би путін застосувати ядерну зброю? Двоє науковців, Марк ДеВор і Александр Мертенс, зазначають у виданні Foreign Policy, що "росія втрачає близько 320 танкових і артилерійських стволів на місяць, а виробляє лише 20". Посилаючись на відкриті джерела, вони зазначають, що росія втратила майже 5 000 бойових машин піхоти з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. російські оборонні підрядники можуть виробляти лише приблизно 200 на рік. Дефіцит робочої сили гостро відчувається майже у кожному секторі, і це визнав навіть путін. У військовій сфері найяскравішою ознакою є те, що російській армії довелося звернутися до Північної Кореї з проханням надіслати війська на допомогу. Ноель Фостер з Військово-морського коледжу пише, що відчай москви можна побачити у зростанні зарплат і бонусів, які вона пропонує новобранцям: "Станом на липень 2024 року новобранці з москви отримували бонус при зарахуванні на службу в розмірі 21 000 доларів і заробітну плату, яка в цілому становила трохи менше 60 000 доларів протягом першого року служби, фактично заробляючи на місяць більше, ніж рядові, які в той самий час вступають на службу в армію США". (Слід пам'ятати, що середній дохід росіян становить менше однієї п'ятої від американського).

Те, про що говорить Закарія, не є новим, але це настільки важливо, що має бути зрозумілим для громадськості. росія зараз втрачає людей і техніку такими темпами, які не може замінити новим виробництвом або солдатами (не руйнуючи свою економіку). Вона буквально кинула майже всю свою армію на війну з Україною і не має нічого, що можна було б використати: ні для Сирії (яка була стратегічно важливою), ні навіть для захисту власних кордонів. Воювати з Україною – це все, що вона може зробити.

І все ж, навіть з масивною іранською та північнокорейською допомогою (і деякою значною китайською), вони борються. Я розгляну це детальніше в аналізі наприкінці року, але замість того, щоб показати, що росію неможливо перемогти, 2024 рік демонструє, що це цілком можливо. Проте це треба розуміти і діяти відповідно до цього. Тому добре бачити, що такі аргументи наводяться.

Крім того, приємно бачити посилання на статтю Марка Девора та Александра Мертенса (у написанні якої допоміг Олексій Загороднюк) у Foreign Policy. Вона дійсно заслуговує на те, щоб її прочитати, якщо у вас є час. У ній наводяться докази того, що до кінця 2025 року в росії може виникнути дефіцит основного обладнання.

The Financial Times і Покровськ. Та сама стаття щомісяця

Просто завершую на прикладі того, що не всі підкреслюють слабкість росії. Financial Times опублікувала статтю про те, що Україна перебуває в жахливому стані навколо Покровська, припустилася фундаментальних помилок, і місто цілком може впасти. Все це дуже гнітюче. Якщо у вас виникло відчуття дежа вю, коли ви читали цю статтю – не дивуйтеся. Financial Times вже майже пів року пише таку саму статтю щомісяця. Наведу кілька прикладів.

На початку серпня українська оборона навколо Покровська давала тріщини, згідно з FT, оскільки росія була дуже близька до захоплення нібито життєво важливого логістичного вузла.

За минулий тиждень російська армія просунулася до 15 км до гарнізонного міста Покровськ та околиць сусіднього Торецька, як свідчать військові аналітики, огляди бойових відеозаписів та інтерв'ю з українськими солдатами і високопосадовцями. Вони також захопили частину сусіднього селища Неньки і продовжують просуватися вперед. Покровськ є основним логістичним центром для українських військових, який став стрижнем для оборони решти Донецької області, в той час як Торецьк і Нью-Йорк є оплотом проти російських сил з 2014 року. росіяни знаходяться всього за 5 км від головної траси Т0504, обстрілюючи її з артилерії та безпілотників і погрожуючи відрізати її.

Винуватцем, як завжди, була українська неефективність і невдачі. Наприкінці серпня FT написала статтю, в якій стверджувала, що неминуче падіння Покровська – це заслуга Зеленського. Тепер через некомпетентність Зеленського росіяни були лише за 8 км від нього.

російські війська наближаються до стратегічно важливого міста Покровськ, захопивши цього тижня кілька прилеглих населених пунктів і змусивши недоукомплектовані українські підрозділи відступити з підготовлених оборонних позицій. За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, Покровськ є одним із двох ключових залізничних та автомобільних вузлів у Донецькій області, і його втрата поставить під загрозу логістику українських військових у всьому регіоні. Супутникові знімки, проаналізовані дослідниками з фінської групи Black Bird Group, що базується у Фінляндії, показують, що російські війська зараз знаходяться всього за 8 км від Покровська. У відповідь на це місцева влада наказала евакуювати мешканців цього району. Олександр Коваленко, військовий аналітик київської групи "Інформаційний спротив", назвав ситуацію на східній околиці Покровська "повним провалом оборони".

І все ж, здавалося, української некомпетентності було недостатньо для того, щоб місто впало. Тож у вересні Financial Times змінила думку і заявила, що саме російська переважаюча сила ось-ось призведе до захоплення Покровська. російські успіхи тепер залежали від чистої російської сили та їхньої блискучої адаптивності.

Покровськ і Мирноград з довоєнним населенням у 100 000 мешканців є життєво важливими для оборони України на Східному фронті. Якщо вони впадуть, це поставить під загрозу великі міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ і значно посилить стратегічні позиції росії в регіоні, попереджають українські командири. Захоплення цих двох центрів також зашкодить українському бойовому духу, який щойно отримав поштовх після вторгнення на Курську дугу, кажуть командири і солдати. Основна стратегія росії залишається незмінною з початку її повномасштабного вторгнення у 2022 році: придушити українські сили за допомогою переваг у силі та ресурсах, розповіли цього місяця в інтерв'ю Financial Times командир "Фенікса" і командири чотирьох інших українських бригад. Усі вони скаржилися, що їхні солдати іноді переважали у співвідношенні 1:8 і що на кожен випущений снаряд росіяни випускали десять або більше. Але російські війська також адаптувалися, за словами командирів, зробивши висновки з попередніх помилок і уникаючи великих штурмів із застосуванням танків і бронетехніки. Їхня нова тактика призвела до нещодавніх успіхів у Донецькій області України, змусивши українські війська відступити і наблизивши москву до її мети – контролю над усією територією.

Незважаючи на те, що Financial Times писала про українську некомпетентність, російську міць і пристосовність, а також життєво важливе стратегічне значення Покровська, українці все ще контролюють його. російські просування були насправді дуже незначними від першої цитованої статті й до останньої. З часу написання першої статті росіяни просунулися на 10 кілометрів ближче до Покровська – і це коштувало їм величезних зусиль. Чи візьмуть росіяни Покровськ? Можливо. Але "барабанний дріб", зосереджений на російській силі й українській поразці, подає дуже однобоку версію історії Покровська.

Одна з причин, чому зміна наративу є такою важливою.

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