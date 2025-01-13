Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен традиційно опублікував свій тижневий огляд війни росії проти України. В поточному огляді він звернув увагу на проросійські заяви Трампа щодо війни росії супроти України, відзначив далекобійні удари України по важливим російським цілям та, як і Купер, наголосив, не зовсім незначних змінах фронту наземної війни.

Минулого тижня Дональд Трамп сказав багато "цікавих" речей. Він погрожував ворогам Америки військовими діями і підпорядкуванням, заявивши, що готовий зробити все необхідне для захисту американської безпеки. А ворогами він назвав Данію, Гренландію, Канаду і Панаму – всіх союзників США. Використовуючи мову, яка майже не відрізняється від тієї, яку путін регулярно використовує щодо України, або "реалісти", що виправдовують повномасштабне вторгнення путіна в Україну, Трамп говорив про інкорпорацію цих країн в американську імперію або навіть у самі Сполучені Штати. Я написав про це статтю і згадаю про це зараз, оскільки це одна з ознак того, як Трамп вже змінює зовнішню політику США, що може мати наслідки для України. Здається, він не робить жодного акценту на альянсах і використовує штампи "реалістів", подібно до путіна.

Це був лише один із сигналів минулого тижня, що свідчить про зовсім інше мислення, яке Трамп і його нова команда привносять у питання України. Трамп продовжує демонструвати, що його мислення все ще керується російськими тезами і російським рефлексивним контролем – це перша історія минулого тижня.

Також кілька інших історій – Україна розв'язала серію далекосяжних атак, які заслуговують на певні коментарі. Україна все частіше демонструє, що вона хоче зробити, хоча залишаються питання щодо того, чи здатна вона довести це до кінця.

російська військово-морська база в Новоросійську, яку українці атакували минулого тижня.

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Для тих, хто не знайомий з цим блогом, концепція російського рефлексивного контролю – це те, про що я вже давно пишу.

Це концепція радянських часів, яка відіграє велику роль у міжнародній поведінці росії. російський рефлексивний контроль ґрунтується на ідеї, що росіяни можуть досягти своїх зовнішньополітичних цілей, змусивши групи (наприклад, реалістів) прийняти російський спосіб мислення як основу своєї інтелектуальної структури. Наприклад, ідея про те, що Україна не є справжньою державою і що українці будуть раді приєднатися до них, яка була поширена до повномасштабного російського вторгнення і регулярно повторювалася в середовищі аналітичних центрів, була класичним прикладом російського рефлексивного контролю. Вони переконали багатьох людей засумніватися в українській державності, і це мало дуже великі політичні наслідки. Якщо ви хочете дізнатися більше про це – ви можете прочитати звіт, який ми з Еліотом Коеном написали: "російсько-українська війна: дослідження аналітичної невдачі".

Трамп під контролем росії. Як Трамп засвоїв російський наратив

Минулого тижня Трамп підтвердив, наскільки сильно він перебуває під російським рефлексивним контролем, коли він говорить про війну. Він повторив проросійську лінію про зацікавленість росії в Україні, яка нібито прискорила повномасштабне вторгнення. Він фактично звинуватив Байдена, а не путіна в російському нападі.

"Велика частина проблеми полягає в тому, що росія – протягом багатьох, багатьох років, задовго до путіна – говорила: "Ви ніколи не зможете залучити НАТО до України". Тепер вони це сказали. Це було ніби викарбувано на камені", – сказав Трамп. "І десь на цьому етапі Байден сказав: "Ні. Вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО". Що ж, тоді росія мала б когось на своєму порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу".

Інакше кажучи, за словами Трампа, росія була виправдана у своєму вторгненні, а НАТО, по суті, не залишило росії альтернативи.

Чому ми можемо сказати, що це рефлексивний контроль, адже це майже слово в слово той самий аргумент, що й той, який наводив путін, щоб виправдати вторгнення в першу чергу. Ось путін у травні 2022 року говорив, що вторгнення було результатом можливого розширення НАТО в Україну і що це була загроза, з якою росія повинна була мати справу.

"Блок НАТО почав активно намагатися військовим шляхом асимілювати прилеглі до нас території, – сказав путін. – Таким чином, вони почали планомірно створювати абсолютно неприйнятну загрозу, причому безпосередньо на наших кордонах".

