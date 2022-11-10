Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Невимовно потрібна стаття Ніколя Тензера про "псевдореалістів" - таких як професор міжнародних відносин Джон Міршаймер з Чикагського університету або Стівен Волт з Гарвардського університету. Про їхні шаблони та упередження про необхідність співпраці з росією задля безпеки Заходу, які вони активно просували в медіа, якими сформували викривлену реальність світу, і які зробили Захід слабким і довели світ до нинішньої війни. Натомість Україна продемонструвала справжній реалізм, який довго на заході ігнорували дипломати та лідери країн. Тепер ціна виправлення цих помилок буде коштувати значно більше для Заходу і вже коштує Україні сотень тисяч життів.

Ніколя Тензер має багаторічний досвід роботи на високих державних посадах у Франції, є провідним експертом з міжнародних питань та питань безпеки.

Суперечка про реалізм є однією з великих класичних дискусій у теорії міжнародних відносин. Неможливо перелічити всі книги, статті, інтерв’ю та дискусії між фахівцями в соціальних мережах, які це породило. Самоназва "реаліста" також є одним із риторичних артефактів, які зазвичай використовують для очорнення протилежних думок, які означені обеззброєним і недієвим ідеалізмом. Самопроголошений реаліст має намір нібито протистояти мрійникам, які нічого не розуміють про світ таким, яким він є, або тим, хто керується емоціями.

Ми ще повернемося до цього, але вже зараз зрозуміло, що все, що відбувалося під час війни росії проти України, довело, що вони (самопроголошені реалісти – iPress) неправі, як з точки зору стратегічного та дипломатичного аналізу, так і на суто військовому рівні. Можливо, ці помилки в прогнозах не були б такими серйозними, якби вони не сприяли серйозним помилкам Заходу, за довгострокові стратегічні наслідки яких ми будемо розплачуватися ще багато років, навіть після перемоги в Україні.

Цього разу ці помилки непоправним чином призвели до сотень тисяч жертв, життя яких ми могли б врятувати. Нехай хоч їхній крик, придушений смертю, переслідує нас!

Я вже віддав належне спрощеній ідеї про те, що емоції не мають значення для розуміння реальності, і показав, що деякі так звані реалісти насправді є нездатними покинути береги архаїчної геополітики. Я також намагався продемонструвати, що дуже часто те, що називається Realpolitik, не має нічого спільного з добре зрозумілим реалізмом. Коротко підсумовуючи, ці фальшиві реалісти не змогли побачити суттєвих небезпек для світу, особливо від росії та Китаю, і притупили наші почуття перед обличчям загроз. Навіть сьогодні деякі відмовляються думати про реальність і бажають втиснути її в абстрактні схеми.

російську війну проти України часто аналізують як суттєвий момент зміцнення західної єдності та жорстокого пробудження після довгого сну сумління демократій перед смертельними загрозами їхньому існуванню. Однак, як я намагався пояснити, це правдиво лише частково, принаймні на даний момент. Дійсно, я далекий від заспокоєння щодо глибини стратегічного розуміння світу багатьма нашими лідерами. Я сумніваюся, що те, що дехто іноді аналізує як розворот або навіть поворот на 180% до більш чітких позицій і здатності прокинутися від сну інтелекту, справді виконується на благо.

Ця війна за логікою повинна стати моментом для кращого розуміння природи реалізму та способу його створення, а також для перегляду інших концепцій, які він несе. Але тут знову ж таки, навіть якщо деякі "крісельні реалісти" втратили кілька пір’їнок, більшість західних лідерів, м’яко кажучи, ще не здійснили і, безсумнівно, не працювали над необхідною революцією у своєму стратегічному мисленні, яка була б вже цілком необхідною до 24 лютого 2022 року. Зі свого боку, вони не завжди встигали це зробити, опинившись у надзвичайній ситуації. Але чи завжди вони мають інтелектуальну волю? Чи є у них розум?

