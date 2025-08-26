Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл

У черговому тижневику війни Дональда Гілла Том Купер зупинився на проведених Трампом самітах, які закінчилися великим нічим. Дональд Гілл, як і завжди, коментує деталі битв на різних ділянках фронту. Зокрема, успіхи на Покровському напрямку та дефіцит пального на болотах завдяки успішній ударній кампанії України по російських НПЗ.

Вступ Тома Купера. Як і очікувалося (і оголошувалося), всі великі саміти закінчилися, а їхній результат абсолютно нікчемний. Авжеж, і залучені до них нарцисичні зомбі-ідіоти, і ЗМІ були (і досі є) задоволені, адже було багато чудових можливостей для ефектного піару, а пов'язані з цим балачки заповнили літню паузу і принесли мільярди кліків. Було навіть краще, ніж за Обами.

Ой, я помилився. Звичайно ж, результати були! І які результати! Дампф пояснив Зєлі/Єрмаку, що потрібно готуватися до прийняття російських умов. Бо вести переговори з Пуддінгом занадто складно, коли сам нічого не робиш. Тому Дампф також "тихенько" заборонив українські удари вглиб росії. Принаймні ті, що здійснюються зброєю американського виробництва або зброєю з американськими комплектуючими. Так Дампф може відволікти увагу від справи Епштейна і виграти Нобелівську премію миру як найбільший миротворець усіх часів...

Двох мух одним ударом...

Не дивно, що попри всю балаканину про перемир'я і хто обіцяв надіслати миротворців, щойно воно буде укладене, війна в Україні триває рівно так само, як і раніше.

(...де... ну, кажуть, що Пекін погодився надіслати свої війська в Україну, якщо буде перемир'я. Це змусило мене уявити, якими були б заголовки ЗМІ, якби це справді сталося і війська Народно-визвольної армії Китаю дійсно з'явилися для підтримання миру в Україні. Див.: "Китайські миротворці – ключові гравці в неспокійній зоні конфлікту Європи, яка тепер покладається на місію НВАК з відновлення миру та порядку через ендемічну корупцію та некомпетентність своєї фашистської політичної й військової еліти..." та/або "...на тлі суспільного обурення вбивствами своїх миротворців Пекін переглядає правила ведення бойових дій щодо військ НВАК в Україні: від невтручання до активної боротьби з озброєними бандами місцевих екстремістів..." Зрештою, не пригадую жодних міжнародних законів чи правил, які б забороняли Європі стати чиєюсь колонією. Наш славетний істеблішмент, без сумніву, старанно працює саме над цим. Насамперед тому, що це приносить чудові прибутки...).

Але, як завжди, я відхиляюся від теми і блукаю думками. Отже, повернемося до сьогодення.

Дедалі більше повідомлень із цієї війни нагадують мені читання про битви США та Японії за Іодзиму й особливо Окінаву у 1945 році: безжальні бої на виснаження, де жодна зі сторін не вважається переможеною, доки останній боєць у зоні безпосереднього бою не загинув.

Переважно це бої малих піхотних підрозділів, БПЛА, реактивної артилерії та балістичних ракет, за кожну западину в рельєфі, кожен підвал, кожен зруйнований дерев'яний сарай, кожну купу сміття чи уламків. Саме тому в обох країнах зона бойових дій тепер регулярно охоплює райони за 500-1000 км від фронту. І все – будь-які люди та будь-що, що хоч віддалено може мати військове значення, у межах 15-50 км від лінії фронту стає ціллю і гарантовано піддається атакам. Якщо тільки не перебуває постійно у глибокому укритті.

Коли не використовуються ракети, снаряди і БПЛА, тоді в дію йдуть те, що і росіяни, і українці називають "ДРГ" або "диверсійні групи": невеликі команди спецпризначенців, що здійснюють рейди на слабкі місця ворожих позицій, майже завжди вночі. Зазвичай усе починається з того, що частина групи підкрадається до позицій супротивника під прикриттям снайперів, і майже завжди закінчується смертю для атакованих. Подальше просування переважно підтримується постачанням з БПЛА...

Саме так почалася значна частина російського наступу на північний схід від Покровська і в сам Покровськ 17-20 липня. Так само українці зазвичай проводять свої контратаки, і саме так, схоже, вони розпочали щось на кшталт "локального контрнаступу" в районі Покровська десь протягом останніх двох днів.

З огляду на перші повідомлення, які вказують на звільнення трьох повністю зруйнованих сіл (Зелений Гай, Михайлівка та Володимирівка), залишається лише чекати реакції медіа з гучними повідомленнями про "проривні успіхи" й операцію, яка нібито відкине росіян прямісінько назад до (Азовського) моря... якщо не до самої Москви...

