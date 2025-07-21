Трамп прагне заробити на важкому становищі України. Як президент США допомагає росії – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен, який критикує Трампа і його адміністрацію, за жахливу політику стосовно України, продовжує скептично ставитися до потуг Трампа допомогти Україні. Він стверджує, що той фактично дав зелене світло путіну бомбардувати досхочу Україну протягом літа.

Дехто звинувачує мене у недоброзичливому ставленні до Трампа, оскільки я не визнаю його нібито велику підтримку, яку він надав Україні минолого тижня. І так, схоже, що кілька батарей зенітних ракет Patriot вже прямують до України (хоча ніхто не може точно сказати, коли вони туди прибудуть і будуть готові до використання). Це, безсумнівно, добре, і врятує життя деяких українців (коли батареї туди прибудуть). Звісно, тим часом путін отримав повну свободу дій, щоб бомбардувати українські міста всім, чим може, знаючи, що можливість нових санкцій з боку США відкладена до вересня.

Тож для мене ця новина є дуже суперечливою з боку Трампа – мені важко розглядати її як чіткий розворот США до підтримки України.

Останнє, чого люди, здається, не розуміють, – це те, що будь-яке військове обладнання, яке отримає Україна, все одно не допоможе їй виграти війну. Остаточний мирний план Трампа, оприлюднений кілька місяців тому, залишається, наскільки нам відомо, ідеальним кінцевим результатом для США. Якщо так, то Україна (і Європа) все ще готуються до катастрофи з боку адміністрації. Дійсно, можна стверджувати, що протягом наступних 45 днів ми будемо спостерігати спроби росії, за мовчазної підтримки Трампа, змусити Україну погодитися на цю невигідну угоду.

Ні, Трамп нічого не "дав" Україні. Чому це має значення

Цього тижня також зникла будь-яка перспектива того, що Трамп відновить ідею прямої допомоги/підтримки України з боку США. Нагадаємо, що до цього моменту США під керівництвом Байдена надавали Україні американську зброю як форму військової допомоги безкоштовно, розуміючи, що підтримка України відповідає інтересам США.

Можна з упевненістю сказати, що ера прямої допомоги США Україні закінчилася. Зараз США під керівництвом Трампа розглядають конфлікт в Україні як можливість заробити гроші (в деякому сенсі граючи на протистоянні обох сторін). Американські батареї Patriot (і, можливо, деяка інша військова допомога, хоча поки що не ясно, яка саме) будуть надані Україні в найближчі місяці, але їх доведеться придбати європейським державам, а потім передати Україні. США нічого не дають, вони заробляють гроші на зневіреній Україні та Європі.

Ви розумієте, чому мені важко надто радіти з того, що це є поворотом для України – фундаментальна зміна політики, яка лежить в основі всього цього, погіршує ситуацію для України/Європи.

Ось як Трамп оголосив про цю зміну в понеділок, згідно з New York Post, одним з улюблених ЗМІ Трампа.

Отже, США продадуть батареї Patriot європейським державам, зароблять на відчаї України, і ці батареї потраплять до України. Принаймні, здається, що є спроби пришвидшити передачу (знову ж таки, це дуже важко перевірити). За повідомленнями, деякі батареї Patriot, які мали потрапити до Швейцарії (яка, мабуть, регулярно стає ціллю повітряних атак), перенаправляють до Німеччини, яка їх оплатить, а потім передасть Україні.

Коли вони туди потраплять і почнуть працювати, це буде добре.

Водночас можна сказати, що Трамп змінив свою позицію щодо санкцій на користь путіна. Коли почали надходити повідомлення про те, що він збирається почати допомагати Україні, серед найпоширеніших згадок були нові жорсткі санкції проти росії. Це були, в першу чергу, дуже високі штрафи, які мали бути накладені на тих, хто за межами росії веде бізнес з режимом путіна – так звані вторинні санкції, як зазначено в законопроєкті Грема-Блюменталя. Минулої неділі Грем, здавалося, очікував на негайне схвалення Трампом відправлення законопроекту на голосування, сказавши в програмі "Meet The Press":

"Блюменталь і я маємо 85 співавторів у Сенаті США для введення конгресових санкцій, які дадуть президенту Трампу можливість завдати потужного удару по економіці путіна та всіх тих країн, які підтримують військову машину путіна".

Що ж, ця реальність була фактично відкладена на значний період часу Трампом. Одна з перших заяв Трампа в понеділок була про те, що протягом 50 днів не буде нових санкцій і поки що ми не маємо жодних ознак того, що законопроєкт Грема-Блюменталя буде винесений на голосування.

Водночас, коли санкції були відкладені, ніщо з інших захоплюючих речей, які, як передбачалося, мали з'явитися в Україні, таких як крилаті ракети JASSM, здається, не наближається. Отже, якщо підсумувати минулий тиждень, найважливішими видаються такі моменти.

