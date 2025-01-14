Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд подій з фронтів російсько-української війни. Минулого тижня росіяни продовжили свій наступ в Курській області й попри значні втрати, їм вдалося зайняти низку населених пунктів. Український наступ на Бердин фактично був зупинений і росіяни повернулися до нього. Також противник продовжує просування на флангах Покровського фронту.

Другий тижневий підсумок цього року, і ситуація залишається в основному незмінною. За винятком кількох деталей. Одна з них полягає в тому, що, наприклад, Зеленський мав нарешті отримати звіт з найважливішими деталями про те, що пішло не так під час розбудови та відпрацювання 155-ї механізованої бригади, і, нарешті, заборонити формування нових бригад.

Якщо це правда, то всі новопризначені та підготовлені військовослужбовці ЗСУ відтепер мають бути використані для поповнення існуючих підрозділів.

...за умови, що а) це, звісно, правда, і б) Зеленський дотримається свого слова: за останні два місяці ми вже бачили, що сталося з його "обіцянкою" дозволити тактичне відведення військ, коли це буде необхідно...

Курська область. Все ще багато галасу навколо розгортання північнокорейських військ для боротьби з ЗСУ в Курській області рф, що, між тим, схоже на правду (мушу зізнатися, я все ще скептично ставлюся до цього, але поступово починаю "купуватися" на цю історію). Особливо кумедно виглядають всі ті, хто досі не може зрозуміти, що, "навіть якщо", російська федерація і "Демократична" Республіка (Північна) Корея мають договір про взаємну оборону. Тому будь-яке розгортання північнокорейських військ на території російської федерації є абсолютно законним.

Інший момент, який викликає сміх у західних людей, які не можуть зрозуміти російське (традиційне) (неправильне) ставлення до етнічних меншин: здається, люди все ще не розуміють, що протягом століть для росіян насправді не існує ніяких етнічних меншин, а є лише якісь "неякісні люди", які є "шовіністами" або "екстремістськими націоналістами", якщо вони наполягають на тому, що вони є чимось іншим, але "інтернаціоналістами" і "хорошими", як тільки вони починають заявляти про те, що вони є "росіяни". Що, своєю чергою, означає: завжди найкраще "навернути" всіх на росіян...

В цьому сенсі:

Перші двоє північнокорейці були взяті в полон після поранення.

Кілька хвиль важких російських атак обрушилися на північно-західний бік виступу. росіяни зазнали великих втрат, але увійшли в Погребки та околиці Малої Локні. Невеликий український наступ на Бердин був відкинутий, зазнавши втрат убитими і полоненими, а російський наступ на Руське Поречне закінчився взяттям його. Інший російський наступ, на Махнівку, зазнав дуже великих втрат, і Україна провела невеликий контрнаступ у напрямку Черкаської Конопельки.

116-та бригада тероборони завдала ударів по цілях в районі Вікторівки.

Поблизу Обухівки були обстріляні різні цілі, в тому числі мостобудівельник.

47-а бригада зіткнулася з великою кількістю росіян, які прямували дорогою на Малу Локню: за повідомленнями, це була найбільша контратака росіян за останній тиждень, і вона була розгромлена.

За останні кілька тижнів російські війська просунулися більш ніж на два кілометри на північний захід від Малої Локні. Ось 11-хвилинне відео, на якому безпілотники 22-ї бригади знищують північнокорейські війська всього за два кілометри від села. Потім бригада також зачистила війська в Миколаївці, селі за 500 метрів від Малої Локні. Безпілотники 95-ї десантно-штурмової бригади атакують велику кількість росіян всього за кілометр від Малої Локні. 17-та важка механізована бригада також брала участь у контратаках і атаках безпілотників. Північнокорейська піхота досі не адаптувалася до безпілотників і масованих атак.

росіяни увійшли в Погребки із заходу, і Marder вступають у бій з ними. У центрі села Marder вибивають з ладу. Церква, яку видно о 1:00, була місцем, де обидві сторони кидали одна в одну ручні гранати.

За два кілометри на захід від Руського Поречного в кулеметі Stryker закінчилися набої, тому екіпаж з 80-ї десантно-штурмової починає полювати на північних корейців посеред поля за допомогою автомата і самої машини.

Україна увійшла в Бердин і Новосотницьке. російські війська атакували Новосотницьке і використовували гранатомет як міномет. Коли українці пішли, росіяни увійшли. Вони також здійснили обстріли в Бердині. Оптоволоконний кабель російського безпілотника зачепився за дерево, що призвело до падіння безпілотника.