Суть має полягати в тому, щоб дослідити, як "певний" реалізм, який став загальноприйнятим мисленням більшості західних лідерів, значною мірою пояснює, чому ми не змогли передбачити та запобігти війні заздалегідь. Але що більш серйозно, він значною мірою сприяє постійним помилкам у сьогоднішній війні.

Іншими словами, йдеться не лише про роботу над багатьма конкретними помилками Заходу, але й про розуміння того, чому ці помилки є частиною і можуть бути пояснені глобальним баченням міжнародних відносин, побудованих на хибних принципах. Ці принципи були, здебільшого, частиною класичної дипломатії. Саме останнє потребує переосмислення з точки зору концепцій і понять, які його структурували — і призвели до катастрофи.

Що таке реалізм у міжнародних відносинах? Коротке нагадування

Якщо не боятися плеоназму, то можна було б написати, що реалізм у міжнародних відносинах полягає у врахуванні реалій сьогодення і тих, які аналіз сьогодення підказує на майбутнє. Іншими словами, мова йшла б про виведення наших майбутніх можливостей для маневру щодо цілей, які ми хотіли б переслідувати, відповідно до того, що ми спостерігаємо сьогодні. Цей аналіз майбутнього може, і навіть повинен також враховувати розуміння витрат і вигод запропонованих дій, іншими словами, співвідношення між очікуваними вигодами від цих дій і їх наслідками - наприклад, кількістю жертв конфлікту. Цей підхід повинен також враховувати негативні наслідки такої дії на економічному, правовому, репутаційному, військовому та дипломатичному рівнях.

Основна проблема реалізму полягає саме в осягненні реальності. Це також проблема основ аналізу, які дозволяють нам перейти, за умови, що опис реальності є точним, від теперішнього стану речей до майбутньої ситуації. Можливо, ще більш важливим є розуміння когнітивних упереджень, які призводять до нашого сприйняття сьогодення і нашої здатності проектувати себе в майбутнє. Ці упередження можуть мати різну природу: ідеологічну, психологічну, інформаційну та історичну.

Щоб дістатися до суті справи, аналітик неодмінно має уподобання, які, якщо вони легітимно керують вибором, можуть призвести до іноді неточного зважування фактів. Він також може - знову ж таки, з поважних причин - мати чутливість, яка спонукає його або її висувати гіпотези щодо певних даних або, навпаки, відкидати їх. Можна згадати, наприклад, аналіз злочинів або порушень прав, про які мені часто доводилося говорити і які занадто часто відкидаються поза межами стратегічного аналізу. Він також має інформацію, межі якої він не сприймає - дуже яскравим прикладом є спостереження, що багато аналітиків добросовісно вважали незаперечною істиною модернізацію російської армії з 2008 року, що змусило їх добросовісно уявити її більш ефективною, ніж вона є насправді, про що свідчать її погані показники в Україні. Звернення до історії також є одним з факторів, який може спричинити значну упередженість в аналізі і зменшення ясності щодо сьогодення - і навіть більше, як я припустив, сліпу пляму для майбутнього.

Таким чином, кожен аналітик природним чином занурюється в систему суджень і досвіду, які можуть спотворити його чи її судження. У міжнародних справах, навіть більше, ніж деінде, він або вона змушені посилатися на те, що він знає або вважає, що знає, але що, за визначенням, не можна відтворити. Це змушує його або її обмежувати свою сферу діяльності, не усвідомлюючи цього, оскільки нелегко утримувати разом елементи, які належать, наприклад, до економіки, військової науки, політичного аналізу режиму, соціальних даних або системи представництва як лідерів, так і різних компонентів суспільства. Він або вона також можуть мимоволі піддатися спокусі провести ментальні порівняння з елементами, які складають його або її набутий інтелектуальний багаж — минулими подіями — і які не обов’язково легко перенести з точністю в іншу ситуацію.