Репліка минулого тижня була лише останнім прикладом того, як Трамп засвоїв російський наратив. Протягом останнього місяця він критикував Україну за те, що їй дозволили регулярно завдавати ударів по росії. У грудні він навіть використав фрейм про російську ескалацію саме з цього питання.

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль вглиб росії. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її гіршою. Цього не можна було допустити".

Знову ж таки, Трамп використовує мову, яка ідентична мові Кремля. Ось речник путіна у травні 2024 року, одразу після того, як Україна отримала дуже обмежену можливість завдати удару по росії через російське вторгнення на Харківщину (яке було організоване і розпочате зсередини росії – де російські війська мали захищений притулок завдяки адміністрації Байдена).

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що країни НАТО, особливо США і кілька європейських країн, "вийшли на новий виток ескалації напруженості, і роблять вони це свідомо"у коментарі, який цитує інформаційна агенція ТАСС. "Вони всіляко провокують Україну на продовження цієї безглуздої війни".

Отже, цей тиждень підтвердив, що Трамп засвоїв російські погляди на війну і міжнародні відносини. Це може допомогти пояснити його дуже тривожну позицію щодо альянсів, яка минулоготижня стала ще більш напруженою. На (напрочуд тверезій) прес-конференції в Мар-а-Лаго майбутнього президента Трампа запитали про його попередні погрози захопити Гренландію і Панаму, а також про те, чи не виключає він використання військової або економічної сили для цього – і він відмовився це робити. За словами Трампа.

І, звісно, це додалося до його погрози (яку він вже неодноразово висловлював) інкорпорувати Канаду до складу США.

Це цікаво тому, що Канада, Данія/Гренландія і Панама є союзниками США або країнами, де дислокуються американські війська. США вважали, що їхня безпека може бути забезпечена через працюючу мережу альянсів (НАТО тощо), в яких інші суверенні держави об'єднують свої військові сили і дипломатичну вагу для досягнення своїх цілей.

США під його керівництвом, здається, рішуче налаштовані проти альянсів. Він не довіряє союзникам (здебільшого бачить в них дармоїдів), безумовно, не любить союзників і навіть відчуває себе більш ніж щасливим, погрожуючи союзникам вторгненням. Він регулярно набагато тепліше відгукується про керівництво країн, які, за його словами, становлять загрозу для США (у цитатах про Гренландію, наприклад, він говорив про китайські та російські кораблі).

Минулого тижня він також зажадав, щоб союзники по НАТО витрачали 5% свого ВВП на оборону. Це цікаво, оскільки США зараз витрачають близько 3% і мають тенденцію до зниження.

Чому це важливо для України – Трамп і його оточення чітко позиціонують себе як так званих "брокерів" між росією та Україною, а не як прихильників України, які допоможуть українцям досягти гідного врегулювання. Знову ж таки, це можна розглядати як ознаку того, що Трамп переймає російське мислення.

Я кажу це тому, що існує велика кількість чуток про те, що робитиме Трамп, коли стане президентом. Продовжить він допомогу Україні чи ні? Які гарантії безпеки він запропонує Україні –якщо запропонує? Чи зніме він скоро санкції з росії, чи ні? Особисто я намагаюся не надто реагувати на якісь конкретні чутки чи історії. Мене турбує його спосіб мислення, який майже завжди відображає російську точку зору, коли він говорить.

Його інстинкти були і залишаються пропутінськими, що підтвердив цей тиждень.

Українські далекобійні удари. Точність, масовість і проникаюча здатність

Якщо думки Трампа знайдуть відображення в політиці США, а ми повинні припустити, що це станеться найближчим часом, – існує дуже висока ймовірність того, що навіть дуже обмежений дозвіл, який адміністрація Байдена надала Україні на нанесення ударів по цілях в росії за допомогою американських систем, буде скасований. І якщо Трамп скасує це право, я думаю, що ми можемо розраховувати на те, що європейці підуть за ним, оскільки вони не захочуть гнівити його в найближчі тижні (навіть якщо він вихолостить їх погрозами вторгнення).

Це означає, що українцям доведеться продовжувати нарощувати власний потенціал дальньобійної зброї – матеріально та інтелектуально, якщо вони хочуть мати хоч якусь надію на зміну статус-кво у війні.