Бачите? Не потрібно турбуватися про таких суперечливих диваків, як я: коли панує чистий ідіотизм, теми ніколи не закінчуються, і будь-який вступ можна написати за кілька хвилин.

Передаю слово Дональду Гіллу.

Сумщина/Курщина. Українські авіаудари знищили міст і понтон у Званному. російський авіаудар влучив у дорогу на схід від Садків, яка також зазнала інтенсивного обстрілу. Район навколо Варачина зазнав численних російських авіаударів.

Після випробування боєприпасів "Чорна діра", які вони допомогли розробляти, 225-й штурмовий полк застосував їх на західному кінці Олексіївки. На решті села вони використали звичайні боєприпаси.

Харківщина. 13-та бригада "Хартія" використовує наземні дрони майже для всіх своїх поставок і медевакуацій. Операції з використанням наземних дронів вимагають планування маршрутів з укриттям і врахування активності ворожих дронів.

За 17 км на північний захід від Глибокого зруйновано міст на території росії. За два кілометри від нього виявлено ще один міст, який росіяни готували до підриву.

Південна частина Вовчанська обстрілюється росіянами. росіянин скинув протитанкову міну на ймовірну українську позицію.

Куп'янськ. За 60 км від лінії фронту Україна знищила два склади боєприпасів у Білокуракиному. Один росіянин проник на 1800 метрів у Куп'янськ та відмовився здатися, тож танк впритул обстріляв сарай, в якому він перебував.

російський Су-34 знищує міст через річку Оскіл.

Терни. росіяни увійшли в Новомихайлівку в середині квітня. Україна вибила їх звідти минулого тижня. Український піхотинець на південь від села зазнав нападу.

Серія атак на російські цілі на захід від Нового. Танк 63-ї бригади обстрілює російські цілі в Зарічному. Українську піхоту атаковано в Зарічному.

Через просування росіян у Зарічному та Серебрянці українські підрозділи у лісі на північ від Серебрянки відступають.

За 20 км на північний схід від Сіверська танк заїхав у будівлю і був атакований.

Костянтинівка. Бригада "Азов" зупинила російський наступ на Катеринівку, але це було частиною операції з відступу зі Щербинівки та Катеринівки. Не було сенсу утримувати Щербинівку так довго, оскільки вона була оточена з трьох боків, і, схоже, не всі змогли відступити. Навіть утримувати Катеринівку було складно, оскільки Клебан-Бикське водосховище обмежувало логістичні маршрути. російські війська обстріляли Клебан-Бик перед тим, як увійти в нього, і, схоже, Україна нарешті відступить за водосховище.

За 2 км на схід від Клебан-Бика росіяни бомбардують українські позиції термобаричними снарядами. Іванопілля зазнало ракетного обстрілу. Костянтинівка зазнала авіаудару.

Численних авіаударів зазнала Степанівка, адже очікується, що росія незабаром почне там наступ. Поки що росіяни не змогли просунутися через невеликі річки на північ від Яблунівки.

Близько року тому росіяни створили свій Центр передових безпілотних технологій "Рубікон". Він має більше свободи у прийнятті рішень, ніж інші російські підрозділи, і є найефективнішою їхньою організацією з дронів. Це був перший російський підрозділ, який почав використовувати волоконно-оптичні FPV та дрони-перехоплювачі. Командир підрозділу БПЛА бригади "Азов" зазначив, що "Рубікон" не є особливо інноваційним, але ефективно порушує українську логістику. Тактика "Рубікону" така сама, як і в інших підрозділів, але вони виконують її краще, і протидіяти їм Україні потрібно системно.

Окрім ударів по українській логістиці, "Рубікон" активно перехоплює українські дрони. Вони використовують тактичні радари й локатори радіопередач, щоб виявляти українські безпілотники. Деякі дрони перехоплюють за 3–7 км до фронту. Розвідувальним дронам дедалі складніше спостерігати за ділянками на відстані 20–30 км. Раніше дрон "Вампір" міг виконати до 100 місій, а тепер у середньому лише 10–15, перш ніж його збивають. Деякі "Вампіри" збивають ще під час зльоту. Враховуючи, що російським дронам потрібно 7–10 хвилин, щоб дістатися до місця запуску, це означає, що вони вилітають на перехоплення одразу після того, як українська команда вмикає обладнання. Це свідчить про те, що рельєф уже не блокує сигнали дронів на землі й що росія має повітряні засоби радіолокаційного виявлення. Україна все ще зберігає вищу якість дронових операцій, але ця перевага тепер менша.

