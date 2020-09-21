Церемонія онлайн та нагороди додому. 72-ге вручення "Еммі" — як це було і хто її отримав

Вперше за довгий час у переліку номінантів не було "Гри престолів"

Премія "Еммі", телевізійний аналог "Оскара", цьогоріч максимально незвична. Останніми роками нагородження відбувалася в лос-анджелеському Microsoft Theatre, але нині — усе онлайн. Сотні стримів із зірками з різних куточків світу і навіть вручення головних нагород… просто в них удома!

Джейсон Судейкіс представляє номінантів «Еммі» за найкращий комедійний серіал під час 72-ї щорічної церемонії вручення нагород у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 20 вересня 2020 року. Фото: EPA

А крім цього, вперше за довгий час у переліку номінантів не було "Гри престолів", яка минулого й позаминулого років виборювала перемогу в головній категорії "Найкращий драматичний серіал". Тепер цю нагороду здобули "Спадкоємці" з Браяном Коксом у головній ролі.

Тріумфи онлайн - "Еммі"

Цього року найбільше номінацій — 26 — отримали "Вартові". Вони ж узяли й найбільше статуеток — 11. Це серіал від телеканалу НВО, екранізація супергеройського графічного роману британського письменника Алана Мура. Одна з провідних тем стрічки — расизм у США, дискусії про який актуалізувалися з кінця весни, коли почався рух Black Lives Matter.

"Вартові" здобули перемогу в номінації "Найкращий мінісеріал". Реджина Кінг із команди "Вартових" виборола "Еммі" як найкраща акторка мінісеріалу, а Яг'я Абдул-Матін II переміг у категорії "Найкраща роль другого плану в мінісеріалі".

Основній церемонії у неділю передувало нагородження "технічними Еммі" — там "Вартові" здобули 4 нагороди. А от у космічного вестерну про милого "малюка Йоду", "Мандалорця", технічних нагород 5 (загалом — 7 статуеток).

Джиммі Кіммел проводить 72-у щорічну церемонію вручення премій «Еммі» у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 20 вересня 2020 року.

Фото: EPA

Власне, в усіх номінаціях боротьба точилась насамперед між стримінговим сервісом Netflix та телеканалом HBO. У стрічок, які виробляли або транслювали за сприяння Netflix — рекордні 130 номінацій, у HBO — 107: він зрештою обійшов конкурента і здобув 30 нагород.

Сага про сімейство медіамагнатів (знята дещо під впливом історії Руперта Мердока) "Спадкоємці" теж опинилась серед рекордсменів за кількістю номінацій (18) і виборола 9 статуеток. Перемогли "Спадкоємці" і у головній номінації "Найкращий драматичний серіал", хоча їхні творці і не визначали жанр серіалу як драму. Крім того, Джеремі Стронг здобув перемогу як найкращий актор драматичного серіалу.

Найкращим комедійним серіалом став канадський "Шитс Крік", який забрав сім нагород. Зокрема, виконавці головних ролей Кетрін О’Хара та Юджин Леві здобули перемоги як найкраща акторка та актор комедійного серіалу.

Загалом перелічені перемоги не стали для критиків особливим сюрпризом. Єдине, що здивувало, — перемога Зендаї ("Ейфорія") у номінації "найкраща акторка драматичного серіалу". 24-річна Зендая стала наймолодшою акторкою, яка виборола "Еммі" у цій категорії. Вона обійшла доволі сильних конкуренток — Сандру О та Джоді Комер із "Вбиваючи Єву", Олівію Колман із "Корони", Дженіфер Еністон із "Ранкового шоу". До того ж Зендая — лише друга в історії темношкіра акторка, яка перемогла у цій номінації.

Ну і коротко перелічимо інших тріумфаторів:

найкраща режисура мінісеріалу, фільму або драматичної програми — Марія Шрадер ( «Неортодоксальна» )

) найкращий головний актор мінісеріалу — Марк Руффало ( «Я знаю, що це правда» )

) найкраща акторка другого плану — Узо Удуба ( «Місс Америка» )

) найкращі актори другого плану в драмеді — Біллі Крудап ( «Ранкове шоу» ) і Джуліа Ґарнер ( «Озарк» )

) і Джуліа Ґарнер ( ) найкраще телевізійне шоу в категорії реаліті / змагання — «Королівські перегони Ру Пола».