Проблеми, з якими зіткнулися українці в цьому плані, – це точність, масовість і проникаюча здатність. Вони здійснили кілька дуже успішних ударів на великі відстані, використовуючи свої власні системи, але вони досі не продемонстрували здатності вести довготривалу кампанію на великих відстанях або самостійно прориватися крізь найскладніші цілі (наприклад, вони часто використовують американські ATACMS або британські/французькі Storm Shadows для атак на російські штаби).

Минулого тижня були приклади того, що вони намагалися. Відбулася атака на російський нафтопереробний завод "Танеко" в Татарстані. Нафтопереробний завод "Танеко" розташований у місті Нижньокамськ, приблизно за 1300 кілометрів від України вглиб росії.

Це вже друга атака на цей нафтопереробний завод, який є одним з найновіших і найважливіших у росії. І що цікаво, навіть незважаючи на його важливість та попередню історію нападів, українці змогли задіяти деякі системи для успішного ураження.

Можливо, ще більш важливі атаки не були настільки далекобійними, як ця, але, схоже, продемонстрували вдосконалення українських саморобних систем і складних операцій. Першою була атака на російський склад БПЛА в Ростові. Мені не потрібно розповідати вам, наскільки важливими були російські БПЛА для їхніх військових зусиль – тож не варто говорити, що це була дуже важлива ціль.

Схоже, що ця атака була комбінованою операцією. Спочатку були відправлені простіші українські БПЛА, щоб відволікти увагу російської протиповітряної оборони (українці використовували фразу "перевантаження"), а потім модифіковані українські ракети "Нептун" (спочатку протикорабельна система класу "земля-море") були застосовані для того, щоб прорвати оборону і підірвати сховище.

Якщо українці не можуть отримати ATACMS або системи європейського виробництва для атак на великі відстані, то їм дійсно потрібно збільшити виробництво цих "Нептунів". Принаймні, добрим знаком є те, що вони, схоже, використовують їх по захищених об'єктах в росії.

Нарешті, відбувся ще один удар БПЛА по російському порту Новоросійськ, де базується більша частина Чорноморського флоту, що залишилася. Кілька моментів заслуговують на увагу. Незважаючи на те, що це дуже важливий об'єкт, і його вже атакували раніше, за місцевими повідомленнями, російська протиповітряна оборона не працювала до того моменту, коли було завдано ударів.

Отже, або російська протиповітряна оборона дійсно розтягнута, або українці знайшли спосіб обдурити її.

Загалом, це був такий тиждень, який показує, що Україна хотіла б зробити, і як вона це робить. Ці атаки демонструють підготовку, надцінні цілі, здатність подолати російську протиповітряну оборону тощо. Той факт, що вони змогли здійснити три атаки за тиждень, є чудовим. Однак залишаються питання щодо того, чи можуть вони самостійно провести справжню кампанію на великих відстанях. Якщо Трамп дійсно діє під рефлексивним російським контролем – це буде дуже складно.

Донбас і Курська битва. Небагато суттєвих змін

Останнім часом я не дуже багато писав про Донбас, оскільки зміни там досить незначні. росія все ще далека від взяття Покровська, яке, як ви пам'ятаєте, за прогнозами преси, може відбутися в серпні 2024 року. Були деякі просування на південь від міста, але це надзвичайно дорогі мікропросування в цілому. Ось яка ситуація зараз за даними Deep State.

А ось ситуація на 1 січня 2025 року.

Усі розмови про значне прискорення російського просування, схоже, притихли.

Ситуація в Курській області також досить статична. Кілька днів тому українці здійснили коротку атаку, що завдала шкоди, і росіяни відчайдушно намагаються повернути собі цю територію. Очевидно, що Україна, утримуючи шматок росії, зіпсувала російські стратегічні розрахунки (і, можливо, розрахунки Трампа). Однак наразі Курський фронт залишається досить стабільним.

Звісно, ця наземна війна продовжує демонструвати, що Україні потрібно вести кампанію на великі відстані, щоб змінити загальну динаміку війни. Наземна війна є такою, якою вона є – вона не зміниться, доки у однієї чи іншої сторони дійсно не закінчаться сили (що з часом може статися). Якщо у війні й відбудуться серйозні зміни, то це станеться завдяки успішній українській війні на дальніх дистанціях. Що, звичайно, розуміють українці – навіть якщо більшість людей на Заході цього не розуміють.

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