Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ

Британські масмедіа все більше уваги приділяють зловісному впливу росії на західні суспільств та держави. Зокрема, The Guardian з посиланням на нову книгу колишнього розвідника Крістофера Стіла опублікувала матеріал про те, що Трамп забрав секрети британських ВМС до себе на дачу у Флориді й нагадала про факти його зв'язків з росіянами. У The Spectator експерт з питань росії Марк Галеотті написав про загрозу кривавих операцій ГРУ на вулицях Британії і чому для MІ5 ця російська розвідка стає ключовим супротивником.

Британські секрети вдома у Трампа. Читайте про це у новій книзі британського розвідника

Дональд Трамп забрав британські військово-морські таємниці в Мар-а-Лаго після того, як покинув Білий дім, – повідомляє британська The Guardian, посилаючись на нову книгу колишнього британського розвідника Крістофера Стіла.

"Я був надійно поінформований бездоганними джерелами, що серед секретних документів, які Трамп, очевидно, несанкціоновано, взяв з собою в Мар-а-Лаго наприкінці свого президентства, були британські військово-морські секрети, одні з найбільш чутливих у нашій державній системі. Принаймні для мене залишається незрозумілим, чому Трамп хотів зберегти такі документи і що з ними зрештою сталося", – пише в своїй книзі Крістофер Стіл.

У заяві, надісланій до Guardian після публікації цієї історії у вівторок, речник Міністерства оборони Великої Британії відповів на коментарі Стіла щодо військово-морських секретів, вивезених до Мар-а-Лаго: "Ці твердження не відповідають дійсності".

Колишній агент МІ6 Крістофер Стіл став відомим як автор досьє з часто неперевіреною інформацією про Трампа та його зв'язки з росією, яке викликало медіа-сенсацію невдовзі після виборів 2016 року, на яких Трамп переміг Гілларі Клінтон, здобувши історичну перемогу.

Як зазначає The Guardian, відтоді досьє залишається предметом суперечок. Але американське розслідування під керівництвом спеціального радника Роберта Мюллера встановило, що росія втручалася у вибори, щоб підтримати Трампа, деталізувало широкі зв'язки між колишнім президентом і Москвою, а також винесло численні обвинувальні вироки.

Книга Стіла "Без купюр: росія, Трамп і боротьба за демократію" була опублікована у вівторок – трохи більше ніж за місяць до дня виборів, коли Трамп бореться за повернення в Овальний кабінет проти кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс. Перегони розгортаються на тлі попереджень про подальші зусилля росії, спрямовані на допомогу Трампу, в тому числі від самого Мюллера.

The Guardian нагадує, що зберігання Трампом секретних документів після відходу від влади у 2021 році стало предметом рейду ФБР на Мар-а-Лаго і 40 кримінальних звинувачень, висунутих спеціальним радником Джеком Смітом. Ця справа була закрита в червні суддею з Флориди Ейлін Кеннон, призначеною за часів Трампа. Сміт подав апеляцію.

Трамп був визнаний винним за 34 кримінальними звинуваченнями в Нью-Йорку за виплату грошей за мовчання зірці фільмів для дорослих. Його спроби скасувати вибори 2020 року є предметом чотирьох федеральних кримінальних звинувачень і восьми в Джорджії.

Раніше повідомлялося, що Трамп обговорював американські атомні підводні човни в Мар-а-Лаго з австралійським мільярдером, який потім поділився цією інформацією. У повідомленні про цей інцидент не згадувалися "британські військово-морські секрети".

На момент перемоги Трампа у 2016 році Крістофер Стіл очолював компанію Orbis Business Intelligence. BuzzFeed опублікував досьє на Трампа. Сенсаційні неперевірені звинувачення, в тому числі про розміщення Трампа з секс-працівницями в московському готелі, забезпечили широке висвітлення.

Трамп гнівно відкинув досьє і подав на Крістофера Стіла до суду. Цього року справу було закрито, а Трампа зобов'язали сплатити судові витрати, що, за словами Стіла, так і не було виконано. Тепер Стіл пише, що наступного дня після виборів 2016 року він відчув "тривогу" і "страх – за демократію, за Сполучені Штати, за весь світ", оскільки йому здавалося, що його попередження про Трампа і росію залишилися без уваги.

Він наполягає, що його команда намагалася попередити ФБР і громадськість про Трампа і росію, але їм це не вдалося. "Скільки часу пройшло б, перш ніж сам Трамп дізнався про наші звіти – і про нас? Як би він відреагував? Ось-ось почнеться хаос", – зазначив Стіл.