33-й штурмовий батальйон переїхав з Покровська до Курської області й став 33-м штурмовим полком. Щоб відсвяткувати це, вони знищили 408 росіян і північнокорейців, які намагалися взяти Махнівку, в тому числі атакували ворога ПТУРами і гарматним вогнем з Marder. Потім атакували з Махнівки, розміновуючи по дорозі протитанкові міни. Через 500 метрів український солдат кидає гранату в будинок. У тому ж районі евакуюють пораненого. Просування українських військ було обмежене приблизно 700 метрами.

На дорогах, що ведуть до Махнівки, російську піхоту та автомобілі атакують безпілотники в Черкаській Конопельці та Уланоку. За два кілометри на південь від Уланок безпілотник знищив російський БМ-21.

росія завдала ударів УМПК-бомбами по Суджі та Нікольському (на південь від Малої Локні).

За 13 км на схід від Суджі росіяни, які обслуговували техніку на вишці, потрапили під обстріл безпілотників, і їм нікуди було тікати.

На позицію висувається російська штурмова група. Деякі з них, ймовірно, доживають останні години свого життя.

30 грудня в результаті ракетного удару по штабу 810-ї бригади загинув начальник штабу 76-ї дивізії, командири зв'язку та інженерно-саперного батальйону.

російський авіаудар за 15 км на захід від Тьоткіно на території України.

Харківщина. росіяни продовжують відправляти війська на пустир на півночі Вовчанська.

На захід від пустиря, через річку, росіяни обстрілюють утримувану Україною будівлю з артилерії та безпілотників.

Куп'янськ. Українську техніку на північ від Дворічної обстрілюють безпілотники. Саме село зазнало термобаричного обстрілу. Ці атаки сприяли просуванню до 1000 метрів, що за мірками цієї війни (і це вже з початку битви за Бахмут, у червні-липні 2022 року) є "дуже багато". росіяни перетнули річку Оскіл через Західне понад шість тижнів тому і дещо розширили переправу місяць тому. Оскільки Україна не змогла розпочати контрнаступ, росіяни змогли наростити свої сили і цього тижня просунулися більш ніж на два кілометри.

Незважаючи на численні атаки на Куп'янському напрямку, росіяни не змогли просунутися вперед. Безпілотники 92-ї бригади зупинили чергову російську атаку.

Багато росіян та їхньої техніки було знищено за 4 км на захід від Лозової.

російський авіаудар по Куп'янськ-Вузловий.

Українські безпілотники, озброєні дробовиками, не лише збивають безпілотники, а й полюють на російську піхоту.

У складі безпілотного підрозділу "Ахіллес" є три роти, і це стаття про роту на Куп'янському напрямку. До статті додається 11-хвилинне відео, яке включає в себе дуель з одним росіянином, який збив три безпілотники, що є надзвичайним подвигом. Деякі деталі включають можливість використовувати два або більше безпілотників проти одного російського піхотинця, а також транспортні засоби. Оператор каже, що є більше безпілотників і артилерії, але не вистачає піхоти. Ця проблема загострюється, коли погана погода заважає безпілотникам виявляти російські пересування. Є деякі ділянки поля бою, через які росіяни регулярно атакують. Іноді операторам безпілотників важко відрізнити мертве тіло від росіянина, який прикидається мертвим.

Терни. Після невдалої спроби перетнути дамбу з Тернів до Іванівки минулого тижня, росія змогла досягти успіху цього тижня. Оскільки Україна не має достатньої кількості піхоти на всьому театрі бойових дій, і оскільки вона не в змозі управляти своєю живою силою, щоб сформувати резерви для контратак або перекинути підкріплення в сектори, що перебувають під тиском, ця чудова оборонна особливість місцевості була порушена.

П'ять безпілотників витратили на російську бронемашину. Оптоволоконні безпілотники знищили український танк у Тернах.

російські атаки на українські позиції. Укриття добре захищають від артилерії та безпілотників, але якщо ворожа піхота може підійти до позиції, це стає пасткою. Ось схожі ситуації в тому ж секторі, але українці діють на випередження і виходять з укриття, щоб вступити в бій з росіянами, які знаходяться поруч.

За Макіївкою: якщо укриття не захищає від вибуху, то воно його посилює.

Сіверськ. росіяни стверджують, що цей будинок у Верхньокам'янському зайняли українські оператори безпілотників. У тому ж селі знову обстріл.

Більший російський розвідувальний безпілотник знищено вдалині. Менший український безпілотник не видно. Ще один збитий безпілотник зблизька.

За 10 км на південний схід від Спірне український безпілотник знищив пускову установку БМ-21.

За 21 км від лінії фронту російську систему ППО атакують з РСЗВ.

Бахмут. росіяни змогли перекинути в місто більше військ, оскільки туман заважав українським безпілотникам, але коли погода прояснилася, безпілотники змогли вільно працювати, оскільки цей російський безпілотник забезпечує вогневу підтримку. Бої за вогнетривкий завод тривають. Термобаричні снаряди влучають у центр Часів Яру.

