Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен називає минулотижневі удари українців по сладах боєприпасів у росії чи не найважливішими операціями в цій війні. Він вважає, що Україна продемонструвала, що удари на великі відстані мають значення й у такий спосіб вона позбавляє росію засобів для ведення війни. На його думку, мають припинитися дебати про те, чи ефективні удари на далекі відстані у цій війні і чи надавати Україні далекобійні засоби.

Цей тиждень беззаперечно довів важливість дальніх атак і слабкість російських "червоних ліній". Чи прислухається до нас адміністрація США?

Це був тиждень, який, на мою думку, мав би вирішити два найбільш дискусійні питання російсько-української війни. Це дебати щодо відносної цінності дальніх атак по території росії (особливо проти логістики) та легітимності російських "червоних ліній" і їхніх претензій на ескалацію. Ми можемо лише сподіватися, що адміністрація визнає це і діятиме відповідно, і, як такі, ці питання стануть основними темами цього допису.

Однак перед цим я хотів би повідомити вам про два заходи, які відбудуться цього тижня і які ви зможете відвідати онлайн. Обидва заходи організовує Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), група, з якою я дуже радий бути пов'язаним.

Перша відбудеться в понеділок, 23 вересня, і це дискусія, присвячена презентації моєї нової книги "Стратеги". Це буде дискусія між мною, Корі Шейк з AEI та Еліотом Коеном зі CSIS. Ми заглибимося в деякі важливі питання великої стратегії та особистості, згадуючи Черчилля, Рузвельта, Гітлера, Сталіна та Муссоліні. Сподіваємось, вам буде цікаво. Ви можете зареєструватися за посиланням (там відбуватиметься пряма вебтрансляція ­– iPress).

Друга подія відбудеться 24 вересня (наступного дня) і співпаде з презентацією публічної доповіді про проєкт, над яким я працював з професором Еліотом Коеном майже відтоді, як путін розпочав повномасштабне вторгнення. Це буде дискусія про звіт, який заглиблюється у неспроможність аналітичної спільноти зрозуміти, на що здатні російські та українські військові і, власне, як розвиватиметься війна між ними. Знову ж таки, ви можете зареєструватися за посиланням.

Давні читачі цього блогу, ймовірно, будуть раді дізнатися більше про те, про що я писав протягом останніх кількох років – тож, будь ласка, приходьте на обидві вебтрансляції або на будь-яку з них.

Певні дебати мають бути завершені. За останні кілька днів відбулися атаки, до яких Україна відчайдушно прагнула протягом останніх двох із половиною років, але не могла вдатися масово. Вони важливі тим, що їх тепер можна здійснити, чого вони досягли і що вони означають для війни. Як такі, вони ляжуть в основу цього оновлення.

Атаки. У ніч з 18 на 19 вересня українці розпочали масовану атаку на великий російський склад озброєнь, розташований у Торопці – далеко від України, але недалеко від країн Балтії. Ось карта з репортажу CNN, на який я посилався вище.

Цей об'єкт є одним із найбільших сховищ боєприпасів у всій росії, і, як стверджується, був повністю модернізований і розширений кілька років тому і, очевидно, допоміг би забезпечити боєприпасами будь-яку російську спробу нападу на країни Балтії.

Атака 18-19 вересня була руйнівною. На фото вгорі – одна з перших вогняних куль, які вибухнули під час атаки. Схоже, що це була справжня масована атака українців, за повідомленнями, 100 БПЛА, очевидно з реактивними двигунами, обрушилися на об'єкт дощем. Я бачив дебати, в яких люди цікавляться, чи були також використані Storm Shadow, що, безумовно, не можна виключати. Якщо так, то це був би важливий момент, коли основна зброя НАТО була б застосована проти дуже важливої військової цілі в росії.

Той факт, що українці можуть здійснити таку масовану атаку на таку важливу ціль у глибині росії, сам по собі є можливим поворотним моментом. Зазвичай атаки з великих відстаней здійснюються меншою кількістю систем і більш розосереджено. Цього тижня ми стали свідками справжньої масової атаки на важливий об'єкт, причому атаки, здійсненої з великою точністю.

Те, що сталося далі, було не менш важливим.

Наступної ночі було атаковано ще одне велике російське сховище, цього разу під Тихорецьком. Знову з'явилися фотографії потужного вибуху.

Приємно бачити такі систематичні обстріли і знову ж таки, цей об'єкт знаходиться не близько – приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту і в глибині росії.

І це ще не все. Тієї ж ночі також надійшли достовірні повідомлення про те, що українці здійснили повторний обстріл в районі Торопця.

Ці додаткові/повторні атаки є надзвичайно важливими. Це показує, що Україна виробляє достатньо систем, щоб продовжувати вражати важливі цілі і завдавати реальної шкоди. Часто однієї атаки недостатньо у війні на великих відстанях. Перші картини можуть бути драматичними, але коли дим розвіюється, ціль часто можна відремонтувати (так було з бомбардуваннями у Другій світовій війні). Щоб дійсно вивести ціль з ладу, потрібно мати можливість повернутися до неї кілька разів, якщо буде потрібно.

Тож, можливо, зараз Україна має достатньо сил, щоб методично уражати, і повторно робити це, російську логістику далеко за лінією фронту.

Що було знищено. Дивлячись на перший із цих ударів, руйнування виглядали масивними. Пожежі швидко поширювалися навколо складу в Торопці (склади боєприпасів – не найкращі місця, коли вони горять), а кількість вибухівки, що злетіла в повітря, була драматичною. Одна з перших оцінок, яку я бачив, полягала в тому, що вибухи (які були настільки потужними, що дим було видно в космосі) були еквівалентні 200-240 тоннам вибухових речовин високої потужності. Атаки стали настільки руйнівними, що були зареєстровані землетруси на рівні 2,7 балів за шкалою Ріхтера.