За його словами, він і його партнер відчули, що у них "з'явився новий обов'язок: що вони повинні були розповісти британському уряду [про їхню роботу], тому що обрання Трампа може становити пряму загрозу національним інтересам Великої Британії..., якщо Трамп буде скомпрометований, британський уряд повинен знати про це".

Стіл пише, що відвідав голову британського об'єднаного комітету з розвідки Чарльза Фарра, який розповсюдив резюме висновків Стіла "серед ключових осіб в уряді, в тому числі серед високопоставлених британських чиновників і міністрів". Але, як зазначає Стіл, повторюючи свідчення перед членами парламенту, консервативний уряд, який тоді очолювала Тереза Мей, вирішив "притримати інформацію і не відштовхувати нового американського президента".

Стіл каже, що він інформував Мей раніше, але "вона була явно стурбована тим, що відштовхне від себе наймогутнішого союзника Британії. На мою думку, це була боягузлива і неправильна поведінка. Є близькість з США, а є близькість зі Сполученими Штатами до такої міри, що ставить під загрозу власну національну безпеку".

Стіл в книзі розповідає про випадок у травні 2017 року, коли Трамп поділився з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим "надсекретними розвідувальними даними", які нібито стосувалися ізраїльського агента, що працює в терористичному угрупованні "Ісламська держава". Джерела, за словами Стіла, вважають, що росія повідомила про це Ірану, який попередив "Ісламську державу", що призвело до загибелі агента.

Далі Стіл посилається на своє "бездоганне джерело", яке стверджує, що Трамп взяв документи, що стосуються британських військово-морських секретів, до Мар-а-Лаго. Він також стверджує, що британський уряд знав про зв'язки між Трампом і Москвою ще до його втручання, оскільки австралійський уряд повідомив про діяльність радника Трампа Джорджа Пападопулоса в 2016 році.

Довгоочікувана британська доповідь про російський вплив була опублікована у 2020 році, коли Мей на посаді прем'єр-міністра змінив Борис Джонсон. Лейбористська партія, яка тоді перебувала в опозиції, заявила, що автори звіту, міжпартійна група депутатів і перів, показали "масштаб недоліків реакції уряду на підтримку національної безпеки перед обличчям очевидно зростаючої і значної загрози з боку росії".

Стіл називає рішення Мей залишатися близькою до Трампа "в кращому випадку запереченням, а в гіршому – безвідповідальним. Британський уряд вирішив зробити вигляд, що Трамп – нормальний обраний президент, що йому не допомагала росія у його переможній виборчій кампанії, і що йому та його команді можна довіряти найбільш чутливу інформацію, яка стосується життя і смерті, якою володіють уряди. Як ми побачили пізніше, вони не могли".

Речник Трампа Стівен Чунг заявив у розмові з Washington Post, яка цього тижня взяла інтерв'ю у Стіла, що "будь-яка нова інформація від цього іноземного агента, який поширював розвінчане досьє Стіла, має бути відхилена, а будь-яке видання, яке приймає все, що він говорить, є лише продовженням втручання у вибори".

Стіл сказав Washington Post, що він "зважив ризики, зокрема ризик заподіяння шкоди Трампу", що випливають з публікації нових неперевірених заяв, наприклад, про британські військово-морські секрети, які нібито були вивезені в Мар-а-Лаго. Але Стіл додав, що вирішив зробити це в інтересах суспільства, навіть "якщо твердження, на які він посилається в роботі, не відповідають дійсності".

ГРУ намагається посіяти хаос на вулицях Британії. Розповідає Марк Галеотті

В іншому британському виданні The Spectator відомий спеціаліст з питань росії Марк Галеотті аналізує виступ керівника британської розвідки MI5 Кена МакКаллума, який попередив про серйозну загрозу для Британії з боку російських та іранських спецслужб.

МакКаллум заявив, що російське ГРУ має на меті створити "тривалий хаос на британських і європейських вулицях", застосовуючи "підпали, саботаж і більш небезпечні дії, що здійснюються зі зростаючою безрозсудністю".

Галеотті наголошує, що те, що ГРУ привертає до себе увагу, демонструє не лише еволюцію загрози для Великої Британії, а й зміни, що відбуваються в російських спецслужбах. ГРУ є військовою розвідувальною службою росії. Це величезна і розгалужена імперія, що включає не лише шпигунів, засланих як аташе з питань оборони за кордоном, але й хакерів, супутники-шпигуни, аналітиків і спецпідрозділи "Спецназу".

