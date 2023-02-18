Трохи хороших новин. Важкі втрати росіян та ЗСУ відкинули росіян на попередні позиції – Том Купер

Том Купер пише, що спочатку планував сьогодні досить коротке оновлення, здебільшого присвячене Бахмуту, але згодом воно розрослося до великих розмірів. Просто черговий звіт. Але нарешті позитивний.

Битва за Донбас. Напередодні, на тлі чуток про те, що конфлікт Пригожина з "московським командуванням" дійшов до того, що йому було наказано "заткнутися" (тобто припинити публічні виступи, звинувачення Міноборони в некомпетентності тощо), а також про те, що всрф припинив постачання "Ваґнера", з'явилася інформація про те, що за винятком невеликої ділянки фронту, те що залишилася від групи, було виведене та замінене на регулярні підрозділи зсрф" (тобто "чмобіками"). Немов на підтвердження цього з'явилося кілька відео, підготовлених бойовиками, які вимагають від путіна і всрф відновити постачання: одне з них було знято в морзі, переповненому тілами... Що принаймні свідчить: десь за лінією фронту.

Куп'янськ-Сватове. росіяни стверджували, що захопили всю Грянівку: не знайшов жодних доказів цього.

Кремінна. Як би не наступав ВДВ на цій ділянці, навіть примудрившись відтісняти українців на 100-200 м в день, все це припинилося, в останні два-три дні. Дійсно, на півдні 95-а повітряно-десантна вже йде в контратаку: їй вдалося відкинути вдвшників назад, дійти до околиць Діброви і Кузьминого. Тим часом соціальними мережами ширяться численні некрологи офіцерів ВДВ, які свідчать про важкі втрати...

Сіверськ. Останні шість-сім днів росіяни штурмували Білогорівку з трьох напрямків (як повідомлялося раніше, вони заявляли про її взяття близько 10 днів тому). Не можна сказати, що від цього села багато залишилося, але: українці вистояли.

Соледар. Останні кілька днів росіяни продовжували наступати з Миколаївки на Васюківку (захід), Федорівку (північ) та Роздолівку (північний схід) – щоправда, без особливого успіху.

Бахмут. Північ. Днів чотири-п'ять тому "Ваґнеру" таки вдалося зайти на північну сторону села Параскіївка (це єдиний сектор, де група, схоже, все ще перебуває на передовій). Тим часом, найманці стверджують, що взяли під повний контроль це село, і це точно: вони зайняли його центр. Нова українська лінія фронту зараз проходить на пагорбах прямо на схід (і трохи вище) від траси М03, що тягнеться від Залізнянського до південно-західної Параскіївки, аж до, очевидно, північного в'їзду на Красну Гору.

До речі, дві ночі тому ЗСУ нанесли удар по базі "Ваґнера" в цьому районі, за повідомленнями, вбивши 60-100 осіб.

Бахмут. Схід. ЗСУ, схоже, залишили росіян там, розбили їх і, як кажуть, просуваються вперед, проводять зачистку вулиця за вулицею на схід від річки Бахмутки протягом останніх двох днів.

Бахмут. Південь. Це був найбільш критичний район за останні шість-сім днів, з великою кількістю причин для найсерйозніших занепокоєнь. Як повідомлялося, росіяни ввели 3-тю мотострілецьку бригаду "ДНР", а потім всіма силами наступали на Іванівське. Цей підрозділ був переформований вчетверте за останні 12 місяців (тобто тричі знищений): очевидно, останнім часом він був принаймні частково доукомплектований російськими мобілізованими, у яких відібрали посвідчення і замінили їх на посвідчення ДНР. Так чи інакше, 3-я ОМБр наступала на "той пагорб" на північ від Кліщіївки на Іванівське, а Ваґнер (поки ще був поруч) наступав у напрямку Часового Яру, на західному фланзі 3-ї ОМБр. Метою обох атак була дорога Т0504, що з'єднує Курдюмівку з Бахмутом. Погода була поганою, туманною, і тому БПЛА обох сторін мали великі проблеми. Крім того, українські війська зазнали настільки запеклих і тривалих обстрілів, що у них почало закінчуватися все: артилерійські снаряди, мінометні міни, запасні стволи для кулеметів (був день, коли у 40-ї артилерійської бригади залишилося рівно 10 снарядів на кожну гармату). Бій закінчувався перестрілками на найкоротших дистанціях, зазвичай з автоматів і ручних гранатометів, але іноді з ножами... Наскільки мені відомо, 3-й полк "ДНР" щонайменше двічі ходив на штурм, майже дійшовши до околиць Іванівського.

Протягом двох днів з'являються дедалі кращі новини. Спочатку з'явилося повідомлення про те, що 40-а артилерійська бригада підірвала російський склад боєприпасів у Зеленопіллі, на південь від Бахмута. Потім, і що мене дійсно здивувало: 3-я штурмова бригада ЗСУ повідомила, що вона весь час трималася на "тій горі" над Кліщіївкою. Поки що немає жодних подробиць чи доказів, але, здається, частина підрозділу була в оточенні, майже проскочена, протягом трьох-чотирьох днів: судячи з відео, оприлюдненого спецпідрозділом "Азов", щоб прорватися до них, знадобилася нічна атака снайперів, стрілецьких гвинтівок і мінометів. Так чи інакше, спочатку повідомлялося, що "Ваґнер" був змушений відступити приблизно на 1000 метрів від Т0504, а з учорашнього дня стало відомо, що:

а) що 3-й батальйон міцно утримує цю вирішальну висоту, і "все гаразд", і

б) що Т0504 знову "безпечний".

Більше того, ЗСУ мали прокласти додаткову дорогу до Бахмута, десь через поля на захід від міста, і були зайняті збором десятків військовополонених.

Очевидно, ЗСУ привезли підкріплення, приблизно 14-15 лютого, і в першу чергу - отримали необхідне поповнення боєприпасами та запчастинами. Після цього ситуація на півдні Бахмута має повернутися до того, якою вона була наприкінці січня (якщо не раніше). Відразу зазначу: це поки що "сира інформація", чекаю на перехресні підтвердження.

Вугледар. росіяни оприлюднили відео ударів з ТОС-1 по південних дачах, приблизно за 2 000 м на південь від Вугледара. Відвертою дурістю було те, що вони стверджували, що це є підтвердженням "вуличних боїв у Вугледарі". Невідомо, коли це було знято, але

а) якщо це фото було зроблено на початку наступу, то воно показує початковий штурм ще 24-25 січня; і

б) якщо це було зроблено нещодавно, то це означає, що те, що залишилося від зсрф в цьому районі, було змушене відійти на вихідні позиції 24-25 січня.

За словами нещодавно захоплених у полон російських "морських піхотинців", "елітну" 155-ту бригаду морської піхоти "переформували" втретє, а потім об'єднали те, що від неї залишилося, з уцілілими 40-ю бригадою морської піхоти та 72-ю мотострілецькою бригадою... Вийшло щось на кшталт трьох знищених бригад. Деякий час з'явилися повідомлення про "масові російські підкріплення, які блокують дороги від Маріуполя до фронту": виявилося, що це були великі колони важких вантажівок, які вивозили вкрадену українську пшеницю.

Вгадайте що: росіяни продовжують перекидати нові підрозділи і продовжують атакувати, щодня, по кілька разів на день, незважаючи на жахливі втрати. Путін дуже задоволений тим, як добре російські "морські піхотинці" воюють у Вугледарі, в той час як постійно з'являються нові повідомлення про те, що "московське командування" тепер вербує ув'язнених (замість Ваґнера).Підсумок: "вввееееликий" російський наступ, схоже, згасає на тлі величезних втрат і щонайменше двох великих невдач. Так, цей висновок може бути передчасним (і так: навіть я сам здивований, що мені спало на думку написати це) - тим більше, враховуючи повідомлення з ЗСУ, згідно з якими вони почали стикатися з добре мотивованими, досить добре підготовленими і, безумовно, добре екіпірованими російськими мобілізованими підрозділами ВДВ. Як уже неодноразово повідомлялося, Асоціація десантників росії є великою організацією, і колишні військовослужбовці залишаються тісно пов'язаними з нею протягом багатьох років. Таким чином, принаймні, у ВДВ не повинно було б виникнути серйозних проблем з поповненням своїх лав. І все ж, схоже, цього виявилося недостатньо...

Доки не з'явиться більше деталей, гадаю, причини полягають у тому, що я вже пояснював знову і знову:

a) всрф не може підтримувати одну "вввееелику" операцію в одному секторі, тому змушені розподілити менше військ на три "основні" сектори, і вони виявилися недостатніми для подолання комбінації української вогневої потужності та волі;

б) через несумісність із зимовою погодою не працюють БПЛА "Орлан-10", а отже, російські генерали "командують наосліп" (не знають, де знаходяться українські позиції), а їхня артилерія не має достатньої ефективності, щоб прорвати українську лінію фронту і забезпечити серйозний наступ;

в) основна маса мобілізованих просто недостатньо підготовлена для проведення наступальних операцій (особливо це стосується механізованих операцій); і

г) у всрф не вистачає офіцерів, щоб організувати, навчити і повести в бій 100 000, 150 000, 200 000 (або більше) чмобіків.

Крім того, через відсутність БПЛА та інших сучасних засобів розвідки, а також погану погоду, навіть ГРУ і ФСБ відчувають зростаючі проблеми зі збором розвідувальної інформації. Між іншим, з'ясувалося, що вони звернулися до своїх "кротів" у німецькій BND з проханням отримати розвіддані про діяльність українських підрозділів з М142 і М270...

Нарешті, зараз очевидно, що навіть Герасимов і його помічники не змогли знайти рішення для того, щоб запобігти загальній деградації зсрф, в якій немає нікого, крім путіна і "московського командування" (в першу чергу, Шойгу і Герасимова), винуватих у цьому.

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