Покровськ. Українські війська повністю зачистили від росіян територію навколо Кучерового Яру: територія на південь від нього зараз зачищається.

російський воєнний блогер повідомив, що 5-та стрілецька бригада рф увійшла в Новоекономічне і заявила, що захопила його, хоча це не відповідає дійсності. Через це українські війська ведуть бої в Мирному, ризикуючи логістикою та оточенням інших російських підрозділів.

425-й полк "Скала" офіційно має статус "полку", але насправді включає шість піхотних батальйонів, що робить його більшим за багато бригад ЗСУ. Деякі батальйони відряджаються для проведення операцій у різних районах. Повідомляється, що вони беруть участь у бойових діях біля Мирного разом із батальйоном 4-ї бригади НГ "Рубіж".

38-а морська бригада не згадувалася, але нещодавно повідомлялося, що вона проводить контратаки у цьому районі. Це удар дрона по українських військах за 1000 метрів на південь від Мирного.

Українські війська завдали авіаудару по Миролюбівці, а інший авіаудар був нанесений по групі "Рубікон" поблизу Новоторецького. росіяни обстрілюють Покровський котел з повітря, артилерії та ракет.

Українські логістичні маршрути перебувають під серйозним тиском. Шлях через Родинське (позначений червоним) атакували не лише російські дрони, а й диверсанти. Цей маршрут зараз не використовується. Ґрунтові дороги та кілька асфальтованих все ще використовуються, але втрати техніки на них високі.

росіянам знадобилося два тижні, щоб пройти 25 км від Селидового й проникнути до Покровська. Десять із цих днів вони витратили на рух усього 5 км – від Піщаного до вулиці Захисників України (траса Е50) у Покровську. Їх забезпечували їжею та водою за допомогою дронів. Вони не зустріли української піхоти, але багато хто загинув від ударів дронів.

DeepState повідомив, що 120 із 150 диверсантів були знищені ще до того, як дісталися Покровська. Полонений сказав, що з його групи у 50 людей лише восьмеро дійшли до міста. Те, що навіть стільки дісталося до Покровська, стало можливим завдяки літній рослинності. Узимку рухатися або навіть сидіти на позиціях і виживати під ударами ворожих дронів було б набагато важче для обох сторін.

Попри потужну роботу українських дронових груп, якщо ворог проривався крізь зону ураження, то зупинити його було складно. Іноді самі українські дронові групи відкривали вогонь зі стрілецької зброї по росіянах. У цьому випадку 25-та бригада та 425-й полк зачистили місто від російських диверсантів.

Українська бригада не мала достатньо особового складу, щоб перекрити всі підходи до Покровська, і не повідомила про це своє командування (хоча: хто сказав, що "генерал фантастичних новин" узагалі прислухався б?). росіяни, які прорвалися до Ювілейного парку на південній околиці міста, рухалися через ліси та посадки. Після кількох днів відпочинку та поповнення запасів дронами вони розділилися і зайняли будинки на північ від парку. Вночі, принаймні кілька разів, вони влаштовували засідки й встановлювали міни. В результаті засідки на пікап загинув один український військовий, а інший був поранений. Міни, встановлені на дорозі, українці помітили і підірвали.

82-га повітряно-десантна бригада в основному дислокується поблизу Полтавки, але частина її особового складу була відправлена для очищення села Петрівка, яке налічує близько 20 будинків, розташованих в 3500 метрах на північ від Золотого Колодязя. росіяни окопалися в сусідньому лісі, куди українські військові закидали наплічники, наповнені вибухівкою. Двоє росіян були знищені, а шестеро взяті в полон.

Україна вибила росіян з Кучерового Яру (світло затінена зона), а ті зібралися в невеликій лісосмузі на південь від села (темно затінена зона). Українські війська кілька днів періодично обстрілювали їх і залишали без постачання, перш ніж зачистили територію та взяли полонених.

93-тя бригада використовувала танки для зачищення будівель від російських солдатів.

За 18 км на південь від Покровська нове відео дороги між Українкою та Ясенівським показало знищення БТР та 20 неброньованих автомобілів.

Як і багато інших вугільних шахт, шахта в Добропіллі затоплюється, оскільки воду більше не відкачують. Масове затоплення шахт на Донбасі матиме довгострокові екологічні наслідки.

425-й штурмовий полк "Скала" отримав завдання відкинути росіян із району Новопавлівки. Вони координували операцію з 42-ю бригадою, яка обороняла сектор і мала залишатися там після завершення місії, що тривала кілька днів. Спочатку було зачищено лісосмугу на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Потім інженерна машина розчистила маршрут для руху техніки в тилу своїх позицій. Під час цих підготовчих дій довелося відбивати атаки двох російських бригад і одного полку, частину нападників було взято в полон. Відступати росіяни не могли, бо загороджувальні загони позаду розстрілювали б їх.

