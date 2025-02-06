Трампу потрібен план щодо скарбів в надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks

Докторант Центру геополітики Кембриджського університету Джей Сі Елліс опублікував чи не найважливішу статтю, спрямовану на переконання західного істеблішменту, чому вони повинні допомогти Україні захиститися від росії та зберегти територію. Основний прагматичний мотив – корисні копалини України, які дістануться ворогам, у тому числі й Китаю, який вже монополізував левову частку світового ринку цих копалин та продукції з них. Ці копалини мають стати складовою стратегії Заходу на майбутнє економічне процвітання та геостратегічну конкуренцію зі своїми супротивниками.

Війна в Україні – це не лише захист демократії чи демонстрація рішучості Заходу, а й майбутнє світового економічного порядку. Поки адміністрація Трампа обмірковує, як виконати обіцянку президента завершити цю війну, вона ризикує знехтувати критично важливим невикористаним активом: величезними запасами літію, титану, графіту та рідкоземельних металів в Україні. Ці важливі мінерали є основою сучасної промисловості та необхідні для військових технологій, екологічно чистої енергетики та передового виробництва. Вони також мають потенціал перетворити Україну на безцінного партнера в умовах глобальної боротьби за ресурси та геополітичні переваги.

Американські лідери схильні розглядати війну як військову проблему, а не геополітичну, зосереджуючись на тактичних перевагах, нехтуючи економічними та стратегічними умовами, необхідними для досягнення миру. Як наслідок, Сполучені Штати витратили трильйони на ведення війни, але не змогли скористатися післявоєнними можливостями. Тепер, виділивши понад 175 мільярдів доларів на оборону України, Вашингтон ризикує припуститися аналогічної помилки: піти, не переконавшись, що економічний потенціал України зміцнить Захід, а не його супротивників.

Далеко не аграрна глухомань, Україна є однією з найбільш багатих на ресурси країн світу, особливо на критично важливу сировину, що є ключовим чинником конкуренції у ХХІ столітті. Більше того, близькість до промислових центрів Європи та доступ до чорноморських торговельних шляхів надають їй геополітичні переваги над потенційними експортними конкурентами в Африці на південь від Сахари та Східній Азії. У той час як Москва захопила ключові багаті на корисні копалини регіони, Київ все ще контролює майже дві третини їхніх запасів, які оцінюються в десятки трильйонів доларів. За сприятливих умов Україна може стати головним гравцем у критично важливих ланцюгах постачання, що визначають економічну конкурентоспроможність, –новим "батарейним кошиком" для західного світу.

Будемо сподіватися, що президент Дональд Трамп не буде ігнорувати геоекономічні міркування, необхідні для досягнення миру. Для Вашингтона ще не пізно запровадити стратегію, яка ставила б пріоритетом контроль України над якомога більшою частиною цих запасів. Це забезпечило б Україні міцний фундамент для її майбутньої економіки, сприяло б диверсифікації західних ланцюгів поставок до тісно пов'язаного з нею партнера і допомогло б забезпечити майбутнє Заходу як виробничого і технологічного центру сили. Відмова від України може призвести до того, що конкуренти Америки отримають контроль над цим величезним резервуаром природних багатств і посилять свою хватку на цеглинах економічного динамізму.

"Батарейний кошик" Європи. Без України росія початку ХХ століття перестала б бути великою державою

Від середньовіччя до ХVІІІ століття економічна доля України залежала головним чином від продуктивності сільського господарства. Найродючіші землі в центральних і південних регіонах отримують вигоду від широкого розповсюдження чорнозему, що зустрічається в частинах євразійських степів і північноамериканських Великих рівнин. Контроль над цими землями був стратегічним активом для низки східноєвропейських держав, дозволяючи їм годувати своє населення і торгувати щедрими надлишками. Протягом цього тривалого історичного періоду Україна закріпила за собою репутацію "житниці Європи". У міру індустріалізації регіону його сільськогосподарські активи були доповнені розробкою родовищ залізної руди та вугільних пластів на Донбасі та в Криворізькому регіоні. Ці приховані та актуалізовані економічні ресурси відігравали центральну роль у боротьбі за панування в Європі протягом ХІХ-ХХ століть і становили основу російської та радянської могутності. Як пам'ятно написав Домінік Лівен: "Без величезного населення, промисловості та сільського господарства України росія початку ХХ століття перестала б бути великою державою".

