Трамп (путін) взявся за ЄС. Як американський Heritage Foundation планує розвалити Євросоюз – розслідування DeSmog та VSquare

Два європейські проєкти журналістських розслідувань DeSmog та VSquare стверджують, що американський аналітичний центр Heritage Foundation, відомий своєю підтримкою Трампа та проросійською позицією стосовно війни росії проти України, розпочинає тісно співпрацювати двома організаціями ультраправих сил з Угорщини та Польщі, які зі свого боку або отримують гроші за рахунок реалізації російських нафти та газу. Мета – руйнування ЄС, починаючи з ліквідації Єврокомісії та Євросуду.

Heritage Foundation ­– американський аналітичний центр з навколотрампівського середовища, який провадить проросійську політику і стоїть за радикальним "Проєкт 2025", все частіше звертає свою увагу на Європу.

Аналітичний центр, який розробив ключовий проєкт другого терміну Дональда Трампа, зібрався цього тижня у Вашингтоні, щоб розглянути пропозиції щодо руйнування Європейського Союзу.

Польське видання VSquare виявило, що 11 березня Heritage Foundation зібрав жорстко налаштовані консервативні групи, щоб почути, як вони будуть переглядати нинішні структури ЄС.

На "семінарі за зачиненими дверима" обговорювався новий документ, підготовлений лобістськими групами MCC і Ordo Iuris під назвою: "Велике перезавантаження: відновлення суверенітету держав-членів у ХХІ столітті".

У документі пропонується ліквідувати Європейську комісію та Європейський суд. У ньому стверджується, що "ЄС перетворюється на квазіфедеративну державу, обмежуючи національні повноваження щодо прийняття рішень" і нав'язує "ідеологічно вмотивовану політику державам-членам, не маючи на те жодного мандату". Згідно з планом, ЄС перестане функціонувати у своєму нинішньому вигляді, а замість цього буде перейменований на Європейське співтовариство націй (ECN).

Дослідник і учасник кампанії з наглядової організації з питань прозорості Corporate Europe Observatory Кеннет Хаар сказав, що просто жахливо бачити, як Heritage Foundation переключає свою увагу на Європу.

"Більшість атак, здійснених за президентства Трампа протягом останніх тижнів на громадянські права, мігрантів, права ЛГБТК+ тощо, можна простежити до "Проєкту 2025", – сказав він. – Ми повинні турбуватися про те, що вони нарощують амбіції і силу в Європі".

DeSmog також може розповісти, що в останні місяці Heritage Foundation проводив приватні зустрічі з європейськими політиками, оскільки група намагається створити нові альянси на континенті.

Угорський Колегіум Матіаса Корвінуса (MCC) та польський Інститут правової культури "Ordo Iuris". мають зв'язки з націонал-консервативними політичними партіями, які в останні роки вороже ставилися до порядку денного ЄС, зокрема до спроб блоку запровадити кліматичні реформи. Ordo Iuris просуває порядок денний, який часто підтримується польською партією "Право і справедливість", що керувала країною з 2015 по 2023 рік. Партію звинувачували в утисках демократичних свобод і прав меншин під час перебування при владі. Саму Ordo Iuris звинувачували в тому, що вона "очолює зусилля, спрямовані на згортання прав жінок і ЛГБТ".

MCC безпосередньо підтримується угорським урядом автократа Віктора Орбана. Групу очолює політичний директор Орбана, Балаж Орбан, який заявив: "Ми прагнемо, щоб Угорщина стала інтелектуальною державою, в якій MCC відіграє ключову роль". У 2020 році MCC отримав понад 1,3 мільярда доларів від угорської держави, в основному через 10-відсоткову частку в національній нафтовій компанії країни.

Документ MCC-Ordo Iuris стверджує, що підтримує реформований ЄС, який "наголошує на децентралізації, національних інтересах, гнучкості, дерегуляції та посиленні ролі держав-членів".

DeSmog нагадує, що Heritage Foundation очолив процес створення "Проєкту 2025" – 922-сторінкового посібника з радикального скорочення уряду США. У проєкті міститься заклик до Трампа "демонтувати адміністративну державу", скасувати політику щодо боротьби зі зміною клімату, скоротити обмеження на видобуток викопного палива, відмовитися від державних інвестицій у відновлювану енергетику та ліквідувати Агентство з охорони навколишнього середовища.

Багато з цих політик впроваджуються Департаментом ефективності уряду Ілона Маска (DOGE), який знищив кілька департаментів, включаючи Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), тоді як кілька осіб, пов'язаних з "Проєктом 2025", мають певні ролі в новій адміністрації.

