Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут

Член редакційної ради Bloomberg Андреас Клут, який у своїх колонках висвітлює європейську політику, наголошує, що Захід попри різні можливі результати українського контрнаступу повинен продовжувати підтримувати Україну, бо надто багато поставлено на карту – в тому числі, мир, безпека і добробут Європи.

"Тривожно, що західна підтримка Києва якось пов'язана з успіхом контрнаступу проти росіян. Розрекламований "весняний наступ" України ще не розпочався, а західні політики вже використовують його, щоб переосмислити своє уявлення про оборонну війну Києва проти російського президента владіміра путіна. І в цьому проблема. Роздуваючи очікування майбутнього військового наступу українців, США, Європа і НАТО загрожують довгостроковій перспективі Києва", – наголошує колумніст Bloomberg Андреас Клут.

"Початок наступу, який очікується зараз, передбачали ще із зими. Поки земля була замерзлою, українці та росіяни – регулярні армійські підрозділи, а також найманці з ПВК "Ванер" – притиснули одне одного в кривавій війні на виснаження, майже не просунувшись. Тим часом українці отримували та навчалися користуватися новим озброєнням, зокрема важкими бойовими танками, необхідними для контратаки", – йдеться у статті Bloomberg.

Як тільки земля відтане і багнюка засохне, українці, тепер вже належно озброєні, почнуть відвойовувати окуповані росіянами регіони. В ідеалі, зазначає Клут, це стало б переломним моментом, який привів би до певного відступу росії і, зрештою, до мирних переговорів, прийнятних для Києва.

Втім, на думку автора, росіяни не гають часу та проводять етнічні чистки на підконтрольних їм українських територіях. Вони вбивають, ґвалтувають, катують, ув'язнюють та іншим чином придушують тих українців, які чинять опір, а решту примушують отримувати російські паспорти. Вони роблять все, щоб викорінити українську культуру і замінити її ідентичністю, визначеною російською пропагандою. Мета путіна полягає в тому, щоб Донецьк, Херсон, Луганськ і Запоріжжя, не кажучи вже про Крим – ніколи не змогли знову стати справжніми українськими областями.

Андреас Клут нагадує, що російські війська окопалися, створили укріплення для захисту своїх позицій. Їхня мета – відбити очікуваний український наступ або принаймні обмежити його.

"Тим часом політичні лідери від Вашингтона до Брюсселя і Берліна роблять все можливе, щоб зберегти єдність Заходу в питанні допомоги українцям у дипломатичній, економічній і військовій сферах. У цих зусиллях вони обрали весняний наступ як улюблений риторичний прийом", – йдеться у публікації Bloomberg.

На думку автора, деякі політики використовують перспективу повернення території України, щоб заручитися підтримкою всередині країни і протистояти скептикам. По суті, їхня позиція така: "Дайте Києву те, що йому потрібно зараз, і незабаром війна може закінчитися, а ми зможемо повернутися до нормального життя". Саме так, наприклад, Європейський Союз переконав своїх 27 членів пообіцяти більше боєприпасів для України.

Деякі Кассандри, зі сарказмом зауважує Андреас Клут, навіть побоюються, що весняний наступ може виявитися занадто успішним. "А якщо сили путіна зазнають поразки? А якщо українці повернуть собі чотири області, які він незаконно анексував минулої осені? А якщо вони навіть повернуть Крим? Знову ж таки, страх полягає в тому, що путін, відчуваючи себе загнаним у кут, приниженим і боячись власної загибелі, вдасться до ескалації і до ядерних ударів", – перераховує він їхні аргументи.

Але, за словами колумніста, небезпека обох ліній – надмірної надії і страху – полягає в тому, що вони ставлять довгострокову підтримку Києва з боку Заходу в залежність від результату майбутнього наступу. "А якщо українцям не вдасться відвоювати значну частину території до літа? Чи означатиме це, що всі ці танки Leopard 2 і Challenger були марними? Чи означатиме це, що Захід повинен відмовити Києву в американських або європейських винищувачах у наступному раунді? А якщо українці просунуться аж до Криму, і путін знову побрязкає своєю ядерною шаблею, або навіть витягне її з піхов? Чи відступить тоді Захід і покине Київ?" – риторично запитує Андреас Клут.

Але він стрерджує, жоден із цих рефлексів не є доречним – ані з моральної, ані зі стратегічної, ані з політичної точки зору. Насправді, незалежно від того, як розвиватиметься український наступ, ця війна, швидше за все, затягнеться на роки. І Захід повинен прикривати Київ стільки, скільки буде потрібно, незважаючи на перипетії на полі бою. Адже занадто багато поставлено на карту – у тому числі мир, порядок і свобода в Європі та за її межами.

Пов'язана з цим проблема у західних дебатах, на думку Клута, полягає в тому, що одна сторона наголошує лише на необхідності підтримки українців у їхній героїчній боротьбі, а інша – на необхідності мирних переговорів. У запалі суперечки перша сторона все частіше зображує другу як таку, що закликає до капітуляції України, а друга – як підбурювача до війни.

Автор згадує вислів Френсіса Скотта Фіцджеральда: "Розум і стратегія – здатність одночасно тримати в голові дві протилежні ідеї, зберігаючи при цьому здатність функціонувати". Виходячи з нього, "по-перше, Захід і всі вільні країни світу повинні продовжувати підтримувати Україну, незалежно від того, чим обернеться її весняний наступ. По-друге, одного дня, коли обидві сторони таки виснажаться, відбудуться мирні переговори. Україна і всі ми повинні одночасно готуватися і до бою, і до переговорів", – завершує статтю член редакційної ради Bloomberg Андреас Клут.

Джерело: Bloomberg