Хоча сучасні джерела економічного динамізму відійшли від зерна та сталі, Україна продовжує відігравати центральну роль у майбутньому глобальної потуги. Це пов'язано з її величезними, але ще невикористаними запасами критично важливої сировини, необхідної для виробництва цілого ряду передових комерційних і військових технологій. Хоча її традиційні сільськогосподарські ресурси та викопне паливо все ще відіграють важливу роль у світовій економіці, ці запаси критично важливої сировини мають потенціал вплинути на майбутнє геоекономічної та геополітичної конкуренції.

Завдяки різноманітному геологічному покриву Україна володіє близько 5% світових покладів корисних копалин, незважаючи на те, що займає лише 0,4% її території. Її природні багатства розподілені між приблизно 20 000 родовищами корисних копалин, які включають 117 з 120 найбільш широко використовуваних мінералів і металів, 22 з 50 стратегічних матеріалів, визнаних Сполученими Штатами критично важливими, і 25 з 34, визначених Європейським Союзом як критично важливі. Загальна вартість цих родовищ оцінюється в десятки трильйонів доларів.

Серед найбільш значущих – запаси літію, графіту, титановмісних мінералів, таких як ільменіт і рутил, урану та рідкоземельних металів. За даними Державної служби геології та надр України, Україна володіє найбільшими запасами літію та титану в Європі та входить до 12-ки країн з найбільшими світовими запасами урану, що потенційно може допомогти подолати дефіцит виробничих потужностей для атомної енергетики, який наразі існує. За оцінками дослідників Київського університету, Україна посідає шосте місце у світі за запасами графіту – більше, ніж усі інші західні держави разом узяті. Київ також виявив шість великих родовищ рідкоземельних металів, таких як берилій і галій, які, за оцінками, є найбільшими видобувними запасами рідкоземельних металів у Європі. Одне з цих рідкоземельних родовищ, розташоване на Новополтавському родовищі, є потенційно найбільшим у світі.

Ці ресурси є критично важливими для багатьох передових технологій, які визначатимуть світову енергетику протягом наступних поколінь. Літій і графіт є ключовими компонентами літій-іонних акумуляторів, що живлять електромобілі та системи зберігання енергії великої ємності. Міцність, легкість та антикорозійні властивості титану роблять його незамінним у виробництві передових аерокосмічних та збройових систем. Уран життєво необхідний для виробництва ядерної енергії та бронебійних боєприпасів. Рідкоземельні метали лежать в основі цілої низки складних технологій, зокрема, передового виробництва напівпровідників. Відносний достаток цих матеріалів в Україні різко контрастує з рештою Європи, яка значною мірою залежить від імпорту з Австралії, Африки та Китаю. Розвиток гірничодобувних і виробничих потужностей, необхідних для використання цих ресурсів, може позиціонувати Україну як "батарейний кошик" Європи майбутнього.

Комерційні прибутки від цього ресурсного багатства були обмежені протягом радянських і пострадянських років. Незважаючи на їхню багатотрильйонну вартість, загальний обсяг видобутку мінералів і металів в Україні у 2021 році становив лише 15 мільярдів доларів. До повномасштабного вторгнення Україна активно видобувала лише 15 відсотків своїх відомих родовищ. Відсутність помітного розвитку пояснюється поєднанням структурних, політичних та економічних чинників. Фрагментація та корупція після 1991 року, застарілі промислові та гірничодобувні технології, а також російські загарбницькі дії після 2014 року перешкоджали стабільним інвестиціям у цей сектор. Починаючи з 2017 року, Київ подвоїв свої спроби залучити інвесторів через електронні земельні аукціони та розширив партнерство з Європейським Союзом. Започаткування Стратегічного партнерства Україна-ЄС у сировинній сфері було спрямоване на використання українських мінеральних ресурсів, інтеграцію їх у критичні ланцюги поставок та залучення капітальних інвестицій. До 2021 року спроби Києва отримати вигоду від своїх мінеральних багатств, схоже, принесли свої плоди. Наприклад, компанія "Європейський літій" придбала права на два родовища літію з метою стати найбільшим постачальником літію в Європі.