Уночі техніка підвозила підкріплення та евакуйовувала поранених. Українські дрони знищили МТЛБ за 10 км від передової поруч із уламками ще двох бронемашин, а росіяни перехопили кілька українських дронів у цьому секторі. "Бредлі" та М113 рухалися разом, а потім розділилися й атакували дві різні ділянки фронту. Піхота висадилася й зачистила територію аж до дороги Котлярівка-Троїцьке. Ліквідація атакуючих росіян і зачищена 3-кілометрова зона зірвали російські операції і дали Новопавлівці більше простору для маневру.

Комар. Україна зайняла Зелений Гай, але може відступити через постійні бомбардування. Україна контролює більшу частину Андріївки-Клевцового, але на північному сході села все ще може залишатися невелика російська присутність. Після атак дронів українські війська увійшли в Толстой, але були змушені відійти до лісосмуги на захід. росіяни увійшли в Олександроград, але наступного дня були знищені; в ході операції загинув один український військовий.

Україна контролює центр і західну частину Воскресенки, а росіяни намагаються витіснити її. Маліївка – це відкрита рівнина. росія просунулася на 4 км, щоб захопити Вороне, але зазнає значного тиску. Сектор залишається нестабільним, але якщо Україна наростить свої можливості, стабільність підвищиться.

18 російських бомб влучили в Новоселівку та її околиці.

Щодо оборонних споруд: колючий дріт для росії не є проблемою, а ось протитанкові рови – так. росіяни використовують дрони, щоб частково заповнити рови і полегшити перехід. Окопи з бліндажами посеред поля лише допомагають росіянам. Найкращим захистом є добре обладнані окопи серед дерев.

Запоріжжя. росія просунулася менш ніж на кілометр на північ і північний схід від Кам'янського. Україна атакувала Степове, але подробиць не повідомлялося.

Є повідомлення, що багато росіян зі 108-го десантно-штурмового полку біля Малих Щербаків та 70-го мотострілецького полку поблизу Білогір'я залишають свої позиції або чинять самогубства через жорстоке командування (ми вже збилися з рахунку усіх російським відео, де так звані "офіцери" катують власних солдатів) та ворожі дрони.

російський розвідувальний дрон, що ніс два FPV-дрони, був збитий 118-ю механізованою бригадою.

27-ма бригада НГУ "Печерськ" атакувала ЗРК С-300.

65-та бригада ЗСУ атакувала паливний потяг на південний захід від Токмака, за 30 км від лінії фронту. Ремонт колій триватиме лише день, але прибирання знищеної техніки займе більше часу.

Херсонщина. Військові 24-го мотострілецького полку рф поблизу Олешок нищать власну техніку, щоб саботувати розгортання, і зростає кількість випадків дезертирства та відмови воювати. Моральний дух різко впав через накази командування, що призводять до великих втрат, зокрема через відправлення на позиції, де немає захисту від дронів.

росіяни опублікували відео, де вони атакують цивільного, який намагався полагодити дах свого будинку.

Одеса. 8 та 17 серпня безпілотники атакували нафтобазу, що належить азербайджанській компанії.

Крим. Українські війська атакували паливний потяг у Джанкої. У Севастополі було уражено комплекс російської розвідки.

Окуповані території. росія зняла пропагандистський фільм, у якому показано, як російські солдати відкривають вогонь по цивільних автомобілях з українськими пенсіонерами та дітьми.

росія. Супутникові знімки показують знищення двіх насосних станцій в Унечі. Було уражено нафтобазу в Тамбовській області. Працівникам Новошахтинського НПЗ у Ростовській області не виплачували зарплату чотири місяці, а ракета "Фламінго" спричинила пожежу, яка тривала щонайменше три дні. Було уражено перекачувальну станцію в Усть-Лузі.

Зазнали атак тягові залізничні підстанції в Журавці (Воронезька область) і Міллерово (Ростовська область).

Сигнали мобільного інтернету можуть слугувати навігаційними маяками для дронів, тому росія вимикає їх під час загрози атак. Мінус у тому, що підрозділи ППО самі користуються ними для зв'язку та координації. Водночас це, здається, не впливає на точність українських дронів.

Масове виробництво шахедів було б неможливим без 41+ критично важливих компонентів від китайських постачальників. "Алабуга" – це в першу чергу складальний майданчик, який не міг би функціонувати без Китаю, але водночас Китай привітав Зеленського з Днем незалежності.

