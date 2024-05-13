Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман

Відомий дослідник війни, почесний професор Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман, як завше, дивиться на війну значно ширше, аніж на просування на полі бою. У своїй колонці він підкреслює, що путіну вже втретє на "Дєнь побєди" нема чим особливо похвалитися, адже російська економіка хоча й виглядає сильною завдяки нафтодоларам, проте може почати стагнувати. Тому час не на боці очільника кремля, та ще й виробництво техніки не встигає за втратами на полі бою. Тож слід розуміти, що росія докладатиме зусиль для зупинки допомоги Україні та шантажуватиме Захід і надалі.

Ми наблизилися до третього "дня перемоги" у цій війні. путін знову очолив щорічний військовий парад, який відзначає закінчення "Великої Вітчизняної війни" у травні 1945 року. Цей день набув додаткового значення після повномасштабного вторгнення в Україну через контраст між героїчними досягненнями та жертвами 1941-45 років і цією жалюгідною та катастрофічною спеціальною військовою операцією. Щоб зробити порівняння дещо сприятливішим, і 2022-го, і 2023-го з'являлися повідомлення про те, що дата 9 травня була визначена як крайній термін для значного військового просування, щоб продемонструвати, що в цій новій війні досягається прогрес. Якщо цього не станеться, промову путіна на параді очікували як можливість оголосити про якусь нову ініціативу, спрямовану на поліпшення незадовільної ситуації. У підсумку жодна з цих подій не виправдала очікувань.

Так, напередодні 9 травня 2022 року з'явилися повідомлення про те, що путін може оголосити мобілізацію або "намір анексувати Донецьк, Луганськ і Херсон". Коли цей день настав, все виявилося дещо тьмяним. путін повторив стандартні, надумані пояснення агресії, але мало що запропонував щодо того, як війна може закінчитися. Головна мета росії на той час – портове місто Маріуполь, так і не був взятий. Через кілька тижнів воно таки впало. Оголошення про мобілізацію та анексію зрештою з'явилися наприкінці вересня, після того, як росія зазнала чергових невдач, і однією з анексованих територій стало Запоріжжя.

На час наступного параду у 2023 році, незважаючи на часткову мобілізацію, російські війська все ще не прорвали українську оборону. Просування все ще залежало від важких боїв на виснаження, а це означало, що все, що захоплювали російські війська, спочатку знищувалося артилерійським вогнем. Тогорічний парад загалом вважався невдалим шоу. Оскільки запаси зброї та резерви живої сили були вичерпані, все, що залишилося, було відправлено на фронт. Марширувало менше військ (12 тисяч проти 15 тисяч), а також менше техніки (51 проти 131: 2021 року було 197). Українські захисники того року втримали запланований приз – Бахмут, і не дали путіну здобути своєчасну перемогу. Він був окупований лише наступного місяця. Промова путіна була короткою, безумовно, за його стандартами, повторюючи знайомі теми про загрозу з боку Заходу і "державний переворот" в Україні. Він знову не запропонував жодного виходу з конфлікту.

Погода для цьогорічного параду була жахливою. Сам парад був таким же нудним, як і торішній, із тим самим самотнім старовинним танком часів Другої світової війни на чолі. У своїй другій великій промові за тиждень (першою була його інавгураційна промова 7 травня) – путін не сказав нічого про хід війни або її потенційне завершення, окрім визнання того, що росія зіткнулася з "переломним" моментом. В обох промовах він здебільшого ігнорував Україну, говорячи про Захід. У першій промові сказав, що "не відкидає діалог із Заходом", якщо він базуватиметься на "рівних умовах і взаємній повазі". Захід має вирішити, чи хоче "продовжувати обмежувати розвиток росії, чи шукати співпраці". У другому випадку нагадав Заходу про велику силу росії і про те, що її не вдасться потіснити: "росія зробить все, щоб запобігти глобальному зіткненню ... Але водночас ми не дозволимо нікому загрожувати нам. Наші стратегічні сили завжди перебувають у стані бойової готовності".