Нарешті, його або її аналіз також тісно пов'язаний з тим, що в кінцевому рахунку становить мету міжнародних дій - не можна не відзначити, що в цій сфері аналіз завжди орієнтований на мету, а саме: передбачити зміну ходу подій, які визнані незадовільними, чи то за допомогою дипломатії, чи то за допомогою дій, в тому числі військових дій. Тому аналіз завжди, навіть мимоволі, керується метою, пов'язаною, головним чином, принаймні в демократичних країнах, з нашими цілями і принципами безпеки.

Ось тут і постає постать "псевдореаліста", про якого говорив французький філософ Раймон Арон. Крім того, що він або вона погано розуміє загрози, які є ключовим фактором у будь-якому реалістичному аналізі, він або вона визнає, що він чи вона вже переможені. Завжди стриманий, схильний прийняти факт, який, на його думку, розпізнає нібито незмінну реальність, заздалегідь проголошуючи, що принципи та цінності повинні бути вигнані з аналізу, ніби вони є перешкодою для реальності, він робить сьогодення неперевершеним образом майбутнього. Він чи вона хоче певним чином нав’язати за допомогою софістики своє власне сьогодення як горизонт, на якому вписане майбутнє. Він або вона вписує себе у світ, який більше не є питанням перетворення. Він чи вона, певним чином, є ультраконсерватором, для якого важливо зберегти світовий порядок, позначений небезпекою. Ось чому його так легко використовують найбільш ревізіоністські, якщо не злочинні, режими. Його думка настільки бідна, що забороняє будь-яку динаміку. Він такий холодний, що не бачить майбутньої зими. Насправді псевдореаліст давно покинув сферу аналізу, щоб стати пропагандистом надто знайомих інтересів. Тим більше він або вона відмовилися від будь-якої думки про переконання, якщо вони заздалегідь погодилися бути переконаними.

Коротше кажучи, він або вона ставиться до міжнародних відносин так, ніби політики не існує. Усунувши питання про кінцеві цілі, він деполітизує світові справи, які потім стають історією без голови і хвоста.

Сприйняття російського режиму і, зокрема, його війни проти України з 2014 року, виявило вторгнення у свідомість багатьох аналітиків тих упереджень, які заважали їм досягти точного усвідомлення реальності. Зокрема, можна було б, не вдаючись у деталі, згадати недооцінку загрози, яку становить російський режим, нездатність аналізувати його "раціональність", апріорне відкидання будь-якого навчання через емоції, винесення за дужки аналізу самого режиму, не кажучи вже про відсутність глибоких знань про Україну через те, що можна було б назвати російською упередженістю. Все це призвело до переконання, що з цим режимом можливі переговори, до акцентування на "давній історії" росії, яка більше стосується далекого періоду, ніж недавнього, до відсутності зв'язку між внутрішніми репресіями і зовнішньою агресією, ігнорування ідеологічного значення злочину, відкидання будь-яких спроб зрозуміти російські війни з 1999 року та їхній меседж, і водночас, за парадоксом, який лише здається, прийняття тактики залякування, розпочатої кремлем. Ми також тим більше не намагалися надсилати чітких сигналів потенційним союзникам путінського режиму, оскільки наші спроби в цьому напрямку здавалися б їм малопереконливими через нашу слабкість.

Ці упередження, поза прикладом росії, глибоко вкорінені в способах мислення, які часто оживляють те, що можна назвати класичною дипломатією.

Одним з труднощів класичної дипломатії часто здається небажання зрозуміти реальність війни чи, точніше, великомасштабної війни. Їй вдається охопити певні локальні війни або війни за визволення та деколонізацію. Це також може досягати побоювання воєн, де дипломатія може відіграти роль саме для того, щоб покласти край конфлікту, іншими словами, щоб визначити взаємоприйнятні умови переговорів. Але він спотикається перед тим, що, певним чином, є зовнішнім для самої дипломатії і що він відчайдушно сподівається повернути до того, що зазвичай бачить.

У випадку з росією, заплутаною у своїх старих схемах, деякі дипломати відмовилися зрозуміти чотири факти.