Галеотті нагадує, що саме ГРУ стояло за спробою вбивства перебіжчика Сергія Скрипаля в Солсбері у 2018 році, і саме ГРУ, як вважають, стоїть за вбивством перебіжчика Максима Кузьмінова в Іспанії в лютому. Також саме ГРУ організувало підпал українських складів у Лейтоні в березні цього року.

Автор наголошує, що ГРУ окрім збору розвідувальної інформації, також є провідним агентством для виконання більшості грубих місій, часто навмисно непомітних. Підрозділ 29155, що спеціалізується на "мокрій роботі" – в сенсі кривавої – був причетний до диверсій і вбивств по всій Європі і за її межами. Завдяки керівнику підрозділу генерал-майору Андрію Авер'янову, ГРУ тепер також фактично відповідає за "Африканський корпус" – силу, яка, на жаль, не має назви, що перебрала на себе війська найманої армії Ваґнера і контракти, укладені там.

Служба зовнішньої розвідки все ще оговтується від наслідків масової висилки російських дипломатів по всьому світу за останні два з половиною роки. За словами МакКаллума, з понад 750 осіб, висланих з Європи, "переважна більшість" були шпигунами, які працювали під дипломатичним прикриттям. Хоча СВР розширює свою мережу проксі-агентів і все більше звертається до збору розвідувальної інформації в кіберпросторі, вона все ще відстає.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) – це насамперед орган внутрішньої безпеки, але вона також проводить закордонні операції, спочатку в пострадянських державах, що межують з росією, але дедалі частіше – за цими межами. Замість того, щоб працювати через резидентури – підрозділи в посольствах, ФСБ, як правило, покладається на групи "нелегалів" (агентів, що діють без дипломатичного прикриття) в російській діаспорі, в інших органах або віддалено, за допомогою інтернет-комунікацій. Але особливо активно вона бере участь у політичних операціях за кордоном – від підбурювання войовничих екстремістів до спроб підпорядкувати собі політичні еліти.

За словами Марка Галеотті, те, що ГРУ посідає таке центральне місце в нинішніх завданнях МІ5, демонструє, що стратегія Москви перейшла в більш небезпечну і деструктивну фазу. На його думку, ця фаза, схоже, почалася ще в середині минулого року, хоча для того, щоб стати очевидною, знадобилися місяці. Кремль усвідомлює, що однією з потенційних точок провалу для України є Захід: якщо він припинить або навіть скоротить військову та фінансову допомогу, то Київ опиниться в дуже скрутному становищі. Таким чином, росіяни намагаються дезорганізувати західні суспільства і розпалити розбіжності всередині країн і між ними, сподіваючись, що зможуть підірвати волю і здатність зберігати цю підтримку.

Як попередив МакКаллум, "провідна роль" Великої Британії у підтримці України означає, що вона виокремлюється "у гарячковій уяві путінського режиму». Можна очікувати, що Британія стане особливою мішенню, не в останню чергу тому, що США – особливо перед президентськими виборами в листопаді – розглядаються як такі, що знаходяться поза межами фізичного саботажу.

Більше того, зауважує Марк Галеотті, це, швидше за все, не буде короткостроковою загрозою. Що б не сталося в Україні, Британія, ймовірно, перебуватиме в стані неоголошеної прихованої політичної війни з росією принаймні доти, доки путін перебуватиме в Кремлі. ГРУ адаптується до повноцінної роботи в умовах воєнного часу і розширює свій репертуар можливостей. Навіть частина 29155, яка довгий час була однією з найбільш фізичних частин, за повідомленнями, тепер має власний кіберпідрозділ, який носить прізвиська – Bleeding Bear або Ember Bear.

Як й інші російські спецслужби, наголошує Галеотті, ГРУ звертається до кримінальних угруповань та інших довірених осіб для проведення операцій там, де у нього виникають проблеми із впровадженням власних агентів. Наприклад, замах на Кузьмінова, ймовірно, здійснили місцеві гангстери, а в Польщі в підпалах від їхнього імені звинувачують правих екстремістів. Дійсно, в епоху, коли злочинців можна найняти через тіньову мережу, вони можуть навіть не знати, що виконують брудну роботу росії. Одна з європейських служб безпеки нещодавно запобігла спробі найняти головорізів для нападу на критика режиму, які вважали, що вони карають, наприклад, блудного чоловіка за його зраду.