Це місце найзапекліших боїв у Часовому Ярі: вогнетривкий завод – довга будівля в глибині міста, частина якої вже два дні перебуває під російським контролем. Ось відео-екскурсія містом.

Торецьк. Від Торецька залишилося дуже мало території, яка не перебуває під російським контролем. росіяни встановили прапор своєї частини на териконі в західній частині міста. Було опубліковано багато відео ударів безпілотників з обох сторін. З учорашнього дня вони атакують північно-східну частину передмістя і шахту "Кримське".

Безпілотники 100-ї мехбригади атакують цілі в Торецьку. Безпілотники "Азову" та танк завдають удару по росіянах.

російські безпілотники атакують цілі в Торецьку.

Покровськ. Більшість останніх російських просувань відбулися на флангах цього сектору. Просування під Воздвиженкою можна пов'язати з просуванням на Торецькому напрямку з метою створення ще однієї кишені.

Винятком став район Воздвиженки. Звісно, це коштувало росіянам кількох машин. Одну підбиту машину вдалося евакуювати. А от український Т-72 знерухомили міною і добили безпілотники.

Далі, від Воздвиженки, росіяни продовжують наступ у північному напрямку: вчора вони спочатку закріпилися на частині укріплень ЗСУ, а потім просунулися вздовж і впоперек них до залізничного валу.

І знову такі необізнані люди, як ми з Томом, змушені дивуватися, чому Міністерство оборони в Києві змарнувало місяці часу і мільйони гривень на будівництво місцевих оборонних ліній? Більшість з них були побудовані вздовж осі Північ-Південь, майже жодної вздовж осі Захід-Схід - в той час як росіяни атакують їх з півдня, тобто у фланг... Який же сюрприз, що укріплення майже не придатні для використання...

...і, найголовніше: атака в цьому місці, в напрямку залізничного валу, була настільки несподіваною, що кожен, хто стежить за цією війною, може бути 1000000000% впевнений: Сирський не очікував цього.

Як добре, що "найкращий український генерал" – справді, генерал фантастичних новин – особисто відповідає за цей сектор...

Звісно, артилерія і безпілотники завдали ударів і по росіянах на північ від Вовкового. За два кілометри на північ танк Леопард 2А4, можливо, 155-ї бригади, був знерухомлений, коли водій з'їхав в окоп, а російські безпілотники добили його. За 4 км за Вовковим були помічені росіяни, які збиралися в невеликій будівлі, і безпілотники полювали на росіян навколо Гродівки.

Між Новопустинкою та Жовтим росія втратила 22 автомобілі матеріально-технічного забезпечення та бронемашину. Вони не обов'язково були знищені протягом останнього тижня: скоріше за все, лише минулого тижня було виявлено влучання в них.

У Жовтому, за 5 км від лінії фронту, безпілотники 414-ої бригади знищили чотири звичайні та дві броньовані машини в одній точці.

Андріївка (раніше – Курахівський напрямок). російський наступ загалом сповільнився, але українські сили в районі Дачного перебувають під загрозою, і Україна має обережно керувати можливим виведенням військ... наскільки "обережними" є Сирський та його друзі в цьому відношенні... ехххх...

На схід від Ясенового російська піхота вступила в бій, не встигнувши увійти в село.

У Кураховому Україна веде обстріл з безпілотників. Своєю чергою, росіяни обстрілюють Дачне. Ось один з прикладів.

За 5 км від лінії фронту 414-а бригада (Мадяра) знищує автомобіль на міні (до речі, кажуть, що мадярський батальйон БПЛА "Птахи" офіційно розширили до бригади... мабуть, у Сирського з'явилося більше батальйонів, щоб погратися...)

На схід від Костянтинополя завдано авіаудару російською авіацією, ще два – по Олексіївці.

російські ракети накривають Розлин, український танк підбито біля Розлина, а М113 знищено на південь від Дачного.

Велика Новосілка. росія наближається до флангів Великої Новосілки. Всі мости через річку Мокрі Яли в цьому районі зруйновані. Про наявність понтонних мостів не повідомляється.

російські термобаричні удари накривають південну сторону Великої Новосілки.

Знищено українську СПГ.

У цьому районі було збито 11 російських розвідувальних безпілотників.

Запоріжжя. За 4 км на південь від Новоданилівки росіяни здійснили нічний обстріл з РСЗВ.

Херсонщина. Українські морські безпілотники здійснили пуск БПЛА та знищили зенітно-ракетний комплекс "Панцир" у Скадовському районі.

Окуповані території. За 16 км на схід від Донецька атаковано штаб 8-ї гвардійської загальновійськової армії.

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