Пропозиція "Європейського літію", як і амбіції України в галузі видобутку корисних копалин, зазнала краху після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Капітальні інвестиції вичерпалися, критично важлива інфраструктура для видобутку ресурсів була або втрачена, або зруйнована, а Україна не змогла відвантажувати багато своїх експортних товарів через Чорне море. Київ переключився з розвитку своїх величезних природних багатств на утримання їх від загарбницьких рук росії.

Контроль за ресурсами. Боротьба за викопні скарби України

Експерти пропонують цілу низку пояснень повномасштабного вторгнення путіна: від його амбіцій відновити Радянську імперію до занепокоєння впливом НАТО в Україні та особливостей його постпандемічної психіки. Однак за цими здебільшого спекулятивними наративами ховаються чіткі матеріальні спокуси: можливе заволодіння величезними ресурсами України. Агресивна війна путіна дозволила росії отримати контроль над майже 20 відсотками території України, включно зі значними запасами корисних копалин, які Україна сподівалася використати у багатообіцяючому економічному майбутньому.

росії посприяла в її крадіжці географія. Значна частина мінеральних багатств України зосереджена на схід від річки Дніпро. За однією з оцінок, з 2014 року росія захопила 33 відсотки найважливіших родовищ сировини в Україні. За приблизними підрахунками, їхня вартість становить від 5 до 8 трильйонів доларів. Серед вкрадених активів Києва – понад 10 великих родовищ корисних копалин, у тому числі одне з літієвих родовищ, на яке поклала око компанія European Lithium, і величезне родовище рідкоземельних металів на Новополтавському родовищі. Враховуючи вкрадені родовища викопного палива, вартість російських завоювань наразі перевищує 12 трильйонів доларів.

Запобігання подальшій втраті території і, відповідно, природних ресурсів було головною метою доблесної самооборони України. На щастя, Україна все ще контролює більшу частину своїх запасів корисних копалин, включаючи значні родовища рідкоземельних металів у Дніпропетровській області, а також великі поклади графіту, титану, кобальту і марганцю вздовж західного берега Дніпра.

Ресурсні багатства України також викликають інтерес у вашингтонських коридорах. Для деяких американських політиків потенціал України як критично важливого сировинного партнера надає унікальну можливість диверсифікувати ланцюги поставок подалі від геополітичних конкурентів. За кілька місяців до початку повномасштабної війни Конгрес ухвалив закон, який зобов'язав Державний департамент вивчити можливість використання джерел титану з України як потенційної альтернативи китайським джерелам.

Занепокоєння Америки щодо домінування Китаю над критично важливими матеріалами є обґрунтованим. Китай контролює 85% світового виробництва рідкоземельних металів, 95% виробництва галію і 67% видобутку природного графіту, а також значну частку виробництва кобальту і літію. Китай також міцно утримує світове виробництво титану, досягнувши 66% у 2023 році. Консолідуючи свій доступ до цих матеріалів та їхньої переробки, Пекін створив вертикально інтегровані ланцюги поставок, які живлять такі галузі, як напівпровідники, акумулятори та відновлювана енергетика. Ба більше, Китай використовує свій контроль як інструмент примусу проти Вашингтона, про що свідчить його груднева заборона на експорт критично важливих мінералів, таких як галій, германій і графіт, до Сполучених Штатів. Таке домінування створює стратегічні ризики для Сполучених Штатів, потенційно підриваючи такі ключові сектори, як оборона, технології та чиста енергетика.