Перша полягала в тому, що російські війни були, по-перше, ідеологічними, тотальними за своєю суттю, по-друге, імперськими та колоніальними за своїми модальностями або, що можна було б назвати, вторинними за своїми цілями. Масовий характер воєнних злочинів режиму, які за своєю систематичністю, постійністю та умисністю стали злочинами проти людяності, також свідчив про їх ідеологічне призначення: вимагати безкарності за абсолютні злочини. Тому сама думка про те, що з цим режимом можна вести переговори, продовжувати з ним торгувати і вибудовувати з ним механізми співпраці, була не тільки абсурдною, але й лише зміцнювала його владну систему. Для цих дипломатів все закінчується тим, що все виглядає як забивання цвяха, коли єдиним їхнім інструментом є молоток.

Другий шаблон полягав у тому, що путінська росія захищала інтереси, які не були більш чи менш легітимними, аніж інтереси інших держав. Повіривши в цю ідею, вони зробили російський режим "нормальним", у будь-якому випадку, таким, що не відрізняється за своєю природою від більшості інших, особливо демократичних, режимів. Це призвело до того, що вони піддалися наративу режиму, в тому числі про нібито загрозу російським інтересам з боку демократичних держав, особливо Сполучених Штатів та інших країн НАТО. Вони звели російський ревізіонізм і його нападки на міжнародне право і міжнародну систему до нібито "захисту" законних претензій. Таким чином, вони взяли на озброєння старі моделі геополітики, звівши російську зовнішню політику до простих питань території або економічних інтересів. Таким чином, у першому випадку вони значною мірою спиралися на принципи міжнародного права щодо кордонів і самовизначення народів, а в другому - погодилися бути сліпими до того, як енергія і сировина стали зброєю в руках російського режиму.

Третій шаблон - плутанина між державою і режимом. Згідно з класичною дипломатичною мантрою, країни визнають держави, а не уряди. Однак те, що може бути формально правильним з точки зору дипломатичних відносин, не має жодного значення з точки зору аналізу. Раймонд Арон ще за часів Радянського Союзу писав: політика, що проводиться, залежить від урядів, а не від держав, які розглядаються як sub specie aeternitatis. Забуття цього очевидного факту призвело до того, що багато фахівців з міжнародних відносин розглядали держави абстрактно і не зверталися до ресурсів політичної теорії для аналізу того, як характер режимів, ідеологія їхніх лідерів і мережі, які вони підтримують - мафіозні, як у випадку з путіним, - свідчать про їхню зовнішню політику. Вони також не звернули увагу на те, що внутрішні російські репресії говорять про зовнішню політику, тим більше, що багато дисидентів, часто вбитих, таких як Анна Політковська, Наталія Естемірова і Борис Нємцов, а також Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин після них, попереджали про військові операції росії, спочатку в Чечні, потім в Грузії, Сирії та Україні.

Санкт-Петербург, 2021. Банер із портретами вбитих режимом путіна Маркелова, Бабурової, Політковської, Естемирової та Нємцова. Провисів менше 4 годин

Четверта закономірність полягала в ієрархії сил, яка змушувала їх підтримувати пропаганду режиму про те, що росія є великою державою, так і патронувати іншим країнам, особливо Україні та Грузії, а також країнам Балтії та іншим державам Центральної та Східної Європи. Останні вже давно встановили зв'язок між різними внутрішніми і зовнішніми вимірами російського режиму, але деякі європейські лідери, а іноді навіть американці, вважали за краще вважати, що вони повинні мати справу тільки з державою, яка повинна була мати подібний характер, членом PБ ООН, а з 1998 по 2014 рік - G8. До менших країн прислухалися ще менше, оскільки вважалося, що вони не мають такого ж "менталітету" в плані міжнародної політики, як "великі". Таким чином, росія, незважаючи на її слабкість і вже реальні загрози, розглядалася як свого роду рівна собі, чого не можна було сказати про інших. Відтепер її почали щадити і відвертати погляд від її конкретних дій, особливо злочинних. На неї дивилися як на такого собі неслухняного "братика", якого можна повернути до сімейного столу по неділях, а на інших - як на далеких родичів іншого рангу. Про цю зневагу до "малих народів", за висловом Мілана Кундери, можна було б продовжувати і продовжувати, що врешті-решт виливалося у певну зневагу до свободи народів.