На баггі та мотоциклах. росія перехопила ініціативу

Рік тому російські війська готувалися до наступу супротивника. Із Заходу в Україну надходило нове обладнання, а нові підрозділи завершували навчання. Багато коштів було вкладено в контрнаступ. Я тоді зауважив, що в Україні на нього дивляться з "побоюванням і надією", і що незалежно від досягнутого результату, все одно, мабуть, було б розумно готуватися до тривалої війни. На випадок, якщо успіхи України будуть обмеженими. Наступ пішов на спад минулої осені, і росія перехопила ініціативу. У свою чергу, вона досягла певних успіхів, як і раніше, обстрілюючи українську оборону (тепер із застосуванням авіаційних бомб) і перекидаючи в їхній бік надзвичайну кількість військ.

Цього разу передбачуваною метою до 9 травня було невелике східне містечко Часів Яр. Воно розташоване на хребті неподалік від Бахмута. Його падіння мало б більше, ніж символічне значення. Це полегшило б російським військам бомбардування міст на Донбасі, а також ключових українських шляхів постачання. Перенапруженість української протиповітряної оборони означає, що російські літаки тепер можуть літати ближче до лінії фронту, підвищуючи точність своїх бомбардувань. Вони наполегливо атакують цілий ряд цілей і в деяких районах змогли досягти скромних успіхів. Після ухвалення Конгресом законопроєкту про допомогу США було розумно припустити, що росія посилить свої атаки, поки вона користується перевагою, хоча, коли нога вже натиснута на педаль акселератора, додатковий тиск може бути лише таким, яким він є.

Перевага росії в живій силі триватиме деякий час. Сили, зібрані в Україні на початок 2024 року, були більшими й організованішими, ніж роком раніше (470 тисяч військовослужбовців порівняно з 360 тисячами). Це дозволило ротувати підрозділи з лінії фронту, коли їхні втрати досягали 30%, щоб вони могли відновлюватися. На противагу цьому, Україна не поспішала з прийняттям нового закону про мобілізацію, який був ухвалений парламентом лише минулого місяця після тривалих дебатів і політичних хитань. Ухвалений закон пропонує призовникам кращу платню, різноманітні бонуси, зокрема за знищення російської техніки, а також довші відпустки, але не встановлює кінцевого терміну перебування на передовій.

Також були затримки з підготовкою укріплених оборонних ліній, які добре допомогли росії призупинити український наступ. Нові пакети західної допомоги лише починають давати результати. Наприклад, велика чеська ініціатива з надання боєприпасів отримає перші поставки вже наступного місяця. Починають надходити нові зенітно-ракетні комплекси Patriot, але в системі протиповітряної оборони все ще залишаються величезні прогалини. Обіцяні торік винищувачі F-16 можуть з'явитися пізніше влітку. В той час як Україна може більше ризикувати з наявними запасами, оскільки консервація вже не є такою важливою, а фронтові війська все ще погано озброєні. Найближчі тижні будуть важкими.

Спираючись на попередній аналіз, проведений у співавторстві з Ніком Рейнольдсом, Джек Вотлінг нещодавно попередив у журналі Foreign Affairs, що питання полягає не в тому, чи втратить Україна позиції на користь росії цього літа, а в тому, наскільки сильно. Він занепокоєний тим, що наприкінці цього року українські війська будуть настільки виснажені боєприпасами і особовим складом, що їхні сили будуть напружені, в той час як росія зможе провести ротацію своїх військ для великого наступу.

Тому головним пріоритетом має бути притуплення наполегливих російських атак і обмеження наслідків будь-яких проривів, які будуть здійснені. російським військам все ще бракує мобільності й керівництва для управління швидкими маневрами. Нестача бронетехніки призвела до химерного видовища, коли війська намагаються просуватися на баггі та мотоциклах.

Не можна виключати випадкових проривів українських військ, враховуючи високі втрати, яких вже зазнали цього року російські війська, але коли радник з національної безпеки США Джейк Салліван говорив про наступ у 2025 році, це було неявним попередженням не поспішати з наступом цьогоріч. Тим часом росія завдає ударів по українських населених пунктах поблизу лінії фронту, а також по Харкову, який зазнав жахливих руйнувань, та Одесі. День Перемоги був відзначений новими ударами по енергопостачанню України.