Україна вправно зіграла на занепокоєнні Америки, позиціонуючи себе як цінного партнера у зниженні ризиків у критично важливих ланцюгах поставок. У рамках свого "Плану перемоги" президент Володимир Зеленський запропонував своїм західним прихильникам "спеціальну угоду про спільний захист критично важливих ресурсів країни, а також про спільне інвестування та використання цього економічного потенціалу". Ця угода містила секретний додаток, який, ймовірно, містив детальніші домовленості щодо західних інвестицій та можливостей розвитку. Українські офіційні особи також підкреслили ризики для Сполучених Штатів, якщо Москва отримає більший вплив на ці активи і спробує використати їх у партнерстві з Пекіном.

Частина республіканського зовнішньополітичного істеблішменту скористалася цією логікою, щоб домогтися більшої підтримки Києва у війні. Виступаючи в червні, сенатор Ліндсі Грем прямо заявив про це:

"Вони сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин в Україні. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші й ці активи путіну, щоб він поділився ними з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим бізнес-партнером, про якого ми коли-небудь мріяли, що 10-12 трильйонів доларів критично важливих мінеральних активів можуть бути використані Україною і Заходом, а не віддані путіну і Китаю... Віддавати путіну 10 або 12 трильйонів доларів за критичні мінерали, якими він поділиться з Китаєм, – це смішно".

Однак питання контролю над ресурсами лише починає проникати в основний стратегічний дискурс. Нещодавні коментарі Трампа, який висловив зацікавленість у забезпеченні американського доступу до українських рідкоземельних металів, збігаються зі стратегією Києва, який пропонує партнерство у сфері розвитку в обмін на посилення військової та дипломатичної підтримки. Заява президента є кроком у правильному напрямку, оскільки визнає матеріальну складову конфлікту. Однак слід зазначити, що ресурсне багатство України виходить далеко за межі лише рідкоземельних металів.

Оскільки боротьба за підземні багатства України затягується, адміністрації Трампа варто було б врахувати ризики та можливості, які відкриває припинення бойових дій. Неспроможність інтегрувати підрахунки ресурсів у західну стратегію може мати глибокі стратегічні наслідки, закріпивши контроль держав-суперників над ресурсами, необхідними для економічного динамізму, і позбавивши Захід безцінного партнера у досягненні більшої технологічної та виробничої самодостатності.

Політика заради миру. Як убезпечити Захід

Щоб убезпечити основи економічної могутності Заходу, нова адміністрація повинна розробити політичні рамки, які дозволять капіталізувати та співпрацювати над критично важливими сировинними запасами України. Дві основні риси такої стратегії – це інституційні зв'язки, що сприятимуть швидкому залученню західних інвестицій у видобувну галузь та забезпечать надійне стримування майбутньої російської агресії. Така структура повинна також спиратися на підтримку і ресурси зацікавлених партнерів у Європейському Союзі.

Що стосується інвестицій, то Сполучені Штати могли б очолити створення американсько-європейсько-українського інвестиційного консорціуму, покликаного залучити і мобілізувати капітал для гірничодобувної галузі України. Надаючи державні кошти для зниження ризиків інвестицій та пропонуючи податкові пільги західним компаніям, ця ініціатива могла б сприяти швидкому розвитку стратегічних ресурсів, таких як літій, графіт, титан і рідкоземельні метали. Водночас Вашингтон має працювати з Києвом над створенням системи контролю за експортом корисних копалин і процесів перевірки інвестицій, які сприятимуть доступу західних компаній і запобігатимуть проникненню китайських. Ці механізми прозорості та спільні підприємства між українськими та західними компаніями мають важливе значення для забезпечення безпеки інвестиційних потоків, їхньої стратегічної спрямованості та відсутності зловмисного зовнішнього впливу.