Діючи таким чином, згідно зі старими дипломатичними переконаннями, західні лідери не тільки ставили під загрозу безпеку Європи і вільного світу, послаблювали їхні альянси і зміцнювали диктаторські режими в усьому світі, на додаток до Росії, але й, ще більш глибоко сприяли розхитуванню норм права, які повинні були керувати міжнародною ареною.

Таке дипломатичне недбальство було рецептом катастрофи.

Як дипломатичні упередження призвели до катастрофи. Банкрутство Заходу через Мінські угоди та формулу Штайнмаєра

Ці інтелектуальні упередження, що виходять за рамки навіть певних компромісів (і те, що їм дозволили закріпитися, також є ознакою короткозорості) завадили нам зрозуміти, чим була війна росії проти світу, навіть за межами України, Грузії та Сирії. Звичайно, вони мають давнє коріння: відмова уявити, що в Європі знову можлива широкомасштабна війна, давно вкоренилася у свідомості людей, у тому числі й у певних проєвропейських колах. Вони вже давно відмовляються розглядати питання переозброєння Європи. У них утвердилася своєрідна віра в миротворчі чесноти економіки. Війна в колишній Югославії здавалася їм у кращому випадку останнім поштовхом у двадцятому столітті, яке закінчується з відблисками його початку.

Віра в остаточний мир в Європі, в якому Друга світова війна була лише дужкою, поділялася значною частиною європейських еліт, які відмовлялися розглядати гіпотезу про те, що ця дужка була тим, що вони називали нормою. Так само часто відмовлялися розглядати розширення транснаціональної організованої злочинності та укорінення корупції як такі, яким сприяє інтернаціоналізація світу та електронні транзакції. Я маю дещо болючі спогади про дискусії на цю тему в середині 1990-х і на початку 2000-х років з людьми, чиї цінності я в цілому поділяв. Всі застереження відкидалися і вважалися незнанням законів економіки, яка сприймалася як єдиний еталон і евристична модель. Таке ж міркування застосовувалося і до країн, що розвиваються, де війни повинні припинитися, як тільки вони досягнуть певної стадії економічного розвитку. Цей новий позитивізм був у кращому випадку наївним. Він, як не дивно, прижився в певних сегментах дипломатичного співтовариства.

Що стосується росії, то я не буду тут детально зупинятися на деяких етапах цієї катастрофи: забуття злочинів проти людяності, скоєних під час другої чеченської війни, особливо після 11 вересня, в ім'я боротьби з тероризмом; відсутність міжнародної реакції під час вторгнення в Грузію в 2008 році і компроміс, досягнутий на користь москви, і, що ще гірше, відмова Барака Обами від застосування червоних ліній, які він сам встановив після хімічних атак в Гуті, а потім під час облоги і захоплення Алеппо; майже повна відсутність підтримки України після анексії Криму і вторгнення на Донбас і санкції, дуже слабкі пропорційно до скоєних порушень міжнародного права, і спроби, незважаючи ні на що, відновити відносини з володимиром путіним так, ніби скоєні злочини не мають ніякого морального значення і нічого не говорять на стратегічному рівні.