Ера прямої військової допомоги США Україні закінчилася. Тепер США будуть ставитися до України як до джерела прибутку.

Деякі батареї Patriot будуть продані Німеччині, щоб потрапити до України – сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом (найімовірніше, за кілька місяців, а в деяких випадках – за кілька тижнів).

До вересня не буде нових санкцій США проти путіна, і немає гарантій, що вони будуть введені тоді (звичайна тактика Трампа – говорити жорстко, а потім відкладати). Отже, росіяни можуть продовжувати успішно обходити санкції, не побоюючись нових кроків США.

Наразі немає ознак того, що США продаватимуть Україні наступальну зброю, таку як JASSM.

Отже, схоже, що ми маємо план Трампа, який допомагає обом сторонам у цій війні і в короткостроковій перспективі надає більшість переваг росії. путін може продовжувати свою літню наступальну операцію на суші та в повітрі, знаючи, що нових санкцій не буде.

До речі, перший пункт також є для мене надзвичайно пригнічуючим. США зараз відмовляються від будь-якої зацікавленості у наданні прямої допомоги демократіям. Допомога вільним народам у їхній боротьбі за свободу більше не є пріоритетом (або навіть варіантом політики). США зараз є комерційною організацією, яка прагне отримати вигоду від війни в Україні.

Вибачте, що я не радію.

На нас чекає літо бомбардувань

Оскільки путін може робити все, що забажає цього літа, не побоюючись нових санкцій з боку США, українські міста будуть піддаватися жорстоким ударам. Однією з галузей російського військового виробництва, яка стабільно зростає, є зброя дальнього бою, крилаті ракети, балістичні ракети та шахеди.

І те, що ми бачили протягом останніх місяців, є смертельним результатом цього збільшення виробництва, особливо якщо йдеться про шахеди. Ця діаграма показує постійне зростання кількості російських ударів дронами.

Однією з причин, чому Трамп нібито почав більше схилятися на бік України, було те, що росіяни безжально використовували ці системи для бомбардування українців і вбивства/поранення цивільних осіб. (Кажуть, що це дуже зажурило Меланію Трамп).

Якщо Трамп дійсно був засмучений, то він дивно це продемонстрував. Знявши санкції на літо, він фактично каже путіну, щоб той розгорнув ще більші атаки, які, безсумнівно, незабаром почнуться. Масштаби цих атак майже напевно перевершать те, що ми бачили досі.

Зараз ми наближаємося до рейдів в 1000 шахедів і не буде сюрпризом, якщо такий відбудеться до кінця липня. Однак це буде ще не все. За словами німецького генерала Крістіана Фройдінга, незабаром ми можемо побачити нічні атаки, що включатимуть до 2000 БПЛА. Ось український варіант його заяв.

російська армія планує одночасно запустити до 2000 БПЛА проти України, заявляє німецький генерал Крістіан Фройдінг, голова Ситуаційного центру України при Міністерстві оборони Німеччини. За словами генерала, Москва активно розширює свої виробничі потужності, щоб масово застосовувати безпілотники у війні проти України. Одночасне використання до 2000 дронів може стати серйозним викликом для системи ППО України.

До речі, Patriot не слід використовувати проти шахедів. Кожна ракета Patriot набагато дорожча за шахед, тому використовувати їх для збиття останніх – це програш. Тож боротися з цими масовими атаками доведеться іншим українським системам.

Я не хочу гадати, якими будуть результати таких масових атак, але ви, ймовірно, скоро їх побачите. І путін може їх здійснювати, будучи впевненим, що найближчим часом не буде нових кроків щодо санкцій з боку США.

російський "мізинець" наступає поблизу Покровська, демонструючи чим стала війна

Іноді карти можуть багато про що розповісти. Одна річ, яку важко було показати, – це те, як поле бою все більше характеризується обмеженими просуваннями, які не можуть призвести до прориву/використання військової ідеї, яку нав'язували громадськості до лютого 2022 року (і протягом деякого часу після цього). Те, що ми маємо зараз, можна назвати коротким смертельним ривком – невеликі просування пішки або на мотоциклах, коли російські війська поспішають вперед у вузькій зоні, сподіваючись захопити трохи землі, а потім утримати її.

Все частіше ці російські просування набувають форми невеликих виступів, схожих на пальці, багато з яких з'явилися навколо Покровська, оскільки оточення цього міста зараз, здається, є головним завданням росії. Імовірно, росіяни зосередили близько 160 000 військових поблизу Покровська, намагаючись захопити місто.

Ось найсвіжіше просування росії (зафіксоване вчора ввечері) навколо Покровська, згідно з Deep State.

Ось ще одне з минулого тижня.

Такі стрімкі атаки, просування на кілометр тут і кілометр там – ось що таке війна в даний час. І ми будемо бачити їх ще більше. Обидва ці виступи є спробою оточити Покровськ з півночі. Вражає те, що все це можна побачити так чітко.

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