На додаток до цих заходів США могли б очолити фінансування розвитку інфраструктури, зосередившись на відновленні залізничної та портової інфраструктури, розширенні виробництва та передачі електроенергії, а також будівництві нафтопереробних, металургійних заводів і сховищ, необхідних для видобутку корисних копалин. Створення спеціальних економічних зон у багатих на ресурси регіонах уздовж Дніпра могло б прискорити інвестиційні процеси, забезпечивши сприятливе регулювання, інвестиційні гарантії та стимули для трансферу технологій. Нарешті, Сполучені Штати та Європейський Союз повинні підтримати антикорупційну програму, адаптовану до гірничодобувного сектору, щоб підвищити довіру інвесторів та забезпечити відповідальне управління ресурсами. Сприяючи державно-приватному співробітництву та інтеграції України в західні ланцюги поставок через довгострокові торговельні угоди, ця політика дозволить Україні використати свої мінеральні багатства для національного відновлення, забезпечивши при цьому сильнішу геоекономічну позицію на Заході.

Однак, оскільки Україна залишається юрисдикцією з високим рівнем ризику для інвестицій, будь-який надійний план стимулювання залучення приватного сектору вимагатиме чітких і надійних механізмів забезпечення майбутньої безпеки України та захисту нового капіталу. Привид чергового російського нападу після періоду переозброєння нависатиме над будь-якими інвестиційними розрахунками в Нью-Йорку, Лондоні чи Брюсселі. Хоча офіційний вступ до НАТО видається малоймовірним, Сполучені Штати могли б підтримати низку інших багатосторонніх механізмів, спрямованих на стримування росії.

Наприклад, Об'єднані експедиційні сили на чолі з Великою Британією, багатонаціональне військове партнерство з країнами Північної Європи і Балтії, могли б забезпечити інституційну та оперативну основу, необхідну для інтеграції Києва в європейську архітектуру безпеки. Об'єднані експедиційні сили могли б використовувати реальний політичний вплив і великий резерв сил високої готовності для надання Україні початкових гарантій, поки союзники по НАТО координуватимуть механізми посилення стримування в довгостроковій перспективі. Зі свого боку, Сполучені Штати могли б заохочувати глибшу участь Польщі в Об'єднаних експедиційних силах як засіб надання групі значних сухопутних сил для забезпечення стабільності вздовж демілітаризованої лінії на сході України, одночасно пропонуючи тимчасову підтримку у вигляді повітряних перевезень, а також розвідки, спостереження і рекогносцировки для заповнення оперативних прогалин, доки європейські держави не розвинуть достатній власний потенціал. Це один, але аж ніяк не єдиний можливий варіант досягнення надійних гарантій безпеки, необхідних для заохочення і захисту майбутніх інвестицій в український сектор критично важливих матеріалів.

У будь-якому випадку, Вашингтон має також збільшити обсяги надання Києву сучасних систем протиракетної оборони та протиповітряної оборони. Такі системи відіграватимуть важливу роль у захисті критично важливої інфраструктури від майбутніх нападів і вселятимуть певний рівень безпеки в українське суспільство. Тактична підтримка має також доповнюватися чіткими стратегічними сигналами стримування з боку Вашингтона. Сполучені Штати повинні дати зрозуміти Кремлю, що майбутня агресія буде зустрінута скоординованими військовими діями з боку західних партнерів.

Розблокування величезних невикористаних мінеральних багатств України дає можливість як забезпечити довгострокові економічні перспективи Києва, так і ізолювати критично важливі західні ланцюги поставок у період посилення геоекономічної та геополітичної напруженості. Такі зусилля вимагатимуть постійної участі Вашингтона та його партнерів у Європі. Це також не обійдеться без ризиків і викликів. Однак нова адміністрація повинна ретельно зважити можливості, що відкриваються, і побудувати дипломатичну і військову стратегію, яка дозволить Заходу отримати вигоду з цього природного дару.

Джерело: War on the Rocks