Це банкрутство Заходу щодо України в період 2014-2022 років знайшло своє відображення в Мінських угодах, які базувалися на неможливому припущенні, що москва буде дотримуватися своїх зобов'язань. Кульмінацією стала так звана "формула Штайнмаєра", яка мала призвести до повного руйнування територіальної цілісності України. Незважаючи на невизнання незаконної анексії Криму росією, багато хто в західних столицях вважав, що вона ніколи не буде скасована. Насправді, багато хто змирився з перспективою ще одного замороженого конфлікту. Здавалося, їхня турбота полягала в тому, щоб залишити російську війну проти України позаду і повернутися до звичайного ведення бізнесу та рухатися далі. Мало хто з лідерів попереджав про зловживання проти кримських татар і жорстокі репресії проти опонентів у підконтрольних москві регіонах Донецької і Луганської областей. Вони мало говорили про бойові дії, що тривають на лінії фронту між вільною Україною та окупованими українськими регіонами, про загибель українців, про 1,5 мільйона переміщених осіб, які втекли з регіонів, що перебувають під російським правлінням. Багато хто навіть купився на вигадку про так званих "сепаратистів", ніби вони є чимось іншим, ніж маріонетками Кремля.

У підсумку, багато хто вважав, що москва на цьому зупиниться і що повномасштабне вторгнення, навіть якщо його ніхто не міг передбачити з упевненістю, було неможливим. У грудні 2011 року я сам вважав це невизначеним і радше уявляв собі інші сценарії, які б змусили путіна спробувати отримати більше, граючи на боягузтві Заходу. Умовна історія - це ризикована справа, але можна припустити, що, можливо, якби путін не розпочав свій масований наступ 24 лютого 2022 року, він отримав би те, чого прагнув. Тим не менш, я передбачав можливість цієї війни і пропонував західним лідерам вжити широкомасштабних заходів стримування, чого вони не зробили. Після 24 лютого вони вичікували певний час, а конкретно - перші невдачі російської армії, щоб почати суттєво допомагати Україні в плані постачання зброї. Вони втратили дорогоцінний час, з жахливою ціною українських життів.

Фактично, протягом перших місяців нового вторгнення деякі уряди все ще вважали, що з російським режимом ще можна про щось "домовитися" і що для путіна необхідно знайти "вихід з ситуації", іншими словами, що не потрібно шукати його краху. Серед деяких лідерів, особливо в Німеччині, ця ідея, можливо, ще не випарувалася. Дехто все ще може уявляти, що для цього потрібна мирна угода, навіть з нинішнім російським режимом, а не форма капітуляції росії. Щиро сподіваючись на перемогу України у війні, дехто все ще відмовляється бачити, що навіть за умови перемоги України будь-яке продовження цього режиму означатиме нові війни в найближчому майбутньому. Вони бачать лише Україну, не усвідомлюючи, що означало б, якби росія все ще могла вільно пересуватися в Грузії, Білорусі, Сирії, Африці та інших країнах.

Таким чином, слід побоюватися, що дипломатичні упередження, про які я згадував, знову візьмуть гору і що після війни в Україні вони розглядатимуть її як ще одну дужку в європейській історії, не ставлячи серйозних питань про характер режиму, з яким їм довелося зіткнутися, не сприймаючи, що ця війна є глобальною і стосується самих наших принципів, що її не можна вирішити шляхом переговорів і що росію слід розглядати як країну, яка "занадто велика, щоб впасти". Вони можуть продовжувати сприймати ідею про те, що росію не можна занадто "провокувати" або, принаймні, що до неї треба прислухатися більше, ніж до інших.

Якби вони піддалися спокусі повернути час назад, то не зрозуміли б нічого з тих дипломатичних уроків, які щойно запропонувала нам Україна, завдяки її зразковій мужності, розуму і силі, які в глибині душі присоромили нас. Всупереч реалізму, який Україна повинна була продемонструвати, оскільки це було для неї питанням життя і смерті, вони знову обрали б найглибший з псевдореалізмів, той, який оголосив би про нашу приреченість.

