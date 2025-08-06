Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times

Американське видання New York Times описує конфлікт Трампа з Індією, який виник на тлі тарифів, введених США проти Індії за купівлю російської нафти. Схоже, що Індії буде важко відмовитися від російської нафти, оскільки це не тільки зменшить прибутки індійської нафтопереробки, але й змусить витрачати кошти для переналаштування НПЗ.

Трамп звинуватив Індію в підтримці війни Москви проти України шляхом закупівлі російських енергоносіїв, що зірвало торговельні переговори між Індією та США, інформує New York Times.

Протягом кількох місяців індійські та американські торгові чиновники торгувалися щодо таких питань, як мита та імпортні квоти, намагаючись досягти угоди, яка б влаштовувала обидві сторони. Трамп, маючи намір скоротити торговельний дефіцит з Індією на $44 млрд, погрожував ввести мита на індійські товари, що експортуються до Америки. Потім Трамп залучив росію.

30 липня Трамп заявив, що на індійські товари буде накладено 25-відсотковий тариф, що є вищим за ставку для азіатських конкурентів. Він розкритикував країну за закупівлю російських енергоносіїв, написавши в соцмережах, що Індія є "найбільшим покупцем енергії росії, поряд з Китаєм, в той час, коли всі хочуть, щоб росія припинила вбивства в Україні". За це, додав Трамп, Індія сплатить невизначену штрафну суму на додаток до 25-відсоткового мита. Наступного дня президент США сказав, що протягом наступних 24 годин він введе вищі мита для Індії.

Як зазначає NYTimes, багато хто висловлювався про те, що Індія сприяє росії у війні проти України, купуючи російську нафту. Але тепер Трамп включив це питання до торговельних переговорів між США та Індією. Разом з десятками інших країн, Індія стикається з перспективою введення мит США, починаючи з четверга.

Хіба росія не перебуває під санкціями?

Видання нагадує, що Москва перебуває під санкціями, насамперед з боку США та Євросоюзу. У спробі зашкодити військовим зусиллям росії Захід встановив обмеження на ціну, яку росія може встановлювати на свою нафту.

Але Індія не приєдналася до цього плану. Після введення санкцій і закриття європейських та інших ринків для росії морський експорт з росії до Індії почав зростати.

У вівторок росія відкинула погрози Трампа на адресу Індії і вважає "незаконним" намагання "змусити інші країни розірвати торговельні зв'язки з росією", як заявив російським інформаційним агентствам речник Кремля Дмитро Пєсков.

NYTimes нагадує, що Китай є ще одним великим покупцем російської нафти, який не приєднався до санкцій. Країна підтримує особливо дружні відносини з росією, а обсяг торгівлі між Китаєм і росією зріс на дві третини з моменту вторгнення росії в Україну. Торік обсяг двосторонньої торгівлі перевищив $240 млрд, причому Китай постачав все, від автомобілів до дронів.

Окрім Китаю, наголошує видання, жодна країна не купує зараз більше російської нафти за Індію, і тенденція незмінна. У вівторок головний галузевий журнал судноплавної індустрії Lloyd’s List повідомив, що три нафтові танкери здійснили поставки в індійські порти протягом вихідних – вже після того, як Трамп погрожував ввести санкції.

Скільки російської нафти купує Індія?

NYTimes зауважує, що наразі Індія купує значно більше російської нафти, аніж до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Незадовго до початку війни нафта з росії становила 0,2% від загального обсягу імпорту Індії. До травня 2023 року росія продавала Індії понад 2 млн барелів нафти на день, що становило приблизно 45% її імпорту. Протягом останніх двох років Індія купувала російську нафту майже безперервно. Ціни коливалися, а загальний обсяг продажів становив понад $130 млрд на рік. Ірак і Саудівська Аравія, які традиційно були найбільшими постачальниками Індії, були відсунуті на другий план.

У червні 2023 року аналіз даних про перевезення нафти, який зробила NYTimes, засвідчив, що щомісяця до індійських нафтопереробних заводів прибували десятки російських танкерів.

Видання пояснює, що Індія купує російську нафту, бо вона дешевша, оскільки санкції звузили потенційний попит і стримали ціну. Інша причина: Індія є не великим виробником нафти, а найнаселенішою країною світу із найшвидше зростаючою великою економікою. Їй просто потрібно багато нафти.

Як зауважує NYTimes, покупки Індією російської нафти влаштовують обидві сторони. росія може продавати свою сиру нафту, теоретично за ціною, встановленою Європейським Союзом на рівні $60 за барель, а Індія купує її зі знижкою. Індійські нафтові компанії переробляють частину нафти для внутрішнього споживання, а решту експортують до Європи та інших країн у вигляді дизельного палива та інших продуктів.

Крім того, що дешева російська нафта сприяє розвитку економіки Індії, вона також допомагає країні налагодити прибутковий бізнес з експорту нафтопродуктів. Один з індійських НПЗ, розташований у місті Джамнагар на західному узбережжі країни, є найбільшим у світі.

Стрімке зростання імпорту російської нафти сприяло збільшенню прибутків таких компаній, як індійський конгломерат Reliance Group, який управляє нафтопереробним заводом у Джамнагарі. З початку війни ціна акцій Reliance зросла на 34%, тоді як ціна акцій Exxon Mobil залишилася незмінною.

За даними компанії Kpler, яка відстежує дані про товари та перевезення, останніми тижнями НПЗ в Індії закуповують менше російської нафти, ніж зазвичай. Однак повністю замінити російське паливо, яке вона імпортує, Індії буде складно, частково через те, що її НПЗ налаштовані на тип нафти, який виробляє росія. "Відмова від росії, якщо її змусять, буде дорогою, складною і політично напруженою", – зазначила компанія Kpler.

Джерело: New York Times