Санкції ускладнюють життя російським цивільним і військових, але військова промисловість і надалі отримуватиме підтримку за рахунок цивільної інфраструктури та послуг. У Єкатеринбурзі люк на вулиці зник понад чотири місяці тому, а свіжо намальовані розмітки проходять просто через вибоїни.

Український морський дрон дрейфував у затоці Новоросійська. П'ятеро російських водолазів наблизилися до нього і загинули під час вибуху.

Майже половина бюджету росії складається з військових витрат. Це рівень, який мали країни під час Другої світової війни.

Все менше росіян добровільно йдуть на військову службу, підписуючи контракти і отримуючи премії, але ця різниця компенсується арештантами, які підписують контракти, щоб зняти звинувачення, або людьми, яких змушують підписувати контракти. Коли навіть це не працює, військовослужбовців залишають на службі проти волі після закінчення терміну їхнього початкового контракту.

Кількість офіційно загиблих росіян знижується, але зростає число зниклих безвісти. Більшість зниклих безвісти з обох сторін є непідтвердженими загиблими.

росія будує велику антену в Калінінграді, здатну, за оцінками, виявляти радіосигнали на відстані 7400 км. У разі війни з росією НАТО планує швидко знищити російські можливості у калінінградському анклаві.

Ціна на бензин в рф зростає з початку року. З 2 по 15 серпня було атаковано вісім НПЗ. Удари по заводам, що становлять 11% виробництва росії, посилили дефіцит, і ціни досягли рекордного рівня. Вартість різних марок бензину зросла на 38-49%. Бензин у Криму розподіляється за талонами. У деяких регіонах його продають лише підприємствам і організаціям. Два міста біля китайського кордону повністю залишилися без пального.

Новини озброєння. Минулого тижня повідомлялося, що Україна виробляє 50 крилатих ракет "Фламінго" на місяць, кожна з яких коштує близько $440 тис.. Наступні звіти уточнюють, що зараз випускається одна ракета на день, а до жовтня планують виготовляти сім на день. росія виробляє 3-4 ракети "Калібр" і Х-101 на добу.

Україна випускає 100 дронів далекої дії FP-1 щодня, вартістю $55 тис.в за одиницю. росія виробляє 170 безпілотників Шахед/Герань на день, вартістю близько $193 000 доларів кожен.

Ірина Терех, генеральна та технічна директорка Fire Point, розповіла, що ракета "Фламінго" пройшла шлях від концепції до виробництва за дев'ять місяців і повністю виготовлена в Україні. Яскраво-рожевий носовий конус було пофарбовано для випробувань і був внутрішнім жартом компанії про невизнану роль жінок в оборонній промисловості. "Я б сказала, що це якийсь момент енергії великого члена. Ракеті, яка може пролетіти 3 000 кілометрів, не потрібна страшна назва, – сказала Терех. – Головне, щоб ракета була ефективною".

27-а артилерійська бригада України була оснащена 220-мм системами РСЗВ БМ-27 та HIMARS. Через нестачу боєприпасів і завершення терміну експлуатації БM-27 знімаються з експлуатації, а бригада переходить на 155-мм "Богдани", які нині стали найпоширенішою самохідною артсистемою в Європі. Протягом останніх шести місяців кілька інших артилерійських підрозділів також отримали "Богдани".

Компанія Raytheon планує виробляти ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 у Бельгії, а німецька компанія Diehl Defence вироблятиме компоненти для ракет Stinger у Європі.

Дрони розвиваються так швидко, що деякі з них застарівають майже одразу після створення. Стандартизація має супроводжуватися адаптивністю. НАТО працює над уніфікацією акумуляторних батарей різних форм, розмірів і функцій. Стандартні користувацькі інтерфейси та модульність корисного навантаження також сприятимуть високим темпам виробництва і дозволять солдатам на фронті модифікувати та впроваджувати інновації.

США будують комплекс Future Artillery Complex, який до вересня 2029 року буде виробляти 432 000 155-мм снарядів на рік. Повідомляється, що це буде найсучасніший у світі завод із заряджання вибухівки, на якому працюватиме 70 осіб.

Адміністрація Байдена скасувала програму, яка мала замінити PAC-3 MSE, на користь її модернізації. Адміністрація Трампа відновлює програму Lower Tier Future Interceptor. Це збільшить витрати з $8 млн до $152 млн.

Як і в подібних випадках раніше, Пентагон завищив вартість 24 катерів, які він відправив в Україну, що дозволило закупити 33 катери на заміну.

ВМС США випробували дрони, в тому числі волоконно-оптичні, в умовах радіоелектронної боротьби.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3