Юджин Леві приймає нагороду за найкращу головну роль у комедійному серіалі під час 72-ї щорічної церемонії вручення премій "Еммі" у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 20 вересня 2020 року.

Фото: EPA

Як вручали нагороди

Здається, чи не вперше формат церемонії був цікавішим та незвичнішим за її зміст.

"Як ви, ймовірно, вже здогадалися, ми не проситимемо усіх вас зібратися у Microsoft Theatre у середмісті Лос-Анджелеса, — йшлося у листах організаторів до номінантів (яких оголосили 28 липня). — Цьогоріч це усе-таки буде головний вечір для всієї телеіндустрії… але ми самі прийдемо до вас із нагородами!"

Зрештою, так і було. Як розповідав ВВС Браян Кокс зі «Спадкоємців», ідея полягала в тому, що за дверима будинку (або деінде неподалік місця, де перебуває номінант) стоятиме «спеціальна людина, яка доставляє статуетки "Еммі” і вручає нагороди». А напередодні церемонії американський телеканал АВС, який транслював урочистості, навіть оприлюднив фото «хімзахзисного смокінгу», більше схожого на скафандр. Такі смокінги мусили вдягати ті, хто віддавав статуетки зіркам. Над костюмами спільно працювали дизайнерка Катя Кахілл та продюсер церемонії Гай Каррінгтон. Смокінг можна було добре роздивитися в епізоді, де «Еммі» вручали Юджину Леві за «Шиттс Крік».

Значно більше свободи у виборі вбрання та компанії для святкування було у самих зірок. Хоча не обов’язково було обирати дорогі сукні чи костюми, як для червоної доріжки, частина зірок усе ж таки вирішили підкоритися традиції. А от Дженніфер Еністон, навпаки, — обіграла «домашню церемонію», з’явившись у кадрі в піжамі та з маскою на обличчі. Щоправда, косметичною, а не медичною.

Загалом напередодні Телеакадемія та АВС заявляли, що впродовж церемонії будуть прямі трансляції зі 138 зірками, які перебуватимуть у 114 локаціях у десяти країнах. Здається, усе вдалося.

А щоби відзначати перемоги у прямому ефірі було не сумно, кожному номінанту Академія розіслала набір — пляшку шампанського, келих та пакуночок із попкорном.

Марк Руффало приймає нагороду за найкращу головну роль під час 72-ї щорічної церемонії вручення премій "Еммі" в Лос-Анджелес, Каліфорнія, США, 20 вересня 2020 року.

Фото: EPA

У всьому винен коронавірус. І трішки Трамп

Офлайнова частина церемонії, втім, теж була. Ведучий Джиммі Кіммел (до речі, це вже його третій досвід модерування «Еммі») та кілька співведучих час від часу з’являлися разом у кадрі — у практично порожній залі.

Звісно, вся церемонія проходила зі згадками про коронавірус. Наприклад, разом із Дженіфер Еністон (так, вона швидко телепортувалася з дивану, де сиділа у піжамі, на сцену) Кіммел обробив антисептиком конверт із іменем переможця, а потім підпалив його. Щоправда, вогонь швидко загасили вогнегасником.

Дехто з зірок теж вдався до оригінальностей, але в онлайні. Так, акторки Різ Візерспун та Керрі Вашингтон влаштували в саду вечірку, присвячену… зустрічі нового 2021-го року. Пояснили це тим, що сил терпіти 2020-й більше немає, у прямому ефірі полічили секунди до «нового року» й офіційно оголосили його настання.

Багато хто згадував коронавірус у своїх "переможних" промовах.

"Оскільки я позбавлений можливості в такий момент бути поруч із командою, то скористаюся нагодою і висловлю свою невдячність. Моє “не дякую” отримує коронавірус, який усе зіпсував, президент Трамп, який одразу ж не взяв на себе відповідальність у боротьбі з коронавірусом, не дякую Борису Джонсону й уряду Великої Британії, що поводилися так само в моїй країні. Не дякую всім націоналістичним урядам, які нині роблять усе з точністю навпаки до того, що варто було б робити. Не дякую вам усім!" — виголосив сценарист «Спадкоємців» Джеремі Армстронг.

Джерело "Громадське".