5 уроків справжнього реалізму: у великих ідеологічних конфліктах єдиним рішенням є військове. Але світова дипломатія не зрозуміла цього протягом двадцяти років

Тому саме цей новий дипломатичний реалізм є першим уроком війни в Україні, тим, який Україна вже зробила зі свого боку і тим, який ми маємо тепер зробити своїм на майбутнє. Йдеться про те, щоб у певному сенсі поставити крапку в тривалій агонії класичної дипломатії та її недієвих припущень у рамках глобальних та ідеологічних конфліктів.

Перший урок, який я вже намагався передати понад шість років тому, полягає в тому, що необхідно розрізняти те, що підлягає обговоренню, і те, що не підлягає. Перед обличчям ворогів, приречених на знищення, те, що не підлягає обговоренню, має заповнити весь простір. Цей принцип має бути утверджений з самого початку. Звичайно, займати позицію, яка не підлягає обговоренню, означає мати при собі силу і бути повністю впевненим у своїй рішучості застосувати її в разі необхідності.

Кодифікацією цього правила є те, що це утвердження того, що не може бути предметом переговорів, має бути зроблено якомога раніше. Саме його відсутністю пояснюються 22 роки війн, виграних путіним і програних нами. Саме його відсутністю пояснюються сотні тисяч жертв його режиму. Саме його відсутність у військовому і людському сенсі за визначенням підвищує ціну запізнілої відплати.

Україна, зі свого боку, це зрозуміла. Попри певні прикрі коливання на самому початку нової війни, вона майже одразу визначила принципи, єдині, які мають нею керувати і надихати всіх нас: повернення всіх окупованих українських територій і повернення України до кордонів 1991 року, а не станом на 24 лютого 2022 року, сплата росією збитків від війни і правосуддя за всі скоєні злочини. Жоден з цих пунктів не може бути предметом переговорів.

Другий урок полягає в тому, що те, що робить "велику націю" - я пояснив, чому я вважаю, що цю фразу варто використовувати – але це не її розмір, її статус на міжнародних форумах, її ядерний потенціал або нібито "велика історія". Навпаки, це принципи, якими вона керується, інтелект, який вона демонструє, спритність її духу, її мужність, єдність її народу, доблесть її лідерів, її здатність до опору в усіх сенсах цього слова. Ось чому Україна відтепер буде безмежно більшою за росію. Вона не лише заслужила своє членство в Європейському Союзі і НАТО - будь-яка відмова прийняти її як повноправного члена була б втратою і зрадою - але вона заслужила повагу, яку росія, ймовірно, ніколи не заслужить. Але більше того, вона продемонструє, що в Європейському Союзі вона незабаром стане центральною країною з точки зору дипломатії і безпеки в Європі. Цього разу історія поєднається з географією. Ніколи більше, зокрема, Німеччина не зможе уявити собі таку роль. Це буде роль України з країнами, які з самого початку, тобто з 2014 року, завжди допомагали і підтримували її і виявляли їй довіру, бо знали, що вона цього заслуговує.

Це і був справжній реалізм, тобто реальне сприйняття дійсності: зрозуміти, що у своїй безпековій політиці ми вже давно повинні були зробити ставку на Україну, а не на росію. Псевдореалісти завели нас сюди у спотворену реальність.

Цей історичний приклад має спонукати нас переглянути наші застарілі уявлення про дипломатію в інших місцях. Як я вже досить докладно писав, Тайбей - це в певному сенсі китайський Київ. Нам, очевидно, доведеться засвоїти уроки України у відносинах між комуністичним і демократичним Китаєм, і, на щастя, це вже відбувається.