Економіка росії більш ніж впоралася. Цей чинник спрацює тільки у довгостроковій перспективі

Здавалося б, нескінченні запаси живої сили і ракет у росії підштовхують до думки, що вона здатна повільно перемолоти Україну. Ця думка підкріплюється повідомленнями про силу російської економіки. Від початку повномасштабного вторгнення безпечним припущенням було те, що росія може впоратися з економічними проблемами в короткостроковій перспективі, але накопичує проблеми на довгострокову перспективу. У 2024 році росія більш ніж впоралася, тому що вона отримала велику вигоду від енергетичної кризи, яку навмисно розв'язала. Це призвело до значного збільшення доходів. Зараз економіка виглядає сильною завдяки швидкому і значному зростанню військових витрат.

Як зазначається в дослідженні Фонду Карнегі, провідні економічні політики країни мають ключову компетенцію, яка ставить їх в особливе становище, відмінне від вищого військового керівництва. Їм допомогла готовність Китаю та Індії імпортувати російські вуглеводні та експортувати товари і технології, які колись шукали на Заході. Рівень боргу не є надмірним, звичайно, порівняно з багатьма західними країнами, і адекватно покривається фінансовими резервами. Дедоларизація зменшила вразливість економіки до зовнішніх шоків.

Значний поштовх до зростання було надано завдяки збільшенню оборонного бюджету на 70%, який зараз становить 30% бюджету росії та 6% її ВВП. Вплив цього можна побачити в очікуваннях Міністерства економіки рф щодо зростання ВВП на 2024 рік, які зросли з 2,3% до 2,8%, так само, як і очікування МВФ (з 2,6% до 3,2%).

Можливо, під впливом звинувачень у тому, що широкі економічні санкції, узгоджені США, Великою Британією та ЄС, не мали розрекламованого впливу, Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, опублікував детальний аналіз стану російської економіки. Його метою було продемонструвати, що

санкції вже значно послабили російську економіку, і майбутнє країни з кожним днем стає все більш похмурим, оскільки росія продовжує свою агресивну війну проти України.

Суть його аргументу полягає в тому, що росія дотримується політики "кейнсіанства воєнного часу". Гроші вливаються в економіку, але з нездоровими наслідками. Рубль знецінюється, що збільшує вартість імпорту. Інфляція зараз досягла 8%, а продовольча інфляція ще вища. російський Центральний банк намагається стабілізувати економіку, підвищуючи відсоткові ставки, які зараз становлять 16% річних, тоді як ставки за кредитами перевищують премію в 14%.

При рівні безробіття, що ледь сягає 3%, проблеми загострюються через дефіцит робочої сили. Це результат не лише безперервного попиту на робочу силу з боку фронту і прагнення забезпечити цілодобову роботу оборонних заводів, а й старіння населення, втечі сотень тисяч людей, багато з яких – кваліфіковані фахівці. Бонуси, пропоновані військовими, переманюють людей з нафтогазового сектору, який історично добре оплачувався, тоді як оборонні підрядники переманюють персонал один в одного. Одним із способів задовольнити додатковий попит могло б стати заохочення імміграції з Центральної Азії, але це наразі зустрічає опір після терористичної атаки на "Крокус Сіті Хол".

Проблема процвітаючої оборонної економіки полягає в тому, що вона здебільшого орієнтована на виробництво речей, які швидко знищуються, не приносячи жодної довготривалої користі економіці. Альтернативні витрати є високими, і набагато менше коштів залишається на освіту, охорону здоров'я, соціальне забезпечення та всі форми інфраструктури. Бум приніс гроші в економіку, але російських товарів виробляється недостатньо, щоб задовольнити зростаючий споживчий попит. Їх доводиться задовольняти за рахунок імпорту. Незважаючи на свої горді наукові традиції, росія зараз перебуває поза конкуренцією, коли йдеться про розвиток передових технологій, таких як квантові обчислення та штучний інтелект. Для росіян певного віку, які пам'ятають, коли Радянський Союз був економікою №2, а Китай – вискочкою, яку потрібно було утримати на своєму місці, має бути прикро настільки залежати від Китаю, який зараз забезпечує 50% російського імпорту.

Незаконна анексія частин чотирьох нових областей, на додаток до Криму, посилює економічний тиск. росії доводиться виправляти завдану їм шкоду, щоб зробити їх функціональними. Вона взяла на себе населення, яке потребує субсидій, зокрема пенсій, оскільки більшість працездатного населення втекло. Це вимагає відволікання ще більших видатків від російських потреб.

Оскільки в економіці немає вільних потужностей і немає очевидного зростання продуктивності, неенергетичний експорт не може зростати і може почати падати. Тож доходи ще більше, ніж раніше, залежать від цін на енергоносії. Доходи різко зросли 2022 року, впали на 50 відсотків торік і, як очікується, зростуть приблизно на третину цього року. Поки ціни залишатимуться високими, економічні менеджери будуть щасливі, але якщо вони знизяться, можуть виникнути проблеми. Труднощі дійсно починаються, якщо ціна нафти Urals опускається нижче $60 за барель – зараз вона становить $76. Крім того, втрата європейського ринку газу, довгострокове скорочення використання викопного палива через зміну клімату, а також брак вільних коштів і технологій для інвестування дають тривожний довгостроковий прогноз для цієї життєво важливої галузі.

Отже, у найближчій перспективі не відбудеться нічого, що змусило б росію внести фундаментальні зміни у свою стратегію щодо України. Тим не менш, економіка є вразливою і є обмежуючим чинником у довгостроковій перспективі. Фінансування війни, підтримання рівня життя та макроекономічної стабільності буде складним завданням. Цілком можливо, що коли прийде час намагатися повернутися до економіки мирного часу, то може статися жорстка посадка. Це все фактори, які повинні турбувати всіх політиків, що переймаються майбутнім російського суспільства та економіки, але поки керівництво країни рішуче налаштоване щодо свого нинішнього політичного курсу, воно буде змушене впоратися з ними.

Однак можливостей для розширення оборонного виробництва не так вже й багато. Деякі високотехнологічні компоненти все ще важко отримати через санкції, але є багато старих компонентів, до яких росіяни мають доступ, і все більше з них надходить з Китаю. Для росії залишається простішим відтворювати старі системи, ніж виробляти більше складних нових систем. Величезна кількість бронетехніки і артилерійських знарядь була втрачена з початку повномасштабного вторгнення та продовжує втрачатись. Щоб заповнити прогалини, росія привезла зі складу відремонтовану заміну, а також полагодила пошкоджену техніку. Хоча, як зазначають Вотлінг і Рейнольдс, промислове виробництво й було збільшено до 1500 танків і 3000 бронемашин, близько 80 відсотків із них не є новою продукцією, а відремонтовані та модернізовані з російських військових запасів. Цього може вистачити на 2024 рік, але в міру того, як старі запаси вичерпуватимуться, потрібно буде виробляти нові машини, а їх буде менше. Так само і з боєприпасами. Розрив між потребами фронту і поточним виробництвом наразі можна задовольнити за рахунок складів і Північної Кореї (хоча ні те, ні інше не може похвалитися високою якістю). З часом ситуація не стане легшою.

Тиск часу. Для путіна глухий кут краще за поразку

Все це допомагає пояснити, чому путін може не відчувати себе комфортно. Минулого року він був підбадьорений, оскільки відчував, що його сили перехопили ініціативу в Україні і що підтримка на Заході відчутно зменшується. Тому важливість голосування в Конгресі полягала не лише в наданні вкрай необхідної допомоги військам на передовій, але й у довгостроковій підтримці України. Звичайно, наприкінці року буде потрібно більше, і президентство Трампа залишається можливим, але путін не може розраховувати на те, що колишній президент прийде йому на допомогу. Європа також нарощує свої зусилля, і хоча затримки з розгортанням виробництва, особливо артилерійських снарядів, викликають розчарування, ситуація неухильно покращується.

Україна розбудовує власне оборонне виробництво, значно збільшивши (з низької бази) виробництво бронетехніки та протитанкового озброєння. Вона стала інноваційним розробником і виробником низки безпілотників (понад 100 різних моделей) і продемонструвала, як їх можна ефективно використовувати. Хоча витрати на військові закупівлі зросли з довоєнного 1 мільярда доларів на рік до 10 мільярдів доларів, залишається серйозна проблема фінансування. Вона не може працювати на повну потужність. За одними підрахунками, цьогоріч українські оборонні підприємства могли б виробити озброєнь на $18 млрд, але державні асигнування покрили лише половину цієї суми, тобто $9 млрд. Зараз європейські країни намагаються збільшити обсяги виробництва в Україні. Західні заводи вже будуються на заході України. BAE Systems, наприклад, ремонтує пошкоджені в боях системи в Україні, щоб не вивозити їх за межі країни для ремонту.

Хоча Україні ще деякий час буде важко повернути великі шматки окупованої території, вона демонструє свою ефективність в ураженні цілей за лінією фронту. Чорноморська кампанія стала значним досягненням і усунула одне з джерел російського тиску. Більшість кораблів флоту були змушені повернутися з Криму до Новоросійська, а Україна тепер здатна забезпечити прохід морем 200 суден на місяць, що заходять і виходять з її портів.

Що стосується власне росії, то тут все ще існують обмеження на використання західних систем дальнього радіусу дії (хоча Велика Британія нещодавно зайняла більш спокійну позицію щодо використання ракет Storm Shadow), але Україна ефективно використовує свої власні безпілотники дальнього радіусу дії для ураження російських нафтопереробних потужностей. На відміну від інших військових цілей, ці об'єкти є вразливими до обмеженого корисного навантаження, яке несуть БПЛА. Цього року було атаковано більше десятка нафтопереробних заводів у дев'яти російських регіонах. Ці атаки вже призвели до зростання цін на дизельне паливо і бензин для російських споживачів, а москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму. Тиск на Крим також зростає.

кремль вже деякий час наполягає на тому, що її справжня боротьба ведеться з НАТО, яке використовує Україну як маріонетку. Якщо Захід продовжуватиме підтримувати Україну, то путін не матиме очевидного способу довести війну до задовільного завершення. Ось чому життєво важливою частиною його стратегії із самого початку був тиск на західні еліти з метою змусити їх відмовитися від України всіма можливими засобами – від дефіциту енергоносіїв до постійних інформаційних кампаній. Закономірність підриву призвела до заяви Північноатлантичної ради, яка попередила про "російську гібридну діяльність", під якою вони розуміють дезінформацію, саботаж, акти насильства, кібернетичне та електронне втручання на всій території Альянсу. У нещодавньому звіті Chatham House наводяться приклади глушіння супутникових сигналів, які вплинули на літак, що перевозив міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса з Польщі. Регулярно надходять повідомлення про те, що росія глушить навігаційні системи GPS, що впливає на польоти поблизу російської периферії.

Обіцянка навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї поблизу української території була пов'язана із заявою президента Макрона про можливе розгортання західних сил в Україні, а також із готовністю міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона до використання британських систем проти цілей на території росії. Все це узгоджується з усталеною позицією путіна щодо використання ядерної загрози для стримування країн НАТО від прямого втручання. Прямої участі західних сил у бойових діях не буде, але ці кроки нагадують путіну, що західні країни розуміють ставки і небезпеку відмови від України. Вони також демонструють проблему встановлення червоних ліній, коли вони можуть бути порушені поступовими кроками. Одна справа, наприклад, коли російські війська опиняються віч-на-віч з військами країн НАТО, але що робити з відносно невеликою кількістю персоналу, який підтримує навчання? Навряд чи це варте світової війни.

Неминуча перспектива ще багатьох місяців глухого кута призвела до відродження закликів до мирних переговорів. Наприкінці квітня держсекретар США Блінкен зазначив, що закінчення війни "залежить в основному від путіна і від того, що він вирішить", але "як тільки росія продемонструє, що вона дійсно хоче вести переговори [відповідно до принципів Статуту ООН], ми, безумовно, будемо там, і я вірю, що українці будуть там". Я розгляну можливості для переговорів більш ретельно у наступній публікації в контексті "мирної конференції", запланованої на червень у Швейцарії. Але поки що мені важко уявити, як за нинішніх умов можна домовитися навіть про припинення вогню.

Для путіна глухий кут краще, ніж поразка, але перемога була б кращою. На початку цього року у нього були підстави вважати, що він має шлях до перемоги, оскільки його війська наполегливо тиснули на українські позиції вздовж лінії зіткнення, в той час як Конгрес США був паралізований розколом Республіканської партії. Це викликало занепокоєння, що ми досягли переломного моменту у цій війні, причому росія має більше підстав для оптимізму. Маятник ще не хитнувся в інший бік, але великий наступ росії не дав вирішальних результатів, і її позиція може погіршитися до кінця цього року. Отже, вже третій рік поспіль путін святкує знамениту перемогу майже вісім десятиліть тому, не маючи змоги здобути нову.

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