На зустрічі 11 березня також був представлений Альянс на захист свободи (ADF) – християнська група правових активістів. Юридична адвокаційна група Southern Poverty Law Center стверджувала, що ADF слід вважати "групою ненависті, оскільки вона підтримувала ідею про те, що приналежність до ЛГБТК+ має бути злочином у США та за кордоном".

"Проєкт 2025" пропонує обмеження репродуктивних прав, включаючи подальше обмеження доступу до абортів, а також доступу до контрацептивів.

Виступаючи на паралельному заході під час конференції Альянсу за відповідальне громадянство (ARC) в Лондоні 17 лютого, президент Heritage Foundation Кевін Робертс, схоже, натякнув на новий європейський фокус групи – заклик до тіснішої співпраці між націонал-консервативними політиками в усьому західному світі (мабуть треба читати фашистами ­– iPress).

Він заявив, що коли Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс "кажуть "Америка понад усе", коли вони кажуть, що збираються відродити дух Америки, це не за рахунок Європи. Це не гра з нульовою сумою, в яку вас хоче переконати Брюссель". Робертс додав, що Heritage Foundation підтримає "друзів з Європи" у "відновленні" їхніх інституцій.

Він заявив, що наднаціональні організації, такі як Європейський Союз, Організація Об'єднаних Націй та Всесвітня організація охорони здоров'я, "позбавляють нас нашого індивідуального суверенітету".

"Йдеться про відновлення суверенітету, відновлення духу, суверенітету кожної з наших національних держав, – сказав він. – І тому я можу говорити від імені багатьох американців тут і, звичайно, від імені всіх нас з Heritage Foundation... Ми накреслили лінію на піску і ми готові знову очолити світ".

Цього тижня Трамп оголосив про тарифи на товари з ЄС у розмірі 8 мільярдів доларів, включаючи 25-відсотковий податок на сталь і алюміній, після того, як заявив, що європейські країни "обдирають" США в торгівлі. Він також звинуватив ЄС в тому, що це "одна з найбільш ворожих і неправомірних податкових і тарифних систем у світі".

MCC та Ordo Iuris

За останні роки Угорщина та Польща зіткнулися з низкою конфліктів з ЄС через спроби нав'язати їм реакційну, антидемократичну політику. Уряд Віктора Орбана протягом останніх років суворо обмежив політичні, медійні та судові свободи в Угорщині, а також оголосив про плани "окупувати" Брюссель, щоб формувати його політику щодо міграції, клімату та гендеру.

Угорський автократ також є союзником Трампа. Виступаючи в березні 2024 року, приймаючи Орбана у своєму будинку в Мар-а-Лаго у Флориді, Трамп сказав: "Немає нікого кращого, розумнішого або кращого лідера, ніж Віктор Орбан. Він фантастичний".

MCC, який допомагає поширювати ідеологію Орбана в країні та за кордоном, значною мірою фінансується за рахунок коштів, отриманих від продажу викопного палива (читайте – російської нафти та газу – iPress).

У 2020 році адміністрація Орбана передала MCC 10-відсоткову частку в угорській нафтовій компанії MOL, 10-відсоткову частку у фармацевтичній фірмі Gedeon Richter, а також 462 мільйони доларів готівкою і 9 мільйонів доларів у вигляді майна. У 2023 році MCC отримала 50 мільйонів євро дивідендів від MOL, фірми, яка отримує 65% своєї нафти з росії, згідно з розслідуванням німецької телерадіокомпанії ZDF.

"Європейський парламент повинен серйозно поставитися до цієї загрози, в тому числі шляхом закриття лобістських лазівок, – заявив директор Transparency International EU Нік Айосса, – інакше тіньові аналітичні центри з антидемократичним порядком денним зможуть впливати на політику за власним бажанням".

Втім, як зазначає VSquare, у 2022 році Джон Лафленд, який був запрошеним науковим співробітником MCC на той час, був ненадовго затриманий у Великій Британії за підозрою в шпигунстві на користь росії.

Нещодавно німецьке розслідування виявило, що брюссельське видання MCC, "The European Conservative", найняло журналіста, який таємно працював на "Voice of Europe" – фінансований Кремлем канал дезінформації, розформований у 2024 році європейськими агентствами контррозвідки. MCC відмовився коментувати цей звіт.

Оскільки Heritage Foundation продовжує формувати політику адміністрації Трампа, його співпраця з цими неліберальними суб'єктами з Центральної Європи викликає серйозні питання щодо майбутнього напрямку трансатлантичних відносин та участі американських консерваторів у європейських справах.

Як і MCC, Ordo Iuris вже кілька років виступає за "структурні реформи" ЄС. У 2022 році група заявила, що буде тісно співпрацювати з депутатами Європарламенту, які виступають проти "подальшої федералізації" ЄС і хочуть, щоб блок повернувся до свого "християнського коріння".

Представник Ordo Iuris заявив, що група "є незалежним фондом, який фінансується виключно приватними донорами. Вона ніколи не отримувала державних грантів або субсидій і не пов'язана з жодною політичною партією".

Хоча лідери "Ordo Iuris" заперечували проросійські зв'язки, організація тривалий час співпрацювала з мережами, які просувають наративи, узгоджені з Кремлем, включаючи "Agenda Europe" та "Всесвітній конгрес сімей" – групу, пов'язану з російським олігархом Костянтином Малофєєвим. (VSquare опублікував кілька розслідувань щодо міжнародного створення мереж "Ordo Iuris", див. приклади тут, тут і тут.)

Перебудова Євросоюзу

"Інституції ЄС, зокрема Європейський парламент та Європейська комісія, розширили свої повноваження за межі початкового мандату, змушуючи закони ЄС переважати над національним законодавством, послаблюючи здатність держав-членів управляти незалежно", – стверджується в документі, додаючи, що "органи ЄС все більше нав'язують державам-членам політику, мотивовану ідеологією, без будь-якого мандату", – йдеться в плані реформи ЄС від угорської та польської організацій.

План MCC-"Ordo Iuris" пропонує перетворити Європейську комісію на суто технічний орган, позбавивши її реального політичного впливу та звівши до рівня Генерального секретаріату. В результаті процедури порушення та значні законодавчі ініціативи – які часто використовувалися проти уряду Орбана та колишнього уряду "Права і справедливості" Польщі через їхні численні порушення законодавства ЄС при розправі з незалежними інституціями, такими як судова система – будуть скасовані.

Аналогічно, вони прагнуть зробити Європейський суд справедливості (ЄСС) фактично безсилим, суворо обмежуючи його повноваження над національними правовими системами, посилаючись на необхідність приборкати "судовий активізм" та запобігти втручанню в "національний суверенітет".

У символічному жесті, що сигналізує про кінець Європейського Союзу, яким ми його знаємо, MCC та "Ordo Iuris" пропонують перейменувати його на Європейське Співтовариство Націй (ECN) – вільну коаліцію національних держав, покликану підкреслити національний суверенітет.

Європейські зустрічі Heritage Foundation

DeSmog також може виявити, що протягом останніх місяців Heritage Foundation проводив приватні зустрічі з європейськими політиками.

21 лютого група зустрілася з угорським депутатом Європарламенту Ерне Шаллер-Барошем у Вашингтоні. Шаллер-Барош є членом партії Орбана "Фідеш", яка входить до ультраправої групи "Патріоти за Європу" в Європарламенті. Наразі він працює уповноваженим в офісі Віктора Орбана, а раніше обіймав посаду заступника державного секретаря Угорщини з міжнародних справ з 2018 по 2021 рік. Євродепутат, схоже, поділяє багато ідеологій, які поділяють групи, зібрані 11 березня Heritage Foundation.

У січневому інтерв'ю проорбанській газеті Magyar Nemzet він закликав до "життєздатної європейської альтернативи хибній політиці Брюсселя".

"Наша мета – повернути Європейський Союз на шлях здорового глузду і запропонувати ефективні, реальні рішення проблем континенту", – сказав він, критикуючи "економічно шкідливу, екстремальну зелену політику ЄС".

19 та 20 січня Heritage Foundation зустрівся з чеським депутатом Європарламенту Філіпом Туреком, який також є членом групи "Патріоти за Європу". Турек був у Вашингтоні на інавгурації Трампа – один з кількох європейських політиків-популістів, запрошених новим президентом. Під час поїздки Турек також був сфотографований з Ілоном Маском.

Як і Маск, Турек стикався зі звинуваченнями у використанні нацистських жестів у минулому. Під час передвиборчої кампанії в ЄС 2024 року в Інтернеті було поширено кілька старих фотографій Турека, в тому числі одна, на якій він, схоже, віддає нацистське вітання з автомобіля, і одна, на якій він тримає підсвічник зі свастикою. Турек заявив, що він є колекціонером нацистських артефактів, а також має ніж, який використовували солдати СС, але заперечив, що він симпатизує нацистам, заявивши, що його жест був "темним тупим гумором".

"Те, що ми зараз бачимо в Європейському парламенті, – це любовний роман між традиційними консерваторами і ультраправими", – заявив Кеннет Хаар з Corporate Europe Observatory.

"У них більшість, і вони вже продемонстрували, що готові використати її для згортання демократії, кліматичної політики та захисту довкілля. Вони можуть рішуче змінити обличчя ЄС у найближчі роки", – додав він.

Джерело: DeSmog та VSquare