Третій урок полягає в тому, що аналіз режимів та їх динаміки є основою всієї дипломатії. Крім екстремальних прикладів росії, Ірану, Китайської Народної Республіки, Сирії, Північної Кореї та деяких інших, урок війни також полягає в тому, що режим є найкращим індикатором міцності альянсів. Подивіться, хто підтримав росію у цій війні? Природно, найгірші з них. Але ми також повинні враховувати, хто їй допомагав, хто відмовлявся застосовувати санкції, хто підтримував перманентну невизначеність і хто врешті-решт гальмував розмах дій Європейського Союзу і НАТО: країни, які не були повністю демократичними, хоча деякі з них формально були такими. Ми думали, що будуємо з ними партнерство або альянс; ми дійсно побудували з ними нібито привілейовані зв'язки у сфері безпеки, іноді в боротьбі з тероризмом. Реальність така, що нас обдурили. Ми повинні раз і назавжди припинити вірити і покладатися на країни, чиї принципи, від Індії до Єгипту, від Об'єднаних Арабських Еміратів до Сербії, протилежні нашим, і можуть працювати проти нас. Ці іноді нібито довірчі відносини з деякими з цих країн базувалися на чому завгодно, але тільки не на реалізмі.

З іншого боку, ми повинні спостерігати, знову ж таки реалістично, уважно стежити за країнами, які перебувають у стані можливих змін, і стежити за тим, щоб вони дистанціювалися від наших ворогів - можна згадати деякі країни в Центральній Азії. Але ми не повинні припиняти тиснути на них у питаннях прав людини - ми, безумовно, робимо це недостатньо. Але у двох згаданих випадках ми повинні передбачити краще, чого ми не зробили. В цілому, Захід не позбавлений засобів тиску, зокрема економічного, на ці країни. Ми не наважилися їх використати. Саме на висхідній течії ми повинні якщо не убезпечити наші союзи, якщо ми їх уклали, щоб вони не втратили свого сенсу, то принаймні надіслати чіткі сигнали про наслідки переходу певної межі, яка для нас є неприйнятною.

Четвертий урок дипломатичного реалізму, про який деякі дипломати забувають в ім'я його перевернутого образу, полягає в тому, що стримування має бути активоване тоді, коли порушуються фундаментальні правила. Ми ніколи не можемо допустити порушення цих правил, не реагуючи на них значними діями. У випадку з росією, а також Китаєм, Сирією, Бірмою, Єменом тощо, країнам, які вчинили масові злочини проти людяності, воєнні злочини або геноцид і, у випадку з росією, порушили міжнародно визнаний кордон (Крим і Донбас, 2014 рік), не можна дозволити уникнути значних санкцій і, якщо звернення до Міжнародного кримінального суду неможливе, створення спеціальної міжнародної юрисдикції. Це не лише питання моралі та права, але й важливий принцип безпеки.

П'ятий урок дипломатичного реалізму полягає в тому, що треба враховувати застарілість функціонування окремих міжнародних організацій у врегулюванні масштабних конфліктів. Організація Об'єднаних Націй, принциповість і необхідність якої ніхто не може заперечувати, є абсолютно недієздатною в умовах великих війн, ініційованих (Україна, Грузія) або підтриманих (Сирія) одним з її постійних членів. За відсутності спроможності реформувати цю організацію, і зокрема її Раду Безпеки, очікувати від неї резолюцій чи дій не варто. Коли держава, як це зробила росія в Україні, порушує всі правила, то саме цю організацію країни-союзники повинні обходити стороною. Вони знають, що не можуть чекати, поки Рада Безпеки підтвердить застосування статті 51 Статуту ООН (право на індивідуальну або колективну самооборону), і повинні мати рішучість і мужність застосувати її безпосередньо. Це те, про що я відкрито закликав кілька разів, починаючи з 24 лютого 2022 року. Ми не можемо заздалегідь зневіритися і змиритися з тим, що цей принцип, встановлений Хартією, залишається мертвою буквою. Якби ми так вчинили, росія вже програла б війну і десятки тисяч українських життів були б врятовані.

Дипломатію оцінюють за її кінцевими результатами, а не за її позиціями. Реалізм, на який вона претендує, вимірюється безпекою світу, який їй вдасться встановити. Вона зробить це лише тоді, коли смиренно визнає, що у великих ідеологічних конфліктах єдиним рішенням є військове. Її провина полягає в тому, що вона не зрозуміла цього протягом двадцяти років.

Народи заплатили за це ціну.

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