Точний обсяг руйнувань майже неможливо оцінити, оскільки ми не можемо бути впевнені, що зберігалося на всіх складах. Однак можна з упевненістю стверджувати, що щонайменше 50% складу в Торопці та його вміст було функціонально знищено під час першого нальоту (і це доволі обережна оцінка).

Українці спочатку стверджували, що там було багато далекобійних боєприпасів, включаючи ракети "Іскандер", а потім з'явилися повідомлення про велику кількість менших боєприпасів, аж до мінометних мін.

Можливо, найцікавіший аналіз був зроблений естонською розвідкою, яка спробувала кількісно оцінити втрати. Естонці заявили, що руйнування були еквівалентні 750 000 снарядів! Іншими словами, ця одна атака могла знищити еквівалент трьох місяців використання російських снарядів.

Це зробило б одну лише атаку на Торопець найвпливовішою військовою операцією за всю війну. Ціною сотні БПЛА (і слід зазначити – без жодної української жертви) українці знищили еквівалент трьох місяців використання російських снарядів. Українці не лише не втратили жодного власного життя в цій атаці, але й врятували тисячі своїх солдатів і величезну кількість техніки.

Це те, що я називаю у своїх попередніх дослідженнях руйнуванням перед полем бою – руйнуванням найвищого порядку.

Як я детально описав у книзі "Як виграли війну", щоб зрозуміти, як виграють і програють сучасні війни, людям потрібно звернути увагу на знищення техніки до того, як вона потрапляє на поле бою, тому що таке знищення має подвійну цінність. Воно не лише позбавляє ворога можливості використовувати техніку/боєприпаси, але й знищує її ще до того, як вона може бути використана. Знищення техніки на полі бою означає, що вона могла бути використана раніше. Знищення її на складах означає, що вона ніколи не мала жодного ефекту.

Отже Україна знищила величезну кількість техніки з невеликими витратами і без людських власних втрат. Сядьте зручніше і подумайте про це.

Підтвердження української заяви про війну на дальніх дистанціях. Для тих, хто протягом останніх кількох років кричав, що Україна потребує більшої дальності озброєння і здатності вражати військово корисні цілі далеко в тилу, цей момент настав надто пізно. Проти цього заклику було наведено два досить смішних аргументи.

Перший полягав у тому, що дальні удари не матимуть великого значення, оскільки Україні потрібно виграти війну на полі бою. Другий аргумент полягав у тому, що такі атаки призведуть до різкої ескалації з боку росії, аж до застосування ядерної зброї.

Обидва аргументи були слабкими. Перший був, м'яко кажучи, безглуздим. Вогонь на великі відстані був однією з найважливіших здібностей успішних військових на війні в усі часи – особливо на сучасній війні. Якщо ви можете вразити ворога глибоко в тилу, це має руйнівний вплив на передову. Війна вимагає величезних матеріальних витрат і війська на передовій у цій війні використовують обладнання зі страшною швидкістю. Якщо ви зможете знищити це обладнання або не допустити його переміщення на лінію фронту – це матиме каскадний вплив.

Саме тому американські військові вирішили, що вогонь на великі відстані – це король бою.

Правда полягала в тому, що вони майже напевно знали, наскільки ефективною буде Україна, маючи можливості для ударів дальнього радіусу дії, але вони не хотіли, щоб Україна мала такі можливості з другої причини. Вони надмірно боялися російської реакції, тому що купилися на хибну модель ескалації.

росія не може дозволити собі ескалацію до застосування ядерної зброї з низки причин. Той факт, що Україна тепер може атакувати життєво важливі військові об'єкти в глибині росії і зруйнувати їх, має допомогти припинити дебати про ескалацію (хоча, на жаль, цього не станеться). Україна повинна мати можливість вести нормальну війну – завдавати ударів по військових об'єктах країни, яка її атакує, як на лінії фронту, так і в тилу.

Саме тому Україна дедалі частіше звертається до США з проханням надати їй можливості для ведення війни на далеких дистанціях. Українці розуміють, що якщо вони хочуть перемогти, а не просто вижити, їм потрібна здатність вражати росію на відстані. Б'юся об заклад, Зеленський буде багато говорити про це в найближчі кілька днів.

Отже, ці атаки українців знищили не лише російські склади і боєприпаси, вони знищили більшість інтелектуальних аргументів, які використовувались проти надання їм зброї більшої дальності.

Загалом, ці атаки є одними з найважливіших у цій війні.

Куди просувається Покровська операція? За останні кілька тижнів дискусія про "стратегічне" місто Покровськ вщухла. Це тому, що росіяни неймовірно повільно просуваються до того, що, як нам казали, є їхньою великою стратегічною метою.

Ось найсвіжіша мапа Deep State.

А ось карта минулих вихідних.

росіяни знаходяться на кілька сотень метрів ближче до Покровська. Проте, ви не почуєте в пресі, що місяць тому журналісти перегнули палицю. Правда полягає в тому, що росіяни, схоже, не мають достатньої кількості військ, щоб розпочати масштабний штурм міста. Вони були змушені відправити війська до Курської області (чого, як нам сказали, вони не зроблять), і вони намагаються натиснути на інші ділянки лінії фронту, які їм легше атакувати. Це підкреслює одну з дивних особливостей репортажів. Незначні успіхи росії висвітлюються як великі успіхи, але коли справи йдуть не так